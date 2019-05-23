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Все про:кредит (203) Донбас (11966)

 Україна взяла кредит 200 млн євро на відновлення Донбасу

Європейський інвестиційний банк надав уряду України кредит у розмірі 200 млн євро. Ці гроші підуть на відновлення ключових об'єктів інфраструктури в Донецькій і Луганській областях.

Про це повідомив глава представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жан-Ерік де Загон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, кошти використаються з метою інвестування у відновлення ключових об'єктів інфраструктури в Донецькій і Луганській областях, а також забезпечення належних умов проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Жан-Ерік де Загон зазначив, що метою кредиту є поліпшення рівня життя жителів Східної України.

"Надзвичайна кредитна програма для відновлення України була розроблена спеціально для того, щоб допомогти жителям Східної України, включно з тисячами ВПО, вирішувати складні проблеми, з якими вони стикаються в результаті збройного конфлікту. Ця програма на суму 200 млн євро є частиною нашого загального кредитного портфеля для України в розмірі 5,8 млрд євро. Вона має на меті покращити рівень життя людей, а саме умови проживання, охорону здоров'я та освіту. І це переконливий доказ того, що Україна, як пріоритетний партнер ЄС, може отримати велику користь від підтримки і фінансування ЄС. Ми раді надати допомогу там, де вона найбільше потрібна, і це поліпшить життя звичайних громадян", - сказав він.

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Відповідну фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком було підписано в Києві в грудні 2014 року. Виконує проект Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Забезпечити прозорість і підзвітність програми допомагає ПРООН.

Програма поширюється на підконтрольні Україні території Донецької та Луганської областей, сусідні Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську області, а також міськради Київської, Одеської, Полтавської та Херсонської областей з великим напливом внутрішньо переміщених осіб.

Для субпроектів Донецької і Луганської областей виплати кредиту повністю здійснюються з державного бюджету, субпроекти в інших областях включають внесок із місцевого бюджету.

Станом на травень 2019 року уряд відібрав 293 субпроекти загальною вартістю 3,25 млрд грн, зокрема, ремонт медустанов, шкіл, дитячих садків, житлових і громадських будівель.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128586
 
 
 Топ коментарі
 
Мы рады оказать помощь там, где она больше всего нужна, и это улучшит жизнь обычных граждан", - сказал он.

Про обычных не скажу, а жизнь необычных точно улучшит Украина взяла кредит в 200 млн евро на восстановление Донбасса - Цензор.НЕТ 4286
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подожди а отдавать этот кредит тоже будут эти же области или какие то другие?
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Мы рады оказать помощь там, где она больше всего нужна, и это улучшит жизнь обычных граждан", - сказал он.

Про обычных не скажу, а жизнь необычных точно улучшит
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Статью читать не пробовал? Европейский инвестиционный банк предоставил правительству Украины кредит в размере 200 млн евро.
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А мозок задіювати не пробував? Грося - всьо, руляоь зелені. Поки транш(тобто диві тугоики) прийдуть, цього уряду вже не буде
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Щось мені підказує, що тоді і грошей вже "десь не буде".
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Я теж не знаю.Просто підозру маю таку.Я маю право мати підозру? 😊
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Ніхто не забороняє тобі мати підозру, але зневажати співрозмовника і вказувати, яким чином тому користуватияся мозком теж не маєш права вказувати.
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та. это дембельский хапок под слабое блеяние о том что дамбасня тамжынашилюди и что нужно срочн и мыролюбно устроить еще одно перемирие.

Короче соевыеуже отодвигаемые от свинокорыта стараются и дальше потужно реформировать. А отдавать доллары придется из бюджета.

Вообще то это мне очень напоминает когда легитимному пенькобежцу русня бабло отслюнявила типа на дружбу народов а потом оказалось что денех мордовских нема. И предъявы русня кидат начала на страну.
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хотелось бы узнать еще какие-нить встречные планы кабинета министров по использованию этих денег кроме традиционного рассовывания по карманам...
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так их ( денех) уже нима. Им мыролюбно свиньи сразу в полете среформировали.
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Украина взяла кредит в 200 млн евро на восстановление Донбасса

А я то думаю, что это Онищенко и Хорошковский в Украину намылились!...
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В Приват под проценты положит, "новая команда?
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Украина взяла кредит в 200 млн евро на восстановление Донбасса

А я то думаю, что это Онищенко и Хорошковский в Украину намылились!...
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подожди а отдавать этот кредит тоже будут эти же области или какие то другие?
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какой кредит? какое правительство? на какое восстановление??? на кой...???
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Деньги в карман Ахметову и его шестеркам...
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Ну что ты хотел православные комунисты они такие
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Так Горишни плавни ж это не Бамбасс Україна взяла кредит 200 млн євро на відновлення Донбасу - Цензор.НЕТ 8683, это Полтавская область Україна взяла кредит 200 млн євро на відновлення Донбасу - Цензор.НЕТ 8683
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Ага хулиганы...с краном, грузовой машиной, газосваркой ))))
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Экономике Украины нужны ИНВЕСТИЦИИ , а не кредиты ! А где они , эти ЕВРОПЕЙСКИЕ инвестиции ? Наверное опять наши европейские друзья на посиделки к х.йлу в селигер или валдай поедут .Не сами , а с баблом и поклоном .А сюда только кредиты и транши .А что там Голобородько делал в таких случаях ? Кажется посылал их подальше ? Так половину ещё и ,,потеряют" по дороге Украина взяла кредит в 200 млн евро на восстановление Донбасса - Цензор.НЕТ 7915
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Да какой же дебил вложит бабусики в страну где през клоун с наклонностями наркоши?
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так Зебильчик, а теперь, хотелось бы получать отчеты по использованию этих денег....
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ХТО кредит брав? Хто витрачати буде? В тебе з головою все добре?
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Витрачати буде УРЯД, даунятко. Тому Гросі на ФБ пиши свої пасквілі з темників Україна взяла кредит 200 млн євро на відновлення Донбасу - Цензор.НЕТ 3739
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нет, "пеца", зуб даю!.....
а если Зебил когда нибудь появится в живую, нужно будет него спросить, имеет ли он какое либо отношение к правительству... Україна взяла кредит 200 млн євро на відновлення Донбасу - Цензор.НЕТ 1453
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Взяла кредит на восстановление?? Вы там сс..ка ***..сь совершенно?
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Ага, будем брать кредиты, а кацапня опять разхерачит...
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тем более на дамбасню тратить. Они богатые они всю галактику кормят. И если нужно то в шахтах эти деньги нароют. бамбасские шахты они такие там начиная от танка и до дохлой русни все можно найти.
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теперь все внимание за руками ребят из кабмина!
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порохнявый! кредит "беня" брал????????
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А что, Донбасс уже освобожден и настала пора его восстанавливать? Нашли способ прикарманить деньги под ох-нным предлогом?
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та не Україна "взяла" а виродки які ці гроші розграбують ...а віддавати "попросять" Україну ...З ЯКОЮ МЕТОЮ КОРРУПЦІОНЕРАМ "ДАЮТЬ" КРЕДИТИ ?
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Ніяких кредитів на відновлення. Або нехай просто дають гроші або на ... подальше.
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так и кредита уже нету. он того..... самореформировался. был кредит и нету кредита.
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значит, кацапские твари, разрушают, а Украина берёт кредит на восстановление... !?!? Кабмин, вы чё там, уху ели..!?
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Не волнуйтесь, туда деньги не уходят. Україна взяла кредит 200 млн євро на відновлення Донбасу - Цензор.НЕТ 8514
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Что, значит, не волнуйтесь..!? Это кредит и его возвращать придётся.., с процентами..., за счёт украинских налогоплательщиков.
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нема "украинских налогоплательщиков" , а є платники данини своїм панам !
Платник податків контролює куди йдуть його гроші , а наш народ цього не хоче робити !
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Они все уволились, кто продолжает брать кредиты от нашего имени?
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Толи лыжи не едут...
НАПОРКУА вкладывать 200 лямов КРЕДИТНЫХ денег в даунбас во время войны???
Вложите их в других областях и обспечьте "беженцов" РАБОТОЙ. Пусть идут АРБАЙТ. Не будут работать - не платить.
"Асобые" должны по особенному. Ми уже за...сь "слышать бамбас".
Это тупо влаживать в серую зону. Сколько волка не корми...
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Ах***ть. А Петя нам втирал что Рашка будет восстанавливать дамбас. Да пашли вы на****. х** вам а не налоги.
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*****...тесь уже от "пеци", забудьте его!... спрашивайте со своего Зебила...)

что бы зебилята не натворили и не натворят, все равно будет виноват кто то другой!....
рабская, дебильная логика...
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А я то думаю почему Европа не очень чешется останавливать конфликт. А они с ********** в сговоре. Рашка разрушает а Европа дает кредиты на восстановление. А хохлы горбы гнут как дураки и кредиты отдаем и тарифы получаем завышеные чтобы кредиты отдавать. замкнутый круг млять
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ніхто за нас не буде "останавливать конфликт" - це виключно проблєма України !
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ну бене ж 5лярдов отдавать нужно!!! А где зеДебилы денег возьмут то ? только кредиты!!!
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всё потратить на ракеты, восстанавливать только с контрибуций
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**** його оновлювати . Засіяти ріпаком , а периметр замінувати . Всіх несогласних - профільтрувати .
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