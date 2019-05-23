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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:Коломойський (389) мер (169) партія (147)

 Коломойський заявляє, що консультує "партію мерів", створену Кернесом і Трухановим

Бізнесмен Ігор Коломойський заявляє, що консультує новий всеукраїнський політичний проект, який створюється для походу на вибори в парламент.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

Коломойський розповів, що після того, як прилетів в Україну, зустрічатиметься з лідером партії "Відродження" Віталієм Хомутинніком і бізнесменом Павлом Фуксом.

"У нас є спільні питання. Є комерційні питання, є політичні. Чули, оголосили про те, що новий політичний проект створюється? Це буде всеукраїнський проект. Партія, в якій буде представлена велика кількість мерів... Ви ж розумієте, що після президентських виборів має відбутися перезавантаження тих проектів, які були неуспішні?" Відродження "було на президентських виборах, вступило благородно до 1%", - сказав Коломойський.

За його словами, в проект увійдуть партія "Відродження", частина "Волі народу", партія мера Одеси Геннадія Труханова "Довіряй справам".

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"Тому вимагає перезавантаження. Цей проект себе в тому вигляді, як він є, вичерпав. Вимагає об'єднання, більш розширеного розуміння ідеології. Не просто клуб за інтересами, а якоїсь насиченості. Я завжди говорив, що я симпатизую "Відродженню", - додав він.

На запитання щодо його участі в цьому проекті, Коломойський відповів "консультативна, звичайно".

Фукс, за словами Коломойського, найближчий друг Кернеса, тому він у цьому проекті.

"Фукс сам особисто на вибори не йде. Але він зацікавлений, тому що там Харків має бути представлений досить представницький. І у "Відродженні" багато мажоритарників по Харкову. І в Одесі точно так само. Є велика кількість по всій Україні", - сказав бізнесмен.

Коломойський також розповів, що зараз для кампанії потрібно менше грошей ніж раніше.

"Не треба давати гроші. Ви зрозумійте, приклад останньої кампанії Зеленського, думаю, ви в курсі справи, він показав, що це низькобюджетна кампанія. Сьогодні виборці голосують не за гроші. І гроші в принципі не потрібні. Тільки на рекламну кампанію - на телебачення, зовнішню рекламу", - сказав Коломойський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128583
 
 
 Топ коментарі
 
С этого дня Кернес и Труханов - новые лица
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Это тех,которые за Петю всеми фибрами души,по словам ольгинских? Коломойский заявляет, что консультирует "партию мэров", созданную Кернесом и Трухановым - Цензор.НЕТ 1784
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Что тут скажешь...Пять лет Кернеса и Труханова опекал президент и ,похоже, еще пять лет этим "уважаемым" людям ничего не угрожает. Порох и Коломой делают деньги, а не реформы, для этого бандиты у руля в Одессе и Харькове им вполне подходят. Зеленский, похоже, будет выполнять роль медведева при путине. Вон уже начал речи про смартфоны толкать. Любопытно что одна из кличек медведева в народе - айфончик. Тут получается "смартфончик".
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беня,это .уевая ставка.
мэрам так-же доверяют,как и депутатам,и чиновникам..
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Итак, мэры у нас считаются пэрами в британском смысле слова, теперь осталось создать палату лордов.
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Ахахахаха
А говорили что как так, Петя Гепу не посадил. А тут вот оно как, Шеф всея Украины консультирует их по созданию новой партии
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Я без окулярів спочатку прочитав «Коломойський консультирует партию воров». І побіг за окулярами. Виявляється, не воров а мерів. Слава Богу, аж від душі відлягло.
Хоча...
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разочаровал меня Коломойский, очень-очень плохо, что он собирает вокруг себя таких моральных уродов, как Гепа и Труханов. Это оргооооомный МИНУС Зеленскому!
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Був "Наш Край", тепер пропоную без всяких натяків "Cosa Nostra" (Наша річ)
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вже був один який "товаришував" з гепами всякими - фігово закінчив
потім був його наступник,який опирався на "продвинутих мерів" - закінчив трошки краще(поки шо)
тепер от третій....
в них там шо бл медом намазано?!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКоломойський заявляє, що консультує "партію мерів", створену Кернесом і Трухановим
 
 
 
 
 
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