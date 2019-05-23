 Указ Зеленського про розпуск Ради захищений презумпцією конституційності, - екс-глава КС Шевчук

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів екс-глава Конституційного Суду Станіслав Шевчук.

"Стосовно нормативних актів, зокрема, указів президента, діє принцип презумпції конституційності. Тобто, цей документ є конституційним, поки Конституційний Суд не визнає його неконституційним. Інакше органи державної влади будуть відхиляти такі акти з моменту видання і будуть відмовлятися їх виконувати. Тоді так можна буде робити з усіма законами, постановами, указами тощо. Зараз указ діє і може втратити силу, якщо КС оголосить відповідне рішення", - зазначив він.

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Також, за словами Шевчука, конституційна реформа 2016-го наділила КС повноваженнями давати певну кількість часу до того, як акт втрачає силу.

"Це суд, наприклад, зробив у 2018 році стосовно інституту слідчих у пенітенціарній системі. Ми тоді дали парламенту 3 місяці, щоб внести зміни до КПК. Хоча цього потім так і не було зроблено", - розповів екс-глава КС.

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