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Все про:Зеленський (1402) люстрація (137) Мін'юст (586) Петухов (10) Богдан Андрій (50)

 Мін'юст роз'яснив АП норми закону про люстрацію і запитав для перевірки копію трудової книжки Богдана. ДОКУМЕНТ

Заступник міністра юстиції Сергій Петухов направив лист до Адміністрації президента з роз'ясненням закону про люстрацію і його застосування щодо посади глави АП.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Суб'єкт призначення відповідає за проведення люстраційної перевірки і в разі виявлення факту застосування заборон, передбачених Законом, має звільнити таку особу і відправити це рішення Міністерству юстиції. Ми вносимо цю особу в люстраційний реєстр.

У разі невиконання вимог Закону "Про очищення влади" остаточне рішення має приймати суд і ми не виключаємо такого варіанту", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, для перевірки правильності виконання закону про люстрацію Мін'юст запитав копії трудових книжок новопризначених керівників Адміністрації Президента, серед яких і глави АП  Андрія Богдана.

Мінюст розяснив АП норми закону про люстрацію і запитав для перевірки копію трудової книжки Богдана 01
Мінюст розяснив АП норми закону про люстрацію і запитав для перевірки копію трудової книжки Богдана 02

Мінюст розяснив АП норми закону про люстрацію і запитав для перевірки копію трудової книжки Богдана 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128560
 
 
 Топ коментарі
 
Флешмоб "Вова, йди у сраку" набирає обертів:
Минюст разъяснил АП нормы закона о люстрации и запросил для проверки копию трудовой книжки Богдана - Цензор.НЕТ 9804
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Потому, что Порошенко - "мародёр и вор", а Зеленский назначает новые лица.
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Зе-гоп компания, шобло не грамотных молодых людей ,решивших по лёгкому срубить бабло.За пару дней ,вова 4 раза нарушил конституцию.
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А у нас в Украине на работе у всех трудовые есть, не то что у вас в Италии.
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Да, веточка подобралась... сплошь и поголовно все юристы и толкователи в свою пользу. Вам 24% мало, придурки? Закон, согласно которому должность Богдана не попадает под люстрацию, - действует. Точка. В любом случае будете сопеть в 2 дырки и говно через тряпочку сосать, диванные "эксперты". Полуграмотная нечисть никогда еще ничего толкового не предлагала, ваше нытьё и скулеж просто пустой звук в природе. Если решения по Богдану и будут, то с вашим жалобным блеяньем это никак не будет связано.
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ти українську мову розумієш, ти прочитало і зрозуміло що там написано, чи тупо будеш повторюувати якусь дурню? його посада не відноситься до держ.служби, але всеодно підпадає під люстрацію.
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Как же это омерзительно, тупо и по хамски нагло.
А по Министру экономики в Азаровском правительстве или по двойному гражданства некоторых Минюст ничего не хочет "дать разъяснения"?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМін'юст роз'яснив АП норми закону про люстрацію і запитав для перевірки копію трудової книжки Богдана. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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