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Все про:Вакарчук (83) Юрчишин (10) Сила людей (6) Голос партія (10)

 Партія Вакарчука "Голос" хоче йти на вибори разом із "Силою людей"

Політсила Святослава Вакарчука запропонувала партії "Сила людей" іти на вибори разом і зараз очікує відповіді.

Про це в ефірі "Громадського" заявив заступник голови партії "Голос" Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

"Спілкування відбувається, пропозицію "Силі людей" подано, тому зараз м'яч, скорше, на полі колег", - сказав Юрчишин.

Народний депутат Наталія Веселова, член партії "Сила людей" зазначила, що молоді партії мають об'єднуватися навколо цінностей. А вибрати треба партію, яка вже є брендом.

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"Треба вибрати бренд, треба обрати ту партію, яка вже зареєстрована, на базі якої можна йти усім", - сказала Веселова.

Нагадаємо, 16 травня рок-музикант Святослав Вакарчук заявив, що йде в політику разом із новою політсилою - партією "Голос".

21 травня партія була зареєстрована Міністерством юстиції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128595
 
   
 Топ коментарі
 
ну хоть избавит депутатов от чтения подобных вещей,как сегодня на айтифоруме Партия Вакарчука "Голос" хочет идти на выборы вместе с "Силой людей" - Цензор.НЕТ 9318

Партия Вакарчука "Голос" хочет идти на выборы вместе с "Силой людей" - Цензор.НЕТ 3253
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Цей день рівно 9 років тому.
Давайте пригадаємо.) Символично.. вазелин день в день з януковичем Партия Вакарчука "Голос" хочет идти на выборы вместе с "Силой людей" - Цензор.НЕТ 6807

Партия Вакарчука "Голос" хочет идти на выборы вместе с "Силой людей" - Цензор.НЕТ 8110
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Мародери худшi iз створiнь. А пiд час вiйни худшi за вбивць, та ворога.
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План мінімум виконано - мафію петруччо порохезе прибрано від влади БЕЗКРОВНО. Тепер в українців план максимум - привести до влади патріотів, поміркованих націоналістів, ветеранів війни.
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У Вакарчука жаба? Ще й картава? Офігєть Партія Вакарчука "Голос" хоче йти на вибори разом із "Силою людей" - Цензор.НЕТ 9926
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Вакарчук лялька. А чия скоро дізнаємося. Ще до виборів.
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Певец ртом создал партию "Голос". Теперь надо проктологам создать партию "Жопа".

Друзья, помните: порохоботы всегда мимикрируют. Если вы надавали им по щам в блоке БПП, они прикинутся певцами ртом из партии "Голос". Их задача - пролезть к корыту и ******* наши с вами деньги. Ради этого они будут прыгать из партии в партию или открывать новые партии. Все ради того, чтобы оставаться у корыта и ******* наши с вами деньги.
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Твою днепровскую банду Лукьяновское ждёт.
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..партия поцев мокрожопых, из бывшего синежопого и красноперого жулья-ворья, повылазившего их выгребных ям, уже создана под названием -"За Жоппа"...дава рыбанович и юра вышка, ждут адептов руцке мира...вэлкам ту руснацизм + оху..вший, потерявший напрочь историческую память, сионизм...как корабль назовешь, туда он и приплывет... Партія Вакарчука "Голос" хоче йти на вибори разом із "Силою людей" - Цензор.НЕТ 4200..
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А "озиме поління" імені пінчука пан Вакарчук не бажає запросити до співпраці?..
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Если не знает новой дороги, то может идти по старой.
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😀 Так цель у него одна, дороги разные. Новая просто короче.
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Если у этого "певца" партия - "Голос", то какая же партия будет у проктологов?
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