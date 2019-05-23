 Російська зброя на Донбасі: ГПУ оприлюднила чергові докази присутності армії РФ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ГПУ.

"Під час слідчих (розшукових) дій в зоні проведення операції Об’єднаних сил працівники управління спільно зі співробітниками військової контррозвідки Служби безпеки України виявили снайперську гвинтівку СВД із оптичним прицілом ПСО-1 російського виробництва зі штатним заводським прикладом та цівкою, що постачаються на замовлення Збройних Сил Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Вказана снайперська гвинтівка з оптичним прицілом віднайдена після знищення позиції снайпера російсько-терористичних військ поблизу населеного пункту Красногорівка Мар’їнського району Донецької області на початку березня 2018 року.

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Також, у населеному пункті Водяне Волноваського району Донецької області військовослужбовці Збройних Сил України виявили 72 мм малогабаритний реактивний вогнемет "МРО-А" з пострілом, у характерному для Збройних Сил Російської Федерації камуфляжному забарвленні.

За інформацією Міністерства оборони України, зазначені засоби ураження на забезпеченні Збройних Сил України не перебувають.

"Місця виявлення зазначених зразків, а також факти їх використання в Донецькій області, свідчать про військову агресію Збройних Сил Російської Федерації та підконтрольних їм незаконних збройних формувань. На теперішній час проводяться відповідні експертизи, досудове розслідування триває", - йдеться в повідомленні.