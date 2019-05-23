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Все про:синод (23) Епіфаній (150)

 Епіфаній скликає Священний Синод ПЦУ

Предстоятель Православної Церкви України Епіфаній скликає Священний Синод ПЦУ на засідання 24 травня.

Про це повідомила прес-служба церкви, передає Цензор.НЕТ.

"У п’ятницю, 24 травня, під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбудеться засідання Священного Синоду Української Православної Церкви", - йдеться в повідомленні.

Засідання відбудеться о 10:00 в Будинку митрополита, що на території Софії Київської.

Також дивіться: Я спілкувався і прислухався до Філарета, але весь цей час це було приниження мене як предстоятеля церкви через тиск і вимоги, - Епіфаній

Нагадаємо, раніше Епіфаній заявив, що на Синоді обговорюватиметься загальний стан справ у ПЦУ. Також він не відкидає, що, "можливо, буде дано оцінку тим діям, які до цього часу були здійснені".

15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128518
 
   
 Топ коментарі
 
пора отсылать Филарета в отдаленный монастырь - замаливать грехи в тесной келье.., в постах и смирении...
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При всех заслугах Филарета, от мыслит категориями тоталитарной системы, которая его породила. Он ставит личные амбиции слишком высоко. Старый, устал, отдыхать.
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Блаженнійшого Філарета потрібно з почестями,або без них,відправити на заслужений спокій (пенсію).
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Пускай церковь сама разбирается со своими внутренними интригами .Задача государства = защита граждан Украины и Закона .
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Гординя - смертний гріх! Нагадайте це Філарету!
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Пеця как всегда кинул Филарета !Сказал ,что будет автокефалия а получилась метрополия.
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«Украинцы, это оскотинившиеся русские, которые за идею украинской державы готовы зарезать даже свою фрау» Михаэль Виттман. Гауптштурмфюрер СС. - Но ведь кто-то же должен тянуть лямку в богоугодном направлении!
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Этому идиоту неизвестно наверное, что Мишка Виттман был танкистом? Насчет выражевываний, это не к данному клиенту. Епіфаній скликає Священний Синод ПЦУ - Цензор.НЕТ 3801
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Ага, пресловутым танковым асом, и дал дуба примерно в апреле 45го, и никак не мог оставть после себя мемуары. Соя совсем не палится
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Фраза принадлежит Эрику Коху, гауляйтеру Украины.
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Я думаю, что Эпифанию, как молодому, следует попробовать поговорить с Филаретом, проявить уважение и договориться. Филарет человек заслуженный, но вследствие возраста может быть определенная негибкость. Хотя подозреваю, что Эпифаний, будучи молодым ("молодо зелено", отсюда тоже негибкость) стал игнорировать Филарета и как следствие реакция Филарета. Эпифанию следует советоваться с Филаретом и проявлять уважение и все должно наладиться. Нельзя Эпифанию относиться к Филарету, как к отработанному материалу.
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Точно. Пожилые люди любят уважение. Часто впадают в дипрессию если они его не чувствуют. И об этом очень эмоциональные... Филарет, как пожилой человек хочет чувствовать что он ещё что то означает.
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Даже с Томосом умудрились устроить какие-то "договорняки". Не питал и не питаю нкаких иллюзий к тогдашней власти.
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Свучит , как сходняк в Мордоре или тусовка Воландеморта в своем замке))))))
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Свобода Совести в определенном смысле не свобода, а повинность свободного Человека. Свободному гражданину свободной Страны дано не право верить или не верить, отрицать или соглашаться с догмами и обычаями, а обязанность признавать за согражданами это право иметь. Верующие в Томас! Почему вы так несвободны и держитесь за свой рабский менталитет? Почему вы не признаете за мной,за другими своими согражданами право не верить в Томоса или джефферсона? Петя погрузил ваше сознание в мракобесие средневековья с его отрицанием любых свобод и прав Человека иГражданина. Клерикальные новостям не место в ленте! Не опускайтесь обсуждением кто больше правоверный православный до уровня скотобыдла из рашки.
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В Украине говорят: «що у малого, що у старого - розум однаковий». Учитывая то, что устами младенца глаголет истина, можно прийти к умозаключению: всё то, что находится между младенцем и стариком - это зря прожитая жизнь. «Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано: уловляет мудрых в лукавстве их» (1 Кор. 3: 19) ...
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