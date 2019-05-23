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Все про:Домбровський (4) енергетика (318)

 Глава профільного комітету Домбровський не виключає відкликання законопроекту про відтермінування ринку електроенергії

Голова комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський не виключає можливості відкликання законопроекту N10318 про відтермінування нового ринку електроенергії. Головна умова - Уряд має взяти відповідальність на себе.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрновини", про це він заявив у рамках Форуму з енергетичної безпеки України.

"Верховна Рада прийняла законопроект два роки тому про ринок електричної енергії. В законопроекті є чітко розписані зобов’язання всіх органів виконавчої влади і всіх ключових стейкхолдерів з точки зору того, що потрібно було зробити. Сьогодні, якщо уряд або Міністерство енергетики готові взяти відповідальність, і вони переконані, що ринок можна запускати з 1 липня, будь ласка, вони можуть сказати: друзі, ми переконані, що ринок можна запускати з 1 липня. Ми беремо на себе відповідальність. Ми з Л.Підлісецьким можемо і відкликати цей законопроект".

Як повідомлялося, вчора 22 травня Кабмін прийняли всі ключові документи, необхідні для запуску нового ринку електроенергії.

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"Йдеться про покладання спеціальних зобов'язань на "Енергоатом", "Укргідроенерго" і частково на "Укренерго", про порядок проведення аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми контрактами, про порядок проведення конкурсу на введення нових генеруючих потужностей і інші", - розповіли в уряді.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що ринок електроенергії має запуститися з 1 липня. Глава Уряду вважає, що при введенні нового ринку електроенергії має бути врахований соціальний аспект.

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"Для мене ж дуже важливо, щоб будь-які новації не призвели до підвищення цін на електроенергію для людей", - сказав Гройсман. Саме для цього, по аналогії з Францією, на енергоринку якої такж велика частка атомної енергії, на державні генерації ("Енергоатом" та "Укргідроенерго") накладаються спецзобов'язання (PSO).

Як повідомлялося, на 1 липня 2019 року запланований старт роботи нового ринку електроенергії, який запровадить в України Третій енергетичний пакет ЄС. Від своєчасного запуску залежить, чи отримає країна 500 млн евро макроекономічної допомоги від ЄС та подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128525
 
 
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Головне підкласти свиняку Зє, приймали рішення баригівці , а незадоволення народу за новий грабіж повинна впасти на тих, що до грабежу непричетні. Ціль виправдовує засоби для Пєті та його подєльників.
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Знову соя облизня схопить. Вони завжди думали та й досі думають що люди тупі та нічого не бачать. На цьому погоріли на виборах президента. На цьому ж погорять на виборах в Раду. Народ не тупий - бачить що робиться та ким.
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Ротердам леонидович уже и губу раскатали, педро отблагодарили, а тут такое намечается. Непорядок: цельный "рынок" взять и отменить.
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Ценные подарочки олигарху Ахметову от уходящего Премьера Гройсмана за счет украинского народа
Андрей Герус очень деликатно описал то, что происходило сегодня на Кабмине. Я был на этом заседании и могу сказать - это полный трэш!
https://ua24ua.net/podarochki-ahmetovu-ot-uhodyashchego-groysmana-za-schet-ukrainskogo-naroda/
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а по другому и не могло быть . Все попытки свиношыколадного реформизма должны пресекаться на корню. С наказанием засветившихся свиней.
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Хабарник, корупціонер і негідник Домбровський уже мав би років з 10 сидіти....
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фух а я то думал уже про Стаса Домбровского заговорили
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Надо не просто отсрочить рынок электроэнергии, надо национализировать все энергокомпании, которые были приХватизированы олигархами. Хочешь иметь частную энергокомпанию - строй электростанцию с нуля.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаГлава профільного комітету Домбровський не виключає відкликання законопроекту про відтермінування ринку електроенергії
 
 
 
 
 
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