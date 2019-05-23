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 За останні 2 тижні на Донбасі фіксується зростання кількості обстрілів, у т.ч. з важкого озброєння, - ОБСЄ

У період з 6 по 19 травня спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ щотижня фіксували близько 7 тисяч випадків порушення перемир'я на Донбасі.

Про це йдеться в тижневому звіті місії, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж останніх двох тижнів СММ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на сході України, якщо порівнювати з періодом великодніх свят (православного Великодня), коли було зафіксовано відносно низький рівень насильства. У період з 6 по 19 травня спостерігачі щотижня фіксували близько 7 тисяч порушень режиму припинення вогню (до цього за тиждень було зафіксовано близько 4 тис. порушень)", - йдеться у звіті.

Впродовж другого тижня травня місія ОБСЄ зафіксувала значне збільшення кількості застосування озброєння, яке мало бути відведене відповідно до мінських угод (близько 1 тис. випадків). Всього в період з 6 по 19 травня спостерігачі зафіксували 277 одиниць озброєння, розміщених з порушенням узгоджених ліній відведення (з яких 216 в непідконтрольних уряду районах)", - заявили в СММ.

Читайте також: Патруль СММ ОБСЄ зафіксував обстріл біля Донецької фільтрувальної станції, - звіт

Об'єкти цивільної інфраструктури продовжували зазнавати пошкоджень у результаті обстрілів зі стрілецької зброї та важкого озброєння. Зокрема, члени патруля місії бачили свіжі пошкодження будівель двох шкіл у Троїцькому і в Золотому-5 (Михайлівці), що виникли в результаті обстрілів. У Троїцькому спостерігачів повідомили, що на момент стрілянини учні були в школі. У період з грудня 2018 року школа в Золотому була пошкоджена 9 разів.

Також тривали обстріли в районі Донецької фільтрувальної станції, яка забезпечує питною водою близько 380 тис. осіб по обидва боки лінії розмежування.

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Місія ОБСЄ підтвердила інформацію про дві жертви серед цивільного населення. Таким чином, загальна кількість жертв, зафіксованих СММ в 2019 році, становить 35 осіб (6 загиблих і 29 поранених). В одному з випадків чоловік помер у результаті вибуху металевого предмета, який знайшов в околицях Великої Новосілки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128599
 
 
 Топ коментарі
 
-Дон Корлеоне, а кто предатель? -Тот, кто первый заговорит о мире с врагом. (С) Крестный отец.
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Не треба забувати що ворог не лише в Кремлі, ворог засів і на Банковій.
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Это, к сожалению, проблемы 25% украинцев, которые понимали, что за шутку на президентских выборах придется заплатить кровью наших солдат и кусками страны.
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Мы уже наивно полагали, что все будет Украина, но, похоже, наступает полный Донбасс
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У Зеленского не забалуешь ,у него в липецке фабрики нет и на Мальдивы он не полетит загорать ,твари ватные получат по полной...
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Прям вот так станет в позу страуса и по полной даст? Это он могет.
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ну да порошенко по сравнению с зеленским нищеброд
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У Зеленского вилла в Италии рядом со спонсорами русского мира, и продакшн-бизнес в РФ.
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Это вряд ли, ему больше рояли нравятся.
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Зеленский владеет незадекларированной 15-комнатной виллой в итальянском городе Форте-дей-Марми. Этот курортный населенный пункт облюбовали российские олигархи: владелец "Челси" Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Михаил Прохоров и многие другие, которые также имеют там свои особняки.

Вилла Зеленского в Италии
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-Дон Корлеоне, а кто предатель? -Тот, кто первый заговорит о мире с врагом. (С) Крестный отец.
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Не треба забувати що ворог не лише в Кремлі, ворог засів і на Банковій.
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Чем больше Лолитку щемят, тем больше парашники вазбуждаютца...
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Где Хомчак, где? Это вам не флешмоб в футболе. Это в реальности дуралеи причина называть УКРАИНУ
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То всьо фігня, зате Буратіна зробить країну в смартфоні і пофігу обстріли.
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Главкомсомолец-пастор ушел и сразу путиннаступае))
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Это, к сожалению, проблемы 25% украинцев, которые понимали, что за шутку на президентских выборах придется заплатить кровью наших солдат и кусками страны.
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Так скоро сепары во главе с Петей и Ахметкой пойдут в атаку на Киев освобождать как они говорят страну от 73% *зебилов*.
Представьте какие бабки на войне и восстановлении крутятся и раздеребаниваются.
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То есть за 5 лет, пока Порох был у власти он готовил атаку на Киев и поэтому Рошен восстановила за свои деньги средства ПВО вокруг Киева, а Порох и Климкин не вылазили из встреч с властями западных стран, насыщая ВСУ сначала брониками, а к концу каденции Пороха - Джавелинами, Стугнами, контрбатарейными радарами и ударными беспилотниками. И вот, 5 лет спустя, когда Украина получила на порядок лучшую армию, сепары возьмут Петю во главу и пойдут атакой на Киев... У меня только один вопрос: что вы курите ?
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Рошен восстановила за свои деньги средства ПВО вокруг Киева За последние 2 недели на Донбассе фиксируется рост количества обстрелов, в т.ч. из тяжелого вооружения, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 687
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"Выфсеврети" детектед. В Киеве об этом знают, но не на мокшанских болотах, конечно. На, погрызи, хотя тебе вряд ли поможет:
Минобороны подтвердило, что ПВО вокруг Киева переоборудовали за счет Рошен
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЗа останні 2 тижні на Донбасі фіксується зростання кількості обстрілів, у т.ч. з важкого озброєння, - ОБСЄ
 
 
 
 
 
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