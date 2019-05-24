 Богдан про Медведчука: Ми не бачимо його переговорником з нашого боку

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua, про це Андрій Богдан заявив у програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1".
"Ні я, ні президент не знайомі з Віктором Медведчуком. Ми не бачимо його переговорником з нашого боку. Якщо Росія бачить переговорником зі свого, це їхній вибір", - сказав глава АП.
Напередодні глава АП Андрій Богдан заявив, що в команді президента розглядають можливість винесення питання про укладення домовленостей з Росією про мир щодо війни на Донбасі на всенародний референдум.
На зустрічі з громадськими активістами в Адміністрації глави держави Володимир Зеленський заявив, що винесення питання про укладення мирних домовленостей з Росією на референдум не має законодавчої ініціативи, але це - спосіб з'ясувати думку суспільства. Учасники зустрічі погодилися, що доцільно назвати це не референдумом, а опитуванням і діалогом із громадою.
Нагадаємо, Медведчук входить до гуманітарної підгрупи на переговорах у Мінську і займається обміном полонених. Останній масштабний обмін заручниками між Україною і бойовиками "Л/ДНР" на Донбасі відбувся 27 грудня минулого року.
На початку грудня 2018 року представник України в Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Євген Марчук заявив, що Медведчук останнім часом не брав участі в роботі групи.
У квітні президент Петро Порошенко доручив СБУ вивчити діяльність Медведчука в ТКГ. Він заявив, що у Медведчука була одна функція - звільнення заручників, які перебувають як у підвалах окупованих територій, так і в тюрмах Росії. Востаннє це сталося в грудні 2017 року.
В ответ @elnazaro777 @GlennARathn @Stanisl34214995
Вони пішли на "беспредел", методично підвищують градус емоцій, далі провокують соціальний вибух. Виглядає так що вони навмисно шаленими темпами створюють громадянський конфлікт.
Часто задаваемый вопрос "что это даст?"
Ответ: Инфоповод. Зеленский навсегда останется президентом, который начал свой срок с петиции "Уйти в отставку" которая за сутки набрала 25000 голосов.
Причём заслуженно - за нарушение Конституции в первый же день царствования.
Подивилась "Право на владу".
Враження:
Богдан. Як він працював відомим юристом, який "прийшов не гроші заробляти"?! Він же ледь рота відкриває. А юрист - це людина, яка голосно та навіть самовпевнено використовує Закон (і в позитивному, і в негативному значенні) для отримання гонорарів. Цього я геть не помітила.
Враження було, що він проклинав всіх підряд (разом з Зе) за те, що погодився на цей ефір, за питання до нього, за сперечання з ним, за безапеляційність ведучих: і в стелю дивився, і губи облизував, і якусь жуйку в роті пережовував, і оченята великими робив, і головою крутив...
Говорив мляво, непереконливо, повторювався, періодично ніс якісь дурниці.
Вельми очевидно почувався незатишно і невпевнено. Справив враження такого собі не достатньо розумного і мало компетентного м`яла.
Таке ж враження і від інтерв'ю С.Кошкіної зі Стафійчуком. Данилюк - не краще від цих двох. Єдиний серед них виглядає більш-менш впевненим - це Разумков. Та й той більше нагадує талановитого шахрая, синочка лейтенанта Шмідта, ніж креативне "новаєлітсо".
Поки що команда Зе - цілого президента України - справляє враження дрібних вуличних *********, які вирішили стати аристократами.
Это кто-же уничтожает местное население? Украинские "каратели", под руководством США?
Я написал, что фронтовиков-боевиков по отношению к оставшемуся на сейчас населению ОРДЛО гораздо больше, чем фронтовиков ВСУ по отношению к остальной Украине, поэтому их потери гораздо ощутимей для местного населения, чем такие же потери ВСУ для остальной Украины, это довольно очевидное арифметическое вычисление. Ту часть местного населения ОРДЛО, которая записалась в боевики, действительно уничтожают ВСУ, если вы хотите укр. армию за это называть "карателями", то я тут при чем?
Не является "местное население" (гражданское население, если разделены понятия войско и "местное население") жертвами, если они - боевики, они - участники.
Кроме того. я столь же однозначно заявил, что нынешняя война со стороны Украины во всех ее проявлениях ПРАКТИЧЕСКИ направлена на торжество сепаратизма в смысле максимально длительного отторжения от Украины населения ОРДЛО, как боевиков, так и гражданских.
Сепаратизм - это сепарирование людей или территорий? Похоже, что от людей наша великая Держава легко согласна избавиться, особенно наблюдая динамику населения за последние 30 лет.
Кого и когда перебили москали? Вот Шевченко, когда был москалем, т.е. царским солдатом, сколько украинцев убил?
Пипл, где посадка ?
Ты стремишься в Европу или к большевизму?
Ещё ни один кацап не смог удержаться от этого слова, в качестве "аргумента".
Так понятно?
P.S. интересно из каких таких "соображений" это было удалено?
если, не будет ведмедчука,то и переговоров не будет и "это"позиция путлера однозначная так,как ему нужен ,только ведмедчук и это желание путлера
и,вот это знают в зеленского ,но нужно кинуть народу кость