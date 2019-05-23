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Все про:позов (233) наклеп (28) суд (5135) УПЦ МП (537) Онуфрій (41) ПЦУ (348)

 Митрополит ПЦУ Драбинко судитиметься з главою УПЦ МП Онуфрієм. ДОКУМЕНТ

Митрополит ПЦУ Олександр (Драбинко) подав проти глави УПЦ МП митрополита Онуфрія позов про захист честі і гідності. Він обурений тим, що в листопаді 2018 року Онуфрій у зверненні до Порошенка заявив, що Драбинко поширює "інформаційний бруд".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на заяву Драбинка, опубліковану на сайті Переяславсько-Вишневської єпархії.

"Оскільки в зверненні Священного Синоду вкрай негативно згадано моє ім'я, відразу після публікації Звернення я звернувся з відкритим листом до Блаженнішого Митрополита Онуфрія і всього єпископату Української Православної Церкви, в якому вказав на безпідставність звинувачень і їх вигаданий, наклепницький характер", - сказано в заяві митрополита ПЦУ.

Зокрема, у зверненні УПЦ МП зазначається, що Драбинко поширював "плітки і наклеп", а також став джерелом "інформаційного бруду".

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Митрополит Олександр пояснив, що відповіді на свій лист до УПЦ МП він не отримав, а тому вирішив судитися. Позов до Печерського суду він подав ще в лютому, але про відкриття провадження сало відомо тільки зараз.

Суд призначив підготовче судове засідання на 29 травня, початок о 15:00.

Митрополит ПЦУ Драбинко судитиметься з главою УПЦ МП Онуфрієм 01
Митрополит ПЦУ Драбинко судитиметься з главою УПЦ МП Онуфрієм 02

Нагадаємо, до створення ПЦУ митрополит Олександр Драбинко був єпископом УПЦ МП. Після створення єдиної помісної української церкви він став одним із двох єпископів Московського патріархату, які приєдналися до ПЦУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 54,2% українців ставляться позитивно до створення ПЦУ, а 50,6% - вважають, що надання Томосу об'єднує суспільство, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128564
 
   
 Топ коментарі
 
Отправить козломордого фсбшника Онуфрия на кичу - праведное, богоугодное дело.
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А за эту обёртку кацапюры себе что-то да рвали))))
Это ты себе так разрывы компенсируешь?)))
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И это пеца сейчас протягивает референдум о капитуляции путлеру?
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Холуй порошеновский
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Клуид,а пеца холуй *****
Ребусы учись читать(((
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И это пеца сейчас протягивает референдум о капитуляции путлеру?
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Отправить козломордого фсбшника Онуфрия на кичу - праведное, богоугодное дело.
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Вот те наа! Оказался не томос,а обертка с "Вечipнього Киева"
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А за эту обёртку кацапюры себе что-то да рвали))))
Это ты себе так разрывы компенсируешь?)))
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Рвали пока не дошло, ЧТО это за томААААс! Котяра с мультика!
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Да хоть куча дерьма - кацапы все равно рвут.
Кстати, у них ведь и такого нету.

Кацапам вообще томос НЕ ПОЛОЖЕНО!
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томос НЕ ПОЛОЖЕНО!

Томос это как разрешение вора в законе взымать дань...
Полагаю, что если отказаться от церковников, как от юридической организации, то эффект будет как от развала КПСС- ни холодно ни жарко.
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Ты и прав и не прав.
КПСС ушло на хутор, а верующие в КПСС дёргаются и баламутят.
Часть верующих в КПСС теперь стройными рядами по церквам шарятся. И молитвы про "повстанцев" им в мозг вкладывали.
Убрать счас православие там из 73% минимум 70. Так эти ******* в другое дерьмо вляпаться.

Если коротко Вовчик, князь который, крестил русь, т.к. языческая религия управлять людьми позволяла хуже.
Иными словами церковь - это своего рода замполиты.
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Я ну ни что не рвал,особенно за Гундяя!В Украине по ходу и своего "гундяя" решили завести,да еще и с криками на весь мир!!
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ну не позориться же на весь мир,с криками я главный в церкви ,и что томос не такой как мы хот
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Каждый имеет право. Даже позориться. Митрополит ПЦУ Драбинко судитиметься з главою УПЦ МП Онуфрієм - Цензор.НЕТ 2085 Тем более если у человека никакой должности кроме звания "почётный". Но когда звание идет в месте с позорящими выкриками, то "почётный"= "городской сумасшедший". Грубовато, но это так.
А с томосом всё впорядке!
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Я думаю всё наладится, будет заслуженный почёт, а увещевания подействуют. Тем более на деле никаких противоречий нет и сводится вопрос к тому, что всему своё время и не стоит ставить телегу впереди лошади.
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Все, до чого торкнувся ПОП, дивним чином перетворюється на лайно. Ось і з томосом проблеми почалися))
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Пойду в субботу куплю "Киевский торт". Поддержу Пороха и себе удовольствие.
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Молодчага.Теперь то все и узнают что Драбинко волчара в овечьей шкуре.А прихожан тоже своих будете учить судиться? А как же смирение и кротость?Первые христиане не поняли бы.
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Он цивилизованный человек и поступает как цивилизованный человек - московский подхалим Онуфрий его оскорбил публично - он подал в суд - все честно.
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Это не по христиаски подавать в суд.А если его оскорбили тем более публично то в эпоху интернета мы бы увидели.Первый раз опозорил себя нарушив клятву,теперь судиться собрался, своим примером отвращает людей от христианства.
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"Это не по христиаски подавать в суд"

Да лаадно? Кто вам такое сказал, что это не по христиански? Где-то в христианских священных книгах есть запрет подавать в суд? Нет? Ну так и не выдумывайте.
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Прочитайте Евангилие и покажите мне где Христос хоть раз упомянул о том что если тебя оскорбляют нужно подавать в суд.А то что Он говорил молиться за таких людей в Священном писании написано несколько раз.(«Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» ( Матф.5:44).Лично для меня слова Господни,который сотворил небо,луну,солнце и все что вы видите,являються авторитетными на которые должен равняться каждый человек тем более бывший митрополит Драбинко.
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"и покажите мне где Христос хоть раз упомянул о том что если тебя оскорбляют нужно подавать в суд"

Покажите мне, где Христос хоть раз упомянул, что в суд подавать нельзя.

".А то что Он говорил молиться за таких людей в Священном писании написано несколько раз."

Одно другому не мешает.
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«Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры; не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение» ( 1Пет.3:8-9).
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"не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство"

Он и не ответил ругательством на ругательство московского безбожника Онуфрия, а попросил суд обязать этого фсбшника извиниться и прекратить возводить напраслину.

Так что никакого нарушения христианской морали в действиях Драбинко нет - никаких запретов он не нарушил.
А вот в действиях Онуфрия, который оболгал Драбинко - прямые нарушения норм христианской морали.
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Не треба судити Онуфрія, у Святої Інквізиції для таких були кращі покарання. Митрополит ПЦУ Драбинко будет судиться с главой УПЦ МП Онуфрием - Цензор.НЕТ 6561
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у Святої Інквізиції для таких були кращі покарання.\\\\\\\

Живеш собі, а потім тебе терзають "інквізитори"..... вони "борються за віру"? Нє, твій будинок вже розділений між доносчиком та "св. отцями". А ти - чаклун Митрополит ПЦУ Драбинко будет судиться с главой УПЦ МП Онуфрием - Цензор.НЕТ 5305
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Ну так Онуфрий же будет "гореть вечно" за ложь?....
А, ваш Шэф Яхве тоже ведь..... не дурак солгать.... прямо в пямом базаре прямой вылепленной по прямому подобию Еве..... Спасибо Ева шо я не такой как Яхве Митрополит ПЦУ Драбинко будет судиться с главой УПЦ МП Онуфрием - Цензор.НЕТ 2044
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Таке може написати хіба людина не з України. Бо українці добре пам*ятають і гірше. Наприклад, похорони патріарха Володимира в 1995...
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"Поправді, поправді кажу, не судися із ближнім своїм, бо залишишся без останнього шеляга."
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Науковці вже давно довели, що ніякого Бетмена не існує. Гагарін в космос літав - Бетмена там не бачив.
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Вот вмешался парашенка своей грязной лапой в церковные дела и вот вам результат: свары, суды, драки...
Парашенка это человек-паразит. Вроде и хорошие дела делает... А когда их сделает, то все эти дела воняют коррупционным смрадом и превращаются в говно.
Бог нас уберег от беды - от переизбрания этого существа на второй президентский срок. Значит существует какая-то высшая справедливость.
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Я реально- сваливаю. Тут более делать нечего. И тебе удачи...
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Бог нас уберег от беды\\\\\\\\\

в голодомор ты бы такое сказал жертвам?
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?
Ничего не понял. Да и вы вряд ли понимаете сами - шо хотите сказать мне.
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Боря, ты такой загадочный, шо прямо пи....ц!
Сам то хоть понимаешь шо у тебя в мозгу творится?
Не, я не с претензией к тебе, наоборот, интересно иногда пообщаться с подобными людьми, очень интересно...
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Доктор.
У вас походу поциенты сбежали.
Раз вы тут охотитесь. У вас не получится, так как я ваш диплом печатал.....
Не помните? = вы касаб.
доказательств нетути? ок, понятно.
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Экий Порошенко сволочь - против Гундяева попёр!
Расстрилять его!
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судя твоей логике о высшей справедливости ...то у кацапов ***** у власти (вечное) это божья воля....т.е. высшая справедливость?
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А я думал что они служат Яхве....

но зато все злые будут "гореть вечно"(прикладывается к мощам)
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ну не в эту тему, всё идёт к тому что плакал руске принцип писменности ещё одной стране - Узбекистан показывает новый альфавит, с некоторыми изменениями в латинском - Украина, как бы вы не остались в последних рядах вместе с подыхающим сруским языком и письменностью. Поддерживаю стремление Узбеков.

Митрополит ПЦУ Драбинко будет судиться с главой УПЦ МП Онуфрием - Цензор.НЕТ 1116
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Очень интересно о узбекской латыни узнать, но томос оказался даже не термос
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мне интересно, потому что пенка дали узбеки русне. Kазахи, теперь узбеки - останется с придуманным (чуть переделанным и объявившим что аналогов в мире нет) дуриками алфавитом только глупые руске и тормоза.
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Монголи теж користуються кириличною абеткою.

Митрополит ПЦУ Драбинко судитиметься з главою УПЦ МП Онуфрієм - Цензор.НЕТ 9128
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А в самом деле, там на верху Кто-то есть? Не пора ли укоротить спекулянтов на Боге?Митрополит ПЦУ Драбинко будет судиться с главой УПЦ МП Онуфрием - Цензор.НЕТ 720
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Погано все це.. Не на користь православ'ю.. Невже святі отці не сподіваються на Суд Небесний, коли позиваються один до одного в суді земному?
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Одно другому ни как не мешает и непротиворечит.
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в данном случае противоречит так, что просто испанский стыд
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Противоречит для тех кто ни Библии не читал и кто
не в курсе о светском государстве и что каждый человек, прежде всего гражданин
Украины.
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Так кашу заварил московский прихожанин барыга по имени педро
Отсюда все несчастья
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Получит кремевский ставленник штраф.
Жаль не скрок. Но это пока что.
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И что это даст Драбинко? Онуфрия расстреляют?
Анекдот. Татары направили жалобу в Президиум Верховного Совета СССР на обидную для них поговорку "Незваный гость хуже татарина". Президиум принял Указ, по которому отныне полагается говорить "Незваный гость лучше татарина"
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Получит штраф и
извинится.

А как известно для
кремлевских признание ошибки или простое извинение действует как акт экзорцизма.
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батюшка рамсы попутал? а как же суд божий? анафема
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Батюшки не в своем отдельном мирке живут - они граждане Украины и обязаны подчиняться светским законам.
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У кацапов раскольников святого Томаса никогда не было , нет и не будет. Не только нет его в Украине в оккупационной вражеской нам украинцам церкви московского патриархата филиала РПЦ . Нет его и в этой сатанинской РПЦ на территории вражеской Украине проклятой паРаши.
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Скоро російської церкви в Україні не буде взагалі.... Так років чкркз 50
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Ну не могло из рук потрошиной гниды выйти шо-то хорошее. Томос - раздор, закон о мове - раздор, зато свинарчукам есть чем прикрыться - томосом и мовой (калька с православных скреп и руцкого мира). Делайте так как скажет Филарет - он добрый дед.
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Головне що греки назвали речі своїми іменами , так як українці на таке не здатні - Онуфрій є підданим Московії, якій і служить вірою і правдою..
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