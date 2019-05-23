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Все про:ВР (4829) Верховний Суд (401) розпуск (44)

 Верховний суд отримав другий позов про розпуск Ради

До Верховного суду 23 травня надійшла ще одна позовна заява про визнання протиправним і недійсним указу президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Верховного суду в Фейсбуці.

"До Верховного суду надійшла ще одна позовна заява до президента України про визнання протиправним та нечинним указу президента України від 21.05.2019 року № 303/2019 "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що заява подана фізичною особою в четвер, 23 травня. Зазначену справу зареєстровано під номером 9901/278/19.

Таким чином, у Верховному суді перебувають дві позовні заяви з аналогічними вимогами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До Верховного Суду надійшов позов про скасування указу Зеленського про розпуск ВР. До 29 травня щодо нього винесуть рішення

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128591
 
   
 Топ коментарі
 
Короче коррупцию уже тоже победили...
Верховный суд получил второй иск о роспуске Рады - Цензор.НЕТ 5615

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Juliet‏ @ifeelgoodind 44 мин.44 минуты назад

Новообранний Презендент сьогодні був на Книжковому Арсеналі.
Він підійшов на якийсь стенд і спитав поради, що йому почитати.
Працівниця стенду порадила йому почитати Конституцію."
Верещу
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Стокгольмський арбітраж довів, що львівські мародери - продажна мерзота шоколадна
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...и вот когда вся стая полетела зимовать на юг, одна маленькая, но гордая птичка сказала: "Лично я полечу прямо на солнце". И она стала подниматься всё выше и выше, но очень скоро обожгла себе крылья и упала на самое дно самого глубокого ущелья.....

ЗЕЛЯ, ты не прав....
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Четверг, 23 августа 2012, 14:11 Доверие украинцев к ЗЕКУ Януковичу рухнуло в три раза - опрос. Количество украинских граждан поддерживающих президента Виктора Януковича снизилась в три раза. Сейчас главу государства поддерживают только 13% украинцев (в мае 2010 года было почти 40%).
Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы", сообщает "Зеркало недели".
Еще хуже ситуация с продажным антиукраинским рыгоАнальным парламентом и правительством от которых мало чем отличается новая власть таких же украинофобов ЗЕбилов. Полностью поддерживают деятельность парламента - 4%, кабмин - 7%...................
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зневага і ненависть до капітельманши була більша, що люди вирішили краще овоч ніж х...лоська ************
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В свинарнике паника, у свиней забирают кормушку.....
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Последние новости: под Донецком начались мощные бои: у аэропорта жесткая атака, жители напуганы и говорят о масштабном наступлении ВСУ.
Может пока ЗЕбилы в лице укринофоба рыгоАнала Богдана подпишут сепаратный мир - капитуляцию с нашим лютым кровавым врагом оккупантом проклятой вражеской паРашей. А наши мужественны возьмут да и успеют освободить нашу родную суверенную украинскую но временно оккупированную кремлёвскими фашистами землю. Вот тогда просить о капитуляции надо будет кровавым нелюдям бандитам - сепаратистам, террористам - коллаборационистам , российским оккупантам...Или вот такая капитуляция она не по нутру фашисту )(уйлу и видно мягко сказано и не совсем проукраинской новой власти украинофобов ЗЕбилов.
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Цей прийом заборонений. У кожного є папа і мама
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Здається у цього преза шлях буде найкоротшим.....
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Ти вже всі унітази в Польщі почитив? Верховний суд отримав другий позов про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 5266
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Бовдуре ольгінскій, літеру "с" прапустіл. Ус атклєілса.
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Дивись уважніше. Лайно не пропускай. Просрав Порошенку свою країну, тепер тікай до сусідів Верховний суд отримав другий позов про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 3531
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Ванюша, нє пєрєжівай - ольгінське лайно ми легко вираховуємо. Тим більше як воно таке малокваліфіковане як ти.
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после сотни смертей на майдане был принят закон о люстрации, сейчас выходит рябошапко, истинный европеец и говорит что закон никчемный . через месяц начнут садить тех кто был на майдане
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порохошваль, подрабока для вас убогих, днище млять

Верховний суд отримав другий позов про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 5676
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бюджет пилят Вон их идол Алешко уже разосозрался со всеми остальными щырыми соелюбами за иссыхающий ручеек грантов Петци...
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Ще 18 квітня Андрій Портнов опублікував «заготовку» указу президента Володимира Зеленського про дострокові парламентські вибори і розпуск Верховної Ради.

У штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського заперечили співпрацю із Андрієм Портновим та Оленою Лукаш - юристами, які працювали на команду колишнього президента-утікача Віктора Януковича.
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Ха-ха-ха, Верховный суд не в праве это рассматривать, только Конституционный суд.
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Рассматривать он в праве,только его решение не правомочное.Правомочное решение может вынести только К С!!! Но запретить исполнять Указ он неможет !!
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За негайну відставку українофоба ...резидиннта як Президента України Володимира Зеленського. тільки за один день вже проголосовало 40 341 небайдужих Україннців при потрібних 25 000, голосування продожується і буде ще 91 добу .
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А вот ели ЗЕ станет со своей такой антиукраинской комондой кровавым убивцем украинского народа и начнёт торговать Родиной как сбежавший ЗЭК и массово нчнёт убивать украинских граждан только за то что они любят Украину. И так что его никто не остановит и даже зашуганный ним КС. То тогда за его продажную шкуру возьмутся добровольческие батальоны, украинские патриоты и националисты.обстрелянные люди которые прошли войну. И они очень жёстко не позволят никому в том числе украинофобам ЗЕбилам при антиукраинской власти уничтожать Украинское государство и Украинский народ.
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Украинофобы- порохоботы теперь пишут, что Майдан - это хорошо. Пусть льется людская кровь, если свиней невозможно оторвать от корыта.
И, чем больше крови, тем лучше. Ведь в мутной воде и рыбка ловится легче.

То ли дело Зеленский: предлагает закон об импичменте вместо майданов. Это как-то не по-порошенковски.
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