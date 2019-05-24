EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  8561  55
Матеріали за темою:
Все про:Генштаб ЗС (381) ракети (459) вишкіл (1170)

 Чергові випробування ракетного комплексу "Вільха" відбулися в Одеській області, - Генштаб. ФОТОрепортаж

23 травня, в Одеській області відбувся етап випробування ракет "Вільха_М" і "Вільха_Р".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці Генштабу.

У повідомленні зазначається: "Випробування проводилися на дистанціях до 125 км і пройшли успішно.

"Вільха" - український ракетний комплекс із коректованим боєприпасом калібру 300 мм.

Дивіться також: Ракетний комплекс "Нептун" і модернізована РСЗВ "Вільха" пройдуть черговий етап випробувань, - "Укроборонпром". ФОТОрепортаж

Розроблено на основі реактивної системи залпового вогню 9К58 "Смерч". У разі успішного завершення всіх випробувань, планується бути прийнятий на озброєння української армії вже в 2019 році".

Чергові випробування ракетного комплексу Вільха відбулися в Одеській області, - Генштаб 01

Чергові випробування ракетного комплексу Вільха відбулися в Одеській області, - Генштаб 02
Чергові випробування ракетного комплексу Вільха відбулися в Одеській області, - Генштаб 03
Чергові випробування ракетного комплексу Вільха відбулися в Одеській області, - Генштаб 04
Чергові випробування ракетного комплексу Вільха відбулися в Одеській області, - Генштаб 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128563
 
   
 Топ коментарі
 
Спасибо тебе Турчинов !
Всем причастным огромное спасибо.
 показати весь коментар
 
вот радости то у кацапни...отрезали ненавистного пастора с фотки Очередные испытания ракетного комплекса "Вільха" прошли в Одесской области, - Генштаб - Цензор.НЕТ 4734
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Спасибо тебе Турчинов !
Всем причастным огромное спасибо.
 показати весь коментар
 
 
В это раз испытания прошли без селфи с Турчиновым.
 показати весь коментар
 
 
вот радости то у кацапни...отрезали ненавистного пастора с фотки
 показати весь коментар
 
 
бо ты бестолковый...банят по двум параметрам-по ай пи и по аккаунту.так шо твое сидение под впн не имеет смысла-раз разбанили-можешь под постоянным ай пи заходить Очередные испытания ракетного комплекса "Вільха" прошли в Одесской области, - Генштаб - Цензор.НЕТ 4742.
а так ,конечно,создавать себе трудности никто не запрещает.действуй
 показати весь коментар
 
 
а зачем создавать новый аккаунт?чо,трудно прочитать правила?пройдет трое суток (в зависимости от вида нарушения) и минута в минуту бан снимут-пользуйся дальше Очередные испытания ракетного комплекса "Вільха" прошли в Одесской области, - Генштаб - Цензор.НЕТ 5257.проверено не раз.забанить вату-никак,ты же не модер.можешь только подсказать нарушение правил
 показати весь коментар
 
 
а это уже не бан,а деактивация,за грубые нарушения. а подсказать можно на совете форумчан (в народе-настучать админу)
 показати весь коментар
 
 
Может не заходи вообще? Займись делом, найди работу, займись самосовершенствованием... Зачем комментарии зря пачкать своими ... высокохудожественными перлами?))))))
 показати весь коментар
 
Для кацапні фото Турчинова на фоні наших військових розробок-це гарантовані нічні кошмари та обісрані від страху рядна (одєяла по-кацапськи) Очередные испытания ракетного комплекса "Вільха" прошли в Одесской области, - Генштаб - Цензор.НЕТ 1667 .
 показати весь коментар
 
 
Вот не надо так, если бы не Зе, то Порошенко бы затянул испытания до завтра....
 показати весь коментар
 
 
...це перша приємна новина за сьогодні!!! скоріше в війська таку красу!!!
 показати весь коментар
 
 
Рано радієте , бєня заради гешефта з кацапією зрубає "Вільху" під корінь , а його надувна лялька скаже : " Дир-дир-дир ми за мир і ніякі ракети нам не потрібні і граніцу до Днєпра подвинуть могем " .
 показати весь коментар
 
 
.......не дай Боже!!! не перебільшуй, хто йому це дозволи?!
 показати весь коментар
 
Та не переживай так сильно: Кровавый всегда начеку !!!
 показати весь коментар
 
 
Абалдеть, как? А хде пастор, почему не освятил?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не забудь помолиться за благодать и изобилие для панамских поцреотов
 показати весь коментар
 
Як виявилось, ракети запускаються, літають,і влучають в ціль без €бала турьчіновічя в кадрі
 показати весь коментар
 
Если хороший механик сделал капиталкудвигателю, то ему не обязательно сидеть рядом с водителем. Пастор свою часть общей работы сделал хорошо.
 показати весь коментар
 
 
нет, это имя такое. К тому буряту я отношения не имею.
 показати весь коментар
 
 
состоялся этап испытания ракет "Вільха_М" и "Вільха_Р" ...

для непосвященных: состоялось испытание дальнобойной "Вильхи" (улетела свыше 130 км), и "Вильхи" с кассетной боевой частью.. (ну, вдруг ГенШтаб решит картошку засевать полевым способом...)
 показати весь коментар
 
 
не от это борьба с колорадом с помощью кассетной бч
 показати весь коментар
 
 
Стільки "надлишкового майна" - і все в повітря ! ... гриценко, парашин мабуть в шоці ! )))
 показати весь коментар
 
 
Ребята, проверяйте сразу на москалях. И мишени бесплатные и народу приятно.
 показати весь коментар
 
 
Вообще-то снова соврали...Модернизированная ракета "Ольха" сегодня дала сбой. Сработал самоликвидатор на расстоянии в 20 км ибо ракета отклонилась от курса
 показати весь коментар
 
Зерада, когда испытания успешны, когда 120 или 130% поражения?
Когда стрельбы успешны, когда 120 из 100 попадают в цель?
А может меньше 100% считаются успешными?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїЧергові випробування ракетного комплексу "Вільха" відбулися в Одеській області, - Генштаб. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору