 Російська зброя на Донбасі: ГПУ оприлюднила чергові докази присутності армії РФ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ГПУ.
"Під час слідчих (розшукових) дій в зоні проведення операції Об’єднаних сил працівники управління спільно зі співробітниками військової контррозвідки Служби безпеки України виявили снайперську гвинтівку СВД із оптичним прицілом ПСО-1 російського виробництва зі штатним заводським прикладом та цівкою, що постачаються на замовлення Збройних Сил Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
Вказана снайперська гвинтівка з оптичним прицілом віднайдена після знищення позиції снайпера російсько-терористичних військ поблизу населеного пункту Красногорівка Мар’їнського району Донецької області на початку березня 2018 року.
Також, у населеному пункті Водяне Волноваського району Донецької області військовослужбовці Збройних Сил України виявили 72 мм малогабаритний реактивний вогнемет "МРО-А" з пострілом, у характерному для Збройних Сил Російської Федерації камуфляжному забарвленні.
За інформацією Міністерства оборони України, зазначені засоби ураження на забезпеченні Збройних Сил України не перебувають.
"Місця виявлення зазначених зразків, а також факти їх використання в Донецькій області, свідчать про військову агресію Збройних Сил Російської Федерації та підконтрольних їм незаконних збройних формувань. На теперішній час проводяться відповідні експертизи, досудове розслідування триває", - йдеться в повідомленні.
где ты РПВ-16 "увидел"...?!)
Какие ваши доказательства: вы все врете!
Зеленский предлагает провести референдум с вопросом о том, стоит ли нам идти на мирные переговоры с Россией
Они значит бегают по нашей территории с реактивными огнеметами, а мы к ним с мирным соглашением, мол бегайте себе на здоровье по Донбассу только по нам не стреляйте
кацапский тролль №1 на этой странице
Можеш проводити постійні, як ти кажеш "переговори" з горобцями на своєму балконі.
https://www.youtube.com/watch?v=4OPRJYoPxEY
кацапский тролль №2 на этой страницеДохлое и живое пленное кацапьё из регулярных вооружённых сил ********* расисянов - доказательство. Хотя, для поедателей блинов с лопаты доказательством является бред королевы сливного бачка скобеевой
кацапский тролль №3 на этой страницеДонбасситы и буряты, вы что, правда сюда строем ходите?
кацапский тролль №4 на этой странице
Не, ты что, виликий пукин сказал что вас вообще нигде нет! А СВДшка с новым пластиковым обвесом - это тебе мерещится! И гондо... (пардон, презервативов из вс рассеи) живьём не ловили и дохлыми вам для закапывания в Ростов не отправляем до сих пор. Или гадкие пиндосы поганят виличие рассеи
Заряджаєм кулемет,
То якісь безродні тварі
По яких ми робим fіre! (fіre!)
Росіян в донбасє нєт -
Так сказав їх президент,
На підтвердження цих слів
Записали їх в архів.
https://crimerussia.com/drugmafia/v-ekaterinburge-za-torgovlyu-narkotikami-arestovan-byvshiy-komanduyushchiy-lnr-/