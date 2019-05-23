 Кабмін затвердив порядок перевірки одержувачів субсидій, пенсій і пільг

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Урядовий портал".

Так, державні органи перевірятимуть інформацію про громадян, яка впливає на рішення про виплату соціальної допомоги.

"Здійснювана Мінфіном верифікація державних виплат має на меті сприяння розвитку справедливої ​​системи соціального забезпечення в Україні, підвищення адресності державних виплат, оптимізації бюджетних витрат", - пояснюють в уряді.

Там також повідомляють, що врегулювали питання захисту персональної інформації громадян. Раніше суди скасовували рішення уряду про проведення перевірки одержувачів соціальних виплат саме через порушення захисту персональних даних.

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В уряді додають, що розробили і зареєстрували спеціальний законопроект, який дозволить врегулювати на державному рівні повномасштабний аудит пенсій та інших соціальних допомог, однак парламент цей законопроект поки не схвалив.

Верифікація (перевірка) одержувачів соціальних виплат - це процес перевірки фактичного соціального становища набувачів соціальних виплат, зокрема, виплат безробітним і субсидій. Метою такої перевірки є мінімізація зловживань при отриманні соціальних виплат, а також корупції в процесі призначення таких виплат.

Напередодні Конституційний суд України постановив, що Мінфін не має права здійснювати перевірку одержувачів державних соціальних виплат.

У Мінфіні повідомили, що продовжуватимуть перевіряти одержувачів соціальної допомоги навіть незважаючи на рішення Конституційного суду.

У листопаді 2018 у Мінфіні повідомили, що розробляють новий законопроект про верифікацію одержувачів субсидій.