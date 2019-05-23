EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  3648  42
Матеріали за темою:
Все про:Донецька область (2236) абітурієнт (60) ЗНО (107) найманці РФ (786)

 На Донеччині окупанти на блокпостах не пропустили на ЗНО з української мови 71 школяра

У Донецькій області на блокпостах Гнутово та Оленівка окупанти не пропустили на підконтрольну українському уряду територію 71 школяра для складання ЗНО з української мови.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на зараз: 71 дитина не змогла перетнути лінію розмежування для складання іспиту з української мови", - повідомив заступник голови Донецької військово-цивільної державної адміністрації Ігор Стокоз.

Батьки дітей стверджують, що вони бачили на блокпостах терористів списки з особливими помітками, згідно з якими їх дітей не пропустили на підконтрольну Україні територію.

Читайте також: На перше цього року ЗНО не змогли потрапити 113 абітурієнтів, - МОН. ІНФОГРАФІКА

Тепер абітурієнти з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, які реєструвалися на основну сесію і не змогли через блокування потрапити до пункту тестування, можуть скласти ЗНО в додаткову сесію, яка відбудеться з 26 червня по 12 липня.

"Такі випадки можна розцінювати як обставини, які не залежали від волі абітурієнта. Також діти з непідконтрольних територій можуть вступати до українських вишів без ЗНО через освітні центри "Донбас-Україна", які будуть працювати з 3 червня до 27 вересня. Цього року їх буде працювати 40", - сказала директор фонду "Відкрита політика" Ірина Жданова

Також читайте: 354 тисячі осіб зареєструвалися на ЗНО, - Гриневич. ВIДЕО

Цього року на ЗНО з непідконтрольної частини Донецької області зареєструвалося 834 особи. Перший іспит з математики складали 430 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128592
 
 
 Топ коментарі
 
На Донетчине оккупанты на блокпостах не пропустили на ВНО по украинскому языку 71 школьника - Цензор.НЕТ 4034Taras Berezovets
7 год ·

На жаль, маємо констатувати, що в особі Володимира Зеленського ми маємо закінченого малороса, який нездатен зрозуміти, яку велику країну йому на деякий час віддав у руки Господь Бог. Сьогодні обраний президент виступав на iForum у Києві, виступав російською, не переймаючись, що більше не є приватною особою, а є гарантом дотримання Конституції. Тої самої, яку присягнувся шанувати і оберігати. І де українська закарбована як єдина державна. Такої ганьби собі не дозволяв жоден з українських президентів, включно з Януковичем. Це не просто ганьба, це приниження нації.
 показати весь коментар
 
Баба с возу, кобыле легче...Это кандидаты на бюджет в ВУЗ, в результате дети сепаров будут учится бесплатно, а дети патриотов вытягивать из пап и мам последние соки
 показати весь коментар
 
Я думаю что дети сепаров сдавать украинский язык не будут вообще. Они поедут поступать в московию. Поэтому, я думаю, что это дети нормальных людей оказавшиеся под оккупацией. Надо их поддержать.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Бессовестная ты тварь! Эти дети учили украинский язык сами, ходили на допзанятия, они готовились и мучались, добираясь через линию фронта и унижение на сепарских баррикадах. Сепарня ты гнусная
 показати весь коментар
 
В маладых риспупликах у всех должны быть только русскоязычные челюсти!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Баба с возу, кобыле легче...Это кандидаты на бюджет в ВУЗ, в результате дети сепаров будут учится бесплатно, а дети патриотов вытягивать из пап и мам последние соки
 показати весь коментар
 
 
Я думаю что дети сепаров сдавать украинский язык не будут вообще. Они поедут поступать в московию. Поэтому, я думаю, что это дети нормальных людей оказавшиеся под оккупацией. Надо их поддержать.
 показати весь коментар
 
 
это вы то патриоты? делите людей , регионы... Вот они -ростки сепаратизма
 показати весь коментар
 
 
А почему не собирают совбес оон? Столько нарушений прав человека.
 показати весь коментар
 
На Донетчине оккупанты на блокпостах не пропустили на ВНО по украинскому языку 71 школьника - Цензор.НЕТ 4034Taras Berezovets
7 год ·

На жаль, маємо констатувати, що в особі Володимира Зеленського ми маємо закінченого малороса, який нездатен зрозуміти, яку велику країну йому на деякий час віддав у руки Господь Бог. Сьогодні обраний президент виступав на iForum у Києві, виступав російською, не переймаючись, що більше не є приватною особою, а є гарантом дотримання Конституції. Тої самої, яку присягнувся шанувати і оберігати. І де українська закарбована як єдина державна. Такої ганьби собі не дозволяв жоден з українських президентів, включно з Януковичем. Це не просто ганьба, це приниження нації.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Пегенераты, вы во все ветки теперь будете чьи-то тухлые мнения о Зе пихать? Найди ветку о Зе и сри там на здоровье.
 показати весь коментар
 
 
чувак точно на зарплате у путина
кисель будет брать уроки у березовца
 показати весь коментар
 
А наших, желающих поучится в ЛДНР пропускали?
 показати весь коментар
 
 
Для чого ще мучити цих дітей. Тільки за те, що вони готові здавати ЗНО їх потрібно забезпечити навчанням. Президентський мільярд на стипендії сподіваюсь ще не розтрачений.
 показати весь коментар
 
Что-то я не припомню случаев во время ВМВ, что бы немцы не пустили в июне-августе 42 года школьников из Львова, Киева или Запорожья на экзамены в Москву.
 показати весь коментар
 
 
Может ввести налог на русский язык,а деньги перечислить на Украинскую армию или вместо русского в школах преподавать английский язык? Сранно как то,что бюджетные деньги уходят на обучение языка оккупантов.
 показати весь коментар
 
 
Им можно. У них руцкоговорящая челюсть.
 показати весь коментар
 
На физике,на биологии ,на математике и даже на физре
 показати весь коментар
 
Всі ці предмети викладають українською.
 показати весь коментар
 
 
На юго востоке Украины всё на русском преподают
 показати весь коментар
 
 
Тому і маємо що маємо, у нас на всю область російську вивчають 14 школярів, при монастирі МП і все.
 показати весь коментар
 
 
В смысле руцкавым матерным занятия ведут? Ну насчет урока физры, когда ученики от рук отобьются, а физрук не сдержит емоции - еще с грехом пополам поверю. Но не более.
 показати весь коментар
 
 
...21 мая в Энергодаре Запорожской области похоронили ветерана АТО, участника боев под Мариуполем, соучредителя организации "Защитники Украины" Евгения Бабанского, которого вместе со своим побратимом из 55-й бригады зверски избили трое местных жителей.
В результате нападения Бабанский впал в кому и спустя несколько часов скончался. Несмотря на то, что в Энергодар для спасения воина экстренно прибыла бригада нейрохирургов из Запорожья, они не смогли приступить к операции, поскольку в городе не нашлось аппарата МРТ.

Второй потерпевший с переломом челюсти и множественными травмами головы сейчас находится в 5-й городской больнице Запорожья.

"Это был явно не один удар"

Полиция оперативно установила личности нападавших, и выяснила, кто нанес смертельный удар, повлекший смерть Евгения Бабанского.

Читайте также: В Запорожской области жестоко избили беременную девушку
Ныне Энергодарское отделение полиции ГУНП в Запорожской областиоткрыло уголовное производство по статье 121 ч.2 (умышленное нанесение тяжелых телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. Однако следователи до сих пор не ознакомили адвокатов потерпевшей стороны с материалами дела.

Как рассказал друг и адвокат семьи Бабанских Артем Дубков, из официальных документов ему довелось видеть лишь справку о смерти.

"В справке указано, что смерть наступила в результате удара тупым предметом. С заключением судмедэксперта и материалами дела пока не ознакомлен. Следователи не предоставили нам эти материалы, поэтому пока рано говорить о том, будет ли полиция пытаться покрывать подозреваемого. Однако, судя по лицу, которое я видел на похоронах (Женя не был на себя похож), это был явно не один удар, и неизвестно чем эти удары наносились", - пояснил Дубков.

Причины нападения

Источники утверждают, что четверо мужчин - жертвы и нападавшие - спокойно общались на скамейке в центре Энергодара. Позже между ними произошел конфликт, который вскоре прекратился.

Ветераны АТО Евгений и Геннадий разошлись со своими собеседниками (парнями примерно 30-ти лет), и направились по домам. Однако последние не успокоились и, по словам источника, позвали на помощь своего знакомого Романа Ганжу, догнали бывших бойцов и начали их избивать.

После множества ударов по голове и телу, Евгений Бабанский упал на землю, ударившись затылком. Нападающие продолжили избиение мужчин, а после убежали.

После задержания подозреваемых, полицейские сняли с них показания и отпустили.

После того, как Евгений Бабанский скончался, в деле начали происходить довольно странные вещи. В полицию якобы с явкой с повинной явился Роман Ганжа. Он признался, что один раз ударил Евгения, и то - в качестве самообороны. Сам же Роман, являясь близким родственником директора КНП "Городской центр первичной медико-санитарной помощи", в данный момент "залег" на стационар в больницу, где ему поставили диагноз - перелом челюсти.

Хотя, как сообщил информированный источник OBOZREVATEL, парень вполне нормально себя чувствует. Его положили одного в многоместной палате, таким образом изолируя от посторонних глаз.

По словам нашего собеседника, остальные два участника конфликта пускают по городу слухи, будто АТОшник сам напал на Романа, якобы за то, что тот говорит на русском языке. Однако Энергодар -преимущественно русскоговорящий город, и Евгений никогда не отличался националистическими идеями.

Более того, друзья и знакомые Евгения Бабанского утверждают, что мужчина всегда был спокойным. А после задержания своего побратимаЕвгения Панова российскими спецслужбами и вовсе решил оставить активистское движение, отдавая еще больше времени семье.
 показати весь коментар
 
 
Да это зебидло ваще не всасывает ,где оно. Сплошное житие внутри квартала и понятных ему порноглазников. И ватная мамо Римма дует ему в *опу, какой прэкрасный был ссср, а не то шо теперь хунто-фошызды во главе с дядей беней! Она не знает, шо теперь дядя беня и есть его папка. А не какой-то Ссан, криворожский праффэсор . Я себе прэдставляю ...)))
 показати весь коментар
 
 
А якого милого їх діти мають вступати в вузи без ЗНО? Нехай онлайн складають, коли защітнікі не випускають. Перед вступом мають бути всі рівні.
 показати весь коментар
 
 
Та щось ніхрена мені цім дітям не вдаєтся поспівчувати.. нехай подякують своім батькам яки кидалися у 2014 році під колеса наших війскових , не пропускали ,та мукали Расея тримаючи кацапський прапор у руках
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодіїНа Донеччині окупанти на блокпостах не пропустили на ЗНО з української мови 71 школяра
 
 
 
 
 
 вгору