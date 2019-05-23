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Все про:субсидія (309) електроенергія (238) Плачков (4) Електрика (232)

 Пропозиція субсидувати тарифи на електроенергію для населення за рахунок приватних енергокомпаній суперечить ідеї європейського ринку, - екс-міністр Плачков

Екс-міністр енергетики Іван Плачков розкритикував пропозицію кількох експертів про необхідність покласти функцію субсидування тарифів для населення на енергокомпанії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини, про це він заявив, коментуючи пропозицію про покладення функцій PSO на приватні компанії.

"Ні, це неправильно (покладати субсидування населення на приватні компанії, - ред.). Тоді немає сенсу вводити ринок. Якщо немає політичної волі встановити економічно обґрунтовані тарифи, то єдиний можливий шлях - через "Енергоатом" за умови неущемлення його фінансового стану. Інші компанії не повинні в цьому брати участь, інакше руйнується вся логіка нового енергоринку", - зазначив він.

На думку експерта, в цілому логіка перехресного субсидування суперечить ринковим відносинам.

"Я взагалі негативно це оцінюю, компенсувати тариф для населення компанії не повинні, населення має сплачувати економічно обґрунтовані тарифи, тому що тарифи на е/е не переглядаються багато років, необхідно приймати рішення робити економічно обґрунтованими тарифи і ніякої компенсації не має бути", - заявив Плачков.

Нагадаємо, представник Президента в Кабміні Андрій Герус заявив, що необхідно покласти зобов'язання щодо отримання субсидій населення на приватні енергокомпанії. При цьому Глава Першої енергетичної асоціації і глава номінаційної комісії з відбору членів НКРЕКП Василь Котко назвав такі заяви "популістськими фантазіями". За його словами, істотне зростання ціни на електроенергію після набуття чинності енергоринком з липня 2019 року прогнозується тільки у двох компаній - "Енергоатому" і "Укргідроенерго", тому рішення уряду компенсувати тарифи населенню за рахунок "Енергоатому" буде оптимальним.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128546
 
 
 Топ коментарі
 
На нары и Плачкова и ВСЮ остальную сволоту грабившую Украину последние 30 лет !!! Предложение субсидировать тарифы на электроэнергию для населения за счет частных энергокомпаний противоречит идее европейского рынка, - экс-министр Плачков - Цензор.НЕТ 5325
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Каких таких частных энергокомпаний? Ахметов не построил ни одной новой электростанции, также как Порошенко не построил ни одной новой кондитерской фабрики. Эти люди просто распилили народной добро. Теперь электростанции, которые строили при советах называют частными энергокомпаниями.

Верните все электростанции народу. Верните народу все облэнерго и облгазы. Если хотите частные энергокомпании, стройте их с нуля.
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да вы што, на святого попутчика позарились, на самого ахмета.
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На нары и Плачкова и ВСЮ остальную сволоту грабившую Украину последние 30 лет !!! Предложение субсидировать тарифы на электроэнергию для населения за счет частных энергокомпаний противоречит идее европейского рынка, - экс-министр Плачков - Цензор.НЕТ 5325
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вау - чараса перекурил? может сразу расстрелять))))
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может таки - кабель? или вы настаиваете?)))))
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еще один старпер вылез.. откуда они только вылазят?
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вам за полярным кругом не знакомо это лицо - очень таки знаменитое лицо в Украине ,ну до Яныка - вывод - вы очевидно не украинец - троллите потихоньку,да?
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Плачиков был против автономного отопления. Это еще та скотина с времен Ющенко.
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А може у зе в смартфоні все це працює. Предложение субсидировать тарифы на электроэнергию для населения за счет частных энергокомпаний противоречит идее европейского рынка, - экс-министр Плачков - Цензор.НЕТ 7659
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Рюзьге, пшел отсюда. Водки нет.
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клуб 24 відсотків зменшився до 9-ти з новим пробитим дном порохоботи,сріть в коментах й надалі.
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Трудно назвать компнии Ахметова частными, по крйней мере до сих пор.
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Як це не чесна? Петро Олексійович не отжав би нечесну компанію у Рената Ліонідовича. Він на таке не способен!
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да вы што, на святого попутчика позарились, на самого ахмета.
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Будим субсидировать Ахметова он бедняга с Ротердам+ еле концы сводит Пропозиція субсидувати тарифи на електроенергію для населення за рахунок приватних енергокомпаній суперечить ідеї європейського ринку, - екс-міністр Плачков - Цензор.НЕТ 1145
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Свого часу Тимошенко запропонувала перевести Украііну з газового на електричне опалення. Електрику наші ГЕС дають дешеву і іінаправити на внутрішній ринок. Бюджетні установи на брикети і пелети. А газ для промисловості. А риговоняли іі тоді підняли насміх, сам Азіров тоді виступив з заявою -"у нас пално дешовага газа, а ви нам предлагаєтє кізяками тапить" А тепер не знають на скільки підняти ціну, щоб ахметкі і порошку на прожиття хватило.
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А в Украине есть энергорынок? Куда рядовой потребитель от облэнерго убежит
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Почти все облэнерго принадлежат Ахметову. Это будет рынок одного феодала.
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Каких таких частных энергокомпаний? Ахметов не построил ни одной новой электростанции, также как Порошенко не построил ни одной новой кондитерской фабрики. Эти люди просто распилили народной добро. Теперь электростанции, которые строили при советах называют частными энергокомпаниями.

Верните все электростанции народу. Верните народу все облэнерго и облгазы. Если хотите частные энергокомпании, стройте их с нуля.
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пока не построим крематорий для реформаторов- так и будем гнить
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Друзья, давайте откроем петицию о возвращении всех облэнерго и облгазов в госсобственность.
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"По мнению эксперта, в целом логика перекрёстного субсидирования противоречит рыночным отношениям."

Да нет, хитрожопое. Это ваша логика противоречит законам честного рынка и честной конкуренции, когда вы хотите государственные компании поставить в неравноправное с вами положение. Субсидировать должна государственная компания, а вы, суки, демпинговать будете. Прикольно получается. Где же тогда равноправные условия для всех участников рынка? Вопрос риторический.
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Барижно обоснованы и Атвроттендармлены,не?
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экс-министр Плачков
- потому что тарифы на ээ не пересматриваются много лет, Источник:https://censor.net.ua/n3128546
Він що хворий. чи з іншого виміру ?
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Ценные подарочки олигарху Ахметову от уходящего Премьера Гройсмана за счет украинского народа
Андрей Герус очень деликатно описал то, что происходило сегодня на Кабмине. Я был на этом заседании и могу сказать - это полный трэш!
https://ua24ua.net/podarochki-ahmetovu-ot-uhodyashchego-groysmana-za-schet-ukrainskogo-naroda/
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От вже й славно-паскудний Росукрфірташгас розпереживавсь...
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Мы сначала хотим увидить реальный расчет тарифа! А потом посмотрим кто кого "субсидирует"!
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плачков гнида! а платить людям нищенские зарплаты не противоречит "идее европейского рынка"??????? "цензор"! публиковать "мнение" подобного фуфела, на своем сайте - глубоко не уважать своих читателей!!
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О чем этот алкаш и ловелас вообще может говорить....!!!
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Ничерта не понял из статьи... Кто пояснит человечечким языком ?!
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Бенчмарком "ринкової" ціни на "кошерному" ринку буде хотілка ахмєтова?
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Роттердам - (минус), зеленый тариф - (минус), Энергоатому + (копеек на 20)..., глядишь и субсидировать тарифы для населения не придется ... в Державе профицит электроэнергии,
какой нах рынок электроэнергии, когда на рынке монополия, два монополиста ДТЭК и "Энергоатом" генерируют электоенергию???
конкуренция..., ***облэнерго создали - ООО "***обл.енерго компания", кинули на счет от 100 тыс грн, 1000 тыс грн, вот вам видимость конкуренции, тот же хрен, только в профиль!

ДТЭК строит СЭС и впаривает Державе по 6 грн/ кВт*час, а Энергоатом (держ компания) по 0.5 грн/кВт*час, уже какой год подряд просит поднять ему тариф ...
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Під ринком ховається нова схема грабунку народу. Ринок - це абстрактне припущення, якого на практиці ніде не існує. Необхідно терміново скасувати закон про енергоринок. Інакше нам такі тарифи намалюють, що грошей на хліб не вистачить.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаПропозиція субсидувати тарифи на електроенергію для населення за рахунок приватних енергокомпаній суперечить ідеї європейського ринку, - екс-міністр Плачков
 
 
 
 
 
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