 "Старушка?" - посол Великої Британії потролила Зеленського після його фрази про "старушку" Британію"

Як передає Цензор.НЕТ, на цю заяву відреагувала британський посол в Україні Джудіт Гоф, оприлюднивши в Twitter своє фото з питальною реплікою: "Старушка?"
"До речі, це правда, що Велика Британія прожила цілий тиждень без вугілля для виробництва енергії. Рада, що Президент Зеленський звертає на це увагу", - додала посол.
Заяву про "старушку" він зробив, виступаючи з доповіддю на українському форумі інтернет-діячів iForum 2019.
"Cтapушкa Beлика Бpитaнія зовсім нeщодaвнo пpoжилa тиждень бeз вугілля. І це унікальна подія. Вперше з 1882-гo року. Зa двa роки дo цього вони зробили експеримент і добу пpoжили бeз вугілля. Британці показують, що вecь світ відходить від вугілля. Що робимо ми? У ниx Poттepдaм-, іншими словами, у нac Poттepдaм+. Це абсолютно два різні світогляди", - зазначив Зеленський.
Він уточнив, що в Україні мають відбуватися інноваційні зміни.
"Звичайно, ми з вами не можемо все змінити. Але ми маємо змінюватися, інакше наша країна просто не має шансів. Ми маємо інноваційно змінюватися", - повідомив Зеленський.
I like my toast done on one side
And you can hear it in my accent when I talk
I'm an Englishman in New York
А где зарплата учителям 4000 баксов, нарик?
без всяких "наверное"
Трамп на очереди
кто там пишет ВАЗе тексты?
естественно, шта ВАЗеленский троллит нынешнего врага Бени
лучше бы рассказал своё видение будущего Приватбанка - я бы с интересом ознакомился
а за "старушку" Её Величество Королева может и по жопе...
А что касается ее страны, то "Добрая, старая Англия", "Старушка Англия", устоявшиеся высказывания, носят оттенок симпатии к этой стране с очень давно устоявшимися традициями, колыбелью Конституции, Парламентаризма, Демократии и ничего обидного в этом шутливом слове Зеленского нет. Сама посол действительно прекрасно выглядит