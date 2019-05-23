 "Квартал 95" заблокував показ "Слуги народу" в Росії

Це зроблено на прохання правовласника, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Раніше весь серіал був доступний на Youtube в офіційному каналі студії "Квартал 95", яка зняла цей серіал. Кількість переглядів кожної серії досягала декількох мільйонів. Але з 22 травня Youtube за посиланням на всі серії повідомляє, що відео недоступне, причому в одній країні.
На запит російського інформагентства "Інтерфакс" про причини блокування серіалу для Росії компанія "Квартал 95" не відповіла.
Тим часом, за інформацією російського видання "Ведомости", відео було заблоковано Youtube саме на прохання компанії. Блокування тимчасове, скоро серіал знову буде доступний для росіян, повідомив представник "Кварталу 95" виданню.
Серіал "Слуга народу" став найуспішнішим телевізійним проектом України восени 2015 року, частка аудиторії в день прем'єри (за даними компанії Nielsen) перевищила 30% - сказано на сайті студії "Квартал 95". Комедійний серіал із 24 серій ішов три сезони, в головних ролях знімалися артисти студії "Квартал 95". Серіал купив для показу найбільший у світі онлайн-кінотеатр Netflix.
а то начнут сравнивать с реальним президентом зеленским - и тут зеленский попалится
вата пожелает в президенты слепакова.
Лучше клоун, который смешит страну, и приносит доход налогами и процветение.
Чем барыга мародер или вертухай , который её грабит и уничтожает.!!
🙃
С одной стороны, чтобы москалям не было ненужных ассоциаций. А то вон уже и в Омске недостроенное метро решили затопить - денег нет, но вы держитесь.
С другой стороны - сериал нельзя арестовать, как Липецкую фабрику, но можно перекрыть к нему доступ. Средство давления на Президента.
Но Квартал-95 пытается разрулить этот вопрос.
1. Рука ліва.
2. Рука права.
3. Нога ліва.
4. Нога права.
5. Голова.
6. Струмент для гри на роялі.
Цензор вроде про целых несколько старшин писал
В других документах дополнительно указано, что "это 140-й бат 53 бригады, ехали старшины на сверку имущества 07.25 22.05.19 Дон. прикз обпк Волноваха. От заместителя коменданта обпк Волноваха м-ра Мельника О. поступил доклад о том что 06.15 военный КАМАЗ совершил прорыв через КрП "Березовое".Источник: https://censor.net.ua/n3128425
Предлагаю не платить комуналку пока КС не примет решение по каждому случаю..
Mikhail Golub @golub 49 мин.49 минут назад
Да, все стороны теперь могут ссылаться на «неконституционность».
Евробляхерам на заметку.
Тарифы тоже можно такими признать.
- Изя, там вроде в 95-ом квартале вакансия пианиста образовалась. Ты не желаешь пройти кастинг? - Не шути так, Сёма. У меня с музыкальным слухом не очень, да и инструмент у меня уже не тот.
Очень похоже на путлеровский запрет на качественные продукты, для россиян.
Кто тот дурак, что подписал этот "запрет"?
/скачиваю по VPN/
запретный плод сладок.
вата она воровитая , все равно посмотрит
а для разлагания мордора, сериал, лучше не придумаешь.
может кто забыл как петя первый в мордоре к картофелю своих холопов приучал.
на полях ставил охрану , но ей было велено не замечать когда холопы воруют .
так на россии и заменили пердячую брюкву на картофель.