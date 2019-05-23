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Все про:націоналізація (99) Чурій (7) Приватбанк (258)

 З "Приватбанку" заберуть 155 млрд грн і визнають банкрутом, якщо націоналізацію визнають незаконною, - заступник голови НБУ Чурій

Якщо апеляційний суд вирішить визнати націоналізацію "Приватбанку" незаконною, то Національний банк забере з нього 155 млрд грн, внесених державою в капітал, і визнає банк неплатоспроможним.

Про це заявив на Шведсько-українському бізнес-форумі в Києві заступник глави НБУ Олег Чурій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми можемо фантазувати, що станеться в разі негативного рішення апеляційного суду... Капітал ПриватБанку - 147 млрд грн. Якщо відняти 155 млрд грн, матимемо величезну діру в капіталі, точніше, в активах. І Нацбанк знову визнає банк неплатоспроможним", - описав він можливий сценарій на Шведсько-українському бізнес-форумі в Києві у четвер.

Чурій зазначив, що в такому разі банк буде передано Фонду гарантування вкладів фізосіб, який вимагатиме в уряду ОВДП для виплати гарантованої суми відшкодування вкладникам, а фонд, у свою чергу, прийде по їхню монетизацію до Нацбанку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Приватбанк" подав позов до Коломойського в США (оновлено)

"Матимемо вплив і на валютний ринок, і на інфляцію", - сказав заступник глави НБУ. Він зазначив, що Нацбанк не має права коментувати рішення судів, проте події, що відбуваються, є ризиком для ринку.

Серед інших судових рішень, які ставлять під сумніви здатність Нацбанку відповідати за стабільність гривні й банківської системи, він назвав визнання незаконними перевірок НБУ.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

Водночас член команди кандидата в президенти України Володимира Зеленського Олександр Данилюк вважає, що "Приватбанк" юридично неможливо повернути попереднім власникам.

19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "Приватбанку".

Читайте також: Ні МВФ, ні ЄС, ні інші партнери не дивитимуться склавши руки на повернення "ПриватБанку" колишнім власникам, - член команди Зеленського Абромавичус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128553
 
   
 Топ коментарі
 
Зачем стране банк ? если у страны есть клоун в телевизоре 1+1 ?
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А скоро еще будет и в смартфоне, у каждой бабушки)
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Короче. Сначала Петя с Гонтаревой украли у нас млрд. спасая этот многострадальный Банк, теперь простые украинцы снова заплатят млрд. Бене за то что его как бы ограбили. Сучек Гонтареву и Рожкову в розыск и на нары
С "Приватбанка" заберут 155 млрд грн и признают банкротом, если национализацию признают незаконной, - замглавы НБУ Чурий - Цензор.НЕТ 3638
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Проверка ФБР далеко не всегда чем-то заканчивается.
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В начале 2018 года международная компания Kroll провела независимый аудит ПриватБанка и выявила, что в течение десяти лет до национализации, банк был объектом масштабных мошеннических действий, которые нанесли ему $5,5 млрд убытков.
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А почему тогда в суд Лондона предъявили только 1.9 млрд и те не смогли доказать? Да еще заплатили Коломойскому 7.5 млн ф.ст. судебных издержек? З "Приватбанку" заберуть 155 млрд грн і визнають банкрутом, якщо націоналізацію визнають незаконною, - заступник голови НБУ Чурій - Цензор.НЕТ 4970
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1.9 млрд - это только то что связано с UK компаниями.

А насчёт издержек см. выше.
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Куды, выше? Приватбанк обязан заплатить, за проигранное дело. За счет налогоплательщиков Украины. Точка.
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Тот случай когда ему бы лучше промолчать, но оно искренне думает что оно бессмертный-вечный в НБУ, И НБУ его личная игрушка. 😂😅😂
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Допоможе лише шибениця з трансляцією по ТВ . А для тих хто поставив візу "одобрямс" на розмірі т.з. "зарплат" пожиттєва каторга в будзагонах ім . Лейби Бронштейна ..
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Вот так детки.
Коломойскому поставили цугцванг.
И что он на это ответит?
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А как поступят с членом Зекоманды Данилюком, который и проводил национализацию Привата? Сначала ограбил Беню, потом стал лепшим другом. Он сейчас там за что отвечает? Кажется глава СНБО? И вдруг в буцегарню?!
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Национализацию проводил НБУ, а Данилюк - тут клерк, выполнял указания. Или ты тут разводишь, что Данилюк самостоятельно проводил национализацию? Гы....
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Если тебя кто-то ограбит, хотел бы я посмотреть как он станет потом твоим другом. Откуда столько бреда в головах порохоботов берется?
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Началось. А как вдохновенно лайкали ботов в Цензоре, что Порошенко вор и мошенник. Нет, мошенник Беня, а 73 % ватников - это его украинские шлюхи.
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и это правильно, все госудаственное должно быть возвращено
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Страна побывала в липких лапах барыги, и теперь ещё долго придётся ей пожинать плоды лолитного разбоя.
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Щось той (барига),став бідніше ,як до президенства.
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Так, а Беня сказал Шо 155 лярдов то не деньги, а облигации государственные ничем не подтвержденные З "Приватбанку" заберуть 155 млрд грн і визнають банкрутом, якщо націоналізацію визнають незаконною, - заступник голови НБУ Чурій - Цензор.НЕТ 7090
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Це ті облігації які олгархосвині пхаються купити один з поперед одного . .
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Не знаю які, Бєня так сказав в інтерв'ю "Наші гроші"
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Что бы такую херню городить, ознакомься с законодательством регулирующее банковский сектор. Не может капитализация банка проводится всякими фантиками. А если на такой шаг, пойдет НБУ, то повалился вся банковская система, и придется спасать не один банк
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Ну так это же не я придумал. Посмотри интервью Коломойского "Наші гроші" Он почти слово в слово сказал.
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Итого за прошедшие 2 дня
- В обход законодательства Украины ЗЕдентом была распущена ВР
- По требованию ЗЕдента в отставку ушло также правительство (это означает, что с вероятностью 99.9% МВФ не предоставит следующий транш / ну не дает МВФ обычно денег "в.о."/ - значит, через несколько месяцев либо дефолт, либо на к0ленках к путлеру - но, скорее всего, и то, и другое)
- Вища Кваліфікаційна Комісія Суддів заявила что ей ВТОРОЙ ДЕНЬ не дают провести заседание "активисты" спортивной наружности непонятно из какой организации. Но полиция была занята, так как
- Вернувшийся бывший замглавы АП Януковича - Портнов заявил, что договорился с полицией о вооруженной охране для себя.
- ДБР (с подачи Портнова) возбуждено дело против теперь уже бывшего руководства Украины за "проход кораблей через Керченский пролив" (т.е. из УКРАИНСКОГО порта в УКРАИНСКИЙ порт через УКРАИНСКИЕ и нейтральные воды) Что дальше? Дело о "незаконном начале АТО?"
- Кернес и Труханов объединились в единую политическую партию (помните призывы противника в 2014 про "новороссию от Ха до Одессы"?)
- Конституционный суд рассмотрит правомочность закона о декоммунизации (по состоянию на сейчас, заседание перенесено на неопр.срок).
Но это вовсе не "реванш пророссийских сил". Нет-нет. Вам показалось.
Это цветочки. Ягодки начнутся уже при новой ВР, в которой, с большой долей вероятности, будет коалиция "Слуга Народа" + "Оппоблок" + "БЮТ"
ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ (с)
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Теперь вся полиция кинулась охранять Портнова (какая численность, неужели десятки тысяч?) Кернес и Труханов объединились и сколько наберут голосов (0 целых и хрен десятых?), декоммунизация - пусть к.суд рассмотрит (там же половина по квоте Порошенко зачем переживать?). Читаешь порохоботов и видишь - ничего кроме бреда придумать не могут З "Приватбанку" заберуть 155 млрд грн і визнають банкрутом, якщо націоналізацію визнають незаконною, - заступник голови НБУ Чурій - Цензор.НЕТ 2251 .
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90% вашей информации построено либо на предположениях (даже скорее на буйной фантазии), либо непонимании, либо лжи, либо просто неприятии ВАЗ. Подождать хотя бы надо дней 100, чтобы делать выводы. Порошенко терпели годами.
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А не дешевле ли нанять стрелка, который Беню пристрелит?
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УЖАС! Кому и зачем мы платим налоги???????
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Vsio logicno jesly uze Benia vospolzyvajetsia vlastiu i xocet vziat tak skazat svoj bank,pust beriot no otdajiot dengi sperva sto gosudarstvo investirivala stob spasti etot bank.
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Об этом и речь в статье, а порохоботы не понимают и не хотят понимать.
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Ну бенин адвокат знает что делать! Оплатите весь этот цирк многократно....
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Причем здесь Бенин адвокат, он же ясно объяснил что уже на Беню не работает, извиняюсь, но вы какие-то тупые.
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Тут главное верить... Ихняя команда чётко прослеживается.
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Когда ворует госчиновник то платит за это не государство а сам чиновник, особенно если есть что у него конфисковать.
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Вся страна сидит в Приватбанк. Готовьтесь потерять свои денежки. Беня вас ***** нехило и неоднократно. 😀😀😀😀
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Беня порядочный человек,
кидала это парашенка
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А-а-а-а! Я плачу от хохота! Богата дебилами земля наша!😀😀😀
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Ну не стоит оскорблять человека, ошибочно написавшего "парашенка" вместо "парАшенка". Грамматика у всех не идеальна. З "Приватбанку" заберуть 155 млрд грн і визнають банкрутом, якщо націоналізацію визнають незаконною, - заступник голови НБУ Чурій - Цензор.НЕТ 4766
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗ "Приватбанку" заберуть 155 млрд грн і визнають банкрутом, якщо націоналізацію визнають незаконною, - заступник голови НБУ Чурій
 
 
 
 
 
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