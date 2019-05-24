 Чергові випробування ракетного комплексу "Вільха" відбулися в Одеській області, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці Генштабу.

У повідомленні зазначається: "Випробування проводилися на дистанціях до 125 км і пройшли успішно.

"Вільха" - український ракетний комплекс із коректованим боєприпасом калібру 300 мм.

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Розроблено на основі реактивної системи залпового вогню 9К58 "Смерч". У разі успішного завершення всіх випробувань, планується бути прийнятий на озброєння української армії вже в 2019 році".







