 Ми опублікуємо не лише стенограму, але й відео зустрічі Зеленського з лідерами фракцій Ради, - Богдан

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив глава АП Андрій Богдан, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГУ.
"Ми не лише опублікуємо стенограму, але й відео, де буде видно висловлювання всіх голів фракцій, які підтримували, а потім змінили різко за ніч свою думку", - заявив він.
Богдан зазначив, що 22 травня парламент, відмовившись розглядати законопроект Зеленського про зміни до виборчого законодавства, дав "несподіваний урок".
"Ми вивчили цей урок. І я думаю, що мажоритарка їм не допоможе, і партія "Слуга народу" покаже гідні результати не лише за партійною системою, але і на мажоритарних округах", - сказав глава АП.
Нагадуємо, 21 травня відбулася нарада Зеленського з лідерами фракцій. 22 травня в Раду внесли президентський законопроект про правки до виборчого законодавства, а також законопроект про внесення змін до закону про державні закупівлі. Парламент не захотів їх розглядати.
У мене є сусідка, чарівна, розумна, молода дівчина, дуже хотіла побувати на концерті " 95 крарталу", на концерт не попала, та вирішила нехай тоді концерт буде 5 років кожен день. То що з такими робити?
Але потім верещать, клянуть владу, яку вони не вибирали, бо не хотіли, і ще щось вимагають,
А за що ж тоді галасУвала маладьож?
Но соглашусь, Зеленский только 3 дня президент, а уже столько движухи, кажется, месяц прошёл
Мы в принципе и так знали, что все эти шоколадные и кроличьи партейки еще те уроды, но все равно было бы забавно поглядеть, как они покивали головами, согласились, а утром .......я не такая, я жду трамвая....
Говорили, что готовы идти на досрочные выборы и о том, что речь шла о внесении изменений в действующее !!! изб. законодательство, а именно : отмена мажоритарки и снижение проходного барьера до 3%. Никто и словом не обмолвился про открытые списки.
Небось двухминутный ролик с тридцатью склейками сварганите, как вы умеете?
От ведь сцуки, они даже не напрягаются в своём вранье.
А также выкладывать таблицу голосования за законы против народа Украины, за тарифы и другие хотелки, нужно знать своих героев и кого нужно благодарить за этот бес предел!
Особенно перед новыми выборами!
Вот такой сайт нужен! И особенно перед выборами!
https://ru.slovoidilo.ua/2019/05/22/infografika/politika/rada-ne-vklyuchila-povestku-dnya-zakonoproekty-zelenskogo-kto-poshel-prezidenta
1 год ·
ДОБРАНОК Секта!
Добрый совет товарищам с Банковой: даже не думайте!
"Мы не только опубликуем стенограмму, но и видео, где будет видно высказывания всех глав фракций, которые поддерживали, а потом поменяли резко за ночь свое мнение", - заявил глава АП.
Ибо тогда я спрошу за что Ляшка не пускали со стримом? И напомню судьбу печальную одного политпрлекта популистичного из ФРГ... Те тоже "транспарентностью" с фракции страдали. Недолго.
И Беню напомню... Он тоже любит записи потом выборочно в сеть сливать.
Дурная и опасная идея. Хотя само заявление еще опасней. Нужно либо молча сливать (что равно краху банковой) либо не грозить.
Да и КОНСУЛЬТАЦИИ это были, а не "терки"... и с главами фракций а не парламентом... в котором есть мажоритарщики - каждый сам по себе.
Сорри, но разочарлвывают меня эти "какулы" политики )))
вы голосователь ляшка ?
Где-то я такое уже слышал, а ну да:
- Зеленский назовёт кандидатов в министры после инаугурации, - Богдан
Судя, по первым действиям "главного слуги" - нет сомнений,что и челядь станет достойной обслугой своего хозяина.
Судя по соц опросам порошавой челяди с гулькин нос,чего не скажешь о слугах .Тем более Беня начал мобилизацию своих, да и Юля заметно позеленела.Может от старости,а может и нет
У справі про узурпацію влади , порушенні Конституції України .
Уроки треба було вчити раніше, тепер треба відповідати за порушення законів.