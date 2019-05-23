 Глава профільного комітету Домбровський не виключає відкликання законопроекту про відтермінування ринку електроенергії

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрновини", про це він заявив у рамках Форуму з енергетичної безпеки України.

"Верховна Рада прийняла законопроект два роки тому про ринок електричної енергії. В законопроекті є чітко розписані зобов’язання всіх органів виконавчої влади і всіх ключових стейкхолдерів з точки зору того, що потрібно було зробити. Сьогодні, якщо уряд або Міністерство енергетики готові взяти відповідальність, і вони переконані, що ринок можна запускати з 1 липня, будь ласка, вони можуть сказати: друзі, ми переконані, що ринок можна запускати з 1 липня. Ми беремо на себе відповідальність. Ми з Л.Підлісецьким можемо і відкликати цей законопроект".

Як повідомлялося, вчора 22 травня Кабмін прийняли всі ключові документи, необхідні для запуску нового ринку електроенергії.

Читайте також: Реформа енергоринку є маркером здатності до трансформацій, - Ковальчук

"Йдеться про покладання спеціальних зобов'язань на "Енергоатом", "Укргідроенерго" і частково на "Укренерго", про порядок проведення аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми контрактами, про порядок проведення конкурсу на введення нових генеруючих потужностей і інші", - розповіли в уряді.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що ринок електроенергії має запуститися з 1 липня. Глава Уряду вважає, що при введенні нового ринку електроенергії має бути врахований соціальний аспект.

Також читайте: Реформування "зеленої" енергетики: в Раду внесуть окремий законопроект для розвитку малої генерації, - заявили в УАВЕ

"Для мене ж дуже важливо, щоб будь-які новації не призвели до підвищення цін на електроенергію для людей", - сказав Гройсман. Саме для цього, по аналогії з Францією, на енергоринку якої такж велика частка атомної енергії, на державні генерації ("Енергоатом" та "Укргідроенерго") накладаються спецзобов'язання (PSO).

Як повідомлялося, на 1 липня 2019 року запланований старт роботи нового ринку електроенергії, який запровадить в України Третій енергетичний пакет ЄС. Від своєчасного запуску залежить, чи отримає країна 500 млн евро макроекономічної допомоги від ЄС та подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом.