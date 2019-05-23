 Коломойський заявляє, що консультує "партію мерів", створену Кернесом і Трухановим

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

Коломойський розповів, що після того, як прилетів в Україну, зустрічатиметься з лідером партії "Відродження" Віталієм Хомутинніком і бізнесменом Павлом Фуксом.

"У нас є спільні питання. Є комерційні питання, є політичні. Чули, оголосили про те, що новий політичний проект створюється? Це буде всеукраїнський проект. Партія, в якій буде представлена велика кількість мерів... Ви ж розумієте, що після президентських виборів має відбутися перезавантаження тих проектів, які були неуспішні?" Відродження "було на президентських виборах, вступило благородно до 1%", - сказав Коломойський.

За його словами, в проект увійдуть партія "Відродження", частина "Волі народу", партія мера Одеси Геннадія Труханова "Довіряй справам".

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"Тому вимагає перезавантаження. Цей проект себе в тому вигляді, як він є, вичерпав. Вимагає об'єднання, більш розширеного розуміння ідеології. Не просто клуб за інтересами, а якоїсь насиченості. Я завжди говорив, що я симпатизую "Відродженню", - додав він.

На запитання щодо його участі в цьому проекті, Коломойський відповів "консультативна, звичайно".

Фукс, за словами Коломойського, найближчий друг Кернеса, тому він у цьому проекті.

"Фукс сам особисто на вибори не йде. Але він зацікавлений, тому що там Харків має бути представлений досить представницький. І у "Відродженні" багато мажоритарників по Харкову. І в Одесі точно так само. Є велика кількість по всій Україні", - сказав бізнесмен.

Коломойський також розповів, що зараз для кампанії потрібно менше грошей ніж раніше.

"Не треба давати гроші. Ви зрозумійте, приклад останньої кампанії Зеленського, думаю, ви в курсі справи, він показав, що це низькобюджетна кампанія. Сьогодні виборці голосують не за гроші. І гроші в принципі не потрібні. Тільки на рекламну кампанію - на телебачення, зовнішню рекламу", - сказав Коломойський.