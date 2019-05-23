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Все про:злодійство (269) Париж (77) коштовності (3) діаманти (4)

 Росіяни вкрали в Парижі діамант вартістю €45 млн

Дорогоцінний камінь викрадено у екс-кандидата в президенти Гвінеї Марі-Мадлен Діубате.

Двоє чоловіків прийшли в готель, де зупинилася політик. Вони представилися російськими експертами з оцінки коштовностей, яких жінка запрошувала, щоб підтвердити вартість діаманта, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство "Інтерфакс".

Однак під час оцінки чоловікам вдалося непомітно підмінити камінь. Коли Діубате це виявила, злочинці вже зникли.

Поліція французької столиці почала розслідування у справі про крадіжку, здійснену організованим злочинним угрупованням. Інформації про особу і громадянство викрадачів поки немає.

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Зараз поліція проводить перевірку і дивиться записи з камер відеоспостереження.

Гвінея є одним із основних виробників алмазів у світі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128598
 
   
 Топ коментарі
 
"Шакал я паршивый, всё ворую, ворую" (Россиянин)(с)
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Информации о личности и гражданстве похитителей пока нет.
Но на Цензоре уже все ясно))))
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Россияне украли в Париже бриллиант стоимостью €45 млн - Цензор.НЕТ 9593
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"Гвинея является одним из основных производителей алмазов в мире"?


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У Гвинеи хорошие залежи, но на поток не поставлено. А цензор в своем репертуаре )
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Прям как в кино, миссия выполнена и следующая новость россияне после грабления отравились насмерть стекломоем отмечая удачную "работу" вот сюжет фильма)
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Бандитская национальность - всё воруют. Язык, флаг, землю, самоназвание...
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"Информации о личности и гражданстве похитителей пока нет." Источник: https://censor.net.ua/n3128598!?!? Откуда цензор взял что "Россияне украли в Париже бриллиант стоимостью €45 млн"????
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Россияне что-то там украли. А новость в чем?
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А зачем им вообще цивилизованные страны визы дают? Дикарям только в своем гнилом болоте сидеть и громко квакать.
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