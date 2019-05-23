 МВФ готовий відновити співпрацю з Україною після призначення нового уряду

Із такою заявою виступив 23 травня директор прес-офісу МВФ Джеррі Райс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням "Укрінформ".
"Місія (Фонду – ред.) зараз перебуває в Києві, вони проводять конструктивні дискусії з владою щодо останнього розвитку ситуації, а також економічної політики", - підкреслив Райс.
На прохання окреслити перспективи подальшої взаємодії, представник МВФ зауважив, що у Фонді очікують призначення нового уряду України.
"Як тільки новий уряд буде сформований після (позачергових парламентських – ред.) виборів, ми готові повернутися до обговорення нашої подальшої співпраці з Україною", - зазначив Райс.
Водночас, він не став коментувати запитання, чи становлять ризики для завершення діючої програми Stand-By для України рішення щодо розпуску Верховної Ради України та відставки уряду.
"Ми не коментуємо політичних змін у будь-якій країні, отже я не буду коментувати цього в контексті України", - зазначив Райс.
У цьому зв'язку він знову підкреслив, що МВФ буде готовий повернутися до співпраці з Україною після формування нового уряду, наголосивши, що "МВФ мав тісне партнерство з Україною впродовж останніх років".
Райс також нагадав, що директор-розпорядник Фонду Крістін Лагард мала контакт з Володимиром Зеленським, щоби привітати його з перемогою на виборах. "Вона підкреслила, що МВФ продовжує бути готовим допомогти", - зауважив представник Фонду.
🤗
МВФ начал свою деятельность 1 марта 1947 года как часть Бреттон-Вудской системы. В этом же году Франция взяла первый кредит
І знаєте, кого ще не запросив ?
Путіна!!
Путін і Зеленський.
Не ******* в Європі узурпаторів, навіть починаючих.
Якщо хтось вам буде трусити, що це святкування проводять на рівні прем'єрів, то пошліть їх нафіг, бо там буде Президент США Трамп.
З перемогою вас, ЗЕленожопі!
На личном примере так сказать...
При том, что практически ни у кого из них нет сомнений, что Беня приехал за баблом. Их между прочим баблом, равно как и остальных граждан Украины.
И всё отлично - смех, радость, ликование, "барин приехал" говорят.
То есть, придуманные "коррупция с оффшорами" Порошенко их не устраивали, а вполне реальное и доказанное воровство Бени из их карманов миллиардов долларов, принимается вполне позитивно и даже со злорадством.
Всё таки недалеко мы ушли от запоребриковых братушек с их ментальной скрепой в виде лишней хромосомы. У нас она просто проявляется в виде народной мудрости "бідний бо дурний" и в желании поплакаться на свою горькую судьбинушку.
Теперь вот ещё добавилось сакральное "хуже не будет".
Плохая новость - судя по тому какие проблемы волнуют "прастий нарит" хуже однозначно будет.
Виноватым как обычно скорее всего окажется Порошенко и исходя из последних тенденций немножечко Госдеп.
Своей вины желудки на ножках видимо так и не осознают.