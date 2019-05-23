 Україна за 5 років отримала від США понад $1,1 млрд на зміцнення обороноздатності

Відповідне повідомлення опубліковано в Facebook посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Починаючи з 2014 року, США виділили понад 1,1 мільярда доларів на військову підготовку та обладнання, щоб допомогти обороноздатності України та захисту її кордонів", - сказано в повідомленні.
На честь оборонного партнерства між Україною і США полковник Боб Пітерс разом із генералом Малковим, командувачем Спеціальної державної транспортної служби, посадили дерево поруч із будівлею посольства.
Раніше посольство України в США повідомило, що в Палаті представників американського Конгресу почався формальний процес затвердження проекту оборонного бюджету на наступний рік, в якому передбачено $250 млн допомоги для України.
Із зазначеної суми $50 млн пропонується направити виключно для надання летального зброї оборонного характеру, розповіли в посольстві.
Документ передбачає реалізацію таких програм, як підготовка військовослужбовців, постачання військової техніки та спорядження, логістичне забезпечення, розвідувальна підтримка збройних і безпекових сил української держави.
У посольстві додали, що в подальшому документ має бути затверджений у повному складі Комітету з питань асигнувань, після голосування Палатою представників і Сенатом, після чого переданий на підпис президенту США.
Мокша, що там з СП-2?
Внешне "идеология" помощи Египту выглядит следующим образом: США выступили посредником в мирном урегулировании между Израилем и Египтом в 1979 году и стали с этого момента предоставлять военную помощь обеим странам. Этот механизм сделал Израиль и Египет крупнейшими получателями американской военной помощи в мире. При этом соотношение военной помощи Израилю и Египту идет как 5:2.
Египет получает основную часть американской военной и экономической помощи по трем основных каналам: иностранное военное финансирование (FMF), международное военное образование и обучение (IMET) и фонды экономической поддержки (ESF).
Низкий уровень делегации США для инаугурации Зеленского и отказ направить посла США в Украину, на постоянной основе, только подтверждает это ...
Что будет с международной поддержкой Украины со стороны США, посмотрим .... хотя уже сигнал прозвучал, США не отреагировала на попытки принятия России в ПАСЕ.
Как говорится, почувствуйте разницу.