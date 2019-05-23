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Все про:Зеленський (1402) відставка (479) петиція (41) Богдан Андрій (50)

 Розцінюємо це як жарт, - глава АП Богдан про петицію щодо відставки Зеленського

Петицію про відставку діючого глави держави Володимира Зеленського, яка набрала 25 тисяч підписів, в Адміністрації президента розглядають як жарт.

Про це в ефірі телеканалу 1+1 повідомив глава АП Андрій Богдан, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розцінюємо петицію як жарт. Можливо, навіть смішний жарт", - сказав Богдан.

За його словами, законом передбачені випадки, коли закінчуються повноваження президента. "Такі петиції не є підставою для реагування шляхом закінчення повноважень президента", - підкреслив він.

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Петиція свідчить про те, що є частина населення, яка не згодна з діями нового президента, вважає глава АП. "Ми працюватимемо, щоб таких людей стало менше. Підемо шляхом переконання, щоб вони стали нашими однодумцями", - підкреслив він.

Нагадуємо, на сайті глави держави опублікована петиція про відставку президента України Володимира Зеленського. Петиція була зареєстрована на сайті 22 травня, і вже 23 травня, станом на 15-11, набрала 25 тисяч підписів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128613
 
   
 Топ коментарі
 
А зря вы это рассматриваете как шутку.

Для вас выгоднее было бы рассматривать ее как звоночек.

Но у ребят корона на глаза сползла и уши закрыла.
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ни хрена себе шутка....
Люди проходят верификацию, раскрывают свои персональные данные, тратят кучу времени и уже подписали 39 000 человек... - и люди продолжают активно ...
Стыда совсем нет у зеленых проходимцев...
Шутка для них....
Вот так и будут ноги вытирать о волю народа в дальнейшем....
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За Порошенко проголосовали 4 миллиона 522 тысячи 320 украинцев, следовательно они против Зеленского. Вот как петиция наберет более 4 миллиона 522 тысячи 320 голосов - тогда надо задуматься... А пока все Ок!
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У ЗЕ в 73 процентах "за ЗЕ" процентов 10, остальные против Порошенко. Из этого следует, что против ЗЕ будет - миллионов 15
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Если каждый из 45К так пошутят : 1 шина
То вы будете жить разве что в Гренландии не факт, что дадут убежище. Москва вас не примет, Италия на вилле ЗЕ скажет танунахер....
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Слышь, ты чмо, ты что здесь забыл? Вали за поребрик.
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1. Електронна петиция за негайну відставку ...резидента -маріонетку і слугу але не Українського народу а олігарха Коломия, та прислужника кремлівських фашистів )(уйла за першу добу вже підписали більше 40 000. небайдужих Українців. Сьогодні вже 46 204 українців засудили продажного ...резидента ЗЕ. І це голосування буде тривати ще 91 добу. І за цей час вже мільйони патриотів українців засудят і відправлять у відставку заклятого украинофоба ..резидента ЗЕ з його злочинною командою єксригоАналів - сепаратистів і злодіїв.
2. Електронна петиция за негайну відставку єксригоАнала, сепаратиста - українофоба цього люстрованного Глави АП України А.Богдана. голосовання почалося 24 05 2019р. І вже 13 182 небайдужих Украиїнців підтрамали відставку цього ворога України.
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Порохоботы ! Вам что не хер делать. Дебилы.
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теперь очередь шутить народу. но это все серьезно
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Щось у тебе гавнюку кругом одні жарти: закон про мову - жарт, конституція - жарт. А як же народовладдя, почую кожного?
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Петиция просто для сотрясения воздуха и как пища для балоболов. Это главу деснянского района (Троещина) таким количеством голосов снимать и то это всегоо 1/10 его жителей. .
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Почему этот типочек и частный адвокат, не избранный народом смеет говорить о волеизьявлении украинцев, как о шутке?
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Ты, что ли, украинец? Хохол ты, а скорее, кацап. Требовать от Зеленского за два дня его работы все то, чего даже не собирался делать Порошенко за пять лет, - это как называется?
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Мокша из под немецкого флага гундосить выползла?
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да пусть хоть 10 петиций порохоботы создадут - всё без результата.
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Зеленському не потрібно збирати ніяких петицій, а просто - заарештувати порошенко за узурпацію влади.
Пороха вибрали досидіти за втікача - януковича до весни 2015 року.
Але порох після цього терміну узурпував владу і просидів в кріслі президента України аж до весни 2019 року(!!)
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Вот интересно, что когда у нас склады военные один за другим взрывались, и порошенко никого за это не наказал и в общем-то ничего не сделал, чтобы в дальнейшем такого не было, порохоботы молчали и импичмента не требовали.
Когда ставил на ключевые должности своих вороватых подельников, они тоже молчали и ни разу не требовали его импичмента.

Мы называем их порохоботам, но это не совсем так. Это- откровенные враги украинцев: коррупционеры, воры всех мастей, олигархи - в общем, все те, кто живёт за счёт украинцев, кормится из бюджета, и им всеммпри Пете жилось прекрасно!
Вот и мечутся они сейчас, как быки на красную тряпку. Им хочется, чтоб было, как при Пете: вседозволенность и безнаказанность. Воруй, убивай - и тебе за это ничего не будет.
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тепер вони поруч з лахтинською наволоччю роблять одну справу...
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Та ты шо! Откуда инфа? Или ты там сам сидишь... Крот?
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кАНАЛИЗатор? Почетное звание, респект! Розцінюємо це як жарт, - глава АП Богдан про петицію щодо відставки Зеленського - Цензор.НЕТ 6582
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якщо для вас однаково, що "аналіз", що каналізація - то приміть мої співчуття
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Розцінюємо це як жарт, - глава АП Богдан про петицію щодо відставки Зеленського - Цензор.НЕТ 7098...."петиция" - это такой злобный троллинг,сделать ничего не могут,так хоть лягнут или покусают беззубым ртом,за разгон прогнившей Рады.
Вы своей "петицией" МОЖЕТЕ ПОДТЕРЕТЬСЯ......НЕ БЫТЬ потроху больше презом)))
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На Конституцию они положили свой худощавый, так что и мнением народа Украины подотрутся. Без сомнения.
А накатывающим зеленку по утрам будет всё порох мерещится.
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на Конституцію клали впровздовж 3 років пепіни свинарчуки та інородні фронти...якщо ти цього не розумієш - иені тебе шкода...
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Если вы думаете что "те" клали на зло, а "этот" кладет во благо, то мне вас жаль. Хотя нет. Не жаль.
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Значит все петиции как шутку, тогда какой в них смысл?
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Теперь никакого. Всё, овощи выбрали теперь могут быть свободны.
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Конечно шутка. Абяцанки от Зеленского овощам тоже шутка. А вся Укрина для них теперь ""Вечерний квартал"
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Абяцанки от Порошенко овощам тоже очень за пять лет понравились.
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"Казалось бы причем тут Украина Порошенко"... Розцінюємо це як жарт, - глава АП Богдан про петицію щодо відставки Зеленського - Цензор.НЕТ 7797
Ещё Кучму с Ющенко вспомни. Розцінюємо це як жарт, - глава АП Богдан про петицію щодо відставки Зеленського - Цензор.НЕТ 7857
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Это не делается без прежней власти, которая использует для создания недовольства и хаоса всё дозволенное и абсурдное. Нормальный человек открывает ст.108 Конституции и читает возможные случаи отстранения от должности Президента, где никакой петиции не предусмотрено потому, что это не решение вопроса с канализацией или проездом в транспорте. Большинство же народа не знает и не читает законодательные документы, а слушает весь передаваемый ему специально бред, чтобы появились естественно у него охи и ахи. Это можно считать подрывом национальной безопасности. Пора вводить уголовное наказание за распространение заведомо ложной и провоцирующей информации, которая создает не обоснованную напряженную обстановку в государстве, тем более в воюющем. И здесь вовсе не требуется прикрываться демократией. «Демократия - забава для рабов, придуманная рабовладельцами» http://gidepark.ru/user/2818750822/content/1315233. Черчилль сказал: "Демократия - самое худшее, что было изобретено нашей цивилизацией".
При этом не нужно путать это слово с народовластием.
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а даремно. Розцініть краще це як ставлення до вашої ганебної шобли !
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Как ожидал, и об этом писал, что как только перспектива халявы для украинского быдла испарится, быдло завопит "Ганьба и Геть!" Так что недолго ждать, когда 73% быдла начнут рвать в клочья всю клоунскую команду во главе с Зе. Халява-это палка о двух концах, и на рояле ею не сыгрешь. И если кое-кто пытается приписать этот начинающийся бунт быдла происками Порошенко, это чистейшей воды чушь. Для лишения надежды на халяву, никаких Порошенков не нужно. Прсто украинское население не привычно и не любит работать, такие уж славянсие гены им достались. В этом суть всех проблем украинцев-лень и халява любой ценой, даже цено свободы и независимости. 23% украинцев ещё кормят эту кучу дармоедов, но это не до бесконечности.
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буде за що - порвем, не сци...а поки все робить вірно!
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вони тепер разом з лахтою качають одне й те саме гівно
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75% громадян вирішили стати частиною "реаліті шоу Слуга народа 2 онлайн". Прикро що інші 25% тепер змушені разом з ними пливти в одному човні і черпати воду поки, ****, не втопилися всі нах...
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Петиция официально она: За отставку Президента Украины Владимира Зеленского.

И если миллионы украинцев которым небезразлична судьба Украинской державы , её территориальная целостность и суверенитет потребуют немедленно отставки такого ....резидента украинофоба ЗЕ То это только приблизит день оставление - изгнание этого антиукраинского резидента, слугу олигархов и непонятно какого но уже точно что не украинского народа.
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1. Електронна петиция за негайну відставку ...резидента -маріонетку і слугу але не Українського народу а олігарха Коломия, та прислужника кремлівських фашистів )(уйла за першу добу вже підписали більше 40 000. небайдужих Українців. Сьогодні вже 50 103 українців засудили продажного ...резидента ЗЕ. І це голосування буде тривати ще 91 добу. І за цей час вже мільйони патриотів українців засудят і відправлять у відставку заклятого украинофоба ..резидента ЗЕ з його злочинною командою єксригоАналів - сепаратистів і злодіїв.
2. Електронна петиция за негайну відставку єксригоАнала, сепаратиста - українофоба цього люстрованного глави АП України А.Богдана. голосовання почалося 24 05 2019р. І вже 18 596 небайдужих Украиїнців підтрамали відставку цього ворога України.
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Итак, смотрите панове, яка ситуация
Значит, позавчера, #недопрезидент назанчил всех своих дружкой рулить АП, во главе с личным адвокатом Коломойского - Андреем Богданом.

зеленский на инаугурации "каждый теперь президент, каждый несет ответственность за то что происходит в стране".

Граждане, переисполненные чувством гражданского долга меньше чем за 6 часов собрали 25 000 подписей за отставку президента. (ссылка на петицию тут, обязательно подпишите)
Причина - "кумовство" за которое зеленский так упрекал Порошенко и подмахивание коломойскому.
Даже сейчас люди ПРОДОЛЖАЮТ ставить подпись под этой петицией, общее количество подписей уже почти 48 000.Розцінюємо це як жарт, - глава АП Богдан про петицію щодо відставки Зеленського - Цензор.НЕТ 7035

Цель петиции была следующая:
1) Застолбить факт что президентсво зеленского началось с петиции за его отставку которая собрала рекордное количество голосов.
2) Чтобы об этом написали все СМИ (они написали).
Цель достигнута на 100%.

АПешчка отреагировала на петицию просто - назвала это шуткой. Вот как Коломойский воспринимает ваше недовольство, дорогие граждане, не отвлекайте больших дядек от воровства бюджетные денег.

После такой фееричной реакции от главы АП, хорошие люди сбацали уже петицию, теперь уже за отставку главы АП - Андрея Богдана (ссылка на петицию тут, обязательно подпишите)

Петиция за день уже набрала 15 000 подписей, и также будет успешно доведена до 25К.

Цель - показать что обещанное "народовладдя" о котором говорил зеленского - это такой же ******, как и все обещания зеленского.

Не будет никакого "почую кожного", не будет никаких "новых облич". Будет новая партия регионов, со своим януковичем и ахметовым.

Поделитесь петицией у себя на странице и обязательно ее подпишите!

Я хочу чтобы каждая пресс конференция зеленского начиналась с вопросов "почему люди постоянно требуют вашей отставки и увольнения вашего окружения с государственных постов".

Mark Savchuk
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За отставку Президента Украины Владимира Зеленского.
Автор (инициатор): Безрук Максим Николаевич
Дата публикации: 22 мая 2019
Перечень лиц котрые подписали электронную петицию *
* информационное сообщение о дополнительной проверке голосов
ПОДПИСАНТЫ на 15 00. 24 05 2019гг.
50214. Михненко Михаил Викторович 22 мая 2019
50215. Васильева Светлана Рафикивна 22 мая 2019
50216. Соколова Евгения Александровна 22 мая 2019
50217. Максимчук Роман Юрьевич 22 мая 2019
50218. Могилко Людмила Алексеевна 22 мая 2019
50219. Стехнович Иван-Марьян Владимирович. 22 мая 2019
50220. Мелашкин Александр Вадимович........................
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Ні ху.. собі "шутка"! Богдан, та ти сам "шутка". До того ж дурна.
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Шановні, підкажіть як підписатися, бо я ще не встиг.
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Пофигам под каким флагом пишут, важно содержание.
А под украинскими флагами тоже прячется много всякой швали.
Вы, дебилы, думать нихрена не хотите.
Хоть петицию читали перед тем как подписать?
Наковыряли десяток несвязанных фраз, и решили что на эту куйню отвечать должны.
Авто даже претензии по сути изложить не может.
По сути надо бы раскрутить кто эту глупость придумал, и наступить на яйца.
Ибо эта глупость на руку только России.
Там, кстати, уже отреагировали на это, так что можете радоваться, порохоботы.
Вы выполнили заказ агрессора.
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