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Все про:Медведчук (368) перемовини (1310) Росія (17179) Богдан Андрій (50)

 Богдан про Медведчука: Ми не бачимо його переговорником з нашого боку

Глава Адміністрації Президента України Андрій Богдан вважає, що Віктор Медведчук не може представляти Україну на переговорах з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua, про це Андрій Богдан заявив у програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Ні я, ні президент не знайомі з Віктором Медведчуком. Ми не бачимо його переговорником з нашого боку. Якщо Росія бачить переговорником зі свого, це їхній вибір", - сказав глава АП.

Напередодні глава АП Андрій Богдан заявив, що в команді президента розглядають можливість винесення питання про укладення домовленостей з Росією про мир щодо війни на Донбасі на всенародний референдум.

На зустрічі з громадськими активістами в Адміністрації глави держави Володимир Зеленський заявив, що винесення питання про укладення мирних домовленостей з Росією на референдум не має законодавчої ініціативи, але це - спосіб з'ясувати думку суспільства. Учасники зустрічі погодилися, що доцільно назвати це не референдумом, а опитуванням і діалогом із громадою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наказ з'ясувати у військових їхнє ставлення до переговорів з "Л/ДНР" містив викривлену інформацію і зараз скасований. Розпочато службову перевірку, - ОК "Північ"

Нагадаємо, Медведчук входить до гуманітарної підгрупи на переговорах у Мінську і займається обміном полонених. Останній масштабний обмін заручниками між Україною і бойовиками "Л/ДНР" на Донбасі відбувся 27 грудня минулого року.

На початку грудня 2018 року представник України в Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Євген Марчук заявив, що Медведчук останнім часом не брав участі в роботі групи.

У квітні президент Петро Порошенко доручив СБУ вивчити діяльність Медведчука в ТКГ. Він заявив, що у Медведчука була одна функція - звільнення заручників, які перебувають як у підвалах окупованих територій, так і в тюрмах Росії. Востаннє це сталося в грудні 2017 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128625
 
 
 Топ коментарі
 
От і вскрилася мацковская кансєрва!!Патріота Украііни, кума Петра Олексійовича, суперуспішного бізнесмена Украііни Медведчука, пракляті зєбіли хочуть відсторонити від переговорів. Доколє!?
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А Пепу і соєсосів він 5 років влаштовував... Хм... Мертвечук - миздобульний патрійот! Зеля - ахент кримля! Богдан о Медведчуке: Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны - Цензор.НЕТ 3367
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Всё больше и больше "новая" АП начинает напоминать стаю мартышек, вожак которой, оказался "импотентом"... И они начинают действовать по принципу - "Хто в лес, хто - по дрова...". Ещё немного, и начнут оспаривать друг у друга "доминирующее" положение... Когда до "Блазня" это "дойдёт", он бросится их мирить, но будет поздно - в азарте его и в сторону "отвырнуть" могут... (Особенно, если кто-нибудь из них заручится поддержкой "Бени", который, к тому времени, разочаруется в "главном клоуне"...).
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Родзинка‏ @Rinakrm 8 ч.8 часов назад

В ответ @elnazaro777 @GlennARathn @Stanisl34214995

Вони пішли на "беспредел", методично підвищують градус емоцій, далі провокують соціальний вибух. Виглядає так що вони навмисно шаленими темпами створюють громадянський конфлікт.
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а потом придет "спаситель". или "спасительница"
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хто спасітєль? чи все-таки спасітєльніца? їй "прийти" зі своїми 13% буде тєжко
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Професиональные проститутки тут же на Андрея Богдана накинулись. Агент Кремля!дебил! Зебил! Гнида! Самого кума ***** назвал никем! Лучшего друга Порошенко обрушил! Ну не сволочь ли?
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Родственник твой? Кем тебя Зебоба обещал назначить, мейстером по сливным бачкам? Богдан про Медведчука: Ми не бачимо його переговорником з нашого боку - Цензор.НЕТ 8117
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Это первая петиция с момента создания сайта петиций, набравшая 25 тысяч голосов менее чем за сутки. Даже Юлю в Гондурас послом медленнее отправляли

Часто задаваемый вопрос "что это даст?"

Ответ: Инфоповод. Зеленский навсегда останется президентом, который начал свой срок с петиции "Уйти в отставку" которая за сутки набрала 25000 голосов.

Причём заслуженно - за нарушение Конституции в первый же день царствования.
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Падпісчікі думали что свинарчуки им ещё 5 лет по 1000 гривен будут раздавать.идите работать
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Nina Kimstach
Подивилась "Право на владу".
Враження:
Богдан. Як він працював відомим юристом, який "прийшов не гроші заробляти"?! Він же ледь рота відкриває. А юрист - це людина, яка голосно та навіть самовпевнено використовує Закон (і в позитивному, і в негативному значенні) для отримання гонорарів. Цього я геть не помітила.
Враження було, що він проклинав всіх підряд (разом з Зе) за те, що погодився на цей ефір, за питання до нього, за сперечання з ним, за безапеляційність ведучих: і в стелю дивився, і губи облизував, і якусь жуйку в роті пережовував, і оченята великими робив, і головою крутив...
Говорив мляво, непереконливо, повторювався, періодично ніс якісь дурниці.
Вельми очевидно почувався незатишно і невпевнено. Справив враження такого собі не достатньо розумного і мало компетентного м`яла.
Таке ж враження і від інтерв'ю С.Кошкіної зі Стафійчуком. Данилюк - не краще від цих двох. Єдиний серед них виглядає більш-менш впевненим - це Разумков. Та й той більше нагадує талановитого шахрая, синочка лейтенанта Шмідта, ніж креативне "новаєлітсо".
Поки що команда Зе - цілого президента України - справляє враження дрібних вуличних *********, які вирішили стати аристократами.
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А ни одна марионетка не видит своего кукловода, более того, она свято уверена что его не существует вовсе. Богдан про Медведчука: Ми не бачимо його переговорником з нашого боку - Цензор.НЕТ 9376
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Первейший вопрос в том. что есть ПРАКТИЧЕСКИ конечной целью америкосов и их правящих клиентов в Украине по Донбассу? В чем цель войны? Пока что идет удушение всей нормальной жизни в ЛДНР, тамошнее войско несет постоянные потери, гораздо более ощутимые по отношению к местному населению, чем такие же потери остальной Украины, пенсионеры по возможности ущемляются, промышленность лишена рынков и не может кормить работяг, в результате они равномерно расползлись в Украине и России. Очевидно, что задача утомить до крайности население ЛДНР, чтоб вызвать голодные бунты и вынудить ЛДНР к безоговорочной капитуляции. Аналогично РФ тем же путем пытается истощить Украину, что ей удается, хоть в гораздо меньшей степени, чем истощение ЛДНР. Если такое положение сохранится еще надолго, то власть РФ или должна будет плюнуть на ЛДНР, вывести пару сотен тысяч бывших боевиков и отдать разбитые ОРДЛО Украине, признав свое поражение и подлость перед своим народом, или же признать непризнанные республики, и открыто ввести войска, взяв на себя обустройство всей жизни в ЛДНР и давши основания для новых санкций. Вопрос - что реально выберет Пу? Скорее всего - второй вариант, с вероятностью 99% это понимают и америкосы, и наше начальство и большинство штатных патриотов, это выгодно США в их борьбе с глобальной военной мощью РФ, но это - ФАКТИЧЕСКОЕ отделение ОРДЛО от Украины, это - провоцирование и признание ПОБЕДЫ сепаратизма ЛДНР! Фактически нынешняя вялотекущая война с самого начала направлена именно на очень длительное, если не вечное, отторжение тамошних жителей от Украины методом жестокого наказания за неправильные политические взгляды, возникавшие из давнего плодотворного сотрудничества с Россией. Опять таки, остальной народ тоже приучают к правильным политическим взглядам издавна привычными сталинскими методами в исполнении декоммунизаторов и ходоков в Европу.
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"тамошнее войско несет постоянные потери, гораздо более ощутимые по отношению к местному населению..."

Это кто-же уничтожает местное население? Украинские "каратели", под руководством США?
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Как этот вопрос вытекает из процитированной моей фразы: "тамошнее войско несет постоянные потери, гораздо более ощутимые по отношению к местному населению..." ?
Я написал, что фронтовиков-боевиков по отношению к оставшемуся на сейчас населению ОРДЛО гораздо больше, чем фронтовиков ВСУ по отношению к остальной Украине, поэтому их потери гораздо ощутимей для местного населения, чем такие же потери ВСУ для остальной Украины, это довольно очевидное арифметическое вычисление. Ту часть местного населения ОРДЛО, которая записалась в боевики, действительно уничтожают ВСУ, если вы хотите укр. армию за это называть "карателями", то я тут при чем?
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"Отношение", в контексте потерь, говорит, что их кто-то уничтожает.
Не является "местное население" (гражданское население, если разделены понятия войско и "местное население") жертвами, если они - боевики, они - участники.
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Я в своей фразе не разделил местное население на гражданское и военных, смерти и ранения которых тоже являются потерями местного населения, даже их военная служба - сама по себе потеря работников в целом. Далее все население страдает от их реабилитации, лечения, потери ими трудоспособности и способности к нормальной жизни.
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Это не высказано чётко, однозначно только сказано, что Украиной управляют америкосы.
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А что сказать, если они однозначно управляют?
Кроме того. я столь же однозначно заявил, что нынешняя война со стороны Украины во всех ее проявлениях ПРАКТИЧЕСКИ направлена на торжество сепаратизма в смысле максимально длительного отторжения от Украины населения ОРДЛО, как боевиков, так и гражданских.
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Який може бути сепаратизм в захисті своєї землі від іноземних( московських) вояків?
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Я ясно написал: " в смысле максимально длительного отторжения от Украины населения ОРДЛО", я не писал, с землей или без нее. Уже сейчас они не допущены к выборам на равных с прочими условиях, лишены доступа к пенсиям на равных с прочими условиях, их предприятия не могут сотрудничать с украинскими, эти ущемления им устроила не РФ, а украинская власть, нарушая собственную Конституцию.
Сепаратизм - это сепарирование людей или территорий? Похоже, что от людей наша великая Держава легко согласна избавиться, особенно наблюдая динамику населения за последние 30 лет.
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Чомусь демографічна динамика московитів ще гірше, мало того, в них руські взагалі в рабстві, а сепаратизм це території, люди можуть мігрувати, міграція це сепаратизм, діти кремьовської банди сепари?
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Ну ты глянь, прям однозначно и категорично... Ты бы меньше увлекался лубянскими методичками да пропагандонским РашаТВ, тогда меньше было бы однозначности суждений и одномерности мышления, незачем тут изрекать простые истины в духе простейших организмов...
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Я не спорю, что даже бактерии и вирусы понимают, что современная Украина управляется США.
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Якесь дивне керування, я от наприклад не бачив жодного американця, а москалі перебили декілька 10 млн українців, американці жодного, чому москалі не могли так розумно керувати як американці, тупенькі?
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Вьетнамцы тоже не видели американцев, а вот их бомбы замечали. Если мы покупаем пенсильванский уголь и американских тепловозов на 1 млрд. баксов (уничтожив собственное тепловозостроение), то это не от российского руководства, а от американского. Этим ребятам не нужно общаться с миллионами, им для руководства достаточно поговорить с десятком наших олигархов и открыть парочку уголовных дел на тех, кто не понял тонких намеков, вот и всех дел, и будет вся наша пресса, тем олигархам принадлежащая, хвалить США и проклинать РФ или еще кого то, кого прикажут.
Кого и когда перебили москали? Вот Шевченко, когда был москалем, т.е. царским солдатом, сколько украинцев убил?
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Ну й Богдан зе й дебіл. Масковская кансєрва.
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Пророссийского Медведчука и ему подобных любителей духовных скрепов в украинской политике по хорошему надо как минимум убрать из Украины.
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Не могу сообразить, до свята Кенгурации, папереднике кидали предяву - посадить медведчука.
Пипл, где посадка ?
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Це безальтернативный переговорщик, такой же как Порохатый свинокондитер безальтернативный президе... Ой!
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Странно... Как это с нашей стороны можно Медведчука переговорщиком не видеть? Он же напротив сидит - все прекрасно видно, и даже слышно...
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Так партию меров ГЕПЫ и ТРУХИ консультирует сам БЕНЯ и порохоботов это устраивает! Когда уже разгонят отряды СТЕЦЯ?
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Кацап ховай рога, не пались так открыто! Богдан про Медведчука: Ми не бачимо його переговорником з нашого боку - Цензор.НЕТ 6704
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было бы интересней узнать кем вы его видите!?
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Если они не видят в нем предателя Украины - это плохо. Правда и предыдущая администрация его врагом тоже не особо считала.
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Значит для Украины должен быть третий вариант, раз оба предыдущих не подходят.
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Это ТВАРЬ! Как сказала Юлия Мостовая ...Патологически ЭТО ненавидит Украину и всё Украинское!!!! Папа полицай, это родилось в Красноярске в ссылке....... Только Порошенко его реанимировал,позволил купить ДВА ТВ каналс Мертвечук 1 (112 УА), Мертвечук 2...Ньюс Ван)....Бизнесы развить на деньги кремлядей.............
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А надо было собрать Политбюро ЦК КПСС и запретить по всем законам справедливости покупку каналов? :D
Ты стремишься в Европу или к большевизму?
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Узбагойся...судя по флажку...ты вообще "комнатный бульбаш"...что ты тут ещё говоришь?
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бульбаш?
Ещё ни один кацап не смог удержаться от этого слова, в качестве "аргумента".
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Вообще-то существует такое понятие, как переговоры, перед которыми выдвигаются какие-то условия и если одну из сторон что-то, важное для неё, не устраивает, то переговоры могут и вовсе не начаться.
Так понятно?
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это твой ответ на: "вообще то существует такое понятие как: национальная безопасность, тем более в воюющей стране, правда благодаря мародёру у нас было АТО! то есть гражданская война"?

Богдан про Медведчука: Ми не бачимо його переговорником з нашого боку - Цензор.НЕТ 5508

P.S. интересно из каких таких "соображений" это было удалено?
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только за то , что послал нах медвейчука можно аплодировать Зеленчкому !!!!
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И что это доказывает? То, что Зелемойский выполняет свои обещания?
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що папірєдніків цілком кум влаштовував. А от "проросійського" Зе, якось не дуже.
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Вот оно что, оказывается присутствие Медведчука на переговорах не требование *****, как это Г+Г внушило. Может ещё лично Порошенко захотел в Минске встретиться, а не орки на это согласились? :D
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так-так. пуйло вимагав, щоб з нашого боку був медведчук. Ну, і заодно щоб зрідженим газом на пару з гідрантом барижили. Але сивочолий патріот не прогнувся...
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Только мне одной кажется, что мертветчук на гитлера похож? Только приклеить усики и вылитый Адольф)) Кто там силен в фотошопе, прикольно будет посмотреть...
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он на кагэбэшного стукача похож,а точнее он и был кэгэбэшным стукачом
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Кто ориентируется в укртви, тот поймёт)))
Богдан про Медведчука: Ми не бачимо його переговорником з нашого боку - Цензор.НЕТ 9918
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заявление нелегитимного хлавы администрации это игра на публику и дешёвый пиар
если, не будет ведмедчука,то и переговоров не будет и "это"позиция путлера однозначная так,как ему нужен ,только ведмедчук и это желание путлера

и,вот это знают в зеленского ,но нужно кинуть народу кость
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниБогдан про Медведчука: Ми не бачимо його переговорником з нашого боку
 
 
 
 
 
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