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Все про:бюджет (602) допомога (819) США (5031) Сенат США (94)

 Сенат США планує закласти 100 млн дол. на летальну зброю для України в оборонний бюджет 2020 р.

Сенат США пропонує збільшити до 300 млн дол. і суттєво розширити політику допомоги Україні в сфері безпеки в оборонному бюджеті на 2020 рік.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук посольство України в США.

"Комітет з питань збройних сил Сенату США затвердив проект закону про "Бюджет США на 2020 рік на потреби національної оборони", яким санкціоновано виділення Пентагону 300 млн дол. для надання допомоги Україні у сфері безпеки, що на 50 млн дол. перевищує асигнування поточного року.

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Із зазначеної суми 100 млн дол. мають бути спрямовані виключно на летальні види озброєнь", - йдеться в повідомленні.

Згідно з документом, пропонується розширити напрямок допомоги США в зміцненні обороноздатності Збройних Сил України шляхом включення в неї коштів берегової оборони і протикорабельних ракет.

Закон про "Бюджет США на 2020 рік на потреби національної оборони" вступить в силу після його ухвалення Сенатом і Палатою представників і підписання Президентом США.

Сенат США планує закласти 100 млн дол. на летальну зброю для України в оборонний бюджет 2020 р. 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128602
 
   
 Топ коментарі
 
Зебил при Пете дали 1.5 миллиарда , так что не состыковка у тебя
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А Израилю сколько планируют ? И много ли противокорабельных ракет купишь на 100 миллионов ?Лучше бы реально подумали о выполнении своих гарантий по Будапештскому меморандуму .
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Прибавить надобно! Конечно, и на том спасибо, но всё же...
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Мало,даёшь миллиард ,пэти уже нет,никто не украдёт ...
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Зебил при Пете дали 1.5 миллиарда , так что не состыковка у тебя
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Ну это не помешало Пеце свою оборонку вместе со Свинарчуками мародерить ))
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С 2014 года Пентагон потратил более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности Украины, - пресс-секретарь Пахон
https://censor.net.ua/news/3119240/s_2014_goda_pentagon_potratil_bolee_13_mlrd_na_ukreplenie_oboronosposobnosti_ukrainy_presssekretar_pahon
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Израилю ежегодно США выделяют 2-3 млрд. на летальное оружие.
Вот причина, почему маленький, но гордый Израиль не имеет ни аннексированных территорий, ни сепаратистов )))
ЯО тоже Израиль не сам придумал )))) Сенат США планує закласти 100 млн дол. на летальну зброю для України в оборонний бюджет 2020 р - Цензор.НЕТ 3869
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А де вони були раніше - поки зе на загидило мізки більшості українців та не з'їло Порошенка? За яким дідьком буде допомога, яка відразу прямуватиме московським хазяям зєбєнєй?
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А Израилю сколько планируют ? И много ли противокорабельных ракет купишь на 100 миллионов ?Лучше бы реально подумали о выполнении своих гарантий по Будапештскому меморандуму .
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Украина сдала оружия на триллионы долларов, а эти подонки 100 млн выделяют?
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Россия напала на Украину, захватила территорию и требует чтобы мы прогнулись. Почему ты про это не говоришь а напал на США которые нас поддерживают, может тебе задание дали разжигать ненависть с Америке?
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ТУ160 под Полтавой рубали разве не по заданию США? И стратегические ракеты?
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Украина "сдала" оружие не америке. А деньги "должна" платить именно Америка.
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это уже теплее. всетаки госдеповские вундервафли очень хорошо русню зачеывают против шерсти.
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Прибавить надобно! Конечно, и на том спасибо, но всё же...
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Nevazno skolko dali, a vazno chto dali dlja: " должны быть направлены исключительно на летальные виды вооружений"
\
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Можно просто пореферендить и помахать платочком на север.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономСенат США планує закласти 100 млн дол. на летальну зброю для України в оборонний бюджет 2020 р.
 
 
 
 
 
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