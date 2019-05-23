 Опубліковано офіційне спростування недостовірної інформації щодо позиції керівника "Укренерго" Ковальчука про старт нового ринку електроенергії

Про це йдеться в офіційному спростуванні "Укренерго".

У тексті зазначається: "У зв’язку з цим Укренерго відповідально заявляє, що твердження із заголовка не належить Всеволоду Ковальчуку і є спотвореною та вирваною із контексту інтерпретацією його висловлювань на прес-конференції, яка відбулася 14 травня 2019 р. в агентстві "Укрінформ".

А саме, під час свого виступу Всеволод Ковальчук наголосив, що Укренерго наразі виконує всі вимоги законодавства, що регулюють хід впровадження реформи ринку електроенергії. Оскільки наразі відповідно до закону України "Про ринок електричнної енергії" нова модель ринку стартує з 1 липня 2019 р. компанія буде готова на цю дату працювати в умовах нового ринку. Водночас компанія буде повністю готова і до рішення Верховної Ради України про перенесення початку функціонування нового ринку на будь-яку іншу дату.

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У зв’язку з цим вимагаємо від видань, що розмістили відповідну новину, спростування недостовірної інформації. Разом з тим закликаємо журналістів та інших представників медіа не піддаватися на інформаційні провокації, які почастішали напередодні запуску нового ринку електричної енергії.

Укренерго веде цілком відкриту інформаційну політику і прагне якнайкраще інформувати суспільство про свою діяльність. Тому просимо всіх зацікавлених журналістів завжди звертатися безпосередньо до прес-служби компанії з будь-якими питаннями та підтвердженням необхідної інформації.

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Ви можете звернутися до прес-служби Укренерго за телефонами (044) 238-37-32; (044) 238-35-85; (044) 238-33-48, (044) 238-37-58, за електронною адресою press@ua.energy, або написати у особисті повідомлення на корпоративну сторінку компанії у Facebook. Також на відповідних сторінках сайту Укренерго можна звернутися з питаннями до керівників структурних підрозділів, заповнивши форму для повідомлень".