 ДБР не готове прийняти величезну кількість резонансних справ, які перейдуть до нього з ГПУ із 2020 року, - Закревська. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила на шостий зустрічі парламентсько-громадської платформи в Києві.
Також, за її інформацією, в ДБР ще не створено відповідні підрозділи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила на шостий зустрічі парламентсько-громадської платформи в Києві.
Також, за її інформацією, в ДБР ще не створено відповідні підрозділи.
Вслед за Януковичем в 2014 году в Россию сбежали около 5 ТЫСЯЧ украинских чиновников,
- Министр МВД Виталий Захарченко,
- Министр обороны Павел Лебедев,
- Глава украинской внешней разведки Григорий Ильяшов.
- Глава Службы безопасности Украины Александр Якименко,......»
https://censor.net.ua/news/308064/vsled_za_yanukovichem_v_rossiyu_sbejali_okolo_5_tysyach_ukrainskih_chinovnikov_i_ih_rodstvennikov_begletsy
Не можуть , чи не хочуть - треба казати чесно !
«Вслед за Януковичем в 2014 году в Россию сбежали около 5 ТЫСЯЧ украинских чиновников, ...»
https://censor.net.ua/news/308064/vsled_za_yanukovichem_v_rossiyu_sbejali_okolo_5_tysyach_ukrainskih_chinovnikov_i_ih_rodstvennikov_begletsy
Луценко: Для генпрокурора нормально пить кофе с Коломойским
ВИДЕО: https://inforesist.org/luczenko-dlya-genprokurora-normalno-pit-kofe-s-kolomojskim/ …
Некрасиво выглядело продавливание Трубы на место руководителя службы.Если полностью пересмотреть кадры ГБР и уже поменять зашкварившихся руководителей служб САП и НАБУ,то вполне смогут эти службы,не наступая друг другу на ноги эфективно и быстро расследовать дела.На такие деньги проще вообще нанять весь Скотланд=Ярд или ФБР )