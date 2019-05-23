 Митрополит ПЦУ Драбинко судитиметься з главою УПЦ МП Онуфрієм. ДОКУМЕНТ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на заяву Драбинка, опубліковану на сайті Переяславсько-Вишневської єпархії.
"Оскільки в зверненні Священного Синоду вкрай негативно згадано моє ім'я, відразу після публікації Звернення я звернувся з відкритим листом до Блаженнішого Митрополита Онуфрія і всього єпископату Української Православної Церкви, в якому вказав на безпідставність звинувачень і їх вигаданий, наклепницький характер", - сказано в заяві митрополита ПЦУ.
Зокрема, у зверненні УПЦ МП зазначається, що Драбинко поширював "плітки і наклеп", а також став джерелом "інформаційного бруду".
Митрополит Олександр пояснив, що відповіді на свій лист до УПЦ МП він не отримав, а тому вирішив судитися. Позов до Печерського суду він подав ще в лютому, але про відкриття провадження сало відомо тільки зараз.
Суд призначив підготовче судове засідання на 29 травня, початок о 15:00.
Нагадаємо, до створення ПЦУ митрополит Олександр Драбинко був єпископом УПЦ МП. Після створення єдиної помісної української церкви він став одним із двох єпископів Московського патріархату, які приєдналися до ПЦУ.
Ребусы учись читать(((
Это ты себе так разрывы компенсируешь?)))
Кстати, у них ведь и такого нету.
Кацапам вообще томос НЕ ПОЛОЖЕНО!
Томос это как разрешение вора в законе взымать дань...
Полагаю, что если отказаться от церковников, как от юридической организации, то эффект будет как от развала КПСС- ни холодно ни жарко.
КПСС ушло на хутор, а верующие в КПСС дёргаются и баламутят.
Часть верующих в КПСС теперь стройными рядами по церквам шарятся. И молитвы про "повстанцев" им в мозг вкладывали.
Убрать счас православие там из 73% минимум 70. Так эти ******* в другое дерьмо вляпаться.
Если коротко Вовчик, князь который, крестил русь, т.к. языческая религия управлять людьми позволяла хуже.
Иными словами церковь - это своего рода замполиты.
И весна показала кто ворует?!
А с томосом всё впорядке!
Да лаадно? Кто вам такое сказал, что это не по христиански? Где-то в христианских священных книгах есть запрет подавать в суд? Нет? Ну так и не выдумывайте.
Покажите мне, где Христос хоть раз упомянул, что в суд подавать нельзя.
".А то что Он говорил молиться за таких людей в Священном писании написано несколько раз."
Одно другому не мешает.
Он и не ответил ругательством на ругательство московского безбожника Онуфрия, а попросил суд обязать этого фсбшника извиниться и прекратить возводить напраслину.
Так что никакого нарушения христианской морали в действиях Драбинко нет - никаких запретов он не нарушил.
А вот в действиях Онуфрия, который оболгал Драбинко - прямые нарушения норм христианской морали.
Живеш собі, а потім тебе терзають "інквізитори"..... вони "борються за віру"? Нє, твій будинок вже розділений між доносчиком та "св. отцями". А ти - чаклун
А, ваш Шэф Яхве тоже ведь..... не дурак солгать.... прямо в пямом базаре прямой вылепленной по прямому подобию Еве..... Спасибо Ева шо я не такой как Яхве
Парашенка это человек-паразит. Вроде и хорошие дела делает... А когда их сделает, то все эти дела воняют коррупционным смрадом и превращаются в говно.
Бог нас уберег от беды - от переизбрания этого существа на второй президентский срок. Значит существует какая-то высшая справедливость.
в голодомор ты бы такое сказал жертвам?
Ничего не понял. Да и вы вряд ли понимаете сами - шо хотите сказать мне.
Сам то хоть понимаешь шо у тебя в мозгу творится?
Не, я не с претензией к тебе, наоборот, интересно иногда пообщаться с подобными людьми, очень интересно...
У вас походу поциенты сбежали.
Раз вы тут охотитесь. У вас не получится, так как я ваш диплом печатал.....
Не помните? = вы касаб.
доказательств нетути? ок, понятно.
Расстрилять его!
😇
но зато все злые будут "гореть вечно"(прикладывается к мощам)
не в курсе о светском государстве и что каждый человек, прежде всего гражданин
Украины.
Отсюда все несчастья
Жаль не скрок. Но это пока что.
Анекдот. Татары направили жалобу в Президиум Верховного Совета СССР на обидную для них поговорку "Незваный гость хуже татарина". Президиум принял Указ, по которому отныне полагается говорить "Незваный гость лучше татарина"
извинится.
А как известно для
кремлевских признание ошибки или простое извинение действует как акт экзорцизма.
😇