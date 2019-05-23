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 Політика України, За кордоном
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Все про:допомога (819) посольство (289) США (5031)

 Україна за 5 років отримала від США понад $1,1 млрд на зміцнення обороноздатності

Посольство США озвучило суму, яку Штати з 2014 року витратили на військову підготовку та обладнання українських збройних сил.

Відповідне повідомлення опубліковано в Facebook посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Починаючи з 2014 року, США виділили понад 1,1 мільярда доларів на військову підготовку та обладнання, щоб допомогти обороноздатності України та захисту її кордонів", - сказано в повідомленні.

На честь оборонного партнерства між Україною і США полковник Боб Пітерс разом із генералом Малковим, командувачем Спеціальної державної транспортної служби, посадили дерево поруч із будівлею посольства.

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Раніше посольство України в США повідомило, що в Палаті представників американського Конгресу почався формальний процес затвердження проекту оборонного бюджету на наступний рік, в якому передбачено $250 млн допомоги для України.

Із зазначеної суми $50 млн пропонується направити виключно для надання летального зброї оборонного характеру, розповіли в посольстві.

Документ передбачає реалізацію таких програм, як підготовка військовослужбовців, постачання військової техніки та спорядження, логістичне забезпечення, розвідувальна підтримка збройних і безпекових сил української держави.

У посольстві додали, що в подальшому документ має бути затверджений у повному складі Комітету з питань асигнувань, після голосування Палатою представників і Сенатом, після чого переданий на підпис президенту США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128590
 
   
 Топ коментарі
 
И аудит можно провести.На сколько свыни на оборонпромили.
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замечу, что египет не отказывался от ядерного оружия в обмен на "ГАРАНТИИ" территориальной целостности и суниверитета (со стороны США и других ядерных держав)!
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И не только получила, но и грамотно использовала
Украина за 5 лет получила от США более $1,1 млрд на укрепление обороноспособности - Цензор.НЕТ 5741
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«Ранее посольство Украины в США сообщило, что в Палате представителей американского Конгресса начался формальный процесс утверждения проекта оборонного бюджета на следующий год, в котором предусмотрены $250 млн помощи для Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3128590»

Мокша, що там з СП-2?
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И аудит можно провести.На сколько свыни на оборонпромили.
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это очень мало! египет, который не воюет с парашей за год получает больше от США 1,2-1,3 млрд баксов!
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замечу, что египет не отказывался от ядерного оружия в обмен на "ГАРАНТИИ" территориальной целостности и суниверитета (со стороны США и других ядерных держав)!
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в отличии от Египта Украина технически способна произвести ядерное оружие и его носители, межконтинентальные ракеты, способные доставить боеголовку в любую точку мира. За отказ от этого (коль не смооли гарантировать, то что обещали по "будапештскому меморандуму") могли бы платить отступные куда больше, чем египту!
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С 1983 года ежегодная военная помощь составляет $1,3 млрд и превышает экономическую помощь.
Внешне "идеология" помощи Египту выглядит следующим образом: США выступили посредником в мирном урегулировании между Израилем и Египтом в 1979 году и стали с этого момента предоставлять военную помощь обеим странам. Этот механизм сделал Израиль и Египет крупнейшими получателями американской военной помощи в мире. При этом соотношение военной помощи Израилю и Египту идет как 5:2.
Египет получает основную часть американской военной и экономической помощи по трем основных каналам: иностранное военное финансирование (FMF), международное военное образование и обучение (IMET) и фонды экономической поддержки (ESF).
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соответветственно Израиль (который сам по себе не слабый в военном отношении) получат военную помощь от США около 3,25-х млрд. баксов ЕЖЕГОДНО, что почти в 15 раз! больше, чем Украина.
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Это не помощь . Это отповедь от выполнений обязанностей по Меморандуму . Иллюзия помощи. Вроде приятно и даже ощутимо....НО....абсолютно НЕ критично для расстановки сил в геополитическом противостоянии
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По-перше, отримала не Україна а барига та його камарилья. По-друге, не на укрепление обороноспособности а на укріплення Рошена та всяких Свинарчуків з Пашинськими.
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Ну теперь апарыши развернут лавку по распродаже "избыточного армейского имущества"! Украина за 5 лет получила от США более $1,1 млрд на укрепление обороноспособности - Цензор.НЕТ 6295
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Та ти шо...прям так і буде?..та ні, в них не получится! Петро Олексійович предусмотрітєльний, такий ход просчитав заранє і сам все....ну ти в курсє))
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Ну вот сейчас и продадут все той же расеи
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И не только получила, но и грамотно использовала
Украина за 5 лет получила от США более $1,1 млрд на укрепление обороноспособности - Цензор.НЕТ 5741
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Лучше бы они вывели новый вид боярышника , едкая моча потребителей которого , растворяла бы военную технику ихтамнетов и превращала бы в еётамнет
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Боже! Это ж сколько "попередники" украли!?
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На ці гроші "Ленінська кузня" накувала катерів. Врагу не досталось ні доллара!!))
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не волнуйся, по назначению крохи доходили
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Видимо, Зеленский уже не получит ни одного доллара, Трамп не прощает хамство .
Низкий уровень делегации США для инаугурации Зеленского и отказ направить посла США в Украину, на постоянной основе, только подтверждает это ...
Что будет с международной поддержкой Украины со стороны США, посмотрим .... хотя уже сигнал прозвучал, США не отреагировала на попытки принятия России в ПАСЕ.
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Украина за 5 лет получила только от Газпрома 15 миллиардов долларов (3 в год).
Как говорится, почувствуйте разницу.
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Деякі з верхніх коментаторів,хочуть цілий флот. Україна за 5 років отримала від США понад $1,1 млрд на зміцнення обороноздатності - Цензор.НЕТ 9031
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А штаты получили от Украины намнОГО больше:
Україна за 5 років отримала від США понад $1,1 млрд на зміцнення обороноздатності - Цензор.НЕТ 4316

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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУкраїна за 5 років отримала від США понад $1,1 млрд на зміцнення обороноздатності
 
 
 
 
 
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