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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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Все про:ВР (4829) депутат (865) Зеленський (1402) виборчий закон (64) Богдан Андрій (50)

 Ми опублікуємо не лише стенограму, але й відео зустрічі Зеленського з лідерами фракцій Ради, - Богдан

Адміністрація президента опублікує стенограму і відео зустрічі президента Володимира Зеленського з фракціями парламенту 21 травня.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив глава АП Андрій Богдан, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГУ.

"Ми не лише опублікуємо стенограму, але й відео, де буде видно висловлювання всіх голів фракцій, які підтримували, а потім змінили різко за ніч свою думку", - заявив він.

Богдан зазначив, що 22 травня парламент, відмовившись розглядати законопроект Зеленського про зміни до виборчого законодавства, дав "несподіваний урок".

"Ми вивчили цей урок. І я думаю, що мажоритарка їм не допоможе, і партія "Слуга народу" покаже гідні результати не лише за партійною системою, але і на мажоритарних округах", - сказав глава АП.

Також читайте: Мін'юст роз'яснив АП норми закону про люстрацію і запитав для перевірки копію трудової книжки Богдана. ДОКУМЕНТ

Нагадуємо, 21 травня відбулася нарада Зеленського з лідерами фракцій. 22 травня в Раду внесли президентський законопроект про правки до виборчого законодавства, а також законопроект про внесення змін до закону про державні закупівлі. Парламент не захотів їх розглядати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Геращенко закликала АП оприлюднити стенограму зустрічі Зеленського з лідерами фракцій

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128619
 
   
 Топ коментарі
 
Потому что Рада отказалась голосовать за такой вариант президента. И свой такой вариант даже не собиралась предлагать. Он вынужден был идти на компромисс. Они согласились. А потом кинули, как водится у мародёров. Всё это будет показано в фильме.
Вова переиграл мародёров на президентских, переиграет и на парламентских выборах.
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Коли з багатьох дублів склепають більш-менш пристойне відео, накладуть озвучку...
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а там не было никакого варианта Мы опубликуем не только стенограмму, но и видео встречи Зеленского с лидерами фракций Рады, - Богдан - Цензор.НЕТ 2833
что за тупизм - всунуть в ОДИН законопроетк - два: о закупках и выборах.. Да еще и безграмотных и по ЗАКРЫТЫМ спискам?
Только с одной целью - чтобы его НЕ ПРИНЯЛИ.. как повод потом ныть "вот видите - депутаты против меня и мешают нарушать законы!"
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Как партия " слуга народа " может показать хороший результат, если её нет? Где эта партия? Кто в этой партии? Живые люди или святые духи? Или недобитые риги? Кто все эти люди из партии " слуга народа "?
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Списки покажут после выборов. Как и команду.
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От, є такі виборці, які голосують за свої фантазії. А потім ображаються на владу, бо вона не така,як у фантазіях.
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Від таких виборців треба ховати паспорти, чи замикати у підвалі в день виборів. А що ще робить з такими дурбеликами?
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Їм потрібно і виборчі дільниці відкривати у паралельній реальності. Скажімо, на дитячих пісочницях з виносними скриньками... Це лірика. Але за Польщі(я з Львівської області)для виборців існував майновий і віковий ценз. Вибирати мали право лише ті, хто мав своє майно і платив податок. Цим відсікалисч люмпен-пролетарії. А також потрібно було мати 28 років, якщо не помиляюся, або бути одруженим раніше. Уе свідчило про відповідальність. Малолітні "для приколу" голосувати не могли.
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Дуже мудро, але неможливо. Права людини - це наше фсьо! Треба щось інше вигадати, бо демократія така недосконала.
У мене є сусідка, чарівна, розумна, молода дівчина, дуже хотіла побувати на концерті " 95 крарталу", на концерт не попала, та вирішила нехай тоді концерт буде 5 років кожен день. То що з такими робити?
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Ти про що, юродивий? Пост перечитай. У пості йдеться про довоєнну Польщу. А якщо тобі зараз цікаво, то на сайті консульства спитай.
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І ще є =громадяни=, які не піднімаються з дивана і не беруть участі у виборах, не здійснюють своє право, бо їм =не кошерно= ...
Але потім верещать, клянуть владу, яку вони не вибирали, бо не хотіли, і ще щось вимагають,
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Поверь покажут. И представят на каждом округе, по мажеритарке, с указанием что это новый, не запятнанный , а вот Он - барыга от Порохососов. И Тимошенко предложила свою помощь на всех округах, где будут лезть они, помощь и согласование кандидатов. Представьте даже Шуфричь на 7 округах предложил свою помощь, замочить порохоботов!
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Главное, шоб теперь шуфрича на этих семи округах не замочили. А то он уже пол года небитый ходит.
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Тимошенко до сих пор не расплатилась за работу со своими наблюдателями в выборчих комиссиях, так что в пролёте!
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это те самые люди у которых будет большинство в новой Раде. "Собака лает - караван идет"
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уже давно надо было опубликовать, как эта шобла поганых мародеров и брехунов договорилось с Зе, а потом пришли с деревянными рожами в зРаду и сделали вид что знать ничего не знают, и ведать ничего не ведают. 92 человека проголосовало за новый кодекс. Всех остальных в Раде нового созыва быть не должно в принципе.
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Каким же надо быть лошарой, чтобы поверить этим матерым ворам и убийцам, которые не один год обворовывают и врут?
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Кінішку любиш - замість зарплатні будеш отримувати квитки в кіно і безкоштовний попкорн.
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А що, квитків на кловунів небуде? Мы опубликуем не только стенограмму, но и видео встречи Зеленского с лидерами фракций Рады, - Богдан - Цензор.НЕТ 1153
А за що ж тоді галасУвала маладьож?
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люблю кино, но заплачу за него сам. Не переживай за меня.
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Когда давно? 😁
Но соглашусь, Зеленский только 3 дня президент, а уже столько движухи, кажется, месяц прошёл
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утром дня голосования, до его фактического проведения. Ни один телеканал не отказался бы показать.

Мы в принципе и так знали, что все эти шоколадные и кроличьи партейки еще те уроды, но все равно было бы забавно поглядеть, как они покивали головами, согласились, а утром .......я не такая, я жду трамвая....
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Достаточно посмотреть, что говорили лидеры фракций после встречи с Зеленским.
Говорили, что готовы идти на досрочные выборы и о том, что речь шла о внесении изменений в действующее !!! изб. законодательство, а именно : отмена мажоритарки и снижение проходного барьера до 3%. Никто и словом не обмолвился про открытые списки.
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Аллё лахтаки, а че вы сидя за соседними компами на прямую не общаетесь, а на форум лезете? Ми опублікуємо не лише стенограму, але й відео зустрічі Зеленського з лідерами фракцій Ради, - Богдан - Цензор.НЕТ 2748
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"Видео"?
Небось двухминутный ролик с тридцатью склейками сварганите, как вы умеете?

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Почему в будущем времени? Или у Вас на этой работе бабушка сидит со смартфоном? Мы опубликуем не только стенограмму, но и видео встречи Зеленского с лидерами фракций Рады, - Богдан - Цензор.НЕТ 3370 Так пересадите ее за компьютер, может дело быстрее пойдёт.
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Для начала перед бабушкой у тебя надо забрать клавиатуру!
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бачили ми ваші помиї на зливному бачку коломойського!!!! Навіть "факти" про "вбивство" Порохом рідного брата....Скарабєєва після цього нервово палить цигарку десь збоку!!! ЩО ви там "наваяєте"- для поміркованих людей зрозуміло...ЧОМУ ж тоді ви не пустили Ляшка з телефоном, щоб він знімав в он лайні це засідання??? Брехливе кодло!!!!
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Патамушта в стриме ничего не вырежешь и не склеишь как надо.
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А ты знаешь, как убился у Петра брат, а ты знаешь кому перешли потом его акции? Я тебе дам два варианта: Петру или отцу?
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Ну так покажи. Г+Г уже как то не особо себя хорошо чувствует после такого показа. Сидит как жаба глазёнки выпучив, повестку в суд дожидается. Ми опублікуємо не лише стенограму, але й відео зустрічі Зеленського з лідерами фракцій Ради, - Богдан - Цензор.НЕТ 3919
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Да, если бы пустили ляшка с телефоном, то мы бы уже давно знали все тайны "мадридского двора". А так, будем ждать, пока не забудем, что нам обещали показать.
От ведь сцуки, они даже не напрягаются в своём вранье.
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Стенограмма, видео... А порнуху слабо? Мы опубликуем не только стенограмму, но и видео встречи Зеленского с лидерами фракций Рады, - Богдан - Цензор.НЕТ 1899
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Так тож парнуха и есть,в стиле свыней.Кидалово называется
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Тут и без кидалово крышка рояля медленно опускается.
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Нормальні люди ведуть прямий репортаж, або стенограму і відеорепортаж викладають віразу в мережу. І про що взагалі зешники патякають? Вони що, мають ВР за свій "квартал", де народні депутати мають бігати на цирлах і виконувати всі забаганки лідерів своїх фракцій, як рядові "квартальні" клоуни виконують вказівки своїх фурєців. По хамовитій і злосливій манері спілкування ЗЕ зрозуміло, які у них там порядки.
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Отличный коммент. Манера хряка у клована, только более мелочного
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Ай маладцы, хороший финт, показать людям кто у нас в раде сидит Игра престолов нервно курит в сторонке по сравнению с нашей политикой
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Ирина Геращенко, требуя стенограмму встречи, захотела славы и она ее получит, со слезами на глазах...
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Она явно не рассчитывала на положительный ответ
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Вообще то, классная идея, выложить стенограмму и приучить ОТВЕЧАТЬ ЗА БАЗАР!
А также выкладывать таблицу голосования за законы против народа Украины, за тарифы и другие хотелки, нужно знать своих героев и кого нужно благодарить за этот бес предел!
Особенно перед новыми выборами!
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Вообще-то на сайте Рады по каждому принятому закону есть поименный список проголосовавших. В таблице кстати. Мы опубликуем не только стенограмму, но и видео встречи Зеленского с лидерами фракций Рады, - Богдан - Цензор.НЕТ 4147
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Таблица то есть, а провести выборку , под депутата и выложить в виде достоверного анализа деятельности. Который не смогут оспорить в суде, так как он из открытого источника! Народ в основном ленив и сам не сильно копаться любит, и не все умеют с этим разгребаться.
Вот такой сайт нужен! И особенно перед выборами!
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К стати стоило бы и голосование за снятие неприкосновенности, отдельно выставлять везде где только возможно! И поимённо, с указанием кто его делегировал в ВР.
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Больше суток прошло уже . Это только стенограму опубликовать и видео встречи выложить им суток не хватило . Инновационная ЗЕкокоманда . Чего там на форуме это зеленое чмо трепало ? А до того , что : " все президенты " ? Но тем президентам все знать выходит не обязательно ?
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аж зубы сводит, да?-).......ничего, это только начало, старую банду только начали чпокать-))
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стенограмм согласительных нарад никто не выкладует .., это всегда остается тайной для населения .. И то , что их покажут - это уже хорошо ..
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Николаевцы, вы просто оказались не в то время в не том месте
Мы опубликуем не только стенограмму, но и видео встречи Зеленского с лидерами фракций Рады, - Богдан - Цензор.НЕТ 2794
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Скільки там в Миколаєві за клоуна ЗЕ ? Зробимо це разом ?
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это уринотерапия от сервантов. Ничего воду можно из Днепра ведрами черпать - фурацилина в аптеках пока полно.
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Удмурт, де відповідь на петицію про відставку Зеленського?
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там вторая петиция на подходе сегодня.
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на подходе уже третья петиция - "Запретить расследовать преступления пороха и его подельников !!" и тоже башлять петя будет .., и тоже попервах 20 в минуту подписантов будет !!!
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за два дня 38 тыс. при необходимости 25 тыс. С такими темпами клоун скоро за час норму выполнит.
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идиоты .., Пе- тицию нужно было выставлять сразу , в момент инаугурации .., че вы три дня сопли жевали ???!!!!
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А тепер серйозно, вчора заява голови АП гідранта,а сьогодні виступ гідранта на форумі недержавною мовою, свідчить одне - закон про мову буде скасований, бо "он раздєляєт людєй".
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Квартирка в Ростові чекає свого квартиранта
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Буде дві мови, як в цивілізованих країнах.
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Друга буде англійська. Хтось проти цього ???
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петиция за отставку богдана набирает утреннее ускорение - 16 подписантов в минуту, один за каждые четыре секунды.
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До дупи ваші петиції, собака гавкає, а караван іде.
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это сколько же денег петруша в минуту тратит ??? по чем голосок ?
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Вы ,придурки ,со своими петициями ,не мешайте людям работать
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Миха Чаплыга
1 год ·

ДОБРАНОК Секта! Мы опубликуем не только стенограмму, но и видео встречи Зеленского с лидерами фракций Рады, - Богдан - Цензор.НЕТ 8141
Добрый совет товарищам с Банковой: даже не думайте!
"Мы не только опубликуем стенограмму, но и видео, где будет видно высказывания всех глав фракций, которые поддерживали, а потом поменяли резко за ночь свое мнение", - заявил глава АП.
Ибо тогда я спрошу за что Ляшка не пускали со стримом? И напомню судьбу печальную одного политпрлекта популистичного из ФРГ... Те тоже "транспарентностью" с фракции страдали. Недолго.
И Беню напомню... Он тоже любит записи потом выборочно в сеть сливать.
Дурная и опасная идея. Хотя само заявление еще опасней. Нужно либо молча сливать (что равно краху банковой) либо не грозить.
Да и КОНСУЛЬТАЦИИ это были, а не "терки"... и с главами фракций а не парламентом... в котором есть мажоритарщики - каждый сам по себе.
Сорри, но разочарлвывают меня эти "какулы" политики )))
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Тю, а чому тоді Ляшку не дозволяли знімати????
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накойннужен ?
вы голосователь ляшка ?
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- Мы опубликуем не только стенограмму, но и видео встречи Зеленского с лидерами фракций Рады, - Богдан

Где-то я такое уже слышал, а ну да:
- Зеленский назовёт кандидатов в министры после инаугурации, - Богдан
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партия "Слуга народа" покажет достойные результаты не только по партийной системе, но и на мажоритарных округах", - сказал глава АП.
Судя, по первым действиям "главного слуги" - нет сомнений,что и челядь станет достойной обслугой своего хозяина.
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не парься .., порошавую челядь не перещеголять никому .. Разве только ********** упоротые бабки чуть -чуть впереди
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виталий молдаванов

Судя по соц опросам порошавой челяди с гулькин нос,чего не скажешь о слугах .Тем более Беня начал мобилизацию своих, да и Юля заметно позеленела.Может от старости,а может и нет Ми опублікуємо не лише стенограму, але й відео зустрічі Зеленського з лідерами фракцій Ради, - Богдан - Цензор.НЕТ 5534
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А я хочу видео где порося по ночам вел договорняки с олигархами и лидерами фракций
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что такое Вася Богдан? - адвокат дьявола, незаконно занимающее должность в администрации Владимира Александровича Хунты..
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а кто тогда витя медвейчук .., он ведь тоже адвокат .., и Василя Стуса защищая в суде строже прокурора был !!!
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что нибудь когда нибуть конечно опубликуют...
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интересно,все айтишники хорошо знают английский язык,извините,великобританский,так почему бы Зе не выступить на английском? Брезгует или прогибается?
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Стенограма це доказ ............
У справі про узурпацію влади , порушенні Конституції України .
Уроки треба було вчити раніше, тепер треба відповідати за порушення законів.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМи опублікуємо не лише стенограму, але й відео зустрічі Зеленського з лідерами фракцій Ради, - Богдан
 
 
 
 
 
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