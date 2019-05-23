 В окупованому Криму накопичилося 55 млн кубометрів сміття

Обсяг накопичених побутових відходів на всіх сміттєвих полігонах Криму досяг 55 мільйонів кубометрів. Про це повідомив глава окупаційного "Міністерства екології та природних ресурсів Криму" Геннадій Нараїв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

За його словами, від початку року в Криму ліквідували 186 несанкціонованих звалищ, від сміття розчищено понад 40 тис квадратних метрів землі. З них 168 несанкціонованих звалищ було в межах населених пунктів, ще 18 - за їх межами.

Геннадій Нараїв стверджує, що Білогірський і Судакський полігони твердих побутових відходів будуть рекультивовані, роботи на цих ділянках обіцяють почати наступного року.

Дивіться також: "Шкода, квітів немає, щоб покласти", - у центрі російської Махачкали урочисто відкрили смітник. ВIДЕО

Раніше директор ГУП "Кримекоресурси" Денис Попко, заявив, що на ліквідацію стихійних звалищ у Криму в місцевому бюджеті на 2019 рік заплановано близько 20 млн рублів, що, за його словами, становить близько 10% потреби на ліквідацію всіх стихійних звалищ.

Проблема з вивезенням сміття в Криму актуалізувалася після введення на півострові в дію російської "сміттєвої реформи".

Дивіться також: "У Коктебелі справжня екологічна катастрофа": Окупований курорт напередодні туристичного сезону. ФОТОрепортаж

З 1 січня 2019 року вивезенням побутового сміття в Росії та окупованому Криму займаються регіональні оператори. Через федеральну реформу тарифи для населення на його вивезення збільшилися в деяких регіонах в десятки разів. Причиною стали нові параметри розрахунку розміру платежу.