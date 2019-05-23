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Все про:КС (286) Шевчук Станіслав (29)

 Указ Зеленського про розпуск Ради захищений презумпцією конституційності, - екс-глава КС Шевчук

Указ Зеленського про розпуск Ради відповідає Конституції доти, доки Конституційний Суд не визнає зворотного.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів екс-глава Конституційного Суду Станіслав Шевчук.

"Стосовно нормативних актів, зокрема, указів президента, діє принцип презумпції конституційності. Тобто, цей документ є конституційним, поки Конституційний Суд не визнає його неконституційним. Інакше органи державної влади будуть відхиляти такі акти з моменту видання і будуть відмовлятися їх виконувати. Тоді так можна буде робити з усіма законами, постановами, указами тощо. Зараз указ діє і може втратити силу, якщо КС оголосить відповідне рішення", - зазначив він.

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Також, за словами Шевчука, конституційна реформа 2016-го наділила КС повноваженнями давати певну кількість часу до того, як акт втрачає силу.

"Це суд, наприклад, зробив у 2018 році стосовно інституту слідчих у пенітенціарній системі. Ми тоді дали парламенту 3 місяці, щоб внести зміни до КПК. Хоча цього потім так і не було зроблено", - розповів екс-глава КС.

Повний текст інтерв'ю зі Станіславом Шевчуком читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128541
 
   
 Топ коментарі
 
....Сквозь эти скорострельные интервью и назначения проступает паника, паранойя и растерянность. Чего не может не видеть ближнее и дальнее окружение и, конечно же, враги. Если у партнеров эта паника вызывает раздражение, то у врагов - обостряет рефлексы.

Остапом Бендером сегодня выглядят не Фруман с Парнасом, а сам Коломойский. Который не может взять частями, потому что ему нужно сразу. Но тут есть проблема. Это только в одной стране Гулливер был великаном. В другой он был лилипутом. Маленьким, как, пардон, миши или крисы.

А попытка Коломойского сыграть с Джулиани в шахматы еврейской темы (да, США против меня, но влиятельные соплеменники со мной) сразу же закончилась детским матом. Джулиани встретился с главным раввином Киева и Украины Моше Асманом. Разумеется, по просьбе последнего. Встреча прошла в Центральной синагоге, и Асман продемонстрировал полную лояльность Джулиани. И тут мимо, Игорь Валерьевич.

Что остается? Шантажировать Вашингтон российским вектором. А если не получится, то реально по нему двигаться. Как это пришлось делать Януковичу в 2013 году. И заявление Богдана о референдуме, и формулировки последнего опроса домашней социологической службы «Рейтинг» о прямых переговорах с ЛДНР, свидетельствуют о готовности двигаться по этому пути. Вот только хочет ли Игорь Валерьевич жить в Ростове, с учетом того, что всего его активы совсем не там? А, в том числе, в штате Делавэр.
Коломойский оказался в очень необычной для себя ситуации - не в засаде, не в изгнании, не в Днепропетровской области, а на самом верху властной пирамиды. И он оказался к этому явно не готов. Оригинальная стратегия окружать себя влиятельными врагами пророчит ему драматическое будущее, и расследование ФБР может закончиться не "как всегда". И поэтому главный вопрос для него сейчас заключается не в том, что он наживёт на президентстве Зеленского, а что с ним будет после. А, может быть, даже и во время.

(с)Страсти
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К сожалению, диктаторам это позволяет оперативно действовать, когда народ не думает, а лапшу глотает...
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Вы меня простите, но у вас там реально - Цирк на друте сквозь слезы.
Нарушение Конституции является - презумпцией Конституционной неприкосновенности.
Тут совсем недавно наРаше Мизулина (есть там такая отвратная бабища) сказала - ЗАПРЕТ есть СВОБОДА, а свобода есть рабство.
Смотрю перлы очень одинаковые ))))
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Если статья противоречит Конституции как её можно не отменить, шоколадная шваль специально так принимала, что бы можно было потом отменить.
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Ребята, да всех эти выборы устраивают, всех основных игроков, штабы развернуты, кадры на местах готовы, очень все ловко получается. Плохо тем кто пролетает мимо 5%. Самопомощь, Радикалы, Гриц с Смешко и те что еще ниже. Но им светит мажоритарка, пусть кульки с гречкой готовят...
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Призумция каламойная.как и весь этот зеклован🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤭🤭🤮🤭🤭🤭
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А в КС запрос никто не подал.
Всех такой расклад устраивает!
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И ЭТА ЖИРНАЯ ПОДСТИЛКА РУКОВИЛО СУДОМ,СРАМОТА !!!!!!!
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А якщо сам Указ суперечить нормам КОНСТИТУЦІЇ? Що на це цей ЕКС скаже?
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Цього ніхто і не заперечував. депутати мають подпти позов до КС. Чогсь соплі жують..
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Екс-суддя Кс пояснив, суду потрібні не слова, що коаліці немає, а документ, про відсутність коаліції.А те що рейтинг ВР низький, це не являється поводом для розпуску!
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Для начала должен быть документ что коалиция есть, а не то что её нет. Это только какая то порохоботская олигофреническая логика что нужен документ доказывающий то чего нет. Ни у одного порохобота ведь нет документа что он не гомосексуалист.
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вот интересно а что будет если в разгар выборов конституционный суд вынесет решение что раду распустили незаконно?
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Вообще-то суд должен будет разъяснить, что и как.

Но я думаю,что надо так: указ будет отменен, выборы свернуты, Рада возвращается к работе и быстренько принимает закон об импичменте (ох и стимул же у них будет), деньги за фальстарт выборов взыскивают с оффшоров Зеленского.
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да вроде бы цвк заявило что после старта остановить выборы уже невозможно
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Я вам как юрист скажу. Мало ли, что заявляет ЦВК. Как суд решит, так и будут делать. Решение суда имеет силу Закона. Это не просто слова. Это значит, что нельзя не выполнить решение суда, мотивируя тем, что оно противоречит закону. Потому что решение суда и есть Закон.
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Пока суд будет идти уже и выборы закончатся.
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Есть такая штука, как обеспечение иска. Суд может приостановить выборы на время разбирательства.
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А вот как раз Указы Президента и не попадают под такое обеспечение иска! Изучай матчасть! И ещё одно не маловажное - сколько времени будет рассматривать этот вопрос КС? Если это произойдет после выборов, тогда аля - улю! А вот отменять результаты выборов в ВР при 73% рейтинге выборов нового Президента - КС просто побоится! Тем более, что факт отсутствия коалиции с 2016 г. трудно оспариваемый, что признают даже депутаты от Блока Порошенко.
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