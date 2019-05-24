 ДБР не готове прийняти величезну кількість резонансних справ, які перейдуть до нього з ГПУ із 2020 року, - Закревська. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила на шостий зустрічі парламентсько-громадської платформи в Києві.

Також, за її інформацією, в ДБР ще не створено відповідні підрозділи.

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