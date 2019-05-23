 Коломойський зустрічався з Аваковим у день інавгурації Зеленського. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це сам Коломойський розповів в інтерв'ю відео-проекту УП "Чітко інтерв'ю".
"Зустріч старих друзів. Два роки не бачилися", - відповів Коломойський на запитання про мотив зустрічі.
Природу цієї дружби олігарх описує так:
"Бойова співдружність. Я з Аваковим не був знайомий особисто до 2014 року, поки він не став міністром внутрішніх справ, а я губернатором".
При цьому Коломойський стверджує, що не має точок перетину з Аваковим у бізнесі:
"Ніколи не перетиналися, не перетинаємося. Поки він на посаді, швидше за все, і не будемо перетинатися. У нас навіть немає ніяких натяків. Ні бізнес-ідей, які на сьогодні могли б нас об'єднати. Навіть теоретично".
На запитання, чи має Зеленський намір залишити Авакова на посаді глави МВС, Коломойський відповів так.
"Новий президент не має стосунку до цієї посади. То які у нього можуть бути наміри в той чи інший бік, якщо він до цієї посади не має стосунку?"
На ремарку про те, що, наприклад, "Слуга народу" може виграти вибори або увійти в більшість і подати кандидатуру міністра внутрішніх справ Арсенія Авакова, олігарх відповів: "Безумовно".
Однак, на думку Коломойського, говорити про це - занадто рано.
"Я думаю, що вони навіть не обговорювали це питання. До цього ще далеко. А яка буде коаліція - ніхто не знає".
"Чи вірю я в те, що вони візьмуть більше 50% і зможуть самостійно, не створюючи коаліцію, сформувати уряд? Це було б дуже сміливе твердження, скажемо так. Але мені здається, що якась коаліція все одно буде. З двох чи трьох партій", - зазначив олігарх.
На запитання про майбутнє Авакова і гепрокурора Юрія Луценка Коломойський припустив таке:
"Я думаю, що до виборів будуть нормально працювати, виконувати свої обов'язки. Якщо раптом не захочуть грюкнути дверима і піти в політику, або просто відпочити. Там працювати - не великий цукор. Комусь здається, що там медом намазано".
Произошли хоть какие то перемены?
Там зерады не меньше, только это финансово не беспокоит лично Коломойского.
https://www.obozrevatel.com/economics/zasluzhennyij-plyus-pochemu-rotterdam-vyizval-isteriku-u-ego-protivnikov.htm
И тут всплывает Герус, как...
За одну неповну добу петиція "За відставку Президента України Володимира Зеленського" зібрала 39351 голосів.
Майже 30 громадян України кожної хвилини.
І це не сцикуни якісь, які ховаються отут за різними ніками, і кривляються як барани, бо там треба реєструватись як громадянин своєї неньки.
Хто в фейсбуках, і на всяких інших майданчиках поділіться посиланням, настали часи гуртуватися разом. https://petition.president.gov.ua/petition/53360
ЗЕбіли у вас з'явився шанс, хоч якось спокутувати провину перед 13000-ми загиблими за Україну.
Два не связанных между собой источника рассказали, что Коломойский вернулся, потому что ФБР существенно прижало его в Израиле . Объем информации о схематозах олигарха, якобы, является настолько большим, что местный Моссад уже радостно готовился передавать его американским коллегам, несмотря на то, что Израиль никому не выдает своих (именно по этой причине Коломойский свое время переехал туда из Швейцарии). США продолжают «облагать» Коломойского по кругу, как на охоте, и этот круг постепенно сужается. Два дня назад в Париже у Джулиани был разговор по поводу олигарха не только с главой украинского САП Назаром Холодницким, но и с французским прокурором. Что он хотел накопать на Коломойского во Франции - неизвестно. Может обсуждал детали экстрадиционного соглашения между двумя странами. Чем завершится этот процесс - покажет время, однако именно в результате этого процесса можно будет определить настоящую степень влияния Коломойского на Зеленского. https://censoru.net/35817-smi-kolomojskij-vernulsja-v-ukrainu-tak-kak-izrail-sobiralsja-ego-vydat-fbr.html
Тепер привід для радості з"явився не тільки в ЗЕленої блювотини а і в геронтофілів..