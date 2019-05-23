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Все про:Адміністрація_Президента (425) декларація (531) Рябошапка Руслан (33)

 Співробітники Адміністрації Президента подадуть електронні декларації про доходи та майно, - Рябошапка

Заступник глави АП Руслан Рябошапка пообіцяв, що співробітники Адміністрації Президента подадуть електронні декларації про майно і доходи, хоч і не зобов'язані за законом цього робити.

Про це він заявив в ефірі "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Рябошапки, декларацію, зокрема, подасть і глава адміністрації Андрій Богдан.

Рябошапка зазначив, що критично ставиться до того, що закон не зобов'язує подавати декларації працівників АП.

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"Ми говорили з нашими колегами, декларації будуть подані. Я говорив з Богданом як з керівником, і ми їх представимо", - сказав він.

При цьому Рябошапка розповів, що поки у нього "фізично немає часу" на те, щоб заповнити декларацію.

"Але декларації будуть подані, в реєстрі, який веде Національне агентство з попередження корупції. Ми маємо показати приклад", - резюмував заступник голови АП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128612
 
 
 Топ коментарі
 
Здается мне, что этих ребят вынесут быстрее, чем они подадут петиции
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Закон посмотри который Петя пропихнул
АП не относится к госслужащим теперь
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Ну и что? Ну подадут и что дальше?????? НИЧЕГО¡!!!!!!!
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Декларації подають усі державні службовці. В АП працюють не держслужбовці? Ахінея...
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Закон посмотри который Петя пропихнул
АП не относится к госслужащим теперь
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Да, с 2016го года АП не является органом государственной власти и сотрудники АП не являются госслужащими. Вопросы - к Порошенко - он этот закон пропихивал.
Именно это причина того, что люстрированный Богдан теоретически имеет право возглавлять АП..
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Здается мне, что этих ребят вынесут быстрее, чем они подадут петиции
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зачем эти "понты"...? это больше похоже на оправдания..."нови обличчя"... Співробітники Адміністрації Президента подадуть електронні декларації про доходи та майно, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1635
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСпівробітники Адміністрації Президента подадуть електронні декларації про доходи та майно, - Рябошапка
 
 
 
 
 
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