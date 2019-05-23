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 Політика України, Економіка
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 МВФ готовий відновити співпрацю з Україною після призначення нового уряду

Міжнародний валютний фонд продовжує "конструктивні" переговори з українською владою і готовий поновити тісне співробітництво з державою після виборів до Верховної Ради й призначення нового уряду.

Із такою заявою виступив 23 травня директор прес-офісу МВФ Джеррі Райс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням "Укрінформ".

"Місія (Фонду – ред.) зараз перебуває в Києві, вони проводять конструктивні дискусії з владою щодо останнього розвитку ситуації, а також економічної політики", - підкреслив Райс.

На прохання окреслити перспективи подальшої взаємодії, представник МВФ зауважив, що у Фонді очікують призначення нового уряду України.

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"Як тільки новий уряд буде сформований після (позачергових парламентських – ред.) виборів, ми готові повернутися до обговорення нашої подальшої співпраці з Україною", - зазначив Райс.

Водночас, він не став коментувати запитання, чи становлять ризики для завершення діючої програми Stand-By для України рішення щодо розпуску Верховної Ради України та відставки уряду.

"Ми не коментуємо політичних змін у будь-якій країні, отже я не буду коментувати цього в контексті України", - зазначив Райс.

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У цьому зв'язку він знову підкреслив, що МВФ буде готовий повернутися до співпраці з Україною після формування нового уряду, наголосивши, що "МВФ мав тісне партнерство з Україною впродовж останніх років".

Райс також нагадав, що директор-розпорядник Фонду Крістін Лагард мала контакт з Володимиром Зеленським, щоби привітати його з перемогою на виборах. "Вона підкреслила, що МВФ продовжує бути готовим допомогти", - зауважив представник Фонду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128559
 
   
 Топ коментарі
 
Нафиг тот МВФ, если на 2012 год из Украины было выведено в офшоры $167 миллиардов, а сейчас ещё больше. Взять за яйца олигархов, потрясти и не надо никакого сотрудничества с этим МВФ.
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Макрон не запросив Зеленського у Нормандію на святкування річниці висадки союзницьких військ у другій світовій війні!
І знаєте, кого ще не запросив ?
Путіна!!
Путін і Зеленський.
Не люблять в Європі узурпаторів, навіть починаючих.
Якщо хтось вам буде трусити, що це святкування проводять на рівні прем'єрів, то пошліть їх нафіг, бо там буде Президент США Трамп.
З перемогою вас, ЗЕленожопі!
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А начать надо с презЕдент зеленского...и вернуть Украине 41 миллион баксов которые он вывел в офшоры...
На личном примере так сказать...
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Капризов не будет , там седят намного более серьезные дядьки чем в США , если ты не понял. В свое время туда даже гитлер сцыкнул залезть
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Капризов не будет , там седят намного более серьезные дядьки чем в США , если ты не понял. В свое время туда даже гитлер сцыкнул залезть

МВФ готовий відновити співпрацю з Україною після призначення нового уряду - Цензор.НЕТ 5640 МВФ начал свою деятельность 1 марта 1947 года как часть Бреттон-Вудской системы. В этом же году Франция взяла первый кредит
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Ты прав я думал он был основан 1943 году , а оказывается это была только идея, начал работать в 1947
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Не уверен , но именно гитлер вместо займов просил деньги на свою партию у олигархов на будущее построение экономики без конкурентов и остальных " олигархов " . МВФ готовий відновити співпрацю з Україною після призначення нового уряду - Цензор.НЕТ 2257
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Т.е. теперь вся страна кровно заинтересована в быстрейшем роспуске Рады и новом зеленском правительстве
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Нет не так! Другими словами- они пока только обсуждают дальнейшие перспективы сотрудничества- а денег не дают! Пока у вас не будет сформирована политическая Власть! Примерно так! Вы держитесь- а денег пока нет!
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Макрон не запросив Зеленського у Нормандію на святкування річниці висадки союзницьких військ у другій світовій війні!
І знаєте, кого ще не запросив ?
Путіна!!
Путін і Зеленський.
Не ******* в Європі узурпаторів, навіть починаючих.
Якщо хтось вам буде трусити, що це святкування проводять на рівні прем'єрів, то пошліть їх нафіг, бо там буде Президент США Трамп.
З перемогою вас, ЗЕленожопі!
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Я так понимаю в качестве Шута! Ну надо же повеселить публику- Трамп, Путин, Макрон- они хоть и ненавидят друг друга- но Шут- Президент, да еще и Торчок, это просто сказочный фан! И пропустить такое шоу!
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Сладкая парочка , да и потом во Франции своих клоунов хватает
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Французские роялисты еще с прошлого визита на Зе обижаются. Так опошлить название их движения! (я зеботов тоже роялистами называю, простите за мой французкий)
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Нафиг тот МВФ, если на 2012 год из Украины было выведено в офшоры $167 миллиардов, а сейчас ещё больше. Взять за яйца олигархов, потрясти и не надо никакого сотрудничества с этим МВФ.
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А начать надо с презЕдент зеленского...и вернуть Украине 41 миллион баксов которые он вывел в офшоры...
На личном примере так сказать...
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т.е. если ты завтра будешь работать нге штукатуром, а продавать пиво в киоске, и вдруг пойдет масть, заработаешь 10 000 $ выведешь за границу и тебя за яйца?
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Можешь начать хватать уже прямо сейчас , только смотри там сеьезные дядьки хваталки могут и оторвать . Посмотри как Пороха отполировали , так он только щекотнул и то только одного МВФ готовий відновити співпрацю з Україною після призначення нового уряду - Цензор.НЕТ 9192
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Смотрю сейчас как те же самые люди, которые с пеной у рта требовали отставки "олигарха" Порошенко, радуются как дети приезду и приходу к власти олигарха Коломойского.
При том, что практически ни у кого из них нет сомнений, что Беня приехал за баблом. Их между прочим баблом, равно как и остальных граждан Украины.
И всё отлично - смех, радость, ликование, "барин приехал" говорят.
То есть, придуманные "коррупция с оффшорами" Порошенко их не устраивали, а вполне реальное и доказанное воровство Бени из их карманов миллиардов долларов, принимается вполне позитивно и даже со злорадством.
Всё таки недалеко мы ушли от запоребриковых братушек с их ментальной скрепой в виде лишней хромосомы. У нас она просто проявляется в виде народной мудрости "бідний бо дурний" и в желании поплакаться на свою горькую судьбинушку.
Теперь вот ещё добавилось сакральное "хуже не будет".
Плохая новость - судя по тому какие проблемы волнуют "прастий нарит" хуже однозначно будет.
Виноватым как обычно скорее всего окажется Порошенко и исходя из последних тенденций немножечко Госдеп.
Своей вины желудки на ножках видимо так и не осознают.
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Вернулись? Они же вроде как прекращали сотрудничество. Миссия МВФ досрочно покидает Киев А через пять минут заявили, что сотрудничество продолжается. И уже не требуют поднимать цены. МВФ не требует поднимать цены на газ.
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Так что это еще вопрос, кто кому больше нужен: МВФ Украине или Украина МВФ. МВФ готовий відновити співпрацю з Україною після призначення нового уряду - Цензор.НЕТ 6070
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Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій та скорочення соціальних витрат. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
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