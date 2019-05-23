 Референдум про мирні угоди з РФ не матиме законодавчої ініціативи, - Зеленський. ФОТО

Про це сказав Зеленський під час зустрічі з громадськими активістами 23 травня в адміністрації президента, передає Цензор.НЕТ із посиланням на АП.

"Ми маємо чути кожну людину. Це не законодавчий референдум, а інформаційний: громадяни, що ви думаєте. Це нормальна розмова з людьми", - сказав Зеленський.

Учасники зустрічі, серед яких були волонтери та колишні військові, погодилися, що доцільно назвати це не референдумом, а опитуванням.

Зі свого боку активісти запропонували, щоб зустрічі глави держави з представниками громадськості відбувалися на постійній основі.

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Зеленський підкреслив, що прагне до відкритості в обговоренні важливих для країни питань і не хоче ухвалювати рішення за закритими дверима, як це робилося раніше.

Нагадаємо, 20 травня відбулася інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського. Він назвав серед своїх пріоритетів припинення вогню на Донбасі і повернення втрачених територій.

Наступного дня голова Адміністрації президента Андрій Богдан запропонував винести на референдум питання миру з РФ.

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