 Пропозиція субсидувати тарифи на електроенергію для населення за рахунок приватних енергокомпаній суперечить ідеї європейського ринку, - екс-міністр Плачков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини, про це він заявив, коментуючи пропозицію про покладення функцій PSO на приватні компанії.
"Ні, це неправильно (покладати субсидування населення на приватні компанії, - ред.). Тоді немає сенсу вводити ринок. Якщо немає політичної волі встановити економічно обґрунтовані тарифи, то єдиний можливий шлях - через "Енергоатом" за умови неущемлення його фінансового стану. Інші компанії не повинні в цьому брати участь, інакше руйнується вся логіка нового енергоринку", - зазначив він.
На думку експерта, в цілому логіка перехресного субсидування суперечить ринковим відносинам.
"Я взагалі негативно це оцінюю, компенсувати тариф для населення компанії не повинні, населення має сплачувати економічно обґрунтовані тарифи, тому що тарифи на е/е не переглядаються багато років, необхідно приймати рішення робити економічно обґрунтованими тарифи і ніякої компенсації не має бути", - заявив Плачков.
Нагадаємо, представник Президента в Кабміні Андрій Герус заявив, що необхідно покласти зобов'язання щодо отримання субсидій населення на приватні енергокомпанії. При цьому Глава Першої енергетичної асоціації і глава номінаційної комісії з відбору членів НКРЕКП Василь Котко назвав такі заяви "популістськими фантазіями". За його словами, істотне зростання ціни на електроенергію після набуття чинності енергоринком з липня 2019 року прогнозується тільки у двох компаній - "Енергоатому" і "Укргідроенерго", тому рішення уряду компенсувати тарифи населенню за рахунок "Енергоатому" буде оптимальним.
****, ротердамовская...
Верните все электростанции народу. Верните народу все облэнерго и облгазы. Если хотите частные энергокомпании, стройте их с нуля.
Да нет, хитрожопое. Это ваша логика противоречит законам честного рынка и честной конкуренции, когда вы хотите государственные компании поставить в неравноправное с вами положение. Субсидировать должна государственная компания, а вы, суки, демпинговать будете. Прикольно получается. Где же тогда равноправные условия для всех участников рынка? Вопрос риторический.
- потому что тарифы на ээ не пересматриваются много лет, Источник:https://censor.net.ua/n3128546
Він що хворий. чи з іншого виміру ?
Андрей Герус очень деликатно описал то, что происходило сегодня на Кабмине. Я был на этом заседании и могу сказать - это полный трэш!
https://ua24ua.net/podarochki-ahmetovu-ot-uhodyashchego-groysmana-za-schet-ukrainskogo-naroda/
какой нах рынок электроэнергии, когда на рынке монополия, два монополиста ДТЭК и "Энергоатом" генерируют электоенергию???
конкуренция..., ***облэнерго создали - ООО "***обл.енерго компания", кинули на счет от 100 тыс грн, 1000 тыс грн, вот вам видимость конкуренции, тот же хрен, только в профиль!
ДТЭК строит СЭС и впаривает Державе по 6 грн/ кВт*час, а Энергоатом (держ компания) по 0.5 грн/кВт*час, уже какой год подряд просит поднять ему тариф ...