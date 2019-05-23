 На Донеччині окупанти на блокпостах не пропустили на ЗНО з української мови 71 школяра

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Станом на зараз: 71 дитина не змогла перетнути лінію розмежування для складання іспиту з української мови", - повідомив заступник голови Донецької військово-цивільної державної адміністрації Ігор Стокоз.
Батьки дітей стверджують, що вони бачили на блокпостах терористів списки з особливими помітками, згідно з якими їх дітей не пропустили на підконтрольну Україні територію.
Тепер абітурієнти з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, які реєструвалися на основну сесію і не змогли через блокування потрапити до пункту тестування, можуть скласти ЗНО в додаткову сесію, яка відбудеться з 26 червня по 12 липня.
"Такі випадки можна розцінювати як обставини, які не залежали від волі абітурієнта. Також діти з непідконтрольних територій можуть вступати до українських вишів без ЗНО через освітні центри "Донбас-Україна", які будуть працювати з 3 червня до 27 вересня. Цього року їх буде працювати 40", - сказала директор фонду "Відкрита політика" Ірина Жданова
Цього року на ЗНО з непідконтрольної частини Донецької області зареєструвалося 834 особи. Перший іспит з математики складали 430 осіб.
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На жаль, маємо констатувати, що в особі Володимира Зеленського ми маємо закінченого малороса, який нездатен зрозуміти, яку велику країну йому на деякий час віддав у руки Господь Бог. Сьогодні обраний президент виступав на iForum у Києві, виступав російською, не переймаючись, що більше не є приватною особою, а є гарантом дотримання Конституції. Тої самої, яку присягнувся шанувати і оберігати. І де українська закарбована як єдина державна. Такої ганьби собі не дозволяв жоден з українських президентів, включно з Януковичем. Це не просто ганьба, це приниження нації.
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В результате нападения Бабанский впал в кому и спустя несколько часов скончался. Несмотря на то, что в Энергодар для спасения воина экстренно прибыла бригада нейрохирургов из Запорожья, они не смогли приступить к операции, поскольку в городе не нашлось аппарата МРТ.
Второй потерпевший с переломом челюсти и множественными травмами головы сейчас находится в 5-й городской больнице Запорожья.
"Это был явно не один удар"
Полиция оперативно установила личности нападавших, и выяснила, кто нанес смертельный удар, повлекший смерть Евгения Бабанского.
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Ныне Энергодарское отделение полиции ГУНП в Запорожской областиоткрыло уголовное производство по статье 121 ч.2 (умышленное нанесение тяжелых телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. Однако следователи до сих пор не ознакомили адвокатов потерпевшей стороны с материалами дела.
Как рассказал друг и адвокат семьи Бабанских Артем Дубков, из официальных документов ему довелось видеть лишь справку о смерти.
"В справке указано, что смерть наступила в результате удара тупым предметом. С заключением судмедэксперта и материалами дела пока не ознакомлен. Следователи не предоставили нам эти материалы, поэтому пока рано говорить о том, будет ли полиция пытаться покрывать подозреваемого. Однако, судя по лицу, которое я видел на похоронах (Женя не был на себя похож), это был явно не один удар, и неизвестно чем эти удары наносились", - пояснил Дубков.
Причины нападения
Источники утверждают, что четверо мужчин - жертвы и нападавшие - спокойно общались на скамейке в центре Энергодара. Позже между ними произошел конфликт, который вскоре прекратился.
Ветераны АТО Евгений и Геннадий разошлись со своими собеседниками (парнями примерно 30-ти лет), и направились по домам. Однако последние не успокоились и, по словам источника, позвали на помощь своего знакомого Романа Ганжу, догнали бывших бойцов и начали их избивать.
После множества ударов по голове и телу, Евгений Бабанский упал на землю, ударившись затылком. Нападающие продолжили избиение мужчин, а после убежали.
После задержания подозреваемых, полицейские сняли с них показания и отпустили.
После того, как Евгений Бабанский скончался, в деле начали происходить довольно странные вещи. В полицию якобы с явкой с повинной явился Роман Ганжа. Он признался, что один раз ударил Евгения, и то - в качестве самообороны. Сам же Роман, являясь близким родственником директора КНП "Городской центр первичной медико-санитарной помощи", в данный момент "залег" на стационар в больницу, где ему поставили диагноз - перелом челюсти.
Хотя, как сообщил информированный источник OBOZREVATEL, парень вполне нормально себя чувствует. Его положили одного в многоместной палате, таким образом изолируя от посторонних глаз.
По словам нашего собеседника, остальные два участника конфликта пускают по городу слухи, будто АТОшник сам напал на Романа, якобы за то, что тот говорит на русском языке. Однако Энергодар -преимущественно русскоговорящий город, и Евгений никогда не отличался националистическими идеями.
Более того, друзья и знакомые Евгения Бабанского утверждают, что мужчина всегда был спокойным. А после задержания своего побратимаЕвгения Панова российскими спецслужбами и вовсе решил оставить активистское движение, отдавая еще больше времени семье.