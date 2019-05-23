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Все про:армія РФ (1952) ГПУ (2987) зброя (1347) Донбас (11966)

 Російська зброя на Донбасі: ГПУ оприлюднила чергові докази присутності армії РФ. ФОТО

Захоплені українськими військовими нові зразки зброї російського виробництва укотре доводять факт військової присутності РФ на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ГПУ.

Російська зброя на Донбасі: ГПУ оприлюднила чергові докази присутності армії РФ 01

"Під час слідчих (розшукових) дій в зоні проведення операції Об’єднаних сил працівники управління спільно зі співробітниками військової контррозвідки Служби безпеки України виявили снайперську гвинтівку СВД із оптичним прицілом ПСО-1 російського виробництва зі штатним заводським прикладом та цівкою, що постачаються на замовлення Збройних Сил Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Російська зброя на Донбасі: ГПУ оприлюднила чергові докази присутності армії РФ 02

Вказана снайперська гвинтівка з оптичним прицілом віднайдена після знищення позиції снайпера російсько-терористичних військ поблизу населеного пункту Красногорівка Мар’їнського району Донецької області на початку березня 2018 року.

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Також, у населеному пункті Водяне Волноваського району Донецької області військовослужбовці Збройних Сил України виявили 72 мм малогабаритний реактивний вогнемет "МРО-А" з пострілом, у характерному для Збройних Сил Російської Федерації камуфляжному забарвленні.

Російська зброя на Донбасі: ГПУ оприлюднила чергові докази присутності армії РФ 03

За інформацією Міністерства оборони України, зазначені засоби ураження на забезпеченні Збройних Сил України не перебувають.

"Місця виявлення зазначених зразків, а також факти їх використання в Донецькій області, свідчать про військову агресію Збройних Сил Російської Федерації та підконтрольних їм незаконних збройних формувань. На теперішній час проводяться відповідні експертизи, досудове розслідування триває", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128608
 
   
 Топ коментарі
 
Вот вдумайтесь
Зеленский предлагает провести референдум с вопросом о том, стоит ли нам идти на мирные переговоры с Россией
Они значит бегают по нашей территории с реактивными огнеметами, а мы к ним с мирным соглашением, мол бегайте себе на здоровье по Донбассу только по нам не стреляйте
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ему загруженная программа не позволяет что-то рассказывать - только постить бред
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не воровал а мыролюбно реформировал.
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...извини, если обидел, в твоем нике 44 - это коэффициент IQ?
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ты видимо с "будуна"... Российское оружие на Донбассе: ГПУ обнародовала очередные доказательства присутствия армии РФ - Цензор.НЕТ 5171 Украине амеры и Канада поставили гораздо лучшее...а это видимо "апачленцы" из рашки приняли...надеюсь кто этим стрелял-уже под Растовом в "ямках"...
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РПВ-16 - 93-мм реактивный огнемёт одноразового применения украинского производства, конструктивный аналог советского 93-мм огнемёта РПО-А "Шмель". 26 декабря 2018 года пресс-служба концерна "Укроборонпром" сообщила, что РПВ-16 начали поступать в войска
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-выявили 72-мм малогабаритный реактивный огнемет "МРО-А" с выстрелом, в характерной для Вооруженных сил РФ камуфляжной окраске.Источник: https://censor.net.ua/n3128608
где ты РПВ-16 "увидел"...?!)
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А чо ему смотреть? Смотреть ненадо. Надо положенное количество поклонов иконе пукина отбить
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А вот РПВ-16 с его характереным креплением:
Російська зброя на Донбасі: ГПУ оприлюднила чергові докази присутності армії РФ - Цензор.НЕТ 1192
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И вы даже не палитесь ни совсем, выдавая украинскую копию за российскую. Російська зброя на Донбасі: ГПУ оприлюднила чергові докази присутності армії РФ - Цензор.НЕТ 4420 Російська зброя на Донбасі: ГПУ оприлюднила чергові докази присутності армії РФ - Цензор.НЕТ 4420 Російська зброя на Донбасі: ГПУ оприлюднила чергові докази присутності армії РФ - Цензор.НЕТ 4420
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Российское оружие на Донбассе: ГПУ обнародовала очередные доказательства присутствия армии РФ - Цензор.НЕТ 4647
Какие ваши доказательства: вы все врете!
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Вот вдумайтесь
Зеленский предлагает провести референдум с вопросом о том, стоит ли нам идти на мирные переговоры с Россией
Они значит бегают по нашей территории с реактивными огнеметами, а мы к ним с мирным соглашением, мол бегайте себе на здоровье по Донбассу только по нам не стреляйте
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та уже, вроде как, не хочет! видимо, популярно пояснили чем это может закончится для его жопы
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Худой мир,лучше доброй ссоры. (с). Придумано до нас. Я,каждый день читаю сводки о погибших и раненых наших воинов. И если,никто не пострадал,считаю день удавшимся. Как-то так.
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Таких винтовок по всему миру мильйоны.
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так до "вторжения" их там не было...или в шахтах шахтёры прятали...? Российское оружие на Донбассе: ГПУ обнародовала очередные доказательства присутствия армии РФ - Цензор.НЕТ 3620
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РФ поставляет туда оружие и боеприпасы, надеюсь, для вас это не новость.
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Вот именно. А если сепаратисты захватят например, "Джавелин", то это будет говорить о присутствии армии США? Или Россия продаёт С 400 в Турцию, это будет говорить о присутствии армии РФ в Турции?
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все может - тем более в сирии они есть - а счас там наши союзники домолачивают останки бравых раисянских вояк Російська зброя на Донбасі: ГПУ оприлюднила чергові докази присутності армії РФ - Цензор.НЕТ 3094
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Вы не верите рашке? Они заявляют, что обдроченцам ничего не поставляли... А все вами перечисленное поставлено ОФИЦИАЛЬНО...
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Вранье. ***** неоднократно подтверждал наличие военной помощи мятежным республикам. "Доказательства" чего-либо должны быть бесспорными, чтобы в суде не рассыпались в прах от одного вопроса - где те люди, которые использовали эту винтовку? Прррррр...
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Так видається, що нема сенсу зараз відвойовувати Крим чи Донбас. Тому що нічого пргресивного Україна принести на окуповані території не може. Та й при поверненні нічого ці території, окрім частки руського міра, принести не взмозі. Вартує зосередитись на власній країні, бо забагато народу просто не хочуть жити так. По виборах - десь 60-90% (ті, хто за Зеленського + аполітичні). А з ОРДЛО і Росією - проводити постійні переговори про мир і злагоду для забезпечення українського впливу на територіях.
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Да хрен вам.
кацапский тролль №1 на этой странице

Можеш проводити постійні, як ти кажеш "переговори" з горобцями на своєму балконі.
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Винтовка рф еще не " присутствие армии рф" и тем более не доказательство. Россиян там хватает, но регулярных войск нет, командиры россияне, подчиненные- местная шваль и российское отребье - лимита, кредитчики, алконавты, криминал.
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В Крыму как раз были. Для колхозного конюха может это и "локазы", но для любого юриста просто насмешка.
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Серьезно? А чего же тогда ***** и его генштаб отрицали их участие в аннексии Крыма???
https://www.youtube.com/watch?v=4OPRJYoPxEY
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Да хрен вам.
кацапский тролль №2 на этой страницеДохлое и живое пленное кацапьё из регулярных вооружённых сил ********* расисянов - доказательство. Хотя, для поедателей блинов с лопаты доказательством является бред королевы сливного бачка скобеевой Російська зброя на Донбасі: ГПУ оприлюднила чергові докази присутності армії РФ - Цензор.НЕТ 4459
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А роа власова, это были регулярные войска Германии или нет??? Вы как угодно величайте то, что ФИНАНСИРУЕТСЯ из бюджета рашки и структурно ПОДЧИНЯЕТСЯ мо рашки, от этого оно не перестанет быть армией рашки...
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О российском военном присутствии речь не идет, речь о недостоверных доказательствах в данном конкретном случае. Ваши обобщения типа нашли винтовку производства рф = присутствию войск рф просто умиляют.
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Совсем не идет? Вам дать адреса зашкваренных рашкинских КАДРОВЫХ ихтамнетов? Пообщаетесь с их близкими? Кто захватывал Новоазовск, находившийся в 100 км от района боевых действий, но в 5км от рашкинской границы? Не регулярные войска??? Так я так и не услышал ответа про роа??? Это была германская армия или рашкинская???
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та да в кожному продуктовому магазині гвинтівки СВД різних модифікацій продаються, то ж не Україна там вільний обіг зброї, ти це сказати хотіло?
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Худой мир,лучше доброй ссоры. (с). Придумано до нас. Я,каждый день читаю сводки о погибших и раненых наших воинов. И если,никто не пострадал,считаю день удавшимся. Как-то так.
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Да хрен вам.
кацапский тролль №3 на этой страницеДонбасситы и буряты, вы что, правда сюда строем ходите? Російська зброя на Донбасі: ГПУ оприлюднила чергові докази присутності армії РФ - Цензор.НЕТ 2850
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Хрен тебе, и по всей морде. Никто не оспаривает в данном конкретном случае ничего из тобою высранного о наличии россиян на донбассе в целом, просто наличие вооружения - еще не доказательство присутствия армии рф.
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"Россиян там хватает, но регулярных войск нет" Это чьи слова??? Никто не оспаривает??))) Да?)))
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Оружие якобы российское вижу на фото, а где российская армия?
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Да хрен вам.
кацапский тролль №4 на этой странице
Не, ты что, виликий пукин сказал что вас вообще нигде нет! А СВДшка с новым пластиковым обвесом - это тебе мерещится! И гондо... (пардон, презервативов из вс рассеи) живьём не ловили и дохлыми вам для закапывания в Ростов не отправляем до сих пор. Или гадкие пиндосы поганят виличие рассеи Російська зброя на Донбасі: ГПУ оприлюднила чергові докази присутності армії РФ - Цензор.НЕТ 2263
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Не тошни, чмошное ******, с такими "доказательствами" любой начинающий юрист в любом райцентре оставит тебя в одних семейных трусах, благо настало лето.
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а ти крім фотографії подивитись попробуй прочитати, що гвинтівку виявили після ліквідації снайпера, от тобі й відповідь де. утилізують потроху. а у вас на рашці сім'ї випишуть бумажку, що здох вдесь випадково і закопають.
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Гражданство РФ централизованно и в первую очередь предоставляют "ополченцам". Спрашивается вопрос - люди-граждане РФ, в военной форме российского образца, собранные в организованные армейские подразделения подчиненные единому командованию, вооруженные старым российским вооружением (советским оружием стоявшим на балансе РСФСР) и модифицированными образцами которое не является трофейным от слова совсем, это какого государства армия?
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Росіян в донбасє нєт,
Заряджаєм кулемет,
То якісь безродні тварі
По яких ми робим fіre! (fіre!)
Росіян в донбасє нєт -
Так сказав їх президент,
На підтвердження цих слів
Записали їх в архів.
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Знаю, і яке відношення його творчість має до знайденої гвинтівки, яку дурні намагаються використати як доказ присутності "армії рф" на Донбасі?
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В 2015 році в Києві біля Михайлівського собору була постійна експозиція російської зброї, захопленої на сході. Потім її прибрали. Думаю на вимогу *****, який постійно гундосить, що Росія жодним боком не має відношення до подій на Донбасі а така виставка була йому як кістка в горлі (чи сраці). Порошенко, який, маючи свої фабрики в Росії, постійно підмахував *****, зробив це. Думаю, що тепер пора відновити цю виставку. Було б навіть добре зробити їх не лише в Києві і, якщо це можливо, також за бугром. При всіх моїх ромовах з простими людьми з того забугір,я вони постійно говорять "А де ваші докази, що Росія поставляє зброю на Донбас". Вони, до речі, теж все отримують пережованим з телевізора а там відносно Донбас панує лише російська точка зору. Дякуючи холуйській політиці нашого МЗС та міністерства інформації, керованої такими самими ублюдками з Рошена, як і його власник.
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Доказательством является техника и видео захода в Украину колонн вражеских войск а не эти пукалки. Когда этот цирк прекратится?! На 5 году Войнй мы не в состоянии фиксировать реальные доказательства?! Ни беспилотниками ни спутниками ни агентами разведки? Не позорьтесь с этими СВД. Научились фиксировать радарами минометный обстрел а заход танков со стороны Свинорашки в упор не видим? это ганьба, дорогие.
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В Екатеринбурге по подозрению в торговле наркотиками арестован 29-летний бывший первый секретарь дегтярского отделения КПРФ и бывший командующий противовоздушной обороны самопровозглашенной Луганской Народной Республики Владимир Муратов. По данным источников издания, ему инкриминируют часть 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные в особо крупном размере»), максимальная санкция по которой составляет пожизненное лишение свободы.

https://crimerussia.com/drugmafia/v-ekaterinburge-za-torgovlyu-narkotikami-arestovan-byvshiy-komanduyushchiy-lnr-/
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