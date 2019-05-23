 За останні 2 тижні на Донбасі фіксується зростання кількості обстрілів, у т.ч. з важкого озброєння, - ОБСЄ

Про це йдеться в тижневому звіті місії, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.
"Упродовж останніх двох тижнів СММ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на сході України, якщо порівнювати з періодом великодніх свят (православного Великодня), коли було зафіксовано відносно низький рівень насильства. У період з 6 по 19 травня спостерігачі щотижня фіксували близько 7 тисяч порушень режиму припинення вогню (до цього за тиждень було зафіксовано близько 4 тис. порушень)", - йдеться у звіті.
Впродовж другого тижня травня місія ОБСЄ зафіксувала значне збільшення кількості застосування озброєння, яке мало бути відведене відповідно до мінських угод (близько 1 тис. випадків). Всього в період з 6 по 19 травня спостерігачі зафіксували 277 одиниць озброєння, розміщених з порушенням узгоджених ліній відведення (з яких 216 в непідконтрольних уряду районах)", - заявили в СММ.
Об'єкти цивільної інфраструктури продовжували зазнавати пошкоджень у результаті обстрілів зі стрілецької зброї та важкого озброєння. Зокрема, члени патруля місії бачили свіжі пошкодження будівель двох шкіл у Троїцькому і в Золотому-5 (Михайлівці), що виникли в результаті обстрілів. У Троїцькому спостерігачів повідомили, що на момент стрілянини учні були в школі. У період з грудня 2018 року школа в Золотому була пошкоджена 9 разів.
Також тривали обстріли в районі Донецької фільтрувальної станції, яка забезпечує питною водою близько 380 тис. осіб по обидва боки лінії розмежування.
Місія ОБСЄ підтвердила інформацію про дві жертви серед цивільного населення. Таким чином, загальна кількість жертв, зафіксованих СММ в 2019 році, становить 35 осіб (6 загиблих і 29 поранених). В одному з випадків чоловік помер у результаті вибуху металевого предмета, який знайшов в околицях Великої Новосілки.
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