 Петиція "За відставку Зеленського" набрала за добу необхідні 25 тис. голосів

Електронна петиція за відставку президента Володимира Зеленського на офіційному сайті глави держави набрала понад 25 тисяч голосів за першу добу після реєстрації, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами автора петиції Максима Безрука, голосування за Зеленського "в більшості своїй було протестним", і насправді чинний президент не має підтримки 73% виборців.
"Ваша особистість зовсім не об'єднує більшість українців. Ви консолідували протест, не даючи конкретних обіцянок і політичних орієнтирів, однак тепер, після обрання та інавгурації, ви не можете не мати конкретного шляху. І перші ваші заяви і дії розчаровують ваших виборців, розбивають цю тимчасову ситуативну народну консолідацію", - йдеться в тексті петиції.
"Виникає неприпустима ситуація, коли "слуга народу" не має моральних зобов'язань перед своїм народом, сформованих у передвиборчому процесі. Тому ми, народ України, вимагаємо вашої негайної відставки", - зазначає автор.
Нагадаємо, для того, щоб її розглянув президент, петиція має зібрати 25 000 голосів за 92 дні.
на виборах у другому турі справді можуть однаково проголосувати люди з часто протилежними поглядами.
так було,є і буде.
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Ви консолідували протест,
це вина Зе?
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не даючи конкретних обіцянок і політичних орієнтирів, однак тепер, після обрання і інавгурації, Ви не можете не мати конкретного шляху.
???
беззмістовний вислів.
рівень володіння мовою шапкокрадом і термосом не на користь термоса.
шапкокрад був розумнішим.
Как минимум, 33 тысячи способны в течении суток самостоятельно организоваться.
Тест зелебобцев с антипетициями показал то же, что и антимайдан в 2014 - они тупой, ленивый, неорганизованный скот.
саме просторово...
так оно и есть.
38521
голосів з 25000
необхідних
Статус: Очікує на розгляд
Залишилося 91 день
За відставку Президента України Володимира Зеленського.
№22/053360-еп
39 118 голосів з 25 000 необхідних.
Она осталась, она никуда не делась.
Вот эта сетка и сработала по команде "фас".
Перестарались.
Тормоза отказали у порохоботов.
і тойовоцейво, майте на увазі, шо ця маленька, тщеславна, злопамятна мразь нам українцям, цього ніколи не забуде.
"майте на увазі, шо ця маленька, тщеславна, злопамятна мразь нам українцям, цього ніколи не забуде."
мы ему тоже.
Бывший первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер может дискредитировать команду президента Зеленского в случае назначения на высокий государственный пост.
Об этом говорится в статье на сайте Realist.
Так, автор напоминает, что чиновник имеет небезупречную репутацию, поэтому может «стать токсичным» для главы государства.
В публикации подчеркивается, что в бытность Шульмейстера первым замом министра инфраструктуры он был отмечен участием в ряде коррупционных скандалов.
Так, по данным журналистов, он прикрывал незаконные дела начальника управления административных услуг Александра Щипцова, который «незаконно собирал с суден поборы, что позволило ему только за один месяц заработать около 700 тысяч гривен». При этом самому Шульмейстеру, как выяснили расследователи, перепадало несколько миллионов в год.
Еще один коррупционный скандал с участием Шульмейстера связан с заместителем министра Юрием Васьковым, который якобы заплатил Шульмейстеру 100 млн гривен за свое назначение на должность. А будучи ответственным за деятельность Администрации морских портов Украины - государственного предприятия с доходом в 4,5 млрд грн ежегодной прибыли, - проводил незаконные махинации.
Также Владимир Шульмейстер замешан в непрозрачном назначении Сергея Прохоренко на должность ГП «Укрводшлях», хотя он не прошел даже первый этап отборочного конкурса на эту должность. Журналисты подозревают, что он заранее пообещал Прохоренко эту должность и якобы получил за это 1,5 млн грн.
Кроме того, экс-замминистра причастен к скандальному назначению и.о. начальника Ильичевского морского торгового порта Сергея Крыжановского, связанного с братьями Андреем и Сергеем Клюевым, а также - российским бизнесом.
В публикации также упоминается так называемая «бельгийская афера» - строительство жилого комплекса во Львове в 50 метрах от железнодорожного переезда, за которую первый замминистра якобы получил от бельгийских инвесторов взятку в 300 тысяч долларов.
Читать полностью на https://enovosty.com/news_politics/full/2305-naznachenie-************-brosilo-ten-na-komandu-zelenskogo
Оказывается не 25% избирателей, а меньше 40 тысяч человек на всю страну
- 73.
- А якщо подумати?
- Якщо подумати, то 25.
Гнёт зелюков навсегда!
И водрузим над Землёю
Знамя Вакарчука!
1) В «Коаліції депутатських фракцій» АПРІОРІ не може бути позафракційних депутатів.
В КОНСТИТУЦІЇ АБСОЛЮТНО ЧІТКО ВИЗНАЧЕНО СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ «коаліція депутатських фракцій», а не просто «коаліція» будь-яких позафракційних депутатів з фракціями. (КУ, ст. 83 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80).
Жоден Закон або Рішення не повинні порушувати статті Конституції (!)
2) Формування коаліції фракцій є обов`язковою умовою ПОВНОВАЖНОСТІ ВР
(Рішення КСУ від 06.04.2010 п.3.4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-10,
Рішення КСУ від 25.06.2008 п. 5.3, 2 абзац https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-08)
3) Конституційний склад ВР - 450 депутатів (Рішення КСУ від 06.04.2010, Конституція).
Тому мінімально необхідний особистий склад Коаліції фракцій - 226 депутатів (замість 215, як було з 29.03.2016 року - коли в Коаліції залишилися лише 2 фракції, БПП+НФ).
4) В діючому Регламенті ВР немає нічого, що стосується Коаліції, тому слід керуватися Конституцією (ст. 83) та Рішеннями КСУ від 06.04.2010 та 25.06.2008 р. щодо повноважності ВР. Згідно даним Рішенням КСУ, відсутність коаліції фракцій (див.ст.83 КУ), є ознакою неповноважності ВР з 2016 р.
5) За вимогами Конституції України,27.11.2014 р. 5 фракцій в Раді створили коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна», склавши «Угоду про Коаліцію», підписану головами цих 5 фракцій.
https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0001001-15
Це фракції «Народний фронт», «БПП», «Об`єднання Самопоміч», «РП Олега Ляшка», «ВО Батьківщина». З текста Угоди:
п.7. Припинення Коаліції.
7.1. Коаліція припиняється у разі:
7.1.1. припинення повноважень Верховної Ради України восьмого скликання;
7.1.2. зменшення чисельного складу Коаліції до кількості народних депутатів, меншої, ніж визначено Конституцією України;
7.1.3. прийняття Коаліцією рішення про припинення своєї діяльності.
7.2. Зміни у складі Коаліції, у тому числі у зв`язку з виходом із Коаліції однієї чи кількох депутатських фракцій, ЯКЩО при цьому кількісний склад Коаліції не стає меншим, ніж визначено Конституцією України, не є підставою для припинення Коаліції.
Депутати Ради зобов`язані виконувати Конституцію та рішення КСУ.
29.03.2016 р., в день офіційного оголошення у ВР про вихід з Коаліції третьої фракції (і залишення в Коаліції 2-х фракцій з 215 депутатами), депутати були зобов`язані оголосити у Раді ФАКТ припинення існуючої Коаліції і факт визнання існуючої ВР неповноважною.
Після цього відразу призначити 30 днів на складання нової Коаліції. Це не було зроблено, що є порушенням Конституції та Рішень КСУ з боку поки діючих депутатів.
=он вам нічєво нє должен=, розслабтесь.
Вибрали порожню обгортку - їжте. Ніхто ж уже не винен. Вибори прозорі, визнані світом.
Пеці більше нема.
Все, вперед.
З вами зв*язуватися ніхто не буде, шарахатимуться тільки ... Європа вже зрозуміла, що ні фіга ви не цивілізаційний бар*єр між ордою і рештою світу. Тому завіса проходитиме по польському кордону, а на вас, дебілів, плюнуть і робіть, що хочете, придурки: водіть референдуми, переселяйтеся у вірт з вашим "всенародним" пре-зе-дентом, макітри товчіть одне одному ...
До цивілізованого суспільства вам ще кілька століть. Та й ставати ви ним не хочете.
Тому сидіть далі у своєму болоті, вірніше, зе-балагані, а про Європу забудьте.
Придурки проголосували, як барани, а тепер ті самі придурки - ЧЕРЕЗ ДВА ДНІ - після інаугурації (наполеончик аж заходився - криком кричав: дайте булавуууу) - складають петицію про відставку свого зе-ідола.
І ще ображаються, коли їх називають дебілами. А хто ви ?
Ну так попробуй зайди и проголосуй без них.
И для входа там надо лишь это:
Ты - пистливое соевое животное.
Я понимаю, шо ты две кнопки смог нажать, а до конца регистрацию пройти, как и остальных зебилов, не хватило ни ума, ни терпения.
Во Львове чуть больше чем 50 000, так что цифры могут и дальше расти и как, говорится - счастливого пути львовоманьякам