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 Зеленський звільнить Богдана, якщо КС прийме рішення щодо конституційності закону про люстрацію в цій частині, - Рябошапка

Президент України Володимир Зеленський звільнить Андрія Богдана з посади глави адміністрації президента, якщо Конституційний суд України прийме рішення про відповідність Конституції відповідних положень закону "Про очищення влади" (т.зв. закон про люстрацію).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник глави АП Руслан Рябошапка.

"Як тільки Конституційний суд винесе рішення, що закон про люстрацію в цій частині відповідає Конституції, з цього дня президент звільнить Богдана як людину, яка повинна проходити через процедуру з очищення влади", - сказав він журналістам у четвер біля будівлі АП.

Рябошапка підкреслив, що президент не може застосовувати закон, який суперечить принципу верховенства права, і, на думку заступника голови АП, не відповідає Конституції.

Раніше заступник міністра юстиції України Сергій Петухов повідомив, що Мін'юст запитав в Адміністрації президента України інформацію щодо проведення люстраційної перевірки новопризначених керівників АП. Він пояснив, що за проведення люстраційної перевірки відповідає суб'єкт призначення, і в разі виявлення факту застосування заборон, передбачених законом, повинен звільнити таку особу і відправити це рішення Міністерству юстиції.

Як повідомлялося, 22 травня заступник міністра юстиції Сергій Петухов заявив, що на посаду голови адміністрації президента України не можна призначати люстрованих чиновників.

У свою чергу новопризначений глава адміністрації президента України Андрій Богдан підкреслив, що несправедливо потрапив під дію закону про очищення влади (люстрацію), а президент Зеленський не порушив закон його призначенням.

Богдан з 2007 по 2010 рік працював заступником міністра юстиції України, потім заступником міністра Кабінету міністрів (2010-2011) і урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (2013-2014).

Раніше 14 травня 2019 року Конституційний суд України відклав розгляд закону "Про очищення влади".

Читайте також: Мін'юст заявив, що глава АП Богдан підпадає під люстрацію, але вони не можуть оскаржити його призначення

Як повідомлялося, в 2015 році з поданнями про конституційність закону "Про очищення влади" в КС звернулися Верховний суд України, який подав два подання, і 47 народних депутатів. Всі три подання об'єднані в одне конституційне провадження.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128587
 
   
 Топ коментарі
 
-Официант, счет пожалуйста
- Кофе 20, итого 50, получилось 300.
- Что значит получилось?
- Официант -Ну значит не получилось
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Я не понял. Тут кто-то вякал про презумпцию конституционности законов? Или у нас администрация преЗЕдентишки сама решает, какие законы ей выполнять, а какие нет?

Итак, история.
1. Богдан заявляет, что его должность не подлежит люстрации, т.к. не госслужба. Ему тычут в морду законом, где она прямо прописана. Допустим, не все законы прочитал, для самого лучшего юриста в команде это понятно.

2. Когда с должностью разобрались, началась скуление, что он неправильно попал под закон о люстрации. Ему доказали, что закон есть закон.

3. Теперь они признают, что со своим преЗЕдентишком нарушили закон, но теперь уже открыто на него плюют и отказываются признавать действующим. Пусть, мол, Конституционный суд подтвердит, что закон действует. Не, ну это уже полная х%йня, малята. Ваша задача выполнять закон и выгнать Богдана до того момента, когда КС признает закон НЕ конституционным. Если признает еще.

На сегодня администрация преЗЕдента открыто признала, что нарушает закон и будет нарушать. Что там обещал Зеленский? "Если я нарушу закон..."

Если бы он был мужиком, то это было бы самое короткое президентство в истории Украины.
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Голова адміністрації щоб отримати доступ до державної таємниці повинен пройти спецперевірку і там буде найцікавіше. Те саме стосується заступника голови СБУ Баканова. Баканов є головою партії "Слуга народу" а співробітники СБУ, армії і поліції не мають права бути членами політичних партій.
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Рябодурень -є закон і ЗЕ його порушило, так тобі хитрожопому треба підтвердження від КС, що закон є, а потім ти придумаєш підтвердження Венеційської комісії, а потім підтвердження від ООН - кома ті мізки пудриш, *****..
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ааа, тобто вони вже планують відміну закону про люстрацію? Правільной дорогой ідьотє, товаріщі.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський звільнить Богдана, якщо КС прийме рішення щодо конституційності закону про люстрацію в цій частині, - Рябошапка
 
 
 
 
 
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