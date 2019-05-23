 Коломойський зустрічався з Аваковим у день інавгурації Зеленського. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це сам Коломойський розповів в інтерв'ю відео-проекту УП "Чітко інтерв'ю".

"Зустріч старих друзів. Два роки не бачилися", - відповів Коломойський на запитання про мотив зустрічі.

Природу цієї дружби олігарх описує так:

"Бойова співдружність. Я з Аваковим не був знайомий особисто до 2014 року, поки він не став міністром внутрішніх справ, а я губернатором".

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При цьому Коломойський стверджує, що не має точок перетину з Аваковим у бізнесі:

"Ніколи не перетиналися, не перетинаємося. Поки він на посаді, швидше за все, і не будемо перетинатися. У нас навіть немає ніяких натяків. Ні бізнес-ідей, які на сьогодні могли б нас об'єднати. Навіть теоретично".

На запитання, чи має Зеленський намір залишити Авакова на посаді глави МВС, Коломойський відповів так.

"Новий президент не має стосунку до цієї посади. То які у нього можуть бути наміри в той чи інший бік, якщо він до цієї посади не має стосунку?"

На ремарку про те, що, наприклад, "Слуга народу" може виграти вибори або увійти в більшість і подати кандидатуру міністра внутрішніх справ Арсенія Авакова, олігарх відповів: "Безумовно".

Однак, на думку Коломойського, говорити про це - занадто рано.

"Я думаю, що вони навіть не обговорювали це питання. До цього ще далеко. А яка буде коаліція - ніхто не знає".

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"Чи вірю я в те, що вони візьмуть більше 50% і зможуть самостійно, не створюючи коаліцію, сформувати уряд? Це було б дуже сміливе твердження, скажемо так. Але мені здається, що якась коаліція все одно буде. З двох чи трьох партій", - зазначив олігарх.

На запитання про майбутнє Авакова і гепрокурора Юрія Луценка Коломойський припустив таке:

"Я думаю, що до виборів будуть нормально працювати, виконувати свої обов'язки. Якщо раптом не захочуть грюкнути дверима і піти в політику, або просто відпочити. Там працювати - не великий цукор. Комусь здається, що там медом намазано".