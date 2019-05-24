 "Крим - це Україна, і це не обговорюється", - Богдан

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер увечері, відповідаючи на запитання про те, чи можуть бути якісь компроміси щодо питання повернення Криму для врегулювання конфлікту на Донбасі.
"Крим - це Україна, і це не обговорюється. На мою думку, журналістам навіть не варто ставити такі питання, вони просто принижують українців", - сказав Богдан.
Нагадаємо, Росія окупувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Окупація півострова Росією не визнається Україною та більшістю країн світу. Наразі між материковою Україною і Кримом діє контрольно-пропускний режим, а Київ де-факто не контролює півострів.
До анексії вода, що надходила з материкової частини України через Північно-Кримський канал, який іде від Дніпра, забезпечувала до 85% потреб півострова. Навесні 2014 року подачу води через канал було припинено за рішенням української влади.
20 вересня 2015 року розпочалася безстрокова акція з блокування вантажного транспорту, який прямує до Криму з продуктами і товарами, ініційована лідерами кримських татар. Наприкінці листопада почалася й енергетична блокада Криму.
У середині січня 2016 року акція щодо блокади Криму змінила формат. Її учасники спільно з українськими прикордонниками несуть службу в складі об'єднання "Аскер".
https://petition.president.gov.ua/petition/53772
Что-то с этой новой "властью", за несколько дней правления уже голова кругом идет...
Папік висловився за громадянську війну.
Папік повинен з паРашей помиритись і зайняти увесь звільнившийся простір на цьому енергоринку. А тут хлопчики щось не те знову струганули, вийшов збій програми.
Треба папіку дощечку прикрутити і відшліфувати буратінам і іншим лялькам маріонеткам, щоби не було заноз.
Папік висловився за громадянську війну.
Папік повинен з паРашей помиритись і зайняти увесь звільнившийся простір на цьому енергоринку. А тут хлопчики щось не те знову струганули, вийшов збій програми.
Треба папіку дощечку прикрутити і відшліфувати буратінам і іншим лялькам маріонеткам, щоби не було заноз.