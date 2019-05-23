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 Референдум про мирні угоди з РФ не матиме законодавчої ініціативи, - Зеленський. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що винесення на референдум питання про укладення мирних домовленостей з РФ не має законодавчої ініціативи, а є способом з'ясувати думку суспільства.

Про це сказав Зеленський під час зустрічі з громадськими активістами 23 травня в адміністрації президента, передає Цензор.НЕТ із посиланням на АП.

"Ми маємо чути кожну людину. Це не законодавчий референдум, а інформаційний: громадяни, що ви думаєте. Це нормальна розмова з людьми", - сказав Зеленський.

Референдум про мирні угоди з РФ не матиме законодавчої ініціативи, - Зеленський 01

Учасники зустрічі, серед яких були волонтери та колишні військові, погодилися, що доцільно назвати це не референдумом, а опитуванням.

Зі свого боку активісти запропонували, щоб зустрічі глави держави з представниками громадськості відбувалися на постійній основі.

Референдум про мирні угоди з РФ не матиме законодавчої ініціативи, - Зеленський 02

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Зеленський підкреслив, що прагне до відкритості в обговоренні важливих для країни питань і не хоче ухвалювати рішення за закритими дверима, як це робилося раніше.

Нагадаємо, 20 травня відбулася інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського. Він назвав серед своїх пріоритетів припинення вогню на Донбасі і повернення втрачених територій.

Наступного дня голова Адміністрації президента Андрій Богдан запропонував винести на референдум питання миру з РФ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128529
 
   
 Топ коментарі
 
За такий референдум можуть і із Банкової винести. І пан Зє не встигне провести всі грандіозні пакращання для народу.
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Да, Вова плохие у тебя советчики. Лучше Бисмарка возьми.

"Договор с Россией не стоит той бумаги на которой написан".
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Пішов ти нах#уй зі своїм референдумом (опросом)!
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Поки клоун збирається, Українці вже проводять референдум
За одну неповну добу петиція "За відставку Президента України Володимира Зеленського" зібрала 38260 голосів.
Майже 30 громадян України кожної хвилини.
І це не сцикуни якісь, які ховаються отут за різними ніками, і кривляються як барани, бо там треба реєструватись як громадянин своєї неньки.

Хто в фейсбуках, і на всяких інших майданчиках поділіться посиланням, настали часи гуртуватися разом. https://petition.president.gov.ua/petition/53360
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Не надо ля ля, - ЗЕ обещал, что он это первое сделает - снятие неприкосновенности с президента и где оно Референдум про мирні угоди з РФ не матиме законодавчої ініціативи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9947
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Вон были уже голосования в раде и что? Пока ****** порошенка от туда не выгнали, ничерта они голосовать не будут. Или вам надо шоб он с себя лично всё поснимал, то есть сыграл в одни ворота, а всяких Свыней не трогал да? Так оно не работает, если что-то менять, то комплексно. Придется ждать выборов в раду, а лучше, суда и ареста главного предателя, лживой скотины, зарабатывавшей на крови и вкинувшей кучу бабла, с казны включительно, на всяких ботов, то есть на отбеливание собственного шоколадного зада.
Порошенко, крестный отец коррупции, должен сидеть!
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Що ти брешеш, а потім скажеш, що народ хоче. Питання можна по різному ставити. Щось дуже швидко взявся за здачу України. Що Беня підганяє, чи сам такий.
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это не про сдачу, а приманка чтобы вата голосовала за "Слугу урода".
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"Встреча старых друзей. Два года не виделись", - ответил Коломойский на вопрос о мотиве встречи.Источник: https://censor.net.ua/n3128611

Беня напевне вже з рюкзаковим домовляється як Майдан будуть розганяти
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Тему про референдум Зе закинул с единственной целью - чтобы партия Коломойского "отжала" у регионалов голоса ваты на выборах в Раду.
А так это референдум сам по себе никому даром не нужен.
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************ негодуют? То єто уже прогресс ))
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так вы и под путина ляжете, лишь бы *********** негодовали?
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Цей =референдум=, =опитування= whatever - то пастка, підступна і без жодного позитивного варіанту. І притомні люди, які, звичайно, за зе-наполеончика не голосували, це розуміють.
Напевне, як будуть і далі з*являтися повідомлення про цей фарс - повторюватиму те саме, збережу пост.

Що б ви не зробили: мала явка (менша, ніж потрібно), як би не відповіли - все буде трактовано та інтерпретовано так, як потрібно браткам, яких 73% + 38% привели до влади. Навіть якщо піде хвиля і закликатимуть до бойкотування і справді ніхто (ну, уявимо, хоча це - не можливо) не візьме участі - все одно це буде проти вас і України.
Сприймайте, як хочете.

Тут на початку навіть зебілки сіпалися =залежить від питання=, =я виберу війну=, ... і решта тріпотні ...
Ось вам вже відповідь: Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что вынесение на референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ не имеет законодательной инициативы, а является способом выяснить мнение общества.

Так що - попали ви не слабо.
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Мартин Брест
12 hrs ·

1. Президент Зеленский был сегодня на Книжном Арсенале.
2. В Ветеранський Намет, к счастью, не зашел.
3. Ну и слава Богу.
4. Из шести книг, купленных вчера Порохом на Арсенале, пять - куплены у нас.
5. В принципе - отсюда понятно, хто и как относится к такому явищу, як "ветеран АТО/ООС".
6. Нам точно неизвестно, купил ли Зеленский действительно всего одну книгу.
7. На самом деле покупать книги вживую, трогая их руками, перелистывая, пробегая глазами аннотации - дикое удовольствие. Но понять это удовольствие дано далеко не каждому.
8. Дата, підпис.
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1.президент ЗЭ еще ничего,ни хорошего,ни плохого не сделал.
2.полныйПэ награждал людей,отвечавших за 2 котла,2 сданных стратегических города,4 артарсенала.
3.сотни или тысячи добровольцев и просто бойцов сидят на зонах с его подачи.
4.мне,как ветерану по.уй какие он книжки мацает и покупает.
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Для чого прикриваться проханням народу Зеленському якщо від нього вимагають підписати капітуляцію спонсори його виборів.
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Не может быть он таким идиотом. Ведь понятно же, что это бред. Значит собирается слить и ищет легітимності своего предательства.
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""Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми"
Источник: https://censor.net.ua/n3128529

Гаденыши вы ушастые, на референдуме человек выражает НЕ МНЕНИЕ, он ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ.
И какое еще "мнение каждого гражданина", если УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ?

P.S. А попробуйте-ка, если бы референдум был обязательным, не проставьте "галочку" напротив единственного вопроса "за мир" в референдуме! Любое ваше действие, любое, будет рассматриваться, как голосование "против мира", то есть "за войну".
Не пошли на рефендум "за мир" - значит "за войну".
Проголосовали против "за мир" - значит "за войну".
Запортили бюллетень - значит "за войну".
Слава труду, что референдум необязательный и можно послать этих российских наперсточников, "забывших" приписать к вопросу "за мир" три слова: "русский" и "любой ценой".
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"Мнение"? Это интересно.
"Мнение", то есть нужную статистику, можно и в ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ собрать, которую "коземанде" (С) так приспичило провести.
Задать вопросы о вероисповедании (в какую конкретно церковь ходит респондент), о доходе, о родственниках, о национальности, о ЯЗЫКЕ, на котором общаются дома, и вопросик втиснуть: "з за мир ли вы на Донбассе?", а потом, согласно результатам переписи предпринять нужные действия в направлении "мира".

Не забывайте, что "коземанде"(С) нужно продержаться ровно 100 дней (до конца месяца августа, традиционно любимого россиянами для переворотов, чтобы управится к осенней непогоде). Основными здачами 100 дней являются: проведение референдума ''за мир", протаскивание своих людей в Раду и втискивание ЛДНР в Украину на правах особых автономных республик, то есть федерализация. После "народных гуляний" (или волнений), где придушат пару сотен ЗЕбилов будут введены российские войска "для защиты мирного населения". Все, задача "коземанды"(С) будет выполнена, на их место заступят серьезные ( и законноизбранные люди, обратающиеся сейчас в Ростове с золотыми лопатами и без оных)..
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"Почую кожного" - Зе №1.

"Ми маємо чути кожну людину." - Зе №2.
Ой Зеля, доведе тебе Разумков до цугундера.
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А тогда нахрена тебе РЕФЕРЕНДУМ?
Социологический опрос не годится, не?
Слово красивое? Дыбил или клоун - вот в чём вопрос!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРеферендум про мирні угоди з РФ не матиме законодавчої ініціативи, - Зеленський. ФОТО
 
 
 
 
 
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