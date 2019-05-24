 Одного українського воїна поранено на Донбасі. Знищено двох терористів, за добу - 11 обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- двічі поблизу населених пунктів Миколаївка та Піски - з протитанкових ракетних комплексів;

- біля села Павлопіль - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- тричі біля населених пунктів Старогнатівка і Чермалик - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

- поблизу населеного пункту Опитне - зі станкових протитанкових гранатометів;

- двічі в районі міста Авдіївка - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- біля населеного пункту Пищевик - з автоматичних станкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників поблизу населеного пункту Золоте-4 були обстріляні з мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також з великокаліберних кулеметів.

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"Унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 23 травня двох окупантів було знищено, ще одного - поранено.

Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв позиції українських сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

- біля населеного пункту Новотроїцьке - з мінометів калібру 82 мм;

- поблизу села Лебединське - з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- в районі населеного пункту Гнутове - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Повідомляється, що втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає, а на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в прес-центрі ОС.



