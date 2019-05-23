 Обстріли Донецької фільтрувальної станції можуть викликати катастрофу, як на ЧАЕС, - Єльченко в ООН

На Донбасі Росія масштабно порушує міжнародне гуманітарне право, що призводить до загибелі цивільного населення й створює безпрецедентні екологічні ризики цілому регіону, аж до радіаційного й хімічного забруднення.

Про це він заявив під час дебатів Ради Безпеки ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Єльченко заявив, що обстріли загрожують "безпрецедентною екологічною катастрофою" для всієї України.

"Наприклад, рішення російської окупаційної адміністрації припинити прокачку води через шахту ЮнКом, яку у радянські часи використовували для ядерних випробувань, становить загрозу радіоактивного забруднення ґрунтових вод, річок та загалом Азовського моря. Більше того, Донецька фільтрувальна станція, місце зберігання величезних обсягів хлорину, лишається під постійними обстрілами російських окупаційних військ. Інцидент на ній може стати порівнюваним за масштабом із катастрофою Чорнобиля", - застеріг він.

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За словами українського дипломата, Росія також продовжує розміщувати протипіхотні міни, водночас кількість нерозірваних снарядів збільшується на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, особливо у густонаселених районах. Єльченко нагадав, що Донбас вже став одним з найбільш забруднених мінами регіонів світу, а майже половина смертей цивільного населення сталася внаслідок підривів на мінах.

"Нещодавно ухвалений в Україні закон визначає правові рамки для гуманітарного розмінування, що дозволяє мінімізувати ризики для людей, які живуть на забруднених мінами територіях Донецької та Луганської областей ", - підсумував він.

На думку Єльченка, міжнародна дипломатія та діяльність ООН має бути ефективною, оскільки за останні 20 років таких дебатів Радбезу "мало що змінилося". Водночас новітні технології, які мали би захистити людство від руйнівних наслідків воєн, поки не сприяють вирішенню реальних проблем. На думку українського представника, за останнє десятиріччя безпека у світі значно погіршилася, і для виправлення ситуації потрібен жорсткий контроль за дотриманням міжнародного гуманітарного права та невідворотної відповідальності за його порушення.

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