 Указ Зеленського про розпуск Ради захищений презумпцією конституційності, - екс-глава КС Шевчук

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів екс-глава Конституційного Суду Станіслав Шевчук.
"Стосовно нормативних актів, зокрема, указів президента, діє принцип презумпції конституційності. Тобто, цей документ є конституційним, поки Конституційний Суд не визнає його неконституційним. Інакше органи державної влади будуть відхиляти такі акти з моменту видання і будуть відмовлятися їх виконувати. Тоді так можна буде робити з усіма законами, постановами, указами тощо. Зараз указ діє і може втратити силу, якщо КС оголосить відповідне рішення", - зазначив він.
Також, за словами Шевчука, конституційна реформа 2016-го наділила КС повноваженнями давати певну кількість часу до того, як акт втрачає силу.
"Це суд, наприклад, зробив у 2018 році стосовно інституту слідчих у пенітенціарній системі. Ми тоді дали парламенту 3 місяці, щоб внести зміни до КПК. Хоча цього потім так і не було зроблено", - розповів екс-глава КС.
Повний текст інтерв'ю зі Станіславом Шевчуком читайте тут.
Всех такой расклад устраивает!
Но я думаю,что надо так: указ будет отменен, выборы свернуты, Рада возвращается к работе и быстренько принимает закон об импичменте (ох и стимул же у них будет), деньги за фальстарт выборов взыскивают с оффшоров Зеленского.