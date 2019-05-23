 Верховний суд отримав другий позов про розпуск Ради

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Верховного суду в Фейсбуці.
"До Верховного суду надійшла ще одна позовна заява до президента України про визнання протиправним та нечинним указу президента України від 21.05.2019 року № 303/2019 "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що заява подана фізичною особою в четвер, 23 травня. Зазначену справу зареєстровано під номером 9901/278/19.
Таким чином, у Верховному суді перебувають дві позовні заяви з аналогічними вимогами.
ЗЕЛЯ, ты не прав....
Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы", сообщает "Зеркало недели".
Еще хуже ситуация с продажным антиукраинским рыгоАнальным парламентом и правительством от которых мало чем отличается новая власть таких же украинофобов ЗЕбилов. Полностью поддерживают деятельность парламента - 4%, кабмин - 7%...................
Может пока ЗЕбилы в лице укринофоба рыгоАнала Богдана подпишут сепаратный мир - капитуляцию с нашим лютым кровавым врагом оккупантом проклятой вражеской паРашей. А наши мужественны возьмут да и успеют освободить нашу родную суверенную украинскую но временно оккупированную кремлёвскими фашистами землю. Вот тогда просить о капитуляции надо будет кровавым нелюдям бандитам - сепаратистам, террористам - коллаборационистам , российским оккупантам...Или вот такая капитуляция она не по нутру фашисту )(уйлу и видно мягко сказано и не совсем проукраинской новой власти украинофобов ЗЕбилов.
пруф
У штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського заперечили співпрацю із Андрієм Портновим та Оленою Лукаш - юристами, які працювали на команду колишнього президента-утікача Віктора Януковича.
И, чем больше крови, тем лучше. Ведь в мутной воде и рыбка ловится легче.
То ли дело Зеленский: предлагает закон об импичменте вместо майданов. Это как-то не по-порошенковски.