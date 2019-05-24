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 В Україні стартувала виборча кампанія дострокових виборів до Верховної Ради

У п'ятницю, 24 травня, починається виборчий процес позачергових виборів до Верховної Ради, які призначені на 21 липня 2019 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно зі ст.16 закону про вибори народних депутатів України, виборчий процес позачергових виборів починається наступного дня після дня опублікування указу про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів. Указ президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів на 21 липня 2019 року в четвер, 23 травня, опубліковано в урядовому виданні "Урядовий кур'єр".

Згідно зі ст.107 закону про вибори народних депутатів України, що пропонує особливості підготовки і проведення позачергових виборів народних депутатів, висування кандидатів у депутати починається наступного дня після публікації указу президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради або рішення Центральної виборчої комісії про призначення виборів, і закінчується за сорок днів до дня голосування (11 червня).

Подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів у депутати починається наступного дня після публікації указу президента або рішення ЦВК і закінчується за 30 днів до дня голосування (21 червня). Реєстрація кандидатів у депутати закінчується за 25 днів до дня голосування (26 червня).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упевнений, українці навіть у мажоритарних округах виберуть нових політиків, - Зеленський прокоментував провал свого законопроекту в Раді

ЦВК не пізніше ніж на другий день після початку виборчого процесу публікує перелік одномандатних округів із зазначенням їхніх номерів, меж та центрів у ЗМІ, а не пізніше ніж за 40 днів до дня виборів (11 червня) оприлюднить на своєму офіційному сайті інформацію про їхнє інформаційне забезпечення.

Згідно зі ст.107 закону про парламентські вибори, не пізніше ніж за 19 днів (2 липня) до дня голосування мають бути утворені спеціальні виборчі дільниці. Окружні виборчі комісії утворюються не пізніше ніж за 50 днів до дня голосування (1 червня) за поданнями, які подаються в ЦВК не пізніше ніж за 53 дні до дня голосування (29 травня). Дільничні виборчі комісії утворюються не пізніше ніж за 15 днів до дня голосування (6 липня).

Органи ведення Державного реєстру виборців передають по одному попередньому списку виборців відповідним дільничним виборчим комісіям не пізніш як за 11 днів до дня голосування (10 липня). На спеціальних виборчих дільницях списки виборців складаються не пізніш як за 7 днів до дня голосування (14 липня). Попередні списки виборців передаються дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць не пізніше ніж за 10 днів до дня голосування (11 липня).

Іменне запрошення направляється або доставляється іншим способом дільничною виборчою комісією кожному виборцю не пізніше ніж за 10 днів до дня голосування (11 липня).

Читайте: ЦВК може не встигнути провести тендери для друку і доставки бюлетенів для виборів у Раду

Громадські організації, в статутній діяльності яких значаться питання виборчого процесу, не пізніш як за 50 днів до дня голосування (11 червня) можуть звернутися в ЦВК із клопотанням про дозвіл бути офіційним спостерігачем під час виборів. Невідкладно після завершення розгляду цих клопотань ЦВК офіційно публікує перелік громадських організацій, яким надано такий дозвіл.

Форма, колір і текст виборчого бюлетеня для голосування затверджуються ЦВК не пізніше ніж за 24 дні до дня голосування (27 червня).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128622
 
   
 Топ коментарі
 
Поклонники клоуна на соседней ветке открыто пропагандируют полную капитуляцию перед хуйлом. Хватит уже мяукать о ненависти к мародерам как основной мотивации, все более-менее понятно.
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Так за клоуна голосовал весь электорат Бойко, Вилкула, Мураева, Тимошенко, ессно они будут вести антиукраинскую пропаганду Это откровенно прокацапская шваль привела к власти прокацапскую банду. Не зря Беня запел про гражданскую войну,а его подстилка ныне глава администрации президента сразу заговорил о рихвирендуме за дружбу с Рациюшкой.Сразу после инагуараци появилась русская версия сайта президента Украина. Т.е мерзавцы заранее её готовили, и сразу же реализовали в день кенгурации.
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Хотелось бы,чтоб вся эта рада вместе с парубием и Геращенко просто собрали свои вещи и освободили свои кабинеты. Никакой пользы они уже принести не в состоянии. Мало того, последнее вр5мя они на свою непыльный работу вообще не ходили . Парубий сидел с 50 тью кнопкодавами в зале и надувал щеки , создавая вид бурной деятельности.
Теперь вдруг внезапно они стали законниками, вспомнили даже о регламенте .
Кстати , закрытые списки - это и был компромисс президента с радой - в обмен на уничтоже6ие можоритарки. Так и тут кинули , да ещё и стрелки переводят !
Сами пришли пять лет назад именно все как один хотели снять с себя неприкосновенность и изменить избирательное законодательство , но , видимо, пяти лет не хватало))
За то Кабмин успел в очередной раз слить что- то компаниям ахметова.
Так ещё и посмотреть , какой отпор идёт !
Все соевые боты возмущены! Конечно, выпиливают из корыта их спонсоров .
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С какого года нет этой каолиции?
Один ты не знаешь?
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Подолати владу бариг можна лише одним чином - ліквідувати систему, в якій всі бариги комфортно почуваються. Щоб жоден барига, будь-якого кольору, чи запаху, не міг дірватися до влади. Щоб в бариг була лише одна ніша - бізнес.
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Даже не вериться, что скоро у нас не будет порохотобов и всей той брехни что связана с Петей.
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никогда этой херней не занмался. Глянь сколько у меня лайков и сравни со свими ботовсками.
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Я как то не замечал за ним порохоботства. Против Юли он был , помню. Даже ругались с ним.
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совершено верно. бот принял это за поддержку пети.
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Скоро они тебя аХентом кремля назовут .....как и меня )
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скоро Минстець закроют и мы о них забудем, как кошмарный сон.
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Не, тогда вы поймете, что все совсем не так. А вот что? пусть пока побудет для вас загадкой.
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Да, лайков у тебя много😂 целых ноль и один твой

примерно как реальный рейтинг зё...
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На сайте Зеленского появились петиции об отмене требующей его отставки петиции.
Самое популярное из этих обращений на момент публикации новости.
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Всего 7000 подписало 😁. За то, чтобы гнать твоего Зебила в шею подписало сколько? ВОт и вся арифметика! Сколько не ври, а перевес не в вашу пользу!
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Сегодня утром, когда я подписывал было 6400.
Еще не вечер.

На сайте Зеленского появились петиции об отмене требующей его отставки петиции.
Самое популярное из этих обращений на момент публикации новости.
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Вот и славно! Хоть будут знать поименно тех, кто работает на раскол страны. А это статья... Надеюсь ты тоже оставил cвій послід, дебилко? Надеюсь, тебя найдут первым))
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Умные люди знают, что цена подобных петиций зависит от степени мягкости бумаги, на которой она написана.
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Умные люди знают, что эти петиции - электронные.
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Эо не то. Там их несколько. Ищи по количеству голосов. Чемпион у нас тут Зеля - за его отставку(импичмент) сейчас 41466 голосов. Интересная арифметика - за него больше всего, против него тоже больше всего😧. Выводы напрашиваются сами.
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Хотелось бы,чтоб вся эта рада вместе с парубием и Геращенко просто собрали свои вещи и освободили свои кабинеты. Никакой пользы они уже принести не в состоянии. Мало того, последнее вр5мя они на свою непыльный работу вообще не ходили . Парубий сидел с 50 тью кнопкодавами в зале и надувал щеки , создавая вид бурной деятельности.
Теперь вдруг внезапно они стали законниками, вспомнили даже о регламенте .
Кстати , закрытые списки - это и был компромисс президента с радой - в обмен на уничтоже6ие можоритарки. Так и тут кинули , да ещё и стрелки переводят !
Сами пришли пять лет назад именно все как один хотели снять с себя неприкосновенность и изменить избирательное законодательство , но , видимо, пяти лет не хватало))
За то Кабмин успел в очередной раз слить что- то компаниям ахметова.
Так ещё и посмотреть , какой отпор идёт !
Все соевые боты возмущены! Конечно, выпиливают из корыта их спонсоров .
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выкинули мародера из власти, теперь надо выкинуть его шестёрок из парламента.. поросенко и его свынярчуки должны ответить за беспредел, творимый ими 5 лет..
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Народ выкинул мародера мальдивского из президентского кресла , а теперь нужно выгнать с парламента всю бепепешную и яценюковскую мерзость.
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Если сине-зелёная водоросль не контролируемо размножится в парламенте, она лишит страну кислорода и отравит всё государство!
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Здавствуйте
Опрос на сотник тв уже посмотрели?
КИЕВЛЯНЕ - О ЗЕЛЕНСКОМ И РОССИИ…

Очень советую, что бы знать кто виноват в том, что русские танки х%?рят по вашему городу.
Теперь понимаю, референдум нужно проводить. Однозначно.
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Батончики!!! Соя в опасности!!! Расшатывают корыто!!! Згуртуймося!!! В Украине стартовала избирательная компания досрочных выборов в Верховную Раду - Цензор.НЕТ 4351
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Парламент, который залез в свои кресла на крови Майдановцев, который имел бепрецидентную поддержку избирателй, коалицию 90% обещавший в превую очередь снять с себя неприкосненность и изменить избирательный Закон Януковича, в последний день именно на этих двух пунктах обгадисля. Пять лет им нехватло хотели еще чут-чуть. Твари, еще цепляются за свои кресла. Теперь опять будем голосовать по законам овоща.
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Голосуй не голосуй всеодно будуть у всьому винні Кошулинський і ВО Свобода!
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Голосуй ,не голосуй , а всё равно зестадо выберет таких же ..... боек , йулей , кернесов ,трухановых , вилкулов.... и вишенка на торте это люди коломойского.
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объясни мне .., чем депутаты проведенные в ВР ахметовым , фирташем , медвейчуком лучше людей коломойского ., если даже и так ????..,
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Я же тебе уже писал ,что ты соответствуешь своей фамилии Ты реально молдаван. Анекдоты про их тупость знаешь? Речь сейчас идет о твоем припоцанном преЗЕденте. Он такой же молдаван , хоть и еврей.
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уклонист-рецидивист нарушил конституцию. Импичмент ему и побыстрее. Доведет страну до беды.
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Караул!!
Корыто уходит из под рыла.
Пора покупать беруши, что бы не оглохнуть от визга.
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вот объясни мне простую вещь
ЗАЧЕМ ЧИТАТЬ ТО ЧТО НИКЕМ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ?!
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Но мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения и чтобы они стали нашими единомышленниками", - добавил Андрей Богдан. НИКОГДА , слышь ты урод , НИКОГДА !!!! мы не станем вашими единомышленниками. Зе не президент . Президент один и это ПОРОХ!!!
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Щоб зрозуміти куди ми йдемо є дуже простий тест: ЄС та США - верховенство права, та закон суворий але це закон Росія - закон для бидла, а царю закон не писаний І коли гідрант каже що доведіть що закон треба виконувати - це шлях в рф, а не в ЄС. Питання?
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Переклад на Українську: зеленський повідомив, що буде саботувати політичні процеси в Україні до тих пір, поки не узурпує владу.

В Україні стартувала виборча кампанія дострокових виборів до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 1786
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Так, шо он так и будет распускать Рады, в которых у него не будет большинства? И так всю каденцию? Тогда времени для подъема экономики и строительства счастливой Украины совсем не останется .
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Как там порохоботы раньше любили лаять?

"Собаки лают, а караван идет".
Вот так то собаки. Роли то изменились.
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Население будет жить так, как проголосует, за гречку значит хреново, в теплом обещанном гавне, по уму - в европейской стране.
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Выборы назрели..Главная задача на них, не допустить старые воровские рожи,доведшие Украину, к краю европейской нищеты, к госкорыту. В Україні стартувала виборча кампанія дострокових виборів до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 9958 Гречкосии, на округах, сейчас будут особенно активны.. В Україні стартувала виборча кампанія дострокових виборів до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 4238
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Привет жителям Смартфонии от граждан Украины. В Україні стартувала виборча кампанія дострокових виборів до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 5182
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВ Україні стартувала виборча кампанія дострокових виборів до Верховної Ради
 
 
 
 
 
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