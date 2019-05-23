 Засідання ТСК щодо вбивства Гандзюк: Луценко та Аваков не прийшли

Генеральний прокурор Юрій Луценко і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не прийшли на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо вбивства Катерини Гандзюк. Про це на початку засідання сказав голова ТСК, позафракційний народний депутат Борислав Береза, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сьогодні, мабуть, вже останнє чи передостаннє таке засідання. Інше буде тільки для того, щоб сформувати позицію щодо звіту і підготувати звіт", - сказав він.

Береза зауважив, що на засідання було запрошено Луценка. "На жаль, його немає", - констатував він.

Крім того, додав депутат, запрошено було і Авакова, який на засідання не з'явився. Голова Національної поліції України Сергій Князєв прийшов на засідання, але згодом пішов, залишивши на ТСК свого заступника Віталія Невгада.

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Також на засіданні присутній батько Гандзюк Віктор, який зауважив, що вже протягом 9 місяців СБУ, МВС та ГПУ розслідують справу про вбивство його дочки. "Порошенко і Луценко в особистих розмовах обіцяли мені, що замовники будуть знайдені і покарані. Порошенко і Луценко особисто обіцяли мені, що Мангер буде за ґратами. Нині Мангер не за ґратами, нині іншим замовникам навіть не оголошено підозру", - сказав він.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі.

4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн.

Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу в розмірі 2 497 300 гривень.