 "Ми не погодилися б на такий Томос", - Філарет заявив, що ієрархи на Об'єднавчому соборі не знали змісту Томосу

Про це він розповів в інтерв'ю проекту "Настоящее время", інформує Цензор.НЕТ.

"Константинопольський патріарх дав нам Томос про автокефалію. Але ми на Соборі не знали його зміст. Дізналися вже після об'єднання. Якби ми знали зміст цього Томосу, то ми не погодилися б на такий Томос", - заявив Філарет.

За словами єрарха, отриманий від Вселенського патріарха документ ставить Православну церкву України в залежність від Константинополя - в таку ж, як і УПЦ (МП) перебуває від РПЦ.

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"За назвою ми - автокефальна, а насправді ми залежна від Константинопольського патріархату церква. Так само, як Українська православна церква Московського патріархату має незалежність в управлінні, але входить до складу Московського патріархату", - заявив Філарет.

Почесного патріарха ПЦУ не влаштовує назва "Православна церква України". Філарет вважає, що вона виключає українців, що живуть за кордоном. Крім того, він обурений тим, що Константинопольський патріархат не дозволив главі ПЦУ варити миро (освячена ароматична олія, яке використовується в таїнстві Миропомазання. - Ред.) і взяв на себе роль посередника у вирішенні конфліктів всередині української церкви.

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"У жодної автокефальної церкви, яка отримала Томос про автокефалію від Константинопольського патріархату, немає таких пунктів. ... Ми не відмовляємося від Томосу, але не виконуватимемо ці три умови, які записані в Томосі. Не будемо виконувати", - пообіцяв Філарет.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".