 Суд схвалив заочний розгляд справи Онищенка

На засіданні в четвер представники держобвинувачення заявили клопотання про те, що ця справа має розглядатися за процедурою спеціального судового розгляду, без присутності обвинуваченого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Судді задовольнили наше клопотання і надали нам дозвіл на заочний судовий розгляд Онищенка", - сказав прокурор САП Роман Симків.

Після цього, як розповів прокурор, адвокати Онищенка заявили клопотання про скасування постанови про оголошення його в розшук.

"По виходу з нарадчої кімнати суд зобов'язав САП надати завірену копію рішення суду Іспанії про екстрадицію Онищенка в Україну", сказав він, зазначивши, що цей документ вже було подано, але тепер його треба надати суду в належним чином завіреному вигляді. У зв'язку з цим суд оголосив перерву в розгляді клопотання до 31 травня 10:00.

Нагадаємо, 8 лютого директор НАБУ Артем Ситник заявив, що бюро завершило досудове розслідування щодо Онищенка.

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27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

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5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон і зараз перебуває в розшуку.