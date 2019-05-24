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 Двом екс-співробітникам "Укрзалізниці" повідомлено про підозру у завданні компанії 39,8 млн грн збитків, - НАБУ

Двом колишнім чиновникам філії "Центр забезпечення виробництва "ПАТ "Укрзалізниця" 23 травня повідомлено про підозру у завданні держкомпанії 39,8 млн грн збитків. Йдеться про начальника та заступника начальника зазначеної філії, які обіймали посади в структурі "Укрзалізниці" на момент скоєння злочину - в 2015-2016 роках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу НАБУ.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України ("Зловживання владою або службовим становищем"). Наразі вирішується питання обрання їм запобіжного заходу.

Детективи НАБУ встановили, що у грудні 2015 та березні 2016 року Філія "ЦЗВ" (далі - Філія) отримала від ТОВ "Вог Аеро Джет" 30 тис. тонн дизельного пального в борг, які мала повернути до 1 березня 2016 року, або ж сплатити штраф у розмірі 2-2,7 млн грн за кожен день прострочення. Повертати борг Філія почала лише 29 березня 2016 року, завершивши цей процес у травні.

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Слідство вважає, що посадовці Філії свідомо затягнули з погашенням боргу, адже 18 березня 2016 року вже мали укладений контракт на постачання дизпалива. До того ж паливо позичила Філії та сама компанія, яка виграла її конкурс із постачання, тож процес погашення міг бути доволі швидким. Проте його розпочали лише після незаконного збільшення ціни за контрактом, що було предметом розслідування НАБУ, яке вже завершене - обвинувальний акт в березні 2019 року щодо цього епізоду скеровано до суду.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у грудні 2016 року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128618
 
 
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да эту "зализныцю" просто всю, от верха до низа на нары. Гнилье полное, если всех не пересажать, толку не будет.
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Аморально ли воровать у госпредприятия? Пусть честно здесь ответят работники этих предприятий. Пенсов и ментов прошу не отвечать
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Выдвинули подозрение Двум экс-сотрудникам "Укрзализныци" сообщено о подозрении в нанесении компании 39,8 млн грн убытков, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9325 И что дальше? Отпустят домой и даже не выгонят с работы. Уже зла не хватает. Воровать нужно миллиардами чтобы тебе за ето ничего не было.
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Любое государство только тогда называется государством, когда имеет 3 ветви власти: законодательную, испонительную и судебную. Россия стала государством только в 18-ом веке. До этого эту территорию населяли племена. Михаил Саакашвили, став президентом, прежде всего стал приводить все 3 ветви власти в порядок, избавляя их от коррупции. В Грузии с населением всего в 4,5 млн человек были посажены в тюрьму 1,5 тыс полицейских, 250 прокуроров, 50 судей и 7 министров. Про Россию нет смысла говорить, ее исправит только распад. А вот Украина можен превратиться в нормальное европейское государство.
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А коли КРУ займеться перевіркою ремонтів доріг? Може, нарешті, звернуть увагу, що на 1 кв.м ямкового ремонту не обов'язково списувати 1 куб. м асфальту.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїДвом екс-співробітникам "Укрзалізниці" повідомлено про підозру у завданні компанії 39,8 млн грн збитків, - НАБУ
 
 
 
 
 
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