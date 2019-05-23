 До Верховного Суду надійшов позов про скасування указу Зеленського про розпуск ВР. До 29 травня щодо нього винесуть рішення

Про це повідомляється на сторінці суду в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"До Верховного Суду надійшла позовна заява про визнання протиправним та нечинним Указу Президента України від 21 травня 2019 року № 303/2019 "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів"", - йдеться в повідомленні.
Заяву подала фізична особа. Тепер суддя до 29 травня має винести ухвалу про наступні процесуальні дії.
Нагадаємо, в ході інавгураційної промови Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради.
21 травня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту і депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.
23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.
На первом этапе 226 депутатов должны инициировать импичмент в случае совершения президентом государственной измены или иного преступления. Для этого создается специальная временная следственная комиссия. Ее результаты расследования должны одобрить 300 депутатов - или конституционное большинство Верховной Рады.
Второй этап - выводы ВСК должен проверить Конституционный суд, а также Верховный суд должен подтвердить вывод о наличии признаков преступления.
И только после этого окончательное решение принимается тремя четвертями голосов от конституционного состава Верховной Рады. Это 338 депутатов.
И Юля и Порошенко хотят в президенты. Зеленского в парламенте нет. Так что сложно, но реально, после выборов будет сложней
А потом уже КС.
Ему виднее.....
Свое свинорыло бпп и нф уже показали.
Вся эта коалиция - фикция.
Наступне рішення ВР об імпічменті Зеленському?
Подпишет. Никуда не денется.
Іди в стойло.
Обмечтался?
Пойди подмойся!
если мальдивская лолита всё равно за всё в ответе ?
Клянусь Юзиком из 95 квартала
Знаем мы этих служителей закона. Рыцарей без страха и упрёка.
если безмозглые куры прахоботы и депутаны нехотят по хорошему, ВВОДИ ПОЛНОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ.
АЛЛЁ прахоботы, ИЛИ В УКРАИНЕ НЕ ВОЙНА????
выведут в чистое поле,
поставят лицом к стенке
и пулю в лоб