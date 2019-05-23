 Сенат США планує закласти 100 млн дол. на летальну зброю для України в оборонний бюджет 2020 р.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук посольство України в США.
"Комітет з питань збройних сил Сенату США затвердив проект закону про "Бюджет США на 2020 рік на потреби національної оборони", яким санкціоновано виділення Пентагону 300 млн дол. для надання допомоги Україні у сфері безпеки, що на 50 млн дол. перевищує асигнування поточного року.
Із зазначеної суми 100 млн дол. мають бути спрямовані виключно на летальні види озброєнь", - йдеться в повідомленні.
Згідно з документом, пропонується розширити напрямок допомоги США в зміцненні обороноздатності Збройних Сил України шляхом включення в неї коштів берегової оборони і протикорабельних ракет.
Закон про "Бюджет США на 2020 рік на потреби національної оборони" вступить в силу після його ухвалення Сенатом і Палатою представників і підписання Президентом США.
https://censor.net.ua/news/3119240/s_2014_goda_pentagon_potratil_bolee_13_mlrd_na_ukreplenie_oboronosposobnosti_ukrainy_presssekretar_pahon
Вот причина, почему маленький, но гордый Израиль не имеет ни аннексированных территорий, ни сепаратистов )))
ЯО тоже Израиль не сам придумал ))))
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