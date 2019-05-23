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Все про:суд (5135) Онищенко Олександр (404) Антикорупційна прокуратура (896)

 Суд схвалив заочний розгляд справи Онищенка

Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання САП про заочний розгляд справи народного депутата-утікача Олександра Онищенка, якого звинувачують у створенні злочинної організації для незаконного продажу газу.

На засіданні в четвер представники держобвинувачення заявили клопотання про те, що ця справа має розглядатися за процедурою спеціального судового розгляду, без присутності обвинуваченого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Судді задовольнили наше клопотання і надали нам дозвіл на заочний судовий розгляд Онищенка", - сказав прокурор САП Роман Симків.

Після цього, як розповів прокурор, адвокати Онищенка заявили клопотання про скасування постанови про оголошення його в розшук.

"По виходу з нарадчої кімнати суд зобов'язав САП надати завірену копію рішення суду Іспанії про екстрадицію Онищенка в Україну", сказав він, зазначивши, що цей документ вже було подано, але тепер його треба надати суду в належним чином завіреному вигляді. У зв'язку з цим суд оголосив перерву в розгляді клопотання до 31 травня 10:00.

Нагадаємо, 8 лютого директор НАБУ Артем Ситник заявив, що бюро завершило досудове розслідування щодо Онищенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП направила до суду обвинувальний акт стосовно депутата-втікача Онищенка

27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

Дивіться: Онищенко про записи розмов із Порошенком: Вчинок аморальний, але в бізнесі, як і в бандитському світі, є поняття - не чіпайте сім'ю. Він не мав права заарештувати мою матір. ВIДЕО

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон і зараз перебуває в розшуку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128576
 
 
 Топ коментарі
 
более того, сегодняшние шутки прЫЗЕдента о «старушке Британии» и его представление, что будто жители Объединённого Королевства называются ВЕЛИКОБРИТАНЦЫ - не просто быдлячество, а дремучий, сововковый жлобизм, со дна средней полосы и Нечерноземья РФ.(с) Суд одобрил заочное рассмотрение дела Онищенко - Цензор.НЕТ 4567
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ви що хочете на юлю вийти Суд одобрил заочное рассмотрение дела Онищенко - Цензор.НЕТ 2145 ніззя! вона ж святааа Суд одобрил заочное рассмотрение дела Онищенко - Цензор.НЕТ 2454
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Оніщенко буде говорити, що найкращій президент Всесвіту - Зеленський і суд його виправдає, а далі він стане героєм України😏
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более того, сегодняшние шутки прЫЗЕдента о «старушке Британии» и его представление, что будто жители Объединённого Королевства называются ВЕЛИКОБРИТАНЦЫ - не просто быдлячество, а дремучий, сововковый жлобизм, со дна средней полосы и Нечерноземья РФ.(с)
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Что оскорбительного в выражении "старушка Британия"?
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Приїхати прямо на пост сепаратистів в час воєнних дій без зброї з кучею важливих документів - і це полон? Це більше подібне на здачу. Беспечность на войне: как 8 военных заехали в руки врага https://censor.net.ua/blogs/3128432/********************************************************
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Полагаю, поехали за водкой - остальное - антураж...
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Усім людям з таким приємним обличчям як у Онищенка завжди відкриті двері в Адміністрації Президента. Туди зараз тільки таких і набирають.
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там и так хватает таких...вот например антонина...

Суд одобрил заочное рассмотрение дела Онищенко - Цензор.НЕТ 3603
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Усім людям з таким приємним обличчям як у Онищенка завжди відкриті двері в Адміністрації Президента. Туди зараз тільки таких і набирають.

Та да...
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А коли двері в АП Онищенку закрились то з'явилося оце:
Суд схвалив заочний розгляд справи Онищенка - Цензор.НЕТ 6537

Суд схвалив заочний розгляд справи Онищенка - Цензор.НЕТ 9413
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Пора його ЗАПРОШУВАТИ в якості свідка, укласти угоду на співпрацю зі слідством, щоб встановити кінцевого бенефіціара оборудки.
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ви що хочете на юлю вийти Суд одобрил заочное рассмотрение дела Онищенко - Цензор.НЕТ 2145 ніззя! вона ж святааа Суд одобрил заочное рассмотрение дела Онищенко - Цензор.НЕТ 2454
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ви що хочете на юлю вийти Суд одобрил заочное рассмотрение дела Онищенко - Цензор.НЕТ 5176 ніззя! вона ж святааа Суд одобрил заочное рассмотрение дела Онищенко - Цензор.НЕТ 5176

Там и Беня там и Юля и Петро и алилуя!...
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Оніщенко буде говорити, що найкращій президент Всесвіту - Зеленський і суд його виправдає, а далі він стане героєм України😏
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К кому адресован твой высер? К работе реформатора Пети по СУДАМ? Сконфетил реформу на славу Суд одобрил заочное рассмотрение дела Онищенко - Цензор.НЕТ 5362
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І наш Глав🐷 теж лапки добряче нагрів!
🤗
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСуд схвалив заочний розгляд справи Онищенка
 
 
 
 
 
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