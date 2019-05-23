 Думаю, Зеленський незабаром призначить членів української делегації в Тристоронній контактній групі, - Кучма

Про це він заявив на зустрічі з Ертурулом Апаканом, який завершує своє перебування на посаді голови СММ ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-секретаря Кучми Дарку Оліфер.
"Я глибоко переконаний, що Президент Зеленський повністю усвідомлює як важливість Нормандського формату, так і Мінського процесу. Думаю, найближчим часом він ухвалить відповідні кадрові рішення щодо складу української делегації в Мінську", - зазначив Леонід Кучма.
Леонід Кучма представляв Україну в Тристоронній контактній групі з 2014 по 2018 рр. Після нього нашу країну на переговорах представляв Євген Марчук. 19 травня Марчук залишив цю посаду, і зараз позиція представника України в ТКГ вільна.
в рублях
"Спочатку будуть поступки маленькі. Але їх буде замало.
Потім поступляться мовою, бо не на часі та діліть країну.
Потім нам не потрібна така велика армія, бо їде мирний процес
Потім треба почути донбас і інтегрувати його як автономію з правом впливу на міжнародну політику
Потім поступляться курсом в НАТО, бо це підірве мирний процес
Потім поступляться курсом в ЄС, бо не на часі, треба відбудувати "суверенну демократію"
Потім відкриті ринки з рф, і закриті з ЄС
Потім все, ми фінально окуповані та прив'язані до рф."
Хозяин "Нашей Рябы" отвечал за армию в АП во времена Иловайска, польский рокер - за "Укрзалізницю", мальчик из Roshen - в комиссии НКРЭКУ, преподавательница из Грузии - за полицию, странные брокеры и санитарка на должности министра здравоохранения...
И мы отлично знаем результаты этих назначений. Поэтому давайте проявим элементарное терпение. Хотя бы 100 дней.