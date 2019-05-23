 Коломойський заявляє, що консультує "партію мерів", створену Кернесом і Трухановим

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Українській правді".
Коломойський розповів, що після того, як прилетів в Україну, зустрічатиметься з лідером партії "Відродження" Віталієм Хомутинніком і бізнесменом Павлом Фуксом.
"У нас є спільні питання. Є комерційні питання, є політичні. Чули, оголосили про те, що новий політичний проект створюється? Це буде всеукраїнський проект. Партія, в якій буде представлена велика кількість мерів... Ви ж розумієте, що після президентських виборів має відбутися перезавантаження тих проектів, які були неуспішні?" Відродження "було на президентських виборах, вступило благородно до 1%", - сказав Коломойський.
За його словами, в проект увійдуть партія "Відродження", частина "Волі народу", партія мера Одеси Геннадія Труханова "Довіряй справам".
"Тому вимагає перезавантаження. Цей проект себе в тому вигляді, як він є, вичерпав. Вимагає об'єднання, більш розширеного розуміння ідеології. Не просто клуб за інтересами, а якоїсь насиченості. Я завжди говорив, що я симпатизую "Відродженню", - додав він.
На запитання щодо його участі в цьому проекті, Коломойський відповів "консультативна, звичайно".
Фукс, за словами Коломойського, найближчий друг Кернеса, тому він у цьому проекті.
"Фукс сам особисто на вибори не йде. Але він зацікавлений, тому що там Харків має бути представлений досить представницький. І у "Відродженні" багато мажоритарників по Харкову. І в Одесі точно так само. Є велика кількість по всій Україні", - сказав бізнесмен.
Коломойський також розповів, що зараз для кампанії потрібно менше грошей ніж раніше.
"Не треба давати гроші. Ви зрозумійте, приклад останньої кампанії Зеленського, думаю, ви в курсі справи, він показав, що це низькобюджетна кампанія. Сьогодні виборці голосують не за гроші. І гроші в принципі не потрібні. Тільки на рекламну кампанію - на телебачення, зовнішню рекламу", - сказав Коломойський.
мэрам так-же доверяют,как и депутатам,и чиновникам..
А говорили что как так, Петя Гепу не посадил. А тут вот оно как, Шеф всея Украины консультирует их по созданию новой партии
Хоча...
потім був його наступник,який опирався на "продвинутих мерів" - закінчив трошки краще(поки шо)
тепер от третій....
в них там шо бл медом намазано?!
"Вы, молодые люди, должны быть уверены, что вы станете свидетелями гибели врагов человечества, то есть вырождающейся американской цивилизации, и гибели Израиля."- заверил Хаменеи иранских студентов.
24 мая, в пятницу, издание «ПолитНавигатор» сообщило, что генерал-лейтенант СБУ, народный депутат Верховной Рады Украины 2-го, 3-го, 4-го и 5-го созывов, носящий звание Героя Украины, Григорий Омельченко в интервью телеканалу ATR сравнивает Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером, а также заявляет, что у Зеленского - комплекс Наполеона.