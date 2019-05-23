 Російська "паспортизація" в окупованих районах відбувається "через пень-колоду", - ІС

Про це написав у Facebook народний депутат, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Не зважаючи на браві заяви Пушиліна і Пасічника, т.зв." паспортизація "йде через пень-колоду. "Обілечують" в основному "держслужбовців першого ешелону" і "бойовиків", яким вже втрачати нічого і вони про всяк випадок готують собі шляхи відходу в Росію", - написав Тимчук.

За його словами, для цих категорій громадян створені окремі черги на отримання російських паспортів.

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"Але навіть незважаючи на "створені зручності", фактично за цілий місяць в Ростов-на-Дону з "ЛДНР" відправлено трохи більше 500 повністю сформованих пакетів документів "бойовиків" і "держслужбовців" (паспорт України, паспорт т.зв. "ЛДНР", переклади копій документів з української тощо)", - повідомив Тимчук.

Є й охочі і не з перерахованих вище категорій, але їхні документи поки особливо не приймають через "першочерговиків", додав він.

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"У середовищі пенсіонерів потроху ажіотаж зник, коли останні зрозуміли, що російську пенсію платити не будуть, а українську (як вони кажуть, "хорошу") втрачати не хочеться", - підкреслив координатор "Інформаційного спротиву".

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР".

Україна звернулася до Ради безпеки ООН у зв'язку з введенням президентом РФ Володимиром Путіним спрощеного порядку прийому в російське громадянство мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

25 квітня Радбез ООН збирався в зв'язку з незаконною "паспортизацією" Донбасу Росією. За її підсумками Єльченко заявив, що результатом має бути не тільки стурбованість і засудження, але і більш рішучі кроки.

У суботу, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.

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Цього ж дня новообраний президент України Володимир Зеленський відповів Путіну, що не радив би намагатися спокусити українців російськими паспортами. І припустив, що у відповідь Україна може спростити отримання свого громадянства для росіян.

29 квітня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що рішення про видачу російських паспортів усім громадянам України ще не ухвалено.

Цього ж дня в Ростовській області Росії відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованої частини Луганської області.

1 травня Путін підписав указ, яким надається право на спрощений порядок отримання громадянства РФ окремим категоріям громадян України.