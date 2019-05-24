EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  990  27
Матеріали за темою:
Все про:вибори (3823) голосування (296) МЗС (1748) Заяць Андрій (8)

 До парламентських виборів за кордоном відкриють додаткові виборчі дільниці, - МЗС

Міністерство закордонних справ у зв'язку з проведенням дострокових парламентських виборів створило робочу групу з підготовки виборів на закордонному окрузі та сподівається на відкриття кількох додаткових виборчих дільниць.

Про це повідомив держсекретар МЗС Андрій Заяць, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Зараз необхідно, щоб керівники зарубіжних диппредставництв забезпечили проведення виборів народних депутатів. Наше завдання номер один, щодо виборів, створити максимальні можливості для того, щоб усі охочі проголосувати за кордоном, мали таку можливість", - сказав Заяць.

На його думку, необхідно відкрити додаткові дільниці за кордоном до парламентських виборів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні стартувала виборча кампанія дострокових виборів до Верховної Ради

Нагадаємо, під час проведення президентських виборів за кордоном було відкрито 101 виборчу дільницю у 72 країнах світу. Українці шикувалися в черги, щоб проголосувати. Зокрема, на всю Польщу було лише 4 виборчі дільниці, у Німеччині - 5. Величезні черги шикувалися біля посольства України в Таллінні та Празі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128620
 
 
 Топ коментарі
 
Это мечта всей русни и их прихлебателей.
 показати весь коментар
 
п.с. знаете зачем вазелину ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ выборы в ВР да по закрытым спискам?

Согласно закону, при внеочередных выборов депутатов - они НЕ ОБЯЗАНЫ подавать декларации о имуществе и доходах...
И в "слуга урода" - уже очередь из тёмных "новых" лиц... К парламентским выборам за границей откроют дополнительные избирательные участки, - МИД - Цензор.НЕТ 8982
 показати весь коментар
 
интересно, чем в этот раз удивит Мир мудрый украинский "нарит"...? К парламентским выборам за границей откроют дополнительные избирательные участки, - МИД - Цензор.НЕТ 9130
"Единая Россия" баллотироваться будет?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а может и к президентским после петиции))
 показати весь коментар
 
 
п.с. знаете зачем вазелину ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ выборы в ВР да по закрытым спискам?

Согласно закону, при внеочередных выборов депутатов - они НЕ ОБЯЗАНЫ подавать декларации о имуществе и доходах...
И в "слуга урода" - уже очередь из тёмных "новых" лиц...
 показати весь коментар
 
 
Это мечта всей русни и их прихлебателей.
 показати весь коментар
 
 
Под таким интересным флажком ты откуда строчишь?
 показати весь коментар
 
 
интересно, чем в этот раз удивит Мир мудрый украинский "нарит"...? К парламентским выборам за границей откроют дополнительные избирательные участки, - МИД - Цензор.НЕТ 9130
"Единая Россия" баллотироваться будет?
 показати весь коментар
 
 
С тех пор как вы стали использовать троллячьи приёмы типа передёргиваний и киваний на каких-то мне неведомых персонажей типа «соратников», вы утратили любое право говорить о чистоплотности.
 показати весь коментар
 
В Чечне откроют, чтобы потом опять не пришлось синезелёной-водоросли извинятся перед кадыркой!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДо парламентських виборів за кордоном відкриють додаткові виборчі дільниці, - МЗС
 
 
 
 
 
 вгору