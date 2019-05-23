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 Коломойський зустрічався з Аваковим у день інавгурації Зеленського. ВIДЕО

Олігарх Ігор Коломойський зустрічався з главою Міністерства внутрішніх справ Арсеном Аваковим у день інавгурації президента Володимира Зеленського 21 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сам Коломойський розповів в інтерв'ю відео-проекту УП "Чітко інтерв'ю".

"Зустріч старих друзів. Два роки не бачилися", - відповів Коломойський на запитання про мотив зустрічі.

Природу цієї дружби олігарх описує так:

"Бойова співдружність. Я з Аваковим не був знайомий особисто до 2014 року, поки він не став міністром внутрішніх справ, а я губернатором".

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При цьому Коломойський стверджує, що не має точок перетину з Аваковим у бізнесі:

"Ніколи не перетиналися, не перетинаємося. Поки він на посаді, швидше за все, і не будемо перетинатися. У нас навіть немає ніяких натяків. Ні бізнес-ідей, які на сьогодні могли б нас об'єднати. Навіть теоретично".

На запитання, чи має Зеленський намір залишити Авакова на посаді глави МВС, Коломойський відповів так.

"Новий президент не має стосунку до цієї посади. То які у нього можуть бути наміри в той чи інший бік, якщо він до цієї посади не має стосунку?"

На ремарку про те, що, наприклад, "Слуга народу" може виграти вибори або увійти в більшість і подати кандидатуру міністра внутрішніх справ Арсенія Авакова, олігарх відповів: "Безумовно".

Однак, на думку Коломойського, говорити про це - занадто рано.

"Я думаю, що вони навіть не обговорювали це питання. До цього ще далеко. А яка буде коаліція - ніхто не знає".

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"Чи вірю я в те, що вони візьмуть більше 50% і зможуть самостійно, не створюючи коаліцію, сформувати уряд? Це було б дуже сміливе твердження, скажемо так. Але мені здається, що якась коаліція все одно буде. З двох чи трьох партій", - зазначив олігарх.

На запитання про майбутнє Авакова і гепрокурора Юрія Луценка Коломойський припустив таке:

"Я думаю, що до виборів будуть нормально працювати, виконувати свої обов'язки. Якщо раптом не захочуть грюкнути дверима і піти в політику, або просто відпочити. Там працювати - не великий цукор. Комусь здається, що там медом намазано".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128611
 
 
 Топ коментарі
 
К сожалению Бог не на стороне 73% , и это они уже скоро прочувствуют на себе.
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Гонорар принес...за работу?
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всех этих упырей скоро вместе с сабАковым и зеЛяй будем гнать на ростов. дело времени Коломойский встречался с Аваковым в день инаугурации Зеленского - Цензор.НЕТ 43
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Зеленский нужен был Украине чтоб ...?
Произошли хоть какие то перемены?
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ага.. "заробитчане" из расеи возвращаются - портнов, хорошковский, азаров и т.д. - скоро ждем януковича..
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на "г+г" играют в открытость и демократию. якобы мочат богдана. но как то так хитро выворачивают что в конце каждого диалога он оправдывается от обвинений и претензий и давя лыбу под аплодисменты продолжает нести свой бред про люстрацию, переговоры с кацапией, мир и прочий свой бред
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Епоха гідності скінчилася. Почалася епоха дерибану України.
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О какой ты гидности там блеешь????
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Та не про твою ж. Твоя справа- сидіти на пляшці і плямкати біля чеченської матні.
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Отвали недоразвитый. Это ты плямкаешь у петиной матни....
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Сереня драченко ,у тебя жаргон кацарыльский.У кацарылых все про мотню и про жопу.
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Помнится лет 20 назад на политическом небосклоне России появился Вова, никому как то неизвестный. Через пол года ставший Президентом. И тоже как то писали, типа рука олигарха. А потом кто убежал как берёза или гусь, кто сделал ходу как ходарк. Не знаю повториться или нет у нас такая История. Но параллели налицо... И Вова и маленького роста и новичок в большой политике.
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То есть не в понятии, которое записано в толковом словаре?
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Я не читаю толковые словари. Я периодически наблюдаю, что происходит в РФ. Там до роттердама+ещё как то не додумались....
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А Дюссельдорф+ тебя не беспокоит вместе с Коломойским?
Там зерады не меньше, только это финансово не беспокоит лично Коломойского.
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А причём Дюссельдорф к бене???? Он конечно падло, но к этому он не имеет отношение.
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Ну Дюссельдорф это какая же афера как и роттердам.
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Почему о Дюссельдорф+ Г+Г молчит и благородно не оповещает украинцев?
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А что Зелень имеет отношение к плюсам? У него там шоу а не новости
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Заслуженный плюс: почему "Роттердам+" вызвал истерику у его противников
https://www.obozrevatel.com/economics/zasluzhennyij-plyus-pochemu-rotterdam-vyizval-isteriku-u-ego-protivnikov.htm

И тут всплывает Герус, как...
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Мне до лампочки кто что пишет. Электроэнергия имеется ввиду тепловая самая дорогая в мире. Точка. Благодаря роттердам +. Украинский газ продаётся с 300%наценкой.Блсгодаря Дюссельдорф +. Вопросы?
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Вести диалог с со свиньями, которые пишут оскорбления у меня нет желания. Всё пошёл лесом
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Там таку куйню Платонами всілякими обізвали, і багато всякого різного, але я не слідкую шо там в москалів. А вам краще знати яка там оаза)
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зате додумались до валєжнік - і ще багатьох "цікавих" речей...
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Нет? А кто такие Тимченко, Ротенберги, Усманов,Абрамович , Фридман и т.д
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Верим)) Именно поэтому он им компенсирует из бюджета все потери из-за санкций.
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Президентские полномочия разные...хуйло в паРаше практически всесилен...царь....нашему шибздику к счастью такого не дано..
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Ну власть это не только и даже и не столько письменные полномочия. У английской королевы их более чем достаточно.
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Аваков - коленоприсяжный перед либераст-глобалиской масонерией. Шестерит на Сороса. Враг Трампа.
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Ну тепер зрозумiло чому це нацжони зацiкавились амiаком.
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Нацгюляющие жены, вместе с губашлепом Белецким, который каким то чудесным образом спасься от Иловайской трагедии.
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Поки клоун збирається, Українці вже проводять референдум
За одну неповну добу петиція "За відставку Президента України Володимира Зеленського" зібрала 39351 голосів.
Майже 30 громадян України кожної хвилини.
І це не сцикуни якісь, які ховаються отут за різними ніками, і кривляються як барани, бо там треба реєструватись як громадянин своєї неньки.

Хто в фейсбуках, і на всяких інших майданчиках поділіться посиланням, настали часи гуртуватися разом. https://petition.president.gov.ua/petition/53360

ЗЕбіли у вас з'явився шанс, хоч якось спокутувати провину перед 13000-ми загиблими за Україну.
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Это еще раз доказывает, что 73% - это цифра с потолка. ЦВК и социологи - главные фальсификаторы. Если в Украину не придут независимые социологи Европы и США , про выборы можна забыть.
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Що приніс плату за зраду. Аваков дуже старався догодити хазяїну.
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Олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину из-за опасения, что Израиль выдаст его США.
Два не связанных между собой источника рассказали, что Коломойский вернулся, потому что ФБР существенно прижало его в Израиле . Объем информации о схематозах олигарха, якобы, является настолько большим, что местный Моссад уже радостно готовился передавать его американским коллегам, несмотря на то, что Израиль никому не выдает своих (именно по этой причине Коломойский свое время переехал туда из Швейцарии). США продолжают «облагать» Коломойского по кругу, как на охоте, и этот круг постепенно сужается. Два дня назад в Париже у Джулиани был разговор по поводу олигарха не только с главой украинского САП Назаром Холодницким, но и с французским прокурором. Что он хотел накопать на Коломойского во Франции - неизвестно. Может обсуждал детали экстрадиционного соглашения между двумя странами. Чем завершится этот процесс - покажет время, однако именно в результате этого процесса можно будет определить настоящую степень влияния Коломойского на Зеленского. https://censoru.net/35817-smi-kolomojskij-vernulsja-v-ukrainu-tak-kak-izrail-sobiralsja-ego-vydat-fbr.html
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Беня коломойша особисто приніс черговий транш "чесному" міністру Авакову за підтримку
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А с кем Коломийский не встречался? Легче по-моему ответить на это.
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ну например с Лидерами "гражданского" мнения - с волонтерами ...,, с Воинами Атовцами ...- ну да , ну да, он же не "политик" , он просто ришелье "карабас" Коломойський зустрічався з Аваковим у день інавгурації Зеленського - Цензор.НЕТ 541
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Лично приехал просить охрану для своего цепного дружка, сепара Портнова.
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Аваков на кенгурации прямо готов был расцеловать Зе, когда тот приветствовал силовых министров.
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А може вони того той, планують як їм майдан розганяти?
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Пересиденты приходят и уходят, а контрабанда вечна.
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Будет коалиция из 2 партий. Вторая-БЮТ. Учитывая маниакальную страсть Юли к власти она вытребует себе как минимум спикера. Возможен и вариант с премьерством но тут навреное слишком жирно будет.......премьером будет Разумков как №1 партии Слуга Народа. Зеленский-Разумков-Юля. Это аццкий Трэш.
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Коломойський аж смакує купатися в променях слави ніби не Зеленський, а він президент і всі питання в Україні вирішує сам!...
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Вчора "Схеми" на Першому Національному показали як Бабломойський за тиждень тричі приїздів до бабзделі Йульки, з чого можна зробити висновок що ця шалава дуже ймовірно може стати прем"єром.
Тепер привід для радості з"явився не тільки в ЗЕленої блювотини а і в геронтофілів..
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Штирлиц встретился со своим агентом.Мировое правительство в работе.
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короче сабаков остается у руля мусарней. хотя может и нет...будет новым премьером?
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бЭня - там мы верим , верим ....- не нужно так "оправдываться"...., маца жесткая, по-ушам скребет.... , бЭня - а вас скоро "посадят, или как ...., ато сезон заканчивается.....
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Да, после просмотра видео просто нет слов, Коломойский с его новыми-давно устаревшими проектами и политиками, даже не смешно. В любом случае, надежда на Вакарчука, он вовремя принял решение
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пусть на завод идут работать вместе с коломойским, это при Порошенко аваков ни хрена не делал, а при зе заработает.
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Вот так. Всё то олигарх знает: что собирается, а что ещё даже не обсуждали у честного и независимого народного президента Зеленского. Коломойський зустрічався з Аваковим у день інавгурації Зеленського - Цензор.НЕТ 6934
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКоломойський зустрічався з Аваковим у день інавгурації Зеленського. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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