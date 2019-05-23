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Все про:рейтинг (246) Смешко (15) Сила і Честь (1)

 Партія Смешка виступає за вибори за пропорційною системою з відкритими списками

Політична партія Ігоря Смешка "Сила і Честь" виступає за проведення парламентських виборів за новою системою - пропорційною із відкритими регіональними списками.

Про це йдеться в заяві партії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таку систему в партії "Сила і Честь" вважають найбільш справедливою до волевиявлення народу і, більше того, першим кроком до реформування та оновлення корумпованої, нео-феодальної і автократичної політичної системи України.

"Кінцевою метою цих реформ, щодо вдосконалення законодавчої гілки влади, має бути двопалатна Верховна Рада. Нижня палата якої має формуватися по пропорційній системі із відкритими списками у кількості 200 народних депутатів, а верхня - по мажоритарній системі у кількості 50 сенаторів - представників окремих областей України", - йдеться в заяві.

Проект Виборчого кодексу 3112-1, яким передбачалося запровадження відкритих регіональних списків на парламентських і місцевих виборах вчора не було підтримано профільним комітетом і вилучено з порядку денного. При цьому народні депутати України запропонували розглянути проект закону, яким передбачається перехід на пропорційну систему із закритими списками.

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"Після прийняття цього Закону депутати фактично отримають принизливе політичне рабство та блокування будь-яких законодавчих новацій, а виборці позбавляться права впливати на своїх обранців і контролювати їхню роботу", - підкреслюють у партії.

Крім цього в "Силі і Честі" висловили сподівання, що новий президент України, який отримав безпрецедентну підтримку виборців, внесе до парламенту законопроекти про імпічмент президента, зняття недоторканності з президента, суддів і депутатів та про процедуру відкликання народних депутатів.

Ігор Смешко очолював СБУ, був членом Наглядової ради Національного фонду соціального захисту матерів і дітей "Україна - дітям", членом Координаційного комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, радником президента України, головою Комітету з питань розвідки при президенті. У 2019 брав участь у президентських виборах, де набрав 6,04% голосів виборців.

На сьогодні за партію "Сила і Честь" на парламентських виборах, відповідно до соцопитувань, готові проголосувати 5,1% виборців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128597
 
 
 Топ коментарі
 
Пишем партия Смешко, в уме партия мертвечука.
Это тот Смешко на даче которого отравили Ющенко. Старый КГБшник.
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на харі смєшка написано великими буквами- "ні сили, ні честі, ні совісті".
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Ага. В КГБ тримають лише ворогів України. КГБісти колишніми не бувають. Хто хотів стати колишніми, в тих доля Скрипалів. Раз Смешко живий, значить, він продовжує на них працювати.
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А Вы выступаете за закрытые списки? Может избиратели Зели и любят выбирать кота в мешке, а меня этот вариант не устраивает. Полагаю, что так считают не только 25% избирателей.
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Лично я за открытые,но для 99% это не имеет никакого значения.
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Не нужно свое личное мнение присваивать 99% избирателей. Разговор про открытые списки ведется давно, но по ТВ и радио народ уже пытаются убедить, что это не имеет никакого значения. Я не удивлюсь, если лохторат схавает. Но пока что это цель новой власти, а не случившийся факт.
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Можете провести эксперимент и задать вопрос своим знакомым..Знают-ли они, что это за личности, идущие пятыми или десятыми в списке парламентских партий?
Открытые списки действительно имеют смысл,но только для тех кто интересуется политикой постоянно,а не только перед урной для голосования.И каков % интересующихся как вы думаете?
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Не в этом дело. Само собой, что обычный человек (и я в том числе) может знать лишь о первой пятерке/десятке из списка. Но если список известен, то необходимую инфу могут вполне себе получить те же журналисты, и она станет достоянием общественности. Поверьте, мало кто захочет голосовать за партию, в которой даже на пятидесятом месте будет Насиров. И никакая партия за любые деньги не будет включать сомнительного человека в списки, зная о потере голосов избирателей. Это важно. Списки должны быть открытыми. Точка.
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1.необходимую инфу могут вполне себе получить те же журналисты

необходимую кому?$$$$

2.Повлияло-ли знание.того,что Янукович .................?
3,Повлияло-ли знание того,что ПАП стал миллиардером будучи постоянно на гос службе?

,??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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спочатку він видавався мені розумнішим, та й гордон розхвалював!
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треба було всім суспільством вимагати від влади пропорційної системи і відкритих списків! жодна партія не закликала людей під ВР, до масових акцій, суспільство спить, а сон розуму породжує чудовиськ
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Партия Смешко выступает за выборы по пропорциональной системе с открытыми списками..

Расскажите этому мудаку, что еще вчера даже отказались рассматривать такой закон. Оно напоминает пассажира, который опоздал на свой поезд на 5 часов и бегает по перрону спрашивая где его 7-ой вагон. Короче тормознутый тормоз.
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ну его кучмо типо назначило - но поюзать не успело
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сам зе в свому законопроекті запропонував закриті списки, вже на початках повторює шлях парашенка і то не є добре
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Вчера предлагали закрытые списки. Разницу улавливаешь? Кроме того, ВР теперь просто ОБЯЗАНА ставить ваЗелину палки в колеса - он сам напросился.
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Они же там все умные,где альтернатива от них,почему они только болтают,где динамика.Ну да,их ведь для этого и избирали,что бы палки в колёса ставить. Партія Смешка виступає за вибори за пропорційною системою з відкритими списками - Цензор.НЕТ 8993
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Какая альтернатива? Их распустили. При чем при этом подтерлись Конституцией. Вы реально полгаете, что при этом раскладе депутаты что-то Зеле должны?
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Подтёрлись или не подтерлись,решает КС. Распустили не расстреляли, обязанности работать-то у них остаются.Их нанимали служить народу и государству,а не президенту.
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Вы что-то путаете. Раду никто не нанимал.Они имеют право поставить клоуна на место. Если честно, то я вообще не знаю, зачем Зеле в мае булаву дали. Был срок 30 дней - нужно было тянуть. А теперь имеем то, что имеем.
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Вы что-то путаете. Раду никто не нанимал.

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Ну как же?Вы же передали свои права на управление от вашего имени какой-то партии или депутату.А, вам нравится красивое слово избирали?
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А зачем партия,два умных слова сказал и в президенты,лучше если сидел.
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Цікаво, скільки бабла відвалили Дімі Гордону за піар цього темного поца Смєшка? Нашим баранам наступного разу якийсь гордон з хитрою мордою покаже макаку і стадо буде голосувати, раісно бекаючи... Мозгів то нема...
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За Смешко голосували люди переважно з вищою освітою. Це відомо з статистики. Мозгів у них набагато більше ніж у примітивних зрадників країни порохоботів.
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Зневажаю порохоботів і дуже хочу, щоб вони були покарані. А за Смэшка "топлять" люди недалекі і ті ж продажні боти. Бо це ставленик мафії, кагебіст, один з тих, хто спричинив Помаранчевий Майдан. Забули, що тоді виробляв Янукович і кучмівська СБУ на чолі з цим висуванцем Діми Гордона?
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Вам уже багато раз говорилось, що Смешко і дня не був у кгб ссср. Але ви своє з методички ботовської. Наговорювати й брехати на людину це підлість. Для початку візьміть себе в руки і станьте порядною людиною.
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А партия Смешка есть в ВР ?Ох ты ж какая незадача их там нет и не факт что будут , а трендеть можно все что угодно , главное что бы 73% дебилов в Украине это нравилось.
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Почему то цензор все время приводит фото Смешко где очень мало сходства с Смешко реальным. Наверно подработано фотошопом порохоботами.Смешко реальный на его многочисленных видео. И например на этом фотоПартія Смешка виступає за вибори за пропорційною системою з відкритими списками - Цензор.НЕТ 4154
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Красавєц, а нутро то гниле... Дебілам на радість.
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А вот здесь Смешко молодой. Напомню подлым порохоботам. Это армия, а не кгб ссср, в котором Смешко и дня не был.Партія Смешка виступає за вибори за пропорційною системою з відкритими списками - Цензор.НЕТ 323
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Двопалатні парламенти - тільки у федераціях, ми ж - моноетнічна держава. Що несе цей ************ Мертвечука - партнера Вальцмана
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Ви би спочатку почитали в інтернеті про двопалатні парламенти, а не фантазували б. Двопалатні парламенти є і в багатьох унітарних державах світу і Європи. В тому числі і у Франції і ...у Польші. В тому справа, що структура двопалатності парламентів унітарних і федеративних держав різна. І взагалі структура двопалатності і в різних унітарних державах також різна. Кожна для себе вибирає те що їм треба. Я впевнений що і для України добре було б верхню палату з невеликої кількості (наприклад 50) відомих людей, яким народ більше всього довіряє. Не обов'язково юристів, економістів. Які би оцінювали те що продукує нижня палата й затверджували те чи інше чи не затверджували. А самі закони не продукували б. Якщо дуже багато чого не затверджується, то це має бути приводом для розпуску парламенту в цілому й нових виборів.
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Перш за все, треба прийняти лише три поправки до законів. 1. Відкликання виборців народних депутатів виборцями. 2. Зняття недоторканості. 3. Термін каденції парламенту на перехідний період - 2 роки.
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Абсолютно згоден. І термін каденції президента на перехідний період теж 2 роки. Зараз нам необхідно прискорити ротацію. Бо за 5 років поганого парламенту, чи поганого президента, країна може не витримати. Тому ті що кажуть, що дорого проводити вибори раз в 2 роки, ніяк не мають рації.
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