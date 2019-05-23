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Все про:Зеленський (1402) Кучма (287) Тристороння контактна група (83)

 Думаю, Зеленський незабаром призначить членів української делегації в Тристоронній контактній групі, - Кучма

Другий президент України Леонід Кучма вважає, що Зеленський повністю усвідомлює важливість і Нормандського формату, і Мінського процесу.

Про це він заявив на зустрічі з Ертурулом Апаканом, який завершує своє перебування на посаді голови СММ ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-секретаря Кучми Дарку Оліфер.

"Я глибоко переконаний, що Президент Зеленський повністю усвідомлює як важливість Нормандського формату, так і Мінського процесу. Думаю, найближчим часом він ухвалить відповідні кадрові рішення щодо складу української делегації в Мінську", - зазначив Леонід Кучма.

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Леонід Кучма представляв Україну в Тристоронній контактній групі з 2014 по 2018 рр. Після нього нашу країну на переговорах представляв Євген Марчук. 19 травня Марчук залишив цю посаду, і зараз позиція представника України в ТКГ вільна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128584
 
 
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тебя петухом на зону за накрутку голосов с одного айпи по чужим паспортным данным, которые вы насобирали в палатках на выборах.
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зато с кацапами и впопучленцами на фене общаться может.
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сначала диджитал референдум)) а потом никакой комиссии создавать не надо)))
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дедушка получил прибавку к пенсии

Думаю, Зеленский вскоре назначит членов украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, - Кучма - Цензор.НЕТ 8289 в рублях
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По фейсбуку мутка пішла, що Бутусов очолить МО?
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Для нормального развития демократии нужно вводить смертную казнь за предательство родины и преступления против народа Украины
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Заказчик убийства Гонгандзе нарисовался. Довели страну до ручки, а теперь Зе у них во всем виноват.
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Быстрее всего, что такую группу создадут лет через 15-20.
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Думаю, ЗЕ вскоре назначит членов украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, сказа Кучмовоз . Но он впопыхах оговорился ведь хотел сказать что ..резидет ЗЕ вскоре назначит украинскую делегацию для подписания великого договора про мир между братским странами с последующей капитуляцией Украины своей дружественно стране паРаши которая ясно что ошибочно но по братски оккупировала украинскую землю Крыма и Донбасс и по братски убила и искалечила десятки тысяч своих братов Украинцев.. А также изгнала миллионы их со своей земли сделав их беженцами переселенцами. Хорошие у нас Украинцев братушки - кацапы и они своими дружественными действия для нас создали условия для подписания договора о мире и добрососедстве.
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Ні.Варити в казані будуть на слабкому вогні.
"Спочатку будуть поступки маленькі. Але їх буде замало.
Потім поступляться мовою, бо не на часі та діліть країну.
Потім нам не потрібна така велика армія, бо їде мирний процес
Потім треба почути донбас і інтегрувати його як автономію з правом впливу на міжнародну політику
Потім поступляться курсом в НАТО, бо це підірве мирний процес
Потім поступляться курсом в ЄС, бо не на часі, треба відбудувати "суверенну демократію"
Потім відкриті ринки з рф, і закриті з ЄС
Потім все, ми фінально окуповані та прив'язані до рф."
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Тем, кому не нравятся новые кадровые назначения, рекомендую вспомнить назначения Порошенко в 2014.
Хозяин "Нашей Рябы" отвечал за армию в АП во времена Иловайска, польский рокер - за "Укрзалізницю", мальчик из Roshen - в комиссии НКРЭКУ, преподавательница из Грузии - за полицию, странные брокеры и санитарка на должности министра здравоохранения...
И мы отлично знаем результаты этих назначений. Поэтому давайте проявим элементарное терпение. Хотя бы 100 дней.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДумаю, Зеленський незабаром призначить членів української делегації в Тристоронній контактній групі, - Кучма
 
 
 
 
 
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