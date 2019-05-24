 Мін'юст роз'яснив АП норми закону про люстрацію і запитав для перевірки копію трудової книжки Богдана. ДОКУМЕНТ

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Суб'єкт призначення відповідає за проведення люстраційної перевірки і в разі виявлення факту застосування заборон, передбачених Законом, має звільнити таку особу і відправити це рішення Міністерству юстиції. Ми вносимо цю особу в люстраційний реєстр.

У разі невиконання вимог Закону "Про очищення влади" остаточне рішення має приймати суд і ми не виключаємо такого варіанту", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, для перевірки правильності виконання закону про люстрацію Мін'юст запитав копії трудових книжок новопризначених керівників Адміністрації Президента, серед яких і глави АП Андрія Богдана.



