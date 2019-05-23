 Кабмін затвердив порядок перевірки одержувачів субсидій, пенсій і пільг

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Урядовий портал".
Так, державні органи перевірятимуть інформацію про громадян, яка впливає на рішення про виплату соціальної допомоги.
"Здійснювана Мінфіном верифікація державних виплат має на меті сприяння розвитку справедливої системи соціального забезпечення в Україні, підвищення адресності державних виплат, оптимізації бюджетних витрат", - пояснюють в уряді.
Там також повідомляють, що врегулювали питання захисту персональної інформації громадян. Раніше суди скасовували рішення уряду про проведення перевірки одержувачів соціальних виплат саме через порушення захисту персональних даних.
В уряді додають, що розробили і зареєстрували спеціальний законопроект, який дозволить врегулювати на державному рівні повномасштабний аудит пенсій та інших соціальних допомог, однак парламент цей законопроект поки не схвалив.
Верифікація (перевірка) одержувачів соціальних виплат - це процес перевірки фактичного соціального становища набувачів соціальних виплат, зокрема, виплат безробітним і субсидій. Метою такої перевірки є мінімізація зловживань при отриманні соціальних виплат, а також корупції в процесі призначення таких виплат.
Напередодні Конституційний суд України постановив, що Мінфін не має права здійснювати перевірку одержувачів державних соціальних виплат.
У Мінфіні повідомили, що продовжуватимуть перевіряти одержувачів соціальної допомоги навіть незважаючи на рішення Конституційного суду.
У листопаді 2018 у Мінфіні повідомили, що розробляють новий законопроект про верифікацію одержувачів субсидій.
Вы же хуже путинских киселёвых, вы такие же ватные мрази - "давайте врать, ведь это ложь за Родину"...
имураой, зебила и его команды?
Ну а если сегодня еще не знаешь цвет соседских трусов- можно пофантазировать и сказать что они розовые в горошек! И поделится этим с бабой Нюсей!
Ну а если человек уехал уже из села, то село из него уедет еще не скоро!
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Людям делать нечего, как сплетничать и перемывать соседям кости? Может стоит заняться собой, своими делами, своей семьей???
https://youtu.be/RRTmKmCLtFg
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52,35% по расчетам ыкономистов-людоведов
И не дай бог кто-то не по месту прописки в 20.00
Фактично це монополія на певну банківську операцію. Також АТ ОЩАДБАНК буде отримувати 0,7% від надавача комунальних послуг за переведення на їх рахунок субсидій. Це 1 млрд грн буде 700 000 грн
Також виникає проблема при отриманні карточки громадянами, які не можуть самі отримати карточку в ОЩАДБАНКУ. За звичай це інваліди і особи, похилого віку, які не пересуваються за межами свого житла. Їм пропонують викликати нотаріуса за 500 грн і оформити карточку.
Все дело в том, шо это ответственное и тонкое дело нельзя поручать махровым ворюгам, коим сейчас является дискредитировавший сто раз себя Кабмин.
А так, все правильно... Нас нужно проверять.
Украинских операторов СЛУШАЮТ ВСЕ КОМУ НЕ ЛЕНЬ.Могут ставить на прослушку любой телефон любого украинца. ПРЯМО КАК У СЕБЯ ДОМА.Кацапы воопше акуели, вам не кажется?
Прослушка операторов, где есть ватные инвестиции прослушивают для вашей работизации и превращения в тотальных рабов.
********* настолько запухла, что некоторым особым параноикам приходится не то, что в сеансе не больше эн минут, но и учитывать епаные ватные военные каждых 3 часа пролетающие над украиной смотрителя за рабами своими и чужими.
Задавайте им стимула рабоать еще больше по 24-7, днем и ночью и по выходным. Кулхакеры будут довольны, могут требовать больше денег от чекистов.Вы понимаете что они пользуются инструментами, которые последние обновленные броузеры ломят за секунды. Такая херня на рынке стоит от 50000$ и выше.Особенно перед выборами на украину были кинуты все самые кул хакеры, глушить тех, что им не нравится.То есть даркнет полностью под контролем чекистов - торренты, сайты с онланфильмами, софтсборки с дырами, ихние онлайн казино, программы ватные, соцсети. Это все с ватными закладками. Все это военный инструмент для кровавого оболочивания всей земли. Не пользуйтесь ватным программным обеспечением 1с, броузеры, переводчики, соцсети и пр.Даешь железный занавес с огнеупорными и холодостойкими крокодилами и пираниями, которые кормятся только ватными дураками.
А вы говорите цензор ддосят, потому что мешает зеленке принимать ватные решения. Эти чучела уже на просмотр ихних youtube роликов ловушки по user-agenty понаставляли.Чтобы знать всех поименно кто что смотрит и что у них на дисках.Youtube(Google), facebook(только техничто) работает на их закладках.Фильтров по поиску текста еще не замечено, но это не за горами, пархатую цукербреда нагнут и по этому.
Чекисты ХОТЯТ ЗНАТЬ ВСЕ и ВСЕХ в мире, кто мешает им завоевать мир своим болотом и залитой кровью, кто этого не хочет.Забрасывайте их фейковой информацией и спамом, фейковыми просмотрами и фейковыми лайками и дизами ихний контент, так чтобы их чекисткие аналитики утонули в разгребании фейка и действительность воспринимали наоборот.Чтобы *****, который читает интернет с а4 листочков приходила фсп сводок противоречивая информация.Чтобы не хватило никакого финансирования для содержания 35 армий хакеров с аналитиками. И ********* сложилась от тотальной всемирной слежки, как сложился сср от перепроизводства оружия.И не хватило никаких средств для наблюдения соседних и далее стран.
НО НИ ОДНА МЛЯТЬ НЕСКАЗАЛА ЧТО ЕСТЬ ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ ОТ СУБСИДИЙ. И ЭТОТ ВЕЛОСИПЕД ДАВНО ПРИДУМАН, И ДАВНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ. А ИМЕННО,В ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ И РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ, КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, И ОПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ НА КРЕДИТ ДЛЯ ПОКУПКИ ОДНОКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ ДЛЯ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА. И ЭТОТ МИНИМАЛЬНЫЙ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ И ВКЛЮЧАЕТСЯ В МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ. ВСЁ.
И НИКАКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ НЕНУЖНО. ВСЁ ДАВНО ИЗОБРЕТЕНО.
НО У НАС ДАЖЕ КОМЕНТАТОРЫ РАССУЖДАЮТ СОВКОВОЙ ЗАВИСТЬЮ ... 😂😅😂
ВМЕСТО ТОГО, ЧТО БЫ ТАКИ СПРАШИВАТЬ С ГОЙСМАН КАБМИНА - А КОГДА ЖЕ МЫ НАЧНЁМ ДВИГАТЬСЯ К ЦИВИЛИЗОВАННЫМ СТАНДАРТАМ ОТХОДА ОТ СУБСИДИЙ????
Совки подглядывают за соседом и с завистью ноют "а сосед субсидию незаконно оформил"
У них в голове не укладывается, что субсидии - это зло, в которое нас вогнали вороватые олигархи. Потому что не хотят достойно оплачивать труд!