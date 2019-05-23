EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  635  7
Матеріали за темою:
Все про:армія (2469) обстріл (5159) Донбас (11966)

 Найманці РФ обстріляли з мінометів позиції ЗСУ поблизу Золотого, біля Миколаївки і Пісків застосували ПТРК, - прес-центр ОС

Від початку доби ворог 6 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування РФ вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібрів 120 і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • двічі поблизу населених пунктів Миколаївка і Піски - з ПТРК;
  • тричі біля населених пунктів Старогнатівка і Чермалик - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог з мінометів калібру 120 і 82 мм і крупнокаліберних кулеметів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Золоте-4.

Читайте також: Пункти пропуску з окупованими територіями переходять на літній режим роботи, - штаб ООС

Втрат серед українських військовослужбовців немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128565
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Шош такоє? Вже і лавочник втік до Ростову (якому була вигідна війна) і Буратіна сказав війна стій!, а вони все стріляють. Чи кловуну теж вигідна війна?
 показати весь коментар
 
 
спасибо, что живые!!!
тихої вам ночки, синочки..
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодіїНайманці РФ обстріляли з мінометів позиції ЗСУ поблизу Золотого, біля Миколаївки і Пісків застосували ПТРК, - прес-центр ОС
 
 
 
 
 
 вгору