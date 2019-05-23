 З "Приватбанку" заберуть 155 млрд грн і визнають банкрутом, якщо націоналізацію визнають незаконною, - заступник голови НБУ Чурій

Про це заявив на Шведсько-українському бізнес-форумі в Києві заступник глави НБУ Олег Чурій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми можемо фантазувати, що станеться в разі негативного рішення апеляційного суду... Капітал ПриватБанку - 147 млрд грн. Якщо відняти 155 млрд грн, матимемо величезну діру в капіталі, точніше, в активах. І Нацбанк знову визнає банк неплатоспроможним", - описав він можливий сценарій на Шведсько-українському бізнес-форумі в Києві у четвер.

Чурій зазначив, що в такому разі банк буде передано Фонду гарантування вкладів фізосіб, який вимагатиме в уряду ОВДП для виплати гарантованої суми відшкодування вкладникам, а фонд, у свою чергу, прийде по їхню монетизацію до Нацбанку.

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"Матимемо вплив і на валютний ринок, і на інфляцію", - сказав заступник глави НБУ. Він зазначив, що Нацбанк не має права коментувати рішення судів, проте події, що відбуваються, є ризиком для ринку.

Серед інших судових рішень, які ставлять під сумніви здатність Нацбанку відповідати за стабільність гривні й банківської системи, він назвав визнання незаконними перевірок НБУ.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

Водночас член команди кандидата в президенти України Володимира Зеленського Олександр Данилюк вважає, що "Приватбанк" юридично неможливо повернути попереднім власникам.

19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "Приватбанку".

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