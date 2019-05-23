 Російська "паспортизація" в окупованих районах відбувається "через пень-колоду", - ІС

Про це написав у Facebook народний депутат, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Не зважаючи на браві заяви Пушиліна і Пасічника, т.зв." паспортизація "йде через пень-колоду. "Обілечують" в основному "держслужбовців першого ешелону" і "бойовиків", яким вже втрачати нічого і вони про всяк випадок готують собі шляхи відходу в Росію", - написав Тимчук.
За його словами, для цих категорій громадян створені окремі черги на отримання російських паспортів.
"Але навіть незважаючи на "створені зручності", фактично за цілий місяць в Ростов-на-Дону з "ЛДНР" відправлено трохи більше 500 повністю сформованих пакетів документів "бойовиків" і "держслужбовців" (паспорт України, паспорт т.зв. "ЛДНР", переклади копій документів з української тощо)", - повідомив Тимчук.
Є й охочі і не з перерахованих вище категорій, але їхні документи поки особливо не приймають через "першочерговиків", додав він.
"У середовищі пенсіонерів потроху ажіотаж зник, коли останні зрозуміли, що російську пенсію платити не будуть, а українську (як вони кажуть, "хорошу") втрачати не хочеться", - підкреслив координатор "Інформаційного спротиву".
Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР".
Україна звернулася до Ради безпеки ООН у зв'язку з введенням президентом РФ Володимиром Путіним спрощеного порядку прийому в російське громадянство мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).
25 квітня Радбез ООН збирався в зв'язку з незаконною "паспортизацією" Донбасу Росією. За її підсумками Єльченко заявив, що результатом має бути не тільки стурбованість і засудження, але і більш рішучі кроки.
У суботу, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.
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Цього ж дня новообраний президент України Володимир Зеленський відповів Путіну, що не радив би намагатися спокусити українців російськими паспортами. І припустив, що у відповідь Україна може спростити отримання свого громадянства для росіян.
29 квітня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що рішення про видачу російських паспортів усім громадянам України ще не ухвалено.
Цього ж дня в Ростовській області Росії відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованої частини Луганської області.
1 травня Путін підписав указ, яким надається право на спрощений порядок отримання громадянства РФ окремим категоріям громадян України.
на...ера нам нахлебники из Лугандона?
разгильдяйство - національна риса мокшан
Тіпічно русскій пяйзаж, ****
Край ты мой заброшенный,
Край ты мой- пустырь,
Сенокос не кошенный,
Лес да монастырь...
Сергей Есенин.
Над Канадой небо синее,
Меж берёз дожди косые...
И похоже на Россию -
...слава яйцам, не Россия )))0)0))
(в оригіналі останній рядок - "только всё же не Россия", але оновлений варіант більш чесний - гадаю, цивілізовані Canadian Russians навряд чи бажають повернутися в говєнь )
Нефиг было визжать о "ценностях", ..... "редиски"(тут слово покруче, русское)
А то что ЦРУ сказало "мы и не ожидали захвата Крыма" = то что Украина даже не шахматный стол, а просто "пешка". Причем ею даже Путин не играет. По-сути так и есть. Ибо не полез бы ***** сюда, зная чо его бабло мож*д быть заблокировано в пол-минуты(пока кто-то кому-то позвонит)
Долбасс - вы попал(и) в ис.торию..... как самые тупые "бунтари". С чем вас и хотелось бы поздравить, твари.(ватники). Но поскольку от вас абсолютно ничего не зависело, то за наших патриотов - камней с неба вам. Ну, или радиации, кацапы это умеют, вы даже и не удивитесь. Говно востока(некоторый процент ватников.... 90%)
з альбому "Зло" (2000)
Из гнили восстали Отродия YOTH,
Девять Червей IKSKUKSKAR
Останки, стертые в порошок,
Вскормили тех, кто обитает Извне
В Час, когда меркнет Око Дракона,
А Солнце тускнеет в тени Сатурна,
Я захожу за пределы камней
YOG-SOTHOTH NAFL'FHTAGN!
Взгляд на север, печати пылают во Тьме,
Истекают кровью багровые небеса
И кровь струится по горящей земле.
RENOSORATUNTA! POHOTHON! BASAKUNNAS!
"Великий AZATHOTH, я взываю к тебе!
Уничтожитель мыслей и форм,
В Силе своей приди ко мне и накрой меня Тьмой Вечности!
Да опустится на меня Саван NYARLATHOTEP-а,
Чтобы мог я бродить меж Звезд
И люди не могли ощутить моего присутствия!
ZENTO! HEDARBUS! TASAC!"
YOG-SOTHOTH ожидает у Врат...
******* взывает из темных Глубин…
...И взошла Тысячеликая Луна…
...И потухло Око Звезды-Дракона...
Плоть моя нерушима, как сталь,
Разум един с Первозданною Тьмой.
Глаза видят то, чего не узреть
Ничтожному смертному стаду людей.
Врата Севера распахнуты в ожидании,
Паутина Угла пылает огнем
ZAZAS! ZAZAS! NASATANADA! ZAZAS!
Страж Ворот, YOG-SOTHOTH, открой мне Мир,
Что лежит за Пределами Звезд! Бездна зовет!
Дай мне узреть Глубинный Мрак
В Темных Безднах Первородного Хаоса!
OHODOS-SCIES-ZAMONI!
OHODOS-SCIES-ZAMONI!
OHODOS-SCIES-ZAMONI!
Туманный Лорд S'NGAC, Хранитель безумных Снов,
Открой мне Мистерии Первозданной Воющей Бездны,
Откуда исходит тягучий неистовый Зов
Ползущего Хаоса. IA NYARLATHOTEP!
Все-В-Одном, обитает во Тьме.
Тьмою является и Ею правит
И Тьма станет вечной тогда, когда все
Падут пред Ониксовым Троном Зла
ABYSsus-DAcoNrsus, ZEXOWE-AZATHOTH! NGGRO. IAA! IAA! NYAR-LATHOTEP!
DAOLOTH NAFL'FHTAGN!
ZENOXESE, PIOTH, OXAS ZAEGOS, MAVOC NIGORSUS, BAYAR!
HEECHO! YOG-SOTHOTH! YOG-SOTHOTH! YOG-SOTHOTH!
…И Тьма поглотила меня…
…И в Черную Бездну я ступил...
Най їм жаба цицьки дасть
Нормальные луганчане и дончане давным-давно на территории, подконтрольной Украине. Выслушивают маты за то, что они "понаехали". К себе на Родину. Спасаясь от дикого "брата".
Очень много нормальных луганчан и дончан по тем или иным причинам не выехали...
Престарелые родители...жилье...
Очень много нормальных луганчан и дончан по тем или иным причинам не выехали...
Престарелые родители...жилье..
Работал в Коммунарске (ныне Алчевск) до призыва на службу.
Нормальные люди.Одни хорошие воспоминания.