 Богдан про Медведчука: Ми не бачимо його переговорником з нашого боку

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua, про це Андрій Богдан заявив у програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Ні я, ні президент не знайомі з Віктором Медведчуком. Ми не бачимо його переговорником з нашого боку. Якщо Росія бачить переговорником зі свого, це їхній вибір", - сказав глава АП.

Напередодні глава АП Андрій Богдан заявив, що в команді президента розглядають можливість винесення питання про укладення домовленостей з Росією про мир щодо війни на Донбасі на всенародний референдум.

На зустрічі з громадськими активістами в Адміністрації глави держави Володимир Зеленський заявив, що винесення питання про укладення мирних домовленостей з Росією на референдум не має законодавчої ініціативи, але це - спосіб з'ясувати думку суспільства. Учасники зустрічі погодилися, що доцільно назвати це не референдумом, а опитуванням і діалогом із громадою.

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Нагадаємо, Медведчук входить до гуманітарної підгрупи на переговорах у Мінську і займається обміном полонених. Останній масштабний обмін заручниками між Україною і бойовиками "Л/ДНР" на Донбасі відбувся 27 грудня минулого року.

На початку грудня 2018 року представник України в Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Євген Марчук заявив, що Медведчук останнім часом не брав участі в роботі групи.

У квітні президент Петро Порошенко доручив СБУ вивчити діяльність Медведчука в ТКГ. Він заявив, що у Медведчука була одна функція - звільнення заручників, які перебувають як у підвалах окупованих територій, так і в тюрмах Росії. Востаннє це сталося в грудні 2017 року.