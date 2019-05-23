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Все про:Крим (6848) сміття (300) екологія (405)

 В окупованому Криму накопичилося 55 млн кубометрів сміття

Після введення на окупованому півострові російської "сміттєвої реформи" в Криму різко загострилася проблема стихійних сміттєзвалищ. Грошей на її вирішення виділили в 10 разів менше, ніж потрібно.

Обсяг накопичених побутових відходів на всіх сміттєвих полігонах Криму досяг 55 мільйонів кубометрів. Про це повідомив глава окупаційного "Міністерства екології та природних ресурсів Криму" Геннадій Нараїв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

За його словами, від початку року в Криму ліквідували 186 несанкціонованих звалищ, від сміття розчищено понад 40 тис квадратних метрів землі. З них 168 несанкціонованих звалищ було в межах населених пунктів, ще 18 - за їх межами.

Геннадій Нараїв стверджує, що Білогірський і Судакський полігони твердих побутових відходів будуть рекультивовані, роботи на цих ділянках обіцяють почати наступного року.

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Раніше директор ГУП "Кримекоресурси" Денис Попко, заявив, що на ліквідацію стихійних звалищ у Криму в місцевому бюджеті на 2019 рік заплановано близько 20 млн рублів, що, за його словами, становить близько 10% потреби на ліквідацію всіх стихійних звалищ.

Проблема з вивезенням сміття в Криму актуалізувалася після введення на півострові в дію російської "сміттєвої реформи".

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З 1 січня 2019 року вивезенням побутового сміття в Росії та окупованому Криму займаються регіональні оператори. Через федеральну реформу тарифи для населення на його вивезення збільшилися в деяких регіонах в десятки разів. Причиною стали нові параметри розрахунку розміру платежу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128607
 
   
 Топ коментарі
 
у них есть более серьёзные проблемы))
В оккупированном Крыму скопилось 55 млн кубометров мусора - Цензор.НЕТ 8334
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...из-за руснявого биомусора... В оккупированном Крыму скопилось 55 млн кубометров мусора - Цензор.НЕТ 2831
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Так вот он какой руский мир = куча гавна кругом .
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55 млн.кубометров мусора - это про расеян, которые запёрлись в украинский Крым!
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Коцапські самки - самоє страшноє оружіє руцкаво міра.

В окупованому Криму накопичилося 55 млн кубометрів сміття - Цензор.НЕТ 5780
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чайки нет а вот мартыны это точно. Если сернет на машину и не смыть гавно то через пару дней лкп слазит. Это факт. Наши чайки такие.
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Засрали все засранцы кацапские.......
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Так вот он какой руский мир = куча гавна кругом .
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хорошая реклама туристическому крыму)))
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зато как заявили кацабы-"это наша земля и мы будем её отстаивать"...засранцы и рейдеры чёртовы-сначала забрали у Крымскких татар,затем у Украины-и просто "загадили"...ОРДА...
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А ранiше москалi ображались коли jх "биомусором" називали.
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Надо помочь засранцам - отправить на эти свалки порошенок, парубиев, турчиновых, яценюков, гройсманов, их семьи и ублюдочных соратников!!!
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а чего эта вдруг...? В оккупированном Крыму скопилось 55 млн кубометров мусора - Цензор.НЕТ 1825 скоро Зеленский сам лично с Беней добровольно с "рехверендумом" памогут...
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так не отправляются же,цуки ! обещали всех саджати - и тишина..неужто кинули ?
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интересно-а Аляску они теперь тоже "сваей" считают...?
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А Вы думаете они зря Трампа в США поставили? Как только там начнётся революция, Алясканаш тут же попросится в родную говень.
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Эка вы с ними как. Наши люди и в кубометрах...
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руцкую породу не перешибить..."дураки и дароги"...и теперь -"мусар"... В оккупированном Крыму скопилось 55 млн кубометров мусора - Цензор.НЕТ 2519
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отнюдь...тут видима Медведев деньги "зажал"...-"но вы держитесь"...
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***
- ты слышал, тысячи жителей микрорайона вышли на митинг с требованием убрать мусор.
- тысячи жителей микрорайона... могли бы и просто убрать весь мусор... за пол часа...
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как гласит народная пословица чисто не там где не сорят а где нету русни.
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До 2014г. частенько отдыхал в Евпатории. Квартиру снимал по одному и тому-же адресу по ул. революции.
В том году посмотрел фото гугл карт - просто о...ел. такого срача там никогда не было.
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То есть Гугл-камера спокойно ездит по оккупированному Крыму?
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Я смотрю ты оч . ленивый . Посмотри сам Гугл карты ул. революции особенно в конце улицы.
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Ссылочку пожалуйста. Гугл-карты понятие растяжимое.

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Сам только-что залез- обзорных фото улиц Гугл не дал . А в том году мы с женой даже удивлялись с той панорамы . Но я постараюсь найти и передам.
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Отправьте весь мусор в Екатеринбург, а храм постройте в Шиесе. И учитесь креативности, лапотники.
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россия она как маленькая волшебница. Ей успешно удается моментально превращать все, к чему она прикасается, в дерьмо
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Та московского еще подкинут... все равно же будут рады родной говени
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Да как то по хер что там с крымской ватой и приезжими орками , они хотели пить воду из моря и камни с неба , ну пусть теперь радуются , они получили все что хотели еще при этой жизни.
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Крупнейший российский стеклозавод поддержал санкции США против Крыма и заблокировал поставки
https://ruposters.ru/news/24-04-2019/krupneishii-rossiiskii-steklozavod?fbclid=IwAR0Rf81MSFRZilluBRJiQSH9PDM_yquHPF6XinT
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а куди його дівали при совєцкій власті?
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Як тільки населення із Криму стало росіянськими громадянами, так зразу ж кучі сміття ... чисто росіянський менталітет: сремо там, де живемо... а навіщо прибирати... ми ж "Рузькій мір"... с "удобствамі во дворє..."...
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Першы раз чую, каб маскалёў у кубаметрах лічылі! Халера ведае...
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Вот как самокритичны москалики, четко себя назвали мусором и готовы утилизироваться на мусорных полигонах с последующей рекультивацией земель. В окупованому Криму накопичилося 55 млн кубометрів сміття - Цензор.НЕТ 1366
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додайте ще кримнаш населення і вийде острів з сміття!
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Подтверждаю - больших свиней чем россияне я ещё не видел.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВ окупованому Криму накопичилося 55 млн кубометрів сміття
 
 
 
 
 
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