 В Україні стартувала виборча кампанія дострокових виборів до Верховної Ради

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно зі ст.16 закону про вибори народних депутатів України, виборчий процес позачергових виборів починається наступного дня після дня опублікування указу про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів. Указ президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів на 21 липня 2019 року в четвер, 23 травня, опубліковано в урядовому виданні "Урядовий кур'єр".

Згідно зі ст.107 закону про вибори народних депутатів України, що пропонує особливості підготовки і проведення позачергових виборів народних депутатів, висування кандидатів у депутати починається наступного дня після публікації указу президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради або рішення Центральної виборчої комісії про призначення виборів, і закінчується за сорок днів до дня голосування (11 червня).

Подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів у депутати починається наступного дня після публікації указу президента або рішення ЦВК і закінчується за 30 днів до дня голосування (21 червня). Реєстрація кандидатів у депутати закінчується за 25 днів до дня голосування (26 червня).

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ЦВК не пізніше ніж на другий день після початку виборчого процесу публікує перелік одномандатних округів із зазначенням їхніх номерів, меж та центрів у ЗМІ, а не пізніше ніж за 40 днів до дня виборів (11 червня) оприлюднить на своєму офіційному сайті інформацію про їхнє інформаційне забезпечення.

Згідно зі ст.107 закону про парламентські вибори, не пізніше ніж за 19 днів (2 липня) до дня голосування мають бути утворені спеціальні виборчі дільниці. Окружні виборчі комісії утворюються не пізніше ніж за 50 днів до дня голосування (1 червня) за поданнями, які подаються в ЦВК не пізніше ніж за 53 дні до дня голосування (29 травня). Дільничні виборчі комісії утворюються не пізніше ніж за 15 днів до дня голосування (6 липня).

Органи ведення Державного реєстру виборців передають по одному попередньому списку виборців відповідним дільничним виборчим комісіям не пізніш як за 11 днів до дня голосування (10 липня). На спеціальних виборчих дільницях списки виборців складаються не пізніш як за 7 днів до дня голосування (14 липня). Попередні списки виборців передаються дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць не пізніше ніж за 10 днів до дня голосування (11 липня).

Іменне запрошення направляється або доставляється іншим способом дільничною виборчою комісією кожному виборцю не пізніше ніж за 10 днів до дня голосування (11 липня).

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Громадські організації, в статутній діяльності яких значаться питання виборчого процесу, не пізніш як за 50 днів до дня голосування (11 червня) можуть звернутися в ЦВК із клопотанням про дозвіл бути офіційним спостерігачем під час виборів. Невідкладно після завершення розгляду цих клопотань ЦВК офіційно публікує перелік громадських організацій, яким надано такий дозвіл.

Форма, колір і текст виборчого бюлетеня для голосування затверджуються ЦВК не пізніше ніж за 24 дні до дня голосування (27 червня).