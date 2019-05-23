 За останні 2 тижні на Донбасі фіксується зростання кількості обстрілів, у т.ч. з важкого озброєння, - ОБСЄ

Про це йдеться в тижневому звіті місії, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж останніх двох тижнів СММ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на сході України, якщо порівнювати з періодом великодніх свят (православного Великодня), коли було зафіксовано відносно низький рівень насильства. У період з 6 по 19 травня спостерігачі щотижня фіксували близько 7 тисяч порушень режиму припинення вогню (до цього за тиждень було зафіксовано близько 4 тис. порушень)", - йдеться у звіті.

Впродовж другого тижня травня місія ОБСЄ зафіксувала значне збільшення кількості застосування озброєння, яке мало бути відведене відповідно до мінських угод (близько 1 тис. випадків). Всього в період з 6 по 19 травня спостерігачі зафіксували 277 одиниць озброєння, розміщених з порушенням узгоджених ліній відведення (з яких 216 в непідконтрольних уряду районах)", - заявили в СММ.

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Об'єкти цивільної інфраструктури продовжували зазнавати пошкоджень у результаті обстрілів зі стрілецької зброї та важкого озброєння. Зокрема, члени патруля місії бачили свіжі пошкодження будівель двох шкіл у Троїцькому і в Золотому-5 (Михайлівці), що виникли в результаті обстрілів. У Троїцькому спостерігачів повідомили, що на момент стрілянини учні були в школі. У період з грудня 2018 року школа в Золотому була пошкоджена 9 разів.

Також тривали обстріли в районі Донецької фільтрувальної станції, яка забезпечує питною водою близько 380 тис. осіб по обидва боки лінії розмежування.

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Місія ОБСЄ підтвердила інформацію про дві жертви серед цивільного населення. Таким чином, загальна кількість жертв, зафіксованих СММ в 2019 році, становить 35 осіб (6 загиблих і 29 поранених). В одному з випадків чоловік помер у результаті вибуху металевого предмета, який знайшов в околицях Великої Новосілки.