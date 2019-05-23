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Все про:Водоканал (42) Донбас (11966) водопостачання (288)

 Без води можуть опинитися мешканці всієї Донецької області, - координатор "Дiй-Краматорськ" Андрій Романенко

Керівництво Донецької ОДА не поспішає вирішувати проблему з водопостачанням Донецької області, незважаючи на те, що енергетики планують сьогодні відключати за борги перед постачальником останньої надії ДП "Укрінтеренерго" кілька підрозділів КП "Компанія "Вода Донбасу".

Про це заявив координатор центру Дiй-Краматорськ Андрій Романенко.

За його словами в області відсутній будь-який громадський діалог з цього питання, а ОДА не поспішає активно залучати до його вирішення уряд. "Здебільшого проблеми (водопостачання - ред) пов'язані з окупацією частини області, а це проблеми скоріше національного, ніж регіонального рівня".

Рішення, які приймає Кабмін з цього питання активіст називає "маячнею і задзеркаллям". "Щоб якось вирішити проблему Кабінет міністрів прийняв просто геніальне рішення - дозволив "Воді Донбасу" постачати енергію самій собі. Щоправда, оскільки вона її не генерує і не оплачує, "Енергоринок" припинив постачати "Воді Донбасу" електроенергію, яку вона поставляла потім "Воді Донбасу"".

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При цьому частина області вже має проблеми з водопостачанням - "Минулого разу частину об'єктів відключали на початку квітня. Тоді без води залишилися жителі Костянтинівського і Торецького району. Потім безводдя дійшло до Покровська". За словами Андрія Романенка найближчим часом через відключення електропостачання ще кілька районів і сіл Донецької області в спеку опиняться без водопостачання.

У коментарях до посту активіста користувачі опублікували відео мітингу в місті Покровськ, на якому жителі з маленькими дітьми скаржаться, що шахтарям через відсутність нормального водопостачання доводиться після зміни митися в тазику.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Донецький водоканал, який забезпечує й окуповані території, відключено від електропостачання

23 травня почалося відключення від електроенергії КП "Компанія "Вода Донбасу" за борги перед постачальником "останньої надії" ДП "Укрінтеренерго". Для вирішення складної ситуації та забезпечення стабільного енергопостачання КП "Компанії "Вода Донбасу" і як наслідок - водопостачання всієї Донецької області 3 квітня відбулася нарада на чолі з Віце-прем'єр-міністром України - міністром регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Зубко Г.Г. Під час наради було підписано Протокол, де доручалося НРЕКП, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Мінрегіону, Донецькій ОДА та Державній аудиторській службі вжити невідкладні заходи для врегулювання ситуації в тижневий термін. Пізніше, 19 квітня під час візиту в м.Маріуполь Донецької області, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відповідаючи на запитання журналістів, наголосив на необхідності системного вирішення питання. Станом на кінець травня - невідомо, які заходи було вжито для врегулювання критичної ситуації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128594
 
   
 Топ коментарі
 
имено . это рыжая гнида подельник мыролюбной свиньи.
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Браво, рыжий! Сношай еще сильнее все то стадо, которое на протяжении десятков лет покорно голосует за тебя и твою шоблу.
И 100% проголосует именно за тебя и твоих "бойков" на предстоящих выборах.
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да и пес с ними с дамбасскими кармильцами. пущай боярку вместо воды пьют.
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да и пес с ними с дамбасскими кармильцами. пущай боярку вместо воды пьют.
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Ты по себе всех не ровняй, бухаешь- лечись!
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Горгона Бобровицька2 ч.Читала сводкі з Арсенала
Сміялась«Підходив Зеленський.Купив «Дар дна» і «Коротку історію пияцтва».Селфі немає»
Щось я хвилююсь стосовно аналізів ...
PS. Порошенко придбав "В оточенні ідіотів"Без воды могут оказаться жители всей Донецкой области, - координатор "Дiй-Краматорск" Андрей Романенко - Цензор.НЕТ 5229
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Мається на увазі та більша частина Луганської та Донецької областей, що є підконтрольними Україні. Хоча й там населення en masse так-сяк, але...
Щодо ОРДЛО, то тут все однозначно:
Без воды могут оказаться жители всей Донецкой области, - координатор "Дiй-Краматорск" Андрей Романенко - Цензор.НЕТ 2524
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Запускайте петицию на возвращение президента Петра Алексеевича))
Так как Зеля уже набрал 40 000 (вместо 25 000) за отстранение...
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Тобі за порєбрік,від тебе дуже тхне ******. Без воды могут оказаться жители всей Донецкой области, - координатор "Дiй-Краматорск" Андрей Романенко - Цензор.НЕТ 75 Не смерди падло.
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Ничего, сейчас запустят петицию против этой петиции...)))
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Что за фигня? Если задолжали- платите или последует отключение. Какие могут быть вопросы?
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Платить ?

Нехай сын Порошенко платит !
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Стесняюсь спросить, кто был виноват когда Порошенко еще не было?
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имено . это рыжая гнида подельник мыролюбной свиньи.
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хитрожопый Ринат ,они с Петей перетерли ,давали лугандонам воду , а теперь хотят нас развести как котят что бы мы заплатили долг ониженаших
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никто не требует оплачивать жужие долги.

каждый пусть оплатит свои
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не понял донбабаве и луганда откуда воду хлебают то а или гудок с своих содрать не могёт Без воды могут оказаться жители всей Донецкой области, - координатор "Дiй-Краматорск" Андрей Романенко - Цензор.НЕТ 4020
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благодаря мужественной позиции Семёна Семенченко и его патриотичных друзей, гудок больше не владелец имущества в лугандоне.

оно к Курченко перешло
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Браво, рыжий! Сношай еще сильнее все то стадо, которое на протяжении десятков лет покорно голосует за тебя и твою шоблу.
И 100% проголосует именно за тебя и твоих "бойков" на предстоящих выборах.
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если Крыму перекрыли то почему туда в Краматорск трубопровод не проклали?
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А чому б татарину не подарувати ту воду як гуманітарку для лугандонців?
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Спасибо жителям Данбасса за благотворителя Ахметова ананаса .
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ПОЧУЙТЕ ДАМБАС КРИЧАТЬ РИГАНАЛИ, А АХМЕТКА ВИМИКАЄ ЕЛЕКТРИКУ.

РОБІТЬ ВИСНОВКИ ЛЮБІ ДРУЗІ
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Ерунда,Жирик в Крым канал докопает возьмется за канал Лугандону Без воды могут оказаться жители всей Донецкой области, - координатор "Дiй-Краматорск" Андрей Романенко - Цензор.НЕТ 5484
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Да и Х8888й с ними. Киев без воды месяцами сидит. А сепарам видите ли подмыться нечем. Пускай выходят к рашистам с плакатами и требуют прекратить огонь и вывести войска. Почему то только в Киев их Новинский с Шухричем возит а на рашистскую границу ни разу не ходили. А знаете почему? Потому что Ху*ло свой х***й на них ложил и они считают его сильным.
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Киев сидит без горячей воды. а те сидят без холодной. горячей у них нет с 90-х.
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Поставьте вдоль всех дорог на дамбасе плакаты что воду и свет отключили *асвабадители* и Ахметов. Вот такая пропаганда должна быть а не ходят сепарам в рот заглядывают и жопы целуют.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаБез води можуть опинитися мешканці всієї Донецької області, - координатор "Дiй-Краматорськ" Андрій Романенко
 
 
 
 
 
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