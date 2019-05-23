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Все про:Константинопольський патріархат (100) Філарет (180) Томос (221)

 "Ми не погодилися б на такий Томос", - Філарет заявив, що ієрархи на Об'єднавчому соборі не знали змісту Томосу

Почесний патріарх ПЦУ Філарет заявив, що Томос про автокефалію містить три пункти, які свідчать про залежність від Константинополя, і що українська церква не виконуватиме їх.

Про це він розповів в інтерв'ю проекту "Настоящее время", інформує Цензор.НЕТ.

"Константинопольський патріарх дав нам Томос про автокефалію. Але ми на Соборі не знали його зміст. Дізналися вже після об'єднання. Якби ми знали зміст цього Томосу, то ми не погодилися б на такий Томос", - заявив Філарет.

За словами єрарха, отриманий від Вселенського патріарха документ ставить Православну церкву України в залежність від Константинополя - в таку ж, як і УПЦ (МП) перебуває від РПЦ.

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"За назвою ми - автокефальна, а насправді ми залежна від Константинопольського патріархату церква. Так само, як Українська православна церква Московського патріархату має незалежність в управлінні, але входить до складу Московського патріархату", - заявив Філарет.

Почесного патріарха ПЦУ не влаштовує назва "Православна церква України". Філарет вважає, що вона виключає українців, що живуть за кордоном. Крім того, він обурений тим, що Константинопольський патріархат не дозволив главі ПЦУ варити миро (освячена ароматична олія, яке використовується в таїнстві Миропомазання. - Ред.) і взяв на себе роль посередника у вирішенні конфліктів всередині української церкви.

Також читайте: 54,2% українців ставляться позитивно до створення ПЦУ, а 50,6% - вважають, що надання Томосу об'єднує суспільство, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

"У жодної автокефальної церкви, яка отримала Томос про автокефалію від Константинопольського патріархату, немає таких пунктів. ... Ми не відмовляємося від Томосу, але не виконуватимемо ці три умови, які записані в Томосі. Не будемо виконувати", - пообіцяв Філарет.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128543
 
   
 Топ коментарі
 
штрихи к портрету филарета... "Мы не согласились бы на такой томос", - Филарет заявил, что иерархи на Объединительном соборе не знали содержания томоса - Цензор.НЕТ 8186

"Мы не согласились бы на такой томос", - Филарет заявил, что иерархи на Объединительном соборе не знали содержания томоса - Цензор.НЕТ 7667 Дмитро Корчинський
17 травня о 13:37 ·

Порівнюю себе з Філаретом (вік дозволяє, хоча він здається, трохи старший). Ображається на Єпифанія: допоміг тому створити ПЦУ, а вдячності мало, а послуху нема, а шана невідповідна!
У 1992 коли я з подільниками став на захист Філарета, коли в того відібрали все, окрім Володимирського собору та резиденції на Пушкінській. Вже вдиралися й у ці приміщення, але ми їх відбили.
Ще ми захопили для Філарета Лавру, але він побоявся туди вселитися, тому нас всіх пов'язали менти. Лавра залишилися за москвою.

Потім я, разом з іншими добрими людьми, умовляв тодішнього очільника УАПЦ Володимира Романюка, з яким був в дуже теплих стосунках, бо він був прикладом ідеального єпископа-аскета, піти на об'єднання з Філаретом для створення Київської Патріархії.
Моя роль в тому, що УПЦ КП постала, зовсім не є визначальною, але без мене того не сталося б.
Ви гадаєте, я дочекався від Філарета бодай слова вдячності? Церковного брязкальця? Гадаєте, він сказав мені: заходь до мене на борщ, коли забажаєш!? Гадаєте, він бодай раз згадав за моє існування? Гадаєте, захотів порадитися щодо церковних справ?
І близко нічого з того не сталося. Але я не ображаюся на нього й лблю його, як брата, який трохи заблукав у власному марнолюбстві, але зробив багато корисного.
Мені приємно, що мої реакції на невдячність є більш християнськими, ніж у нього, хоча я - всім відомий грішник, а він - чернець і митрополит.
Філарета зараз підхоплять медведчуки й новинські й зроблять багато шкоди.
Тому Єпифанію варто залагодити конфлікт мирно: резиденцію на Пушкінській (палац де мешкає лише один чернець Філарет та його обслуга) віддати під хоспіс, а ченця Філарета доправити молитися у віддалений монастир десь на Волині.
Для довідки: чернецтво передбачає послух, відсутність майна й побутового комфорту.
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Так дед ведь прав по сути. Просто молчали об этом в угоду пропаганде и пиару кое-кого...
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Пеца и церковь наё*ал,а не только свой народ и Евросоюз
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Та яка в дупу різниця ???Як на мою хлопську думку то головний момент у тому томосі це відірватись нарешті від впливу кацапсько - гундяівскоі секти!
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это украине и украинцам нужно. А Филарету нужно быть патриархом всея руси.

мудозвон старый..
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І з одної халепи втрапити в іншу? Чим Стамбул краще за Москву? Така ж імперія яка хоче нас загарбати. Треба мати свою церкву незалежну ні від Москви, ні від Стамбулу.
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Томас неправильний.... Філарету порадив би заяву про шахрайство на Петра Олексійовича написати, це зараз в тренді якраз.
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Всі "мочать" Україну і Порошенка і дедуля виліз разом за всіма "батька" бити. А я за тебе дідуля молився і радів, коли зняли з тебе анафему. Я розчарувався і більше в ту церкву не ногою. Є все таки в Україні наша церква - це все таки греко-католицька і ПЦУ. З цим мені все зрозуміло.
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Томос-это как Ротердам+, только вцерковной сфере
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Томос-это как Ротердам+, только в церковной сфере

Та да, разрешение грабить под крышей закона...
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Молодчина , Петро, поимел лохов"Ми не погодилися б на такий Томос", - Філарет заявив, що ієрархи на Об'єднавчому соборі не знали змісту Томосу - Цензор.НЕТ 2212
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Томос всучили обманным путем? "Ми не погодилися б на такий Томос", - Філарет заявив, що ієрархи на Об'єднавчому соборі не знали змісту Томосу - Цензор.НЕТ 1766
Швырните в рожу всучившему.
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"Товары интимного характера обмену и возврату не подлежат"(с)
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Якби дехто не поширював маячню старого пердуна...
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Поширюють з подачі прокацапленої вати,яка зараз проривається у владу.Зверніть увагу,всі зелеботи,які називають себе патріотами України, а прихильників Пороха - агентами кремля,оскаженіло накидаються на будь яке добре слово про Томос та незалежну українську Церкву,показуючи своє гниле ватне нутро.
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Да ладно, вас послушать так сложиться впечатление, что турки оккупировали и убивают нас на пару с москальней.
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Старому слава і почесті спокою не дають. То що йому ще треба: почесний патріарх + зірка героя + скромна хатинка з обслугою. Ні, кортить щоб в ще в дупу цілували і дюрочку не минали.
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Свиня примудрилась навіть патріархів обдурити ? "Ми не погодилися б на такий Томос", - Філарет заявив, що ієрархи на Об'єднавчому соборі не знали змісту Томосу - Цензор.НЕТ 688
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Да уж...Петькина автокефалия оказалась просто фекалией...как и все, к чему прикасаются вороватые грязные рученки мародера.
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Ах, какой был Томос тур, как подносилась патужна пэрэмога, а на деле томос оказался не святее "Ми не погодилися б на такий Томос", - Філарет заявив, що ієрархи на Об'єднавчому соборі не знали змісту Томосу - Цензор.НЕТ 8526 бумаги на которой подписан.
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не разрешил главе ПЦУ варить миро..

Да и хрен с ним. У китайцев можно купить по 10 баксов за ведро. Кстати, а котлеты жарить разрешил?
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Так что , порохоботы, Бога нет? Если есть, то он все видит и вам с Петром звизда, вифлиемская. Алилуя!!!
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Чи збереглись у Стамбулі, або у Ватопеді архіви? Чи є до них допуск українським богословам? У тих архівах може міститись відповідь на законність претензій діда. Там багато чого може бути несподіваного приховано від українців.
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"В Белом доме ждут Зеленского на встречу, а Порошенко - на допрос".
сми США
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Фанар ніколи не надасть українським християнам документи, які доводять їхню зверхність стосовно всього християнського світу, бо тоді доведеться перезасновувати все кафо-католицьке християнство і віддавати першість тим декількам церквам, які заснував Андрій Первозванний.

Фанар тоді буде ніхто, а рулитимуть церкви Східної Європи на чолі з Українською церквою, і Єпіфаній займе місце Варфоломія.

Про це знає дід, тому у нього є причини справедливо нагліти і качати права, вимагаючи для УПЦ жорстокого мінімуму, бо Фанар архів Андрієвого хрищення все одно заховає від українських християн.
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Надобно усердно молиться Господу Богу, шоб Тот дал прочухана Архангелу Михаилу с тем, чтобы Архистратиг навёл порядок в картотеке и проверил - не завалился ли где за стол или ещё куда призывной лист на недорукоположенного патриарха-перерукоположенного митрополита Филарета, и отдал его на безотлагательное исполнение.
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Да , нежданчик. И косяк серъёзный. Скандал за всю историю христианства уникальный, потужный
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Як верещать обдурені Глав🐷 прахосмоктики!
Сьогодні вже вдруге їх наї..обдурив Глав🐷!
🤣🤣🤣
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Теперь ясно,чому Петя пятак свой всунул.Щоб контролировать процесс и держать Филарета в незнании содержания Томоса.Петя,що ж ты не выбил с Варфоломея Патриорхат,а стал довольствоваться Митрополией?!Бо выборы на носу були,або мав яку другую причину?
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Головне, Порошенко ліквідував залежність Українскої Церкви від крємльовської.
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Колишніх донецьких не буває. Тим більше, якщо вони ще і колишні кадебешники.
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Ну що, за закиди: «Хочу все і одразу!»
З такими намірами, частіше виходить: «нічого і ніколи»...
Бо це не карти, а шахмати. А в шахматах блеф не проходить.
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Тупе не по годах... вони не знали! То мали б читати, дебіли, що підписували!
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Слава Иисусу!
Филарет прозрел!
А ослеп, будучи ректором клоаки КГБ - Московской Духовной Академии.
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Масло нельзя варить, е ж мае! Вот как теперь?)
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Не доверяют Рошену варить масло. Значит в курсе, что там бодяжат.
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Получается в руководстве церкви сидят лохи печальные.....мдаааа.. на лохов не похожи, похоже продались просто....
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Филарет врет, так как томос был сочинен и переведен месяца за 3 до его подписания, и я не могу поверить, чтобы Филарет не знал его содержания. Вы видите, что с людьми жадность и долгое нахождение при власти делают, они просто сходят с ума. Уже одной ногой Там, а все недоволен.
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Врет Филарет как сивый мерин, что не знал. Любой мало мальский священник знал что бы что миро и национальное название церкви не дат Константинополь.
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Деменция похоже даёт о себе знать. С точки зрения Константинопольского Патриархата право совершать мироварение принадлежит Константинопольскому Патриарху в сослужении представителей Поместных Православных Церквей. Похоже рассчитывает на каких тол олиофренов которые не прочитают в интернете. По этому право варить миро Константинопольский патриархат дать не мог. Тоже самое и по поводу украинской православной, это ересь этнофилетизма с точки зрения Константинополя. Только тупой безмозглый священник не понимал что этих пунктов в принципе не может быть в томосе.
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Держава не должна краснеть за бесогонов-маразматиков. Всех - на справедливое налогообложение, реальные тарифы на землю и коммуналку, подальше держать от детей, как водку, курево и наркоту. Запретить появление на людях в своих шаманско-колдунских облачениях, кроме как на территории монастырей и церквей. Позор, когда эти ряженые трутся в госучреждениях в президиумах только для присутствия, ни черта не понимая в том, что там происходит. Были-были все коммунисты-комсомольцы-пионэры, а тут кинулись разом кобениться.
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КУКАРЕКУ, СПАСИТЕ , ПОМОГИТЕ, церковников бабла и власти лишают)))))))
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Все правильно заявляє Філарет. Порошенко разом з Варфоломієм ліквідували незалежну українську церкву - Київський Патріархат. І замість неї створили філію турецької церкви. Незалежність Української церкви має бути відновлено.
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Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил...Источник: https://censor.net.ua/n3128543

Отныне приставку "Почетный " надо писать в кавычках. Растерял весь почет и уважение.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство"Ми не погодилися б на такий Томос", - Філарет заявив, що ієрархи на Об'єднавчому соборі не знали змісту Томосу
 
 
 
 
 
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