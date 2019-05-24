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Все про:Закревська Євгенія (25) ДБР (263)

 ДБР не готове прийняти величезну кількість резонансних справ, які перейдуть до нього з ГПУ із 2020 року, - Закревська. ВIДЕО

Адвокат сімей Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська, заявила про те, що передача справ щодо розстрілу Майдану, російської агресії та інших резонансних справ з ГПУ і військової прокуратури до Держбюро розслідувань - нового органу, який згідно із законом має розслідувати подібні справи з 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила на шостий зустрічі парламентсько-громадської платформи в Києві.

Також, за її інформацією, в ДБР ще не створено відповідні підрозділи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У справі розстрілів на Майдані допитали керівника спецзагону "Омеги" Стрельченка, - адвокат Закревська. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128616
 
 
 Топ коментарі
 
Главное сейчас завести дела на Свина, чтоб не сбежал!
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увєлічіть штат і оклад
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що це за "правоохоронці" , які 5 років не можуть розібратися ЩО протягом 3 місяців коїлось у центрі Києва ?!
Не можуть , чи не хочуть - треба казати чесно !
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Ну значит надо закончить расследование в 2019 😊
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Ага. Яким чином?
Вслед за Януковичем в 2014 году в Россию сбежали около 5 ТЫСЯЧ украинских чиновников,
- Министр МВД Виталий Захарченко,
- Министр обороны Павел Лебедев,
- Глава украинской внешней разведки Григорий Ильяшов.
- Глава Службы безопасности Украины Александр Якименко,......»
https://censor.net.ua/news/308064/vsled_za_yanukovichem_v_rossiyu_sbejali_okolo_5_tysyach_ukrainskih_chinovnikov_i_ih_rodstvennikov_begletsy
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а зачем тогда такое гпу? кому оно нужно если оно работать не хочет?
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Да,или создать еще одну структуру,в помощь. ГБР не готово принять огромное количество резонансных дел, которые перейдут в нему из ГПУ с 2020 года, - Закревская - Цензор.НЕТ 7924Раньше ОДНА прокуратура-все успевала.
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Дела по Майдану надо заставить закончить Горбатюка. Целый Департамент в ео распоряжении был. Шестой год идёт, а тут только сейчас выясняется, что он даже следственные эксперименты на Майдане не провёл. Слишком легко отделается, просто передав дела.
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Главное сейчас завести дела на Свина, чтоб не сбежал!
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що це за "правоохоронці" , які 5 років не можуть розібратися ЩО протягом 3 місяців коїлось у центрі Києва ?!
Не можуть , чи не хочуть - треба казати чесно !
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Перша заява у міліцію поступила від порошенка на дії майданівців і лежить вона по цей час,одно не розумію,як після цього та ще Небесної Сотні можна було за нього голосувати,наче хто понасирав у голови
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Разбєрісь
«Вслед за Януковичем в 2014 году в Россию сбежали около 5 ТЫСЯЧ украинских чиновников, ...»
https://censor.net.ua/news/308064/vsled_za_yanukovichem_v_rossiyu_sbejali_okolo_5_tysyach_ukrainskih_chinovnikov_i_ih_rodstvennikov_begletsy
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Ну пля зрадник

Луценко: Для генпрокурора нормально пить кофе с Коломойским

ВИДЕО: https://inforesist.org/luczenko-dlya-genprokurora-normalno-pit-kofe-s-kolomojskim/ …

ГБР не готово принять огромное количество резонансных дел, которые перейдут в нему из ГПУ с 2020 года, - Закревская - Цензор.НЕТ 7690
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срочно, создавать Комиссии по борьбе с коррупцией, и не просто Комиссии, а Чрезвычайные Комиссии ( сокращено ЧК), комиссий надо много и надо ограничить количество членов. Я, предлагаю в состав ЧК не более и не менее 3 человек. И последнее работа очень изнурительная и износоопасная и поэтому для лучшего сохранения комиссаров ЧК, выдать им в бессрочное пользование Кожаные куртки
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ГБР нужно полностью перезапустить.Есть серьёзные вопросы по кадрам,особенно по главе.
Некрасиво выглядело продавливание Трубы на место руководителя службы.Если полностью пересмотреть кадры ГБР и уже поменять зашкварившихся руководителей служб САП и НАБУ,то вполне смогут эти службы,не наступая друг другу на ноги эфективно и быстро расследовать дела.На такие деньги проще вообще нанять весь Скотланд=Ярд или ФБР )
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зарплату брати готові а працювати ні ...так ?
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоДБР не готове прийняти величезну кількість резонансних справ, які перейдуть до нього з ГПУ із 2020 року, - Закревська. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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