 Росіяни вкрали в Парижі діамант вартістю €45 млн

Двоє чоловіків прийшли в готель, де зупинилася політик. Вони представилися російськими експертами з оцінки коштовностей, яких жінка запрошувала, щоб підтвердити вартість діаманта, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство "Інтерфакс".

Однак під час оцінки чоловікам вдалося непомітно підмінити камінь. Коли Діубате це виявила, злочинці вже зникли.

Поліція французької столиці почала розслідування у справі про крадіжку, здійснену організованим злочинним угрупованням. Інформації про особу і громадянство викрадачів поки немає.

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Зараз поліція проводить перевірку і дивиться записи з камер відеоспостереження.

Гвінея є одним із основних виробників алмазів у світі.