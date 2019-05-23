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 Опубліковано офіційне спростування недостовірної інформації щодо позиції керівника "Укренерго" Ковальчука про старт нового ринку електроенергії

14 травня 2019 року низка інтернет-видань випустила новину під заголовком "Енергоринок має бути запущений з 1 липня без будь-яких переносів — голова Укренерго". В усіх новинах вислів у заголовку приписується керівнику ДП "НЕК "Укренерго" Всеволоду Ковальчуку.

Про це йдеться в офіційному спростуванні "Укренерго".

У тексті зазначається: "У зв’язку з цим Укренерго відповідально заявляє, що твердження із заголовка не належить Всеволоду Ковальчуку і є спотвореною та вирваною із контексту інтерпретацією його висловлювань на прес-конференції, яка відбулася 14 травня 2019 р. в агентстві "Укрінформ".

А саме, під час свого виступу Всеволод Ковальчук наголосив, що Укренерго наразі виконує всі вимоги законодавства, що регулюють хід впровадження реформи ринку електроенергії. Оскільки наразі відповідно до закону України "Про ринок електричнної енергії" нова модель ринку стартує з 1 липня 2019 р. компанія буде готова на цю дату працювати в умовах нового ринку. Водночас компанія буде повністю готова і до рішення Верховної Ради України про перенесення початку функціонування нового ринку на будь-яку іншу дату.

Читайте також: Реформа енергоринку є маркером здатності до трансформацій, - Ковальчук

У зв’язку з цим вимагаємо від видань, що розмістили відповідну новину, спростування недостовірної інформації. Разом з тим закликаємо журналістів та інших представників медіа не піддаватися на інформаційні провокації, які почастішали напередодні запуску нового ринку електричної енергії.

Укренерго веде цілком відкриту інформаційну політику і прагне якнайкраще інформувати суспільство про свою діяльність. Тому просимо всіх зацікавлених журналістів завжди звертатися безпосередньо до прес-служби компанії з будь-якими питаннями та підтвердженням необхідної інформації.

Також читайте: Глава профільного комітету Домбровський не виключає відкликання законопроекту про відтермінування ринку електроенергії

Ви можете звернутися до прес-служби Укренерго за телефонами (044) 238-37-32; (044) 238-35-85; (044) 238-33-48, (044) 238-37-58, за електронною адресою press@ua.energy, або написати у особисті повідомлення на корпоративну сторінку компанії у Facebook. Також на відповідних сторінках сайту Укренерго можна звернутися з питаннями до керівників структурних підрозділів, заповнивши форму для повідомлень".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128593
 
 
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Бешеный принтер. Как вам новые главы АП, СБУ, ГШ, РНБО?
Это вы еще новый кабмин не видели. Переживаю за лысого из "Квартала" - он до сих пор без должности. Наверное, МинОбороны возглавит, чтобы ***** ухахаталось и сдохло со смеху.
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...так ведь теперь достаточно запостить инфу в мордокниге - или нет? Опубликовано официальное опровержение недостоверной информации относительно позиции руководителя "Укрэнерго" Ковальчука о старте нового рынка электроэнергии - Цензор.НЕТ 9580
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Пацани вже настрополили схеми, які ще "переноси"
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Сними-ка, Елдырин, с меня пальто... Ужас как жарко! Должно полагать, перед дождем...

Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто... Что-то ветром подуло... Знобит...

А.П. Чехов "Хамелеон"
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ох как хочется свиномрази перед бегством цену на электрику для народа поднять. аж щетина у хряков подгорает. и мыролюбный бред их уже не катит.
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журналистам нужно текст верстать для печати, определенное кол-во слов, поэтому порезали главное ( что сами не поняли),а оставили водицу для масс)) итог - чушь, непонятная обывателю и путаница))
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Гросе ещё придётся ответить за монополиста ротердама леонидовича, которого он втёмную выпустил на народ Украины. Такие тёрки народ не простит и прокатит вовчика с ветерком на выборах.
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Что в статье непонятного? Раньше руководитель Укрэнерго заявлял, что готовы открыть рынок с 1 июля, но возможен резкий скачок цен на электроэнергию, возможно в 2-3 раза. А тут подкатили досрочные парламентские выборы, вот профессиональные брехуны и решили перенести открытие рынка на сентябрь, чтобы окончательно не потерять свои жалкие 23%.
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Закон про рынок электроэнергии протащил через Раду Порошенко и сразу его подписал. Так он хотел подложить свинью Зеленскому и выслужиться перед своим начальником Ахметовым. А тут, бац, и выборы в Раду. Получается, что свинью подложили сами себе. Вот и хотят оттянуть его на пару месяцев, чтобы в Раду пролезть. Никакой рынок электроэнергии нам не нужен. Нам нужна национализация ДТЭК. Все эти электростанции и сети облэнерго строились еще при Союзе. А татарин, используя коррупцию и откаты, присвоил их все себе. Надо просто вернуть то, что по праву принадлежит украинскому народу. И вопрос тарифов будет снят раз и навсегда.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаОпубліковано офіційне спростування недостовірної інформації щодо позиції керівника "Укренерго" Ковальчука про старт нового ринку електроенергії
 
 
 
 
 
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