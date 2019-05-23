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Все про:Верховний Суд (401) Зеленський (1402) розпуск (44)

 До Верховного Суду надійшов позов про скасування указу Зеленського про розпуск ВР. До 29 травня щодо нього винесуть рішення

Позов про скасування указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради надійшов до Верховного Суду.

Про це повідомляється на сторінці суду в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"До Верховного Суду надійшла позовна заява про визнання протиправним та нечинним Указу Президента України від 21 травня 2019 року № 303/2019 "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів"", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК. ВIДЕО

Заяву подала фізична особа. Тепер суддя до 29 травня має винести ухвалу про наступні процесуальні дії.

Нагадаємо, в ході інавгураційної промови Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вчинив відповідно до ситуації, - Кравчук про розпуск Ради

21 травня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту і депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.

До Верховного Суду надійшов позов про скасування указу Зеленського про розпуск ВР. До 29 травня щодо нього винесуть рішення 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128552
 
   
 Топ коментарі
 
Свиньи так к корыту прилипли-- что только топором обрубывать нужно В Верховный Суд поступил иск об отмене указа Зеленского о роспуске ВР. До 29 мая по нему примут решение - Цензор.НЕТ 9072
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Это решение ни на что не влияет. Указы Президента имеют презумпцию Конституционости. Т.е. отменить их может толко КС.
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Roman Burko2 ч.Зеленський анонсував на #iForum проект "Ліфт". Я знаю лише одну успішну реалізацію іншого проекту "Ліфт" і вона була в Донецьку, коли там відліфтували російського терориста "Моторолу"
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Свиньи так к корыту прилипли-- что только топором обрубывать нужно
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Главный вопрос - откуда начинать рубить, от хвоста или от рыла?)
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Свинья это ты и тебе подобные зеленки, регионалы и прочие представители русского мира
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где ширка кролей со свиньями найдут 338 голосов в Раде ? В Верховный Суд поступил иск об отмене указа Зеленского о роспуске ВР. До 29 мая по нему примут решение - Цензор.НЕТ 4006
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При этом 111-я статья Конституции Украины прописывает особый механизм импичмента, предусматривающий три этапа голосования в Верховной Раде.
На первом этапе 226 депутатов должны инициировать импичмент в случае совершения президентом государственной измены или иного преступления. Для этого создается специальная временная следственная комиссия. Ее результаты расследования должны одобрить 300 депутатов - или конституционное большинство Верховной Рады.
Второй этап - выводы ВСК должен проверить Конституционный суд, а также Верховный суд должен подтвердить вывод о наличии признаков преступления.
И только после этого окончательное решение принимается тремя четвертями голосов от конституционного состава Верховной Рады. Это 338 депутатов. В Верховный Суд поступил иск об отмене указа Зеленского о роспуске ВР. До 29 мая по нему примут решение - Цензор.НЕТ 7765
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Меня смущает КС, если бы 338 голосов было бы достаточно для импичмента, то голоса нашлись бы.
И Юля и Порошенко хотят в президенты. Зеленского в парламенте нет. Так что сложно, но реально, после выборов будет сложней
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Решение суда: Выкопать соплю из могилы, достать из гроба, сказать "Ай-яй-яй-яй!" и закопать обратно.
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Это решение ни на что не влияет. Указы Президента имеют презумпцию Конституционости. Т.е. отменить их может толко КС.
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Подышали?успокоились? а то вас аж жалко где то - разве так можно? ))
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Це тобі гнаний смачним. Темпами Шевчук сказав?😁 А знаєш, чого його самі ж судді конституційного суду з посади Голови Суду зняли? Саме за такі недолугі бздури .
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ты понимаешь, что это значит? Ты говоришь, что все указы Президента Порошенко имеют презумпцию Конституционости.
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херово получилось два слова слепить презумпция и конституционность))
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Таким чином ВС неповинен приймати заяву взагалі до розгляду, т.я. це не в його компетеції.
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Холуятник восьмого созыва надеялся досидеть-домутить, а их "попросили"..☺
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Не зря рошен юристку роешн туда в последние дни пропихнул. По идее ВС не должен вообще это рассматривать, это может только КС.
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даже если суд возмет дело к расмотрению, выборы это не остановит! ну а суды у нас дела рассматривают по несколько лет!!
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Тут все сделают быстро. Вон под Луценко закон изменили за день
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У него папа юрист.А "физическому лицу" нужно сделать физическое замечание.
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ну вот, опять все, как при Ющенко начинается - не кто не будет не чего делать - все будут сражаться со всеми - зеленский будет рассказывать нам правильные и красивые сказки- ну о том шо он хочет - а делать не чего не кто не будет - вот мы и поймем разницу - Порох не только обещал - он тупо делал - медленно ,это да - но как каток - а тут Ющенко №2
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ну почему ЮЩЕНКО2 сказал ЗЕЛЯ что распустит раду и распустил! причем сразу!! где тут ЮЩЕНКО2!!
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Розпустил? Щось я не бачу на вулиці депутатів - на місті сидять. Клоун тільки на слова горазд, а треба Закони виконувати.
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рада выполняет свои обязаности до тех пор пока новая рада не примет присягу!! непрерывность власти читал про такое?!!
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после выборов назначенных на 21-07 будет!!
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Тобто, нової Ради зараз немає? Нічого, що зараз 23 ТРАВНЯ? Ще 2 місяці. Но зелебобам все одно, які терміни та дати. Так?
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протрезвей сначала, а потом вступай в дискуссию - что за бредятину написал, петушок стецьковский
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Це мені відповідає воно - підор підоровичо. Член клоуна із рота витягни, а потім сідай за клавіатуру.
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Интересно, как ты говоришь, не вынимая языка из шоколадного зада *****? А хотя о чем это я - это ж у тебя язык в заду у *****, фигачишь по клаве одной рукой, а другой дрочишь
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Краще мати шоколад у роті, ніж гімно у голові. Чи не так, зелебоба?
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Раду распустить, это не закон об импичменте президенту. Это даже не закон об открытых списках. Это даже не - Ни каких кумов, сватов, бизнес-партнеров. Запистелся Зеленский.
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Roman Burko2 ч.Зеленський анонсував на #iForum проект "Ліфт". Я знаю лише одну успішну реалізацію іншого проекту "Ліфт" і вона була в Донецьку, коли там відліфтували російського терориста "Моторолу"
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приехали ... начала конца закладывается с момента первого неправедного поступка, указа, назначения и т.д. … отсчёт пошел …
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ХА ХА ХА ПЕТЯ 5 лет делал не конституционные указы ну и... где ты такой вумный тогда был?!!
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В курсі, що вже Узеленький правит бал? Чи все ще Порошенко винен?
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ты что с луны упал--пороше везде натыканы его хапуги и ему вместе с его бандой именно это и выгодно !
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Ну я і кажу, як кажуть зелебоби - винні попередники, тобто Порошенко. Ну прям влада якуковоща, один в один.
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это стецьковский педробот - ему бесполезно что-либо доказывать
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Физическое лицо подало иск.Торжество свинократии
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Нужно как в "Слуге народа",по другому не поймут
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Поймут по результатам выборов в ВР.
Свое свинорыло бпп и нф уже показали.
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мля нуж то 226 придурков народу не даст слуга на вилах вынести? знатная гулянка получилась
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Их там просто не было.
Вся эта коалиция - фикция.
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Файно!
Наступне рішення ВР об імпічменті Зеленському?
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закона нет (про импичмент) ПЕТЯ не решился принимать боялся что его снимут а теперь он ему так нужен!!
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а ниче что для закона нужна подпись президента?!
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А разве зеленое не обещал подписать такой закон?
Подпишет. Никуда не денется. До Верховного Суду надійшов позов про скасування указу Зеленського про розпуск ВР. До 29 травня щодо нього винесуть рішення - Цензор.НЕТ 6701
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подпишет, сразу после того как пройдут выборы в раду!!
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если слуга народа издаст указ на растерзание Рады,я думаю ты первый будешь мчаться с криками"Дайте хоть за горло подержать!!!!"
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такі "укази" видаються тільки на Росії, бо росіянє є генетичними дебілами.
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в тебе на Росії і це заборонено.
Іди в стойло.
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Верховный суд не имеет полномочий отменять указы президента. Все что он может в данном случае, рассмотрев иск, принять решение о передаче его в Конституционный суд.
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Слухайте бл@дь з ЦВК. Вона вище за будь який суд. До Верховного Суду надійшов позов про скасування указу Зеленського про розпуск ВР. До 29 травня щодо нього винесуть рішення - Цензор.НЕТ 7589
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а ты чито? что то имеешь против такого указа?аа?
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Мальдивская Лолита будет и дальше пакостить Украине
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так а нахрена тогда выбрали другого,

если мальдивская лолита всё равно за всё в ответе ?
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Готовы уничтожить Украину, но от корыта не уйдут. ГИДОТА .
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Цікаво, що то за особа. Під час виборів один прихильник Зеленського подавав у суд на зняття його з виборів: чисто з метою підняти шум типу "карумпіраваная влада мєшаєт слугє народа!!!111". Аби в цей раз це також не був неправильно зроблений позов, спеціально щоб програти. Бєніна школа рейдерства також знає подібні фейкові позови, щоб програти.
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Это не я подал иск !!!!

Клянусь Юзиком из 95 квартала
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Скдья примет решение о дальнейших действиях 29 мая. И не раньше.
Знаем мы этих служителей закона. Рыцарей без страха и упрёка.
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ВОЛОДЯ, ПРЕКРАЩАЙ ИГРАТЬСЯ С прахоботами В БИРЮЛЬКИ. ОБЪЯВЛЯЙ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И БЕРИ ВСЮ ПОЛНОТУ ВЛАСТИ НА СЕБЯ.
если безмозглые куры прахоботы и депутаны нехотят по хорошему, ВВОДИ ПОЛНОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ.

АЛЛЁ прахоботы, ИЛИ В УКРАИНЕ НЕ ВОЙНА????
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Зато можно поросят пересажать и провести пару показательных трибуналов чтоб все увидели уровень мародерства соевых которые сейчас о законе что-то визжат
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так ситуация может сложиться так, что тебя вообще без суда и следствия
выведут в чистое поле,
поставят лицом к стенке
и пулю в лоб
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А из-за угла выедет танк и кааак жахнет!
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Здравия всем! Знаете над чем я всегда смеялся и шутил- это когда покупаешь например микроволновку, открываешь инструкцию- а там написано- ну типа- в воду не бросать, животных- котов собак после стирки не сушить и так далее! Ну думаешь- для чего это? Неужели и так не понятно! Оказывается не всем и были приценденты! И главное что выигрывались суды и платились огромные компенсации якобы "пострадавшим". И главный тезис их адвокатов- не наличие здравого смысла и понимания для чего эта вещь- а отсутствие предупреждений для таких пользователей- идиотов! Это я к чему написал- дело в том что Конституция ,как я понимаю должна быть написаны именно так- в этих случаях распускается парламент, вот в таком порядке. И только! И дальше маленькая дописка- во всех остальных случаях действия Президента являются антиконституционными и являются условием для начала процедуры импичмента!
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Пусть проведут референдум, и вонючая зрада пусть сматывается. Ишь присосались!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДо Верховного Суду надійшов позов про скасування указу Зеленського про розпуск ВР. До 29 травня щодо нього винесуть рішення
 
 
 
 
 
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