 Пропозиція субсидувати тарифи на електроенергію для населення за рахунок приватних енергокомпаній суперечить ідеї європейського ринку, - екс-міністр Плачков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини, про це він заявив, коментуючи пропозицію про покладення функцій PSO на приватні компанії.

"Ні, це неправильно (покладати субсидування населення на приватні компанії, - ред.). Тоді немає сенсу вводити ринок. Якщо немає політичної волі встановити економічно обґрунтовані тарифи, то єдиний можливий шлях - через "Енергоатом" за умови неущемлення його фінансового стану. Інші компанії не повинні в цьому брати участь, інакше руйнується вся логіка нового енергоринку", - зазначив він.

На думку експерта, в цілому логіка перехресного субсидування суперечить ринковим відносинам.

"Я взагалі негативно це оцінюю, компенсувати тариф для населення компанії не повинні, населення має сплачувати економічно обґрунтовані тарифи, тому що тарифи на е/е не переглядаються багато років, необхідно приймати рішення робити економічно обґрунтованими тарифи і ніякої компенсації не має бути", - заявив Плачков.

Нагадаємо, представник Президента в Кабміні Андрій Герус заявив, що необхідно покласти зобов'язання щодо отримання субсидій населення на приватні енергокомпанії. При цьому Глава Першої енергетичної асоціації і глава номінаційної комісії з відбору членів НКРЕКП Василь Котко назвав такі заяви "популістськими фантазіями". За його словами, істотне зростання ціни на електроенергію після набуття чинності енергоринком з липня 2019 року прогнозується тільки у двох компаній - "Енергоатому" і "Укргідроенерго", тому рішення уряду компенсувати тарифи населенню за рахунок "Енергоатому" буде оптимальним.