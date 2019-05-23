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 Обстріли Донецької фільтрувальної станції можуть викликати катастрофу, як на ЧАЕС, - Єльченко в ООН

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що Росія створює на окупованих територіях безпрецедентні екологічні ризики, аж до хімічного та радіаційного забруднення.

На Донбасі Росія масштабно порушує міжнародне гуманітарне право, що призводить до загибелі цивільного населення й створює безпрецедентні екологічні ризики цілому регіону, аж до радіаційного й хімічного забруднення.

Про це він заявив під час дебатів Ради Безпеки ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Єльченко заявив, що обстріли загрожують "безпрецедентною екологічною катастрофою" для всієї України.

"Наприклад, рішення російської окупаційної адміністрації припинити прокачку води через шахту ЮнКом, яку у радянські часи використовували для ядерних випробувань, становить загрозу радіоактивного забруднення ґрунтових вод, річок та загалом Азовського моря. Більше того, Донецька фільтрувальна станція, місце зберігання величезних обсягів хлорину, лишається під постійними обстрілами російських окупаційних військ. Інцидент на ній може стати порівнюваним за масштабом із катастрофою Чорнобиля", - застеріг він.

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За словами українського дипломата, Росія також продовжує розміщувати протипіхотні міни, водночас кількість нерозірваних снарядів збільшується на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, особливо у густонаселених районах. Єльченко нагадав, що Донбас вже став одним з найбільш забруднених мінами регіонів світу, а майже половина смертей цивільного населення сталася внаслідок підривів на мінах.

"Нещодавно ухвалений в Україні закон визначає правові рамки для гуманітарного розмінування, що дозволяє мінімізувати ризики для людей, які живуть на забруднених мінами територіях Донецької та Луганської областей ", - підсумував він.

На думку Єльченка, міжнародна дипломатія та діяльність ООН має бути ефективною, оскільки за останні 20 років таких дебатів Радбезу "мало що змінилося". Водночас новітні технології, які мали би захистити людство від руйнівних наслідків воєн, поки не сприяють вирішенню реальних проблем. На думку українського представника, за останнє десятиріччя безпека у світі значно погіршилася, і для виправлення ситуації потрібен жорсткий контроль за дотриманням міжнародного гуманітарного права та невідворотної відповідальності за його порушення.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128605
 
   
 Топ коментарі
 
ти уже паспорт ДНР поменял на РФ?
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как свиновальцман подписал мыролюбные протоколы менцких подлецов?
Так не будет больше свиноперемирий и реформизма.
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Ментально вы едины - не обольщайся. Дырляндия очень легко войдет в твой дом. Я это уже проходил...
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как свиновальцман подписал мыролюбные протоколы менцких подлецов?
Так не будет больше свиноперемирий и реформизма.
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мне до дырляндии очень далеко. Я на юге Украины жил и живу.
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Ментально вы едины - не обольщайся. Дырляндия очень легко войдет в твой дом. Я это уже проходил...
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Ура, меня разблокировали, советую думать о ЗЕкоманде только положительно, ну очень положительно...
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положительно они все конформисты и сепары галимые
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Почему как? Обстрелы Донецкой фильтровальной станции могут вызвать катастрофу, как на ЧАЭС, - Ельченко в ООН - Цензор.НЕТ 7195 Там сейчас снорков столько, что только и отстреливать... Обстрелы Донецкой фильтровальной станции могут вызвать катастрофу, как на ЧАЭС, - Ельченко в ООН - Цензор.НЕТ 1183
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А точно прокачку через шахту , а не откачку из шахты ?
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Главное-нагнать жути. Поездить по ушам "ядерными испытаниями", последствия которых через 40 лет загрязнят Азовское море и всю Европу. Единственный взрыв на глубине 900м все последующие годы не мешал шахте работать, опасность по внезапным выбросам угля и метана снизилась, продукты взрыва распались естественным путем.
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Уже двигали. В Зеленополье и Дебальцево, еле раны зализали.
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