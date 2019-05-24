EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  9220  121
Матеріали за темою:
Все про:Крим (6848) Богдан Андрій (50)

 "Крим - це Україна, і це не обговорюється", - Богдан

Глава адміністрації президента України Андрій Богдан наголошує, що позиція президента Володимира Зеленського та його команди полягає в тому, що Крим, безумовно, є територією України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер увечері, відповідаючи на запитання про те, чи можуть бути якісь компроміси щодо питання повернення Криму для врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Крим - це Україна, і це не обговорюється. На мою думку, журналістам навіть не варто ставити такі питання, вони просто принижують українців", - сказав Богдан.

Нагадаємо, Росія окупувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Окупація півострова Росією не визнається Україною та більшістю країн світу. Наразі між материковою Україною і Кримом діє контрольно-пропускний режим, а Київ де-факто не контролює півострів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков не розуміє, чому Україна не забирає своє озброєння з окупованого РФ Криму

До анексії вода, що надходила з материкової частини України через Північно-Кримський канал, який іде від Дніпра, забезпечувала до 85% потреб півострова. Навесні 2014 року подачу води через канал було припинено за рішенням української влади.

20 вересня 2015 року розпочалася безстрокова акція з блокування вантажного транспорту, який прямує до Криму з продуктами і товарами, ініційована лідерами кримських татар. Наприкінці листопада почалася й енергетична блокада Криму.

У середині січня 2016 року акція щодо блокади Криму змінила формат. Її учасники спільно з українськими прикордонниками несуть службу в складі об'єднання "Аскер".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128623
 
   
 Топ коментарі
 
И шо, даже рефендума не будет?
 показати весь коментар
 
шото надо говорить, потому что петиция за отставку богдана уже набирает утреннее ускорение - 16 подписантов в минуту, один за каждые четыре секунды.
 показати весь коментар
 
Не потрібно писати ватні промови до останнього Українця. Воювати до поки не здохне останній рашист, чому саме до останнього Українця, чому саме Україна має програти, хватить постити ватні мантри.
Посилювати армію, санкцій, вступ до ГАТО, в Ізраїлі теж воюють, але не хто не каже до останнього Ізраільтянина.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Я так понимаю, что это снова зрада. То ли Зеленским, то ли Богданом, то ещё кем-то. Сейчас ПАПисты должно дружно говорить: Крым это рашка, а Зеленский блазень и всё такое "Крим - це Україна, і це не обговорюється", - Богдан - Цензор.НЕТ 776
 показати весь коментар
 
 
Особисто мені вже починає набридати це вмовляння дебілів, без інстинкту самозбереження, процитувати Конституцію України. Може він себе якимось "пашою судопадловим" на таємному завданні уявляє?
 показати весь коментар
 
 
Нагадайте мені, кто у Пороха був главою адміністрації?
 показати весь коментар
 
До чого тут порох, немає вже шоколаду, забудь. Зараз тема про інших дебілів, а саме Зебілів.
 показати весь коментар
 
Тобто, всі визнають, що попередня влада на чолі з Петром були дебілами? Навіщо тоді було його взагалі підтримувати, не було б такого розкладу, але ж вперлися, або так, або ніяк. Це мені тільки нагадує байку про двох баранів, які зустрілися з ранку на мості. Таким чином тут вочевидь, хто більші дебіли і ця думка після останніх петицій тільки прогресує у суспільстві. Як то кажуть, великому кораблю, велика мілина. "Крим - це Україна, і це не обговорюється", - Богдан - Цензор.НЕТ 5792
 показати весь коментар
 
яка тупа фізіономія в цього пристосуванця.
 показати весь коментар
 
 
соевые пишут, что и тут он всё неправильно сказал.
 показати весь коментар
 
 
не ко мне. к окулисту, или, если очи в порядке - на мрт мозга.
 показати весь коментар
 
МРТ мозга есть, там все в порядке. Я действительно не могу увидеть, где тут "порохоботы" пишут, что Крым - это не Украина.
 показати весь коментар
 
а где у меня написано что "порохоботы" пишут, что Крым - это не Украина? читайте, что дословно у меня написано. Если мрт в порядке, то у Вас дислексия.
 показати весь коментар
 
 
Так а что он с кацапами собирался обсуждать? Или не собирался? Или он уже переобуться успел?
Что-то с этой новой "властью", за несколько дней правления уже голова кругом идет...
 показати весь коментар
 
 
Да да , киздеть можно что угодно как делали это папередники, а вот так званый референдум говорит о том что коломойша хочет с рфией побрататься
 показати весь коментар
 
 
А він у папіка запитав - чи мона так казати, бо беня їх фінінсує!!!!!!!
Папік висловився за громадянську війну.
Папік повинен з паРашей помиритись і зайняти увесь звільнившийся простір на цьому енергоринку. А тут хлопчики щось не те знову струганули, вийшов збій програми.
Треба папіку дощечку прикрутити і відшліфувати буратінам і іншим лялькам маріонеткам, щоби не було заноз.
 показати весь коментар
 
А він у папіка запитав - чи мона так казати, бо беня їх фінансує!!!!!!!
Папік висловився за громадянську війну.
Папік повинен з паРашей помиритись і зайняти увесь звільнившийся простір на цьому енергоринку. А тут хлопчики щось не те знову струганули, вийшов збій програми.
Треба папіку дощечку прикрутити і відшліфувати буратінам і іншим лялькам маріонеткам, щоби не було заноз.
 показати весь коментар
 
все перепалки между теми и этими большая глупость. пока люди дерут чубы реваншисты входят во власть. принцип разделяй и властвуй работает. как избежать этого? очень просто - диктат. есть повод ВОЙНА. всё, что было и есть сценарий путина. нормальные государства при нападении вводят ВП.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Крим - це Україна, і це не обговорюється", - Богдан
 
 
 
 
 
 вгору