 Епіфаній скликає Священний Синод ПЦУ

Про це повідомила прес-служба церкви, передає Цензор.НЕТ.

"У п’ятницю, 24 травня, під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбудеться засідання Священного Синоду Української Православної Церкви", - йдеться в повідомленні.

Засідання відбудеться о 10:00 в Будинку митрополита, що на території Софії Київської.

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Нагадаємо, раніше Епіфаній заявив, що на Синоді обговорюватиметься загальний стан справ у ПЦУ. Також він не відкидає, що, "можливо, буде дано оцінку тим діям, які до цього часу були здійснені".

15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".