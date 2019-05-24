 Чергові випробування ракетного комплексу "Вільха" відбулися в Одеській області, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці Генштабу.
У повідомленні зазначається: "Випробування проводилися на дистанціях до 125 км і пройшли успішно.
"Вільха" - український ракетний комплекс із коректованим боєприпасом калібру 300 мм.
Розроблено на основі реактивної системи залпового вогню 9К58 "Смерч". У разі успішного завершення всіх випробувань, планується бути прийнятий на озброєння української армії вже в 2019 році".
Всем причастным огромное спасибо.
а так ,конечно,создавать себе трудности никто не запрещает.действуй
для непосвященных: состоялось испытание дальнобойной "Вильхи" (улетела свыше 130 км), и "Вильхи" с кассетной боевой частью.. (ну, вдруг ГенШтаб решит картошку засевать полевым способом...)
Когда стрельбы успешны, когда 120 из 100 попадают в цель?
А может меньше 100% считаются успешными?