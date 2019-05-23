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 "Старушка?" - посол Великої Британії потролила Зеленського після його фрази про "старушку" Британію"

23 травня під час форуму з інновацій президент України Володимир Зеленський назвав Велику Британію "старушкою". На це вже відреагували в посольстві Британії в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, на цю заяву відреагувала британський посол в Україні Джудіт Гоф, оприлюднивши в Twitter своє фото з питальною реплікою: "Старушка?"

"До речі, це правда, що Велика Британія прожила цілий тиждень без вугілля для виробництва енергії. Рада, що Президент Зеленський звертає на це увагу", - додала посол.

Старушка? - посол Великої Британії потролила Зеленського після його фрази про старушку Британію 01

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Заяву про "старушку" він зробив, виступаючи з доповіддю на українському форумі інтернет-діячів iForum 2019.

"Cтapушкa Beлика Бpитaнія зовсім нeщодaвнo пpoжилa тиждень бeз вугілля. І це унікальна подія. Вперше з 1882-гo року. Зa двa роки дo цього вони зробили експеримент і добу пpoжили бeз вугілля. Британці показують, що вecь світ відходить від вугілля. Що робимо ми? У ниx Poттepдaм-, іншими словами, у нac Poттepдaм+. Це абсолютно два різні світогляди", - зазначив Зеленський.

Він уточнив, що в Україні мають відбуватися інноваційні зміни.

"Звичайно, ми з вами не можемо все змінити. Але ми маємо змінюватися, інакше наша країна просто не має шансів. Ми маємо інноваційно змінюватися", - повідомив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський пояснив, що таке інновації "в цій вузькопрофільній, політичній f#cking галузі". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128604
 
   
 Топ коментарі
 
В сравнении, как назвал Украину,это почти, как комплимент "Старушка?", - посол Великобритании потроллила Зеленского после его фразы о "старушке Британии" - Цензор.НЕТ 2974
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перефразируя,
прызЕдент Зе - не решает проблемы Украины, прызЕдент Зе - и есть проблема Украины!
"Старушка?", - посол Великобритании потроллила Зеленского после его фразы о "старушке Британии" - Цензор.НЕТ 6152
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Так им как раз пох, у них всё хорошо, это у украинского народа проблемы.
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Просто представьте Президенты других стран, кроме х....уйла и его сателитов, на инновационном форуме, от результатов которого многое чего зависит для страны, как урка называет "чуваки" и прочую чушь, чтобы сделали народы этих стран. Думай-те, уже не поможет. И к шинам не призываю. Чекай-те, залишилось 1618 днів.
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так пусть прикажет. остановитьугольные станции, дебилка
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Вже встигло і тут осоромитись... Зебіл, одним словом
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Йолопе, Британія або Англія завжди була "старушкою", як і Європа - "Старим Світом".
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Зеля что-то не тем занимается, есть дела поважнее! Это Петро был любитель всяких форумов, конференций и прочими бесполезными вещами...Как итог - из его поместья сейчас вся охрана сбежала... или уволил! Петро, ты дома? А что у тебя у ворот следы от самосвала? Дрова привозили, а может наоборот!
"Старушка?" - посол Великої Британії потролила Зеленського після його фрази про "старушку" Британію" - Цензор.НЕТ 4735
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Он их давно собрал, осталось отодрать итальянский кафель и финский паркет! Он прекрасно помнит, что было у Яныка! "Старушка?" - посол Великої Британії потролила Зеленського після його фрази про "старушку" Британію" - Цензор.НЕТ 1961
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"Старый Свет", "Старушка Британия" общепринятые термины, не несущие негативного смысла, ничего заслуживающего возражений не было сказано. Старушка она и есть старушка.
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Он перепутал Великобританию со "старушкой Европой".
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Надо этому послу задать вопрос - сколько часов без кокса продержится металлургия и как получить сталь без этого угля?
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Металлургия может и продержится, а вот продержится ли без оного наш президент?
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сторінка петиції вмерла, Амінь. Так що там з покришками?
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не вмерла, жива - 47270 голосів. а ти звідки заходиш?
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Мабуть треба просити Беню щоб заїхав до президента і хорошенько віддубасив свое цуценя. Щоб воно на люди не виходило деякий час не позорилось і нас не позорило. А поки буде зализувати синяки хай повчиться як розмовляти з поважними людьми. Бо нам так грошей не дадуть. А не дадуть нам і йому нічого не перепаде.
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Чомусь вважаю що Європа узгодила його кандидатуру і хто знає які інструкції він приймав у Парижі, хто знає, може у високу ступінь масонства висвятили? "Старушка?" - посол Великої Британії потролила Зеленського після його фрази про "старушку" Британію" - Цензор.НЕТ 1612 Як свого часу чЛенін, хоча окрім масонского ступеню він ще щось інше "зацепив" у Парижі від чого і збожеволів згодом)
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Хуже опозорится, чем уже опозорились, выбрав это ничтожество,- вряд ли возможно. Как там "Le Monde" написали: "карикатурное существо"? Браво! Лучше и не скажешь.
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хоть бы извинился перед ней, придурок. Перед кадыровым на коленях бы уже ползал.
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Это была его ответочка " старушке Великобритании ", за то, что Би-Би-Си запустили юмористическое шоу с анимированными ху#лом в роли ведущего. Теперь "старушка" Британия со своим тонким английским юмором будет каждый вечер ухахатываться над всемогущим сцарем. Зебик, дурной-дурной, да хитрый. Перед ху#лом уже прогнулся и балы заработал.
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Зелёный Волшебник в голубом вертолёте!
А где зарплата учителям 4000 баксов, нарик?
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Що, москалику, файно п-жилось по-новому? Вй, молодець! Накаті бояри і загризни канхветою класною - "тузіком" вкусним. І далі ностальгуй за файними часами, коли п-жилось по-новому. Дозволяю.
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Ты тоже заблудился? Наверное, новую дорогу не знаешь?!
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Зеленський поки, на жаль, не відчуває де межа міжа сцени і реальне життя!...
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почему порохоботов до сих пор плющит? неужели шоколадки Рошен были наколотые
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А ***********, зауральским,какое дело? Куда нам до наколотого ботоксного рыла
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о капітельманша знову фінансування отримала під вибори і ти з нори виліз, пайку заробляти.
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Клоун в своем репертуаре. Британия единственная из стран Старой Европы, которая нас поддержала на министерской встрече в Финляндии и выступила против желания Франции и Германии вернуть Россию в Совет Европы, до тех пор пока она не прекратит оккупацию Украины. Наверное, именно поэтому Зеленскому понадобилось вякнуть в адрес дружественной Украине страны гадость.
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Уж лучше бы этот баклан молчал,иначе растеряем всех нормальных людей. Всё время удивлял один момент, как только добираются до верхушки, тут же теряют остатки разума
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именно поэтому
без всяких "наверное"
Трамп на очереди
кто там пишет ВАЗе тексты?
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на угле по цене Роттердам+ зарабатывает Ахметов
естественно, шта ВАЗеленский троллит нынешнего врага Бени
лучше бы рассказал своё видение будущего Приватбанка - я бы с интересом ознакомился
а за "старушку" Её Величество Королева может и по жопе...
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Стильна і файна відповідь від посла Великобританії "Старушка?" - посол Великої Британії потролила Зеленського після його фрази про "старушку" Британію" - Цензор.НЕТ 2005
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Націоналізація корпорації Рошен, ДТЕК і Метінвест "Старушка?" - посол Великої Британії потролила Зеленського після його фрази про "старушку" Британію" - Цензор.НЕТ 5045
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Вові потрібно повторно в початкову школу "Старушка?" - посол Великої Британії потролила Зеленського після його фрази про "старушку" Британію" - Цензор.НЕТ 5483
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Хорошо МОЛОДАЯ Великобритания (ПэриЯтРа -Парки спящие мужья(раны) пер с азэри). Хотя 3 старухи Парки и ПяриЯтра идет к началу миров.Слава Древнему миру!
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Посол - симпатяшка, красотка!
А что касается ее страны, то "Добрая, старая Англия", "Старушка Англия", устоявшиеся высказывания, носят оттенок симпатии к этой стране с очень давно устоявшимися традициями, колыбелью Конституции, Парламентаризма, Демократии и ничего обидного в этом шутливом слове Зеленского нет. Сама посол действительно прекрасно выглядит
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Вы лжете сами себе, потому что вам так сильно хочется. Полагаю, вы достаточно хорошо знаете ордынский язык, чтобы улавливать семантические различия, между выражением "Старая добрая Англия", в смысле страна с древней историей и устоявшимися консервативными традициями, и выражением "Старушка, старуха Англия", между ними лежит лингвистическая пропасть., последнее выражение демонстрирует пренебрежение, неприязнь к стране. Но, что у пьяного на уме, то у Зеленского на языке. Ваш пассаж очень похож ментально на то, как выражаются наши соседи ордынцы из-за "поребрика", у которых называть белое черным, а черное белым является второй натурой, это тупой самообман, поведенченская линия, направленная на обеспечение собственного морального комфорта.
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смичка лахтинскіх тролей с Пепешними стецьками виявилася достатньо продуктивною...дебили знищують кордони...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Старушка?" - посол Великої Британії потролила Зеленського після його фрази про "старушку" Британію"
 
 
 
 
 
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