 На Донеччині окупанти на блокпостах не пропустили на ЗНО з української мови 71 школяра

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на зараз: 71 дитина не змогла перетнути лінію розмежування для складання іспиту з української мови", - повідомив заступник голови Донецької військово-цивільної державної адміністрації Ігор Стокоз.

Батьки дітей стверджують, що вони бачили на блокпостах терористів списки з особливими помітками, згідно з якими їх дітей не пропустили на підконтрольну Україні територію.

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Тепер абітурієнти з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, які реєструвалися на основну сесію і не змогли через блокування потрапити до пункту тестування, можуть скласти ЗНО в додаткову сесію, яка відбудеться з 26 червня по 12 липня.

"Такі випадки можна розцінювати як обставини, які не залежали від волі абітурієнта. Також діти з непідконтрольних територій можуть вступати до українських вишів без ЗНО через освітні центри "Донбас-Україна", які будуть працювати з 3 червня до 27 вересня. Цього року їх буде працювати 40", - сказала директор фонду "Відкрита політика" Ірина Жданова

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Цього року на ЗНО з непідконтрольної частини Донецької області зареєструвалося 834 особи. Перший іспит з математики складали 430 осіб.