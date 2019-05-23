 З "Приватбанку" заберуть 155 млрд грн і визнають банкрутом, якщо націоналізацію визнають незаконною, - заступник голови НБУ Чурій

Про це заявив на Шведсько-українському бізнес-форумі в Києві заступник глави НБУ Олег Чурій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми можемо фантазувати, що станеться в разі негативного рішення апеляційного суду... Капітал ПриватБанку - 147 млрд грн. Якщо відняти 155 млрд грн, матимемо величезну діру в капіталі, точніше, в активах. І Нацбанк знову визнає банк неплатоспроможним", - описав він можливий сценарій на Шведсько-українському бізнес-форумі в Києві у четвер.
Чурій зазначив, що в такому разі банк буде передано Фонду гарантування вкладів фізосіб, який вимагатиме в уряду ОВДП для виплати гарантованої суми відшкодування вкладникам, а фонд, у свою чергу, прийде по їхню монетизацію до Нацбанку.
"Матимемо вплив і на валютний ринок, і на інфляцію", - сказав заступник глави НБУ. Він зазначив, що Нацбанк не має права коментувати рішення судів, проте події, що відбуваються, є ризиком для ринку.
Серед інших судових рішень, які ставлять під сумніви здатність Нацбанку відповідати за стабільність гривні й банківської системи, він назвав визнання незаконними перевірок НБУ.
Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.
Водночас член команди кандидата в президенти України Володимира Зеленського Олександр Данилюк вважає, що "Приватбанк" юридично неможливо повернути попереднім власникам.
19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "Приватбанку".
А насчёт издержек см. выше.
Коломойскому поставили цугцванг.
И что он на это ответит?
лолитного разбоя.
- В обход законодательства Украины ЗЕдентом была распущена ВР
- По требованию ЗЕдента в отставку ушло также правительство (это означает, что с вероятностью 99.9% МВФ не предоставит следующий транш / ну не дает МВФ обычно денег "в.о."/ - значит, через несколько месяцев либо дефолт, либо на к0ленках к путлеру - но, скорее всего, и то, и другое)
- Вища Кваліфікаційна Комісія Суддів заявила что ей ВТОРОЙ ДЕНЬ не дают провести заседание "активисты" спортивной наружности непонятно из какой организации. Но полиция была занята, так как
- Вернувшийся бывший замглавы АП Януковича - Портнов заявил, что договорился с полицией о вооруженной охране для себя.
- ДБР (с подачи Портнова) возбуждено дело против теперь уже бывшего руководства Украины за "проход кораблей через Керченский пролив" (т.е. из УКРАИНСКОГО порта в УКРАИНСКИЙ порт через УКРАИНСКИЕ и нейтральные воды) Что дальше? Дело о "незаконном начале АТО?"
- Кернес и Труханов объединились в единую политическую партию (помните призывы противника в 2014 про "новороссию от Ха до Одессы"?)
- Конституционный суд рассмотрит правомочность закона о декоммунизации (по состоянию на сейчас, заседание перенесено на неопр.срок).
Но это вовсе не "реванш пророссийских сил". Нет-нет. Вам показалось.
Это цветочки. Ягодки начнутся уже при новой ВР, в которой, с большой долей вероятности, будет коалиция "Слуга Народа" + "Оппоблок" + "БЮТ"
ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ (с)
кидала это парашенка