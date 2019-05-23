 Розцінюємо це як жарт, - глава АП Богдан про петицію щодо відставки Зеленського

Про це в ефірі телеканалу 1+1 повідомив глава АП Андрій Богдан, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми розцінюємо петицію як жарт. Можливо, навіть смішний жарт", - сказав Богдан.
За його словами, законом передбачені випадки, коли закінчуються повноваження президента. "Такі петиції не є підставою для реагування шляхом закінчення повноважень президента", - підкреслив він.
Петиція свідчить про те, що є частина населення, яка не згодна з діями нового президента, вважає глава АП. "Ми працюватимемо, щоб таких людей стало менше. Підемо шляхом переконання, щоб вони стали нашими однодумцями", - підкреслив він.
Нагадуємо, на сайті глави держави опублікована петиція про відставку президента України Володимира Зеленського. Петиція була зареєстрована на сайті 22 травня, і вже 23 травня, станом на 15-11, набрала 25 тисяч підписів.
То вы будете жить разве что в Гренландии не факт, что дадут убежище. Москва вас не примет, Италия на вилле ЗЕ скажет танунахер....
2. Електронна петиция за негайну відставку єксригоАнала, сепаратиста - українофоба цього люстрованного Глави АП України А.Богдана. голосовання почалося 24 05 2019р. І вже 13 182 небайдужих Украиїнців підтрамали відставку цього ворога України.
Пороха вибрали досидіти за втікача - януковича до весни 2015 року.
Але порох після цього терміну узурпував владу і просидів в кріслі президента України аж до весни 2019 року(!!)
Когда ставил на ключевые должности своих вороватых подельников, они тоже молчали и ни разу не требовали его импичмента.
Мы называем их порохоботам, но это не совсем так. Это- откровенные враги украинцев: коррупционеры, воры всех мастей, олигархи - в общем, все те, кто живёт за счёт украинцев, кормится из бюджета, и им всеммпри Пете жилось прекрасно!
Вот и мечутся они сейчас, как быки на красную тряпку. Им хочется, чтоб было, как при Пете: вседозволенность и безнаказанность. Воруй, убивай - и тебе за это ничего не будет.
Вы своей "петицией" МОЖЕТЕ ПОДТЕРЕТЬСЯ......НЕ БЫТЬ потроху больше презом)))
А накатывающим зеленку по утрам будет всё порох мерещится.
УкраинаПорошенко"...
Ещё Кучму с Ющенко вспомни.
При этом не нужно путать это слово с народовластием.
Ри-фи-рен-дум!
И если миллионы украинцев которым небезразлична судьба Украинской державы , её территориальная целостность и суверенитет потребуют немедленно отставки такого ....резидента украинофоба ЗЕ То это только приблизит день оставление - изгнание этого антиукраинского резидента, слугу олигархов и непонятно какого но уже точно что не украинского народа.
2. Електронна петиция за негайну відставку єксригоАнала, сепаратиста - українофоба цього люстрованного глави АП України А.Богдана. голосовання почалося 24 05 2019р. І вже 18 596 небайдужих Украиїнців підтрамали відставку цього ворога України.
Значит, позавчера, #недопрезидент назанчил всех своих дружкой рулить АП, во главе с личным адвокатом Коломойского - Андреем Богданом.
зеленский на инаугурации "каждый теперь президент, каждый несет ответственность за то что происходит в стране".
Граждане, переисполненные чувством гражданского долга меньше чем за 6 часов собрали 25 000 подписей за отставку президента. (ссылка на петицию тут, обязательно подпишите)
Причина - "кумовство" за которое зеленский так упрекал Порошенко и подмахивание коломойскому.
Даже сейчас люди ПРОДОЛЖАЮТ ставить подпись под этой петицией, общее количество подписей уже почти 48 000.
Цель петиции была следующая:
1) Застолбить факт что президентсво зеленского началось с петиции за его отставку которая собрала рекордное количество голосов.
2) Чтобы об этом написали все СМИ (они написали).
Цель достигнута на 100%.
АПешчка отреагировала на петицию просто - назвала это шуткой. Вот как Коломойский воспринимает ваше недовольство, дорогие граждане, не отвлекайте больших дядек от воровства бюджетные денег.
После такой фееричной реакции от главы АП, хорошие люди сбацали уже петицию, теперь уже за отставку главы АП - Андрея Богдана (ссылка на петицию тут, обязательно подпишите)
Петиция за день уже набрала 15 000 подписей, и также будет успешно доведена до 25К.
Цель - показать что обещанное "народовладдя" о котором говорил зеленского - это такой же ******, как и все обещания зеленского.
Не будет никакого "почую кожного", не будет никаких "новых облич". Будет новая партия регионов, со своим януковичем и ахметовым.
Поделитесь петицией у себя на странице и обязательно ее подпишите!
Я хочу чтобы каждая пресс конференция зеленского начиналась с вопросов "почему люди постоянно требуют вашей отставки и увольнения вашего окружения с государственных постов".
Mark Savchuk
Автор (инициатор): Безрук Максим Николаевич
Дата публикации: 22 мая 2019
Перечень лиц котрые подписали электронную петицию *
* информационное сообщение о дополнительной проверке голосов
ПОДПИСАНТЫ на 15 00. 24 05 2019гг.
50214. Михненко Михаил Викторович 22 мая 2019
50215. Васильева Светлана Рафикивна 22 мая 2019
50216. Соколова Евгения Александровна 22 мая 2019
50217. Максимчук Роман Юрьевич 22 мая 2019
50218. Могилко Людмила Алексеевна 22 мая 2019
50219. Стехнович Иван-Марьян Владимирович. 22 мая 2019
50220. Мелашкин Александр Вадимович........................
А под украинскими флагами тоже прячется много всякой швали.
Вы, дебилы, думать нихрена не хотите.
Хоть петицию читали перед тем как подписать?
Наковыряли десяток несвязанных фраз, и решили что на эту куйню отвечать должны.
Авто даже претензии по сути изложить не может.
По сути надо бы раскрутить кто эту глупость придумал, и наступить на яйца.
Ибо эта глупость на руку только России.
Там, кстати, уже отреагировали на это, так что можете радоваться, порохоботы.
Вы выполнили заказ агрессора.