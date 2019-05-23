 Україна взяла кредит 200 млн євро на відновлення Донбасу

Про це повідомив глава представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жан-Ерік де Загон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, кошти використаються з метою інвестування у відновлення ключових об'єктів інфраструктури в Донецькій і Луганській областях, а також забезпечення належних умов проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Жан-Ерік де Загон зазначив, що метою кредиту є поліпшення рівня життя жителів Східної України.

"Надзвичайна кредитна програма для відновлення України була розроблена спеціально для того, щоб допомогти жителям Східної України, включно з тисячами ВПО, вирішувати складні проблеми, з якими вони стикаються в результаті збройного конфлікту. Ця програма на суму 200 млн євро є частиною нашого загального кредитного портфеля для України в розмірі 5,8 млрд євро. Вона має на меті покращити рівень життя людей, а саме умови проживання, охорону здоров'я та освіту. І це переконливий доказ того, що Україна, як пріоритетний партнер ЄС, може отримати велику користь від підтримки і фінансування ЄС. Ми раді надати допомогу там, де вона найбільше потрібна, і це поліпшить життя звичайних громадян", - сказав він.

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Відповідну фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком було підписано в Києві в грудні 2014 року. Виконує проект Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Забезпечити прозорість і підзвітність програми допомагає ПРООН.

Програма поширюється на підконтрольні Україні території Донецької та Луганської областей, сусідні Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську області, а також міськради Київської, Одеської, Полтавської та Херсонської областей з великим напливом внутрішньо переміщених осіб.

Для субпроектів Донецької і Луганської областей виплати кредиту повністю здійснюються з державного бюджету, субпроекти в інших областях включають внесок із місцевого бюджету.

Станом на травень 2019 року уряд відібрав 293 субпроекти загальною вартістю 3,25 млрд грн, зокрема, ремонт медустанов, шкіл, дитячих садків, житлових і громадських будівель.