 Зеленський звільнить Богдана, якщо КС прийме рішення щодо конституційності закону про люстрацію в цій частині, - Рябошапка

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник глави АП Руслан Рябошапка.

"Як тільки Конституційний суд винесе рішення, що закон про люстрацію в цій частині відповідає Конституції, з цього дня президент звільнить Богдана як людину, яка повинна проходити через процедуру з очищення влади", - сказав він журналістам у четвер біля будівлі АП.

Рябошапка підкреслив, що президент не може застосовувати закон, який суперечить принципу верховенства права, і, на думку заступника голови АП, не відповідає Конституції.

Раніше заступник міністра юстиції України Сергій Петухов повідомив, що Мін'юст запитав в Адміністрації президента України інформацію щодо проведення люстраційної перевірки новопризначених керівників АП. Він пояснив, що за проведення люстраційної перевірки відповідає суб'єкт призначення, і в разі виявлення факту застосування заборон, передбачених законом, повинен звільнити таку особу і відправити це рішення Міністерству юстиції.

Як повідомлялося, 22 травня заступник міністра юстиції Сергій Петухов заявив, що на посаду голови адміністрації президента України не можна призначати люстрованих чиновників.

У свою чергу новопризначений глава адміністрації президента України Андрій Богдан підкреслив, що несправедливо потрапив під дію закону про очищення влади (люстрацію), а президент Зеленський не порушив закон його призначенням.

Богдан з 2007 по 2010 рік працював заступником міністра юстиції України, потім заступником міністра Кабінету міністрів (2010-2011) і урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (2013-2014).

Раніше 14 травня 2019 року Конституційний суд України відклав розгляд закону "Про очищення влади".

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Як повідомлялося, в 2015 році з поданнями про конституційність закону "Про очищення влади" в КС звернулися Верховний суд України, який подав два подання, і 47 народних депутатів. Всі три подання об'єднані в одне конституційне провадження.