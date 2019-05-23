 Митрополит ПЦУ Драбинко судитиметься з главою УПЦ МП Онуфрієм. ДОКУМЕНТ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на заяву Драбинка, опубліковану на сайті Переяславсько-Вишневської єпархії.

"Оскільки в зверненні Священного Синоду вкрай негативно згадано моє ім'я, відразу після публікації Звернення я звернувся з відкритим листом до Блаженнішого Митрополита Онуфрія і всього єпископату Української Православної Церкви, в якому вказав на безпідставність звинувачень і їх вигаданий, наклепницький характер", - сказано в заяві митрополита ПЦУ.

Зокрема, у зверненні УПЦ МП зазначається, що Драбинко поширював "плітки і наклеп", а також став джерелом "інформаційного бруду".

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Митрополит Олександр пояснив, що відповіді на свій лист до УПЦ МП він не отримав, а тому вирішив судитися. Позов до Печерського суду він подав ще в лютому, але про відкриття провадження сало відомо тільки зараз.

Суд призначив підготовче судове засідання на 29 травня, початок о 15:00.





Нагадаємо, до створення ПЦУ митрополит Олександр Драбинко був єпископом УПЦ МП. Після створення єдиної помісної української церкви він став одним із двох єпископів Московського патріархату, які приєдналися до ПЦУ.

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