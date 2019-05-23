 Лещенко припускає, що 24 травня фракція БПП позбавить його депутатського мандата

Про це Лещенко сказав перед допитом у Генпрокуратурі 23 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Перший віце-спікер Ірина Геращенко на засіданні Верховної Ради 22 травня оголосила про вихід із фракції "Блоку Петра Порошенка" чотирьох народних депутатів, зокрема і Сергія Лещенка.
Минулого тижня Лещенко назвав "трагіфарсом" кримінальне провадження, яке відкрила стосовно нього Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Воно стосується купівлі елітної квартири в центрі Києві за нібито хабарі.
"Ця справа, яка стосується квартири, на моє переконання, уже трагіфарс... Трагіфарс не мій, а трагіфарс Юрія Луценка і його заступника Назара Холодницького, тому що вони – це чиновники епохи [президента України] Порошенка, які мають іти зі своїх посад", – сказав Лещенко під час брифінгу біля Верховної Ради.
За його словами, очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький відкрив провадження за отримання хабара "згідно з публікацією, яка була розміщена на анонімному веб-сайті під назвою "Антикор" за підписом неіснуючого журналіста".
А ось кидатися оцими "бульба", "чухонєц", "пєндос" тощо, лише побачивши прапорець - характерна риса рашистів та ватанів.
З'їж його!
🤣
...
Люди добрі, ЯКУ ЗУЙНЮ ВИ ОЦЕ ВПОРОЛИ, хай вам грець?!
(І так, головою поки що в стіну не б'юся - шкідливо для здоров'я. Поки що спостерігаю усе з каустичним сарказмом крізь пискодолоню. Хоча... передчуття не айс).
Вот что значит выборы животворящие!
(ні)
И не противно?
Впрочем вату-Леща не жалко....
5 лет общего режима ему не повредит..... - выйдет все еще сравнительно молодым...
...З іншого боку, не відкидаю версію про радянське слово "нарком" - є думка, що це не скорочення від "народний комісар", а навпаки (розшифровку підігнали під слово), насправді ж вони нахабно й відкрито позиціювали себе як наркоманів. Відомо, що червоні кати потужно стирчали - хто по коксу, хто по морфію. Тож хрін його знає.
А нещодавно нарешті "дозрів" і перейшов на українську мову спілкування - і онлайн, і оффлайн (себто у побуті). Хоча народився, виріс і мешкаю в майже повністю російськомовному Дніпрі.
І знаєте, вже помічаю перехід мислення на українські драйвери. Це файно