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Все про:Зеленський (1402) інавгурація (161) США (5031) Трамп (1802) Волкер Курт (394)

 Волкер розповів Трампу про інавгурацію Зеленського: "Є вікно можливостей"

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер поінформував Білий Дім про свої враження від поїздки на інавгурацію президента України Володимира Зеленського.

Про це Волкер написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Секретар Перрі, посол Сондланд, сенатор Джонсон і я поінформували Білий дім про враження від нашої поїздки в Україну на інавгурацію президента Зеленського. Існує вікно можливостей для просування спільних інтересів України і США", - написав Волкер.

У складі делегації від США, яка приїхала 20 травня в Україну з нагоди інавгурації президента, були - глава делегації, міністр енергетики США Рік Перрі; спецпредставник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер; посол США в ЄС Гордон Сондланд; директор департаменту Європейських справ у Раді нацбезпеки США при президенті Олександр Відман; а також в.о. глави дипмісії США в Україні Джозеф Пеннінгтон.

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Після інавгурації американська делегація зустрілася із Зеленським в Адміністрації президента.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128596
 
   
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будем покупать американский газ? по 600долл
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а те кто голосовал за соевого по 6000
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Зеля - вікно можливостей? Швидко США оцінили розумові можливості нашого презЕдента. Разумковообмежений президент.
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19 декабря 2018 г
Порошенко с Волкером обсудили вопрос развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе и перспективы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США, сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Прошло 3 дня после кенгуризации, как стратегическое партнёрство превратилось в окно возможностей.
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Єто ж так надо бьіло докеруваться пять лет, чтобьі только после ухода кондитера наконец то появилось окно возможностей!
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Сколько можно говорить: кацапы, вас выдают ваши ники и тупость комментариев.
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для продвижения общих интересов Украины и США Источник: https://censor.net.ua/n3128596

Талантливый дипломат, очень понравилась формулировка.
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Из Зеленого окна площадь Красная видна....
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