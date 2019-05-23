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Все про:Аваков (1116) ТСК (73) Князевич (14) Луценко (2373) Береза Борислав (99) Гандзюк (313)

 Засідання ТСК щодо вбивства Гандзюк: Луценко та Аваков не прийшли

Сьогодні відбувається передостаннє засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів.

Генеральний прокурор Юрій Луценко і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не прийшли на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо вбивства Катерини Гандзюк. Про це на початку засідання сказав голова ТСК, позафракційний народний депутат Борислав Береза, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сьогодні, мабуть, вже останнє чи передостаннє таке засідання. Інше буде тільки для того, щоб сформувати позицію щодо звіту і підготувати звіт", - сказав він.

Береза зауважив, що на засідання було запрошено Луценка. "На жаль, його немає", - констатував він.

Крім того, додав депутат, запрошено було і Авакова, який на засідання не з'явився. Голова Національної поліції України Сергій Князєв прийшов на засідання, але згодом пішов, залишивши на ТСК свого заступника Віталія Невгада.

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Також на засіданні присутній батько Гандзюк Віктор, який зауважив, що вже протягом 9 місяців СБУ, МВС та ГПУ розслідують справу про вбивство його дочки. "Порошенко і Луценко в особистих розмовах обіцяли мені, що замовники будуть знайдені і покарані. Порошенко і Луценко особисто обіцяли мені, що Мангер буде за ґратами. Нині Мангер не за ґратами, нині іншим замовникам навіть не оголошено підозру", - сказав він.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі.

4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн.

Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу в розмірі 2 497 300 гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128516
 
 
 Топ коментарі
 
Володимире Олександровичу Зеленський, ХТО ЗАМОВИВ КАТЮ ГАНДЗЮК?

Вы же задавали такой вопрос президенту? Президент же должен знать и отвечать, не так ли?
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Профессор Преображенский вопрос задал Зеленскому, но зебенята как всегда перевели рельсы Заседание ВСК по убийству Гандзюк: Луценко и Аваков не пришли - Цензор.НЕТ 1519
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И тебе не хворать, организм без мозгов! Заодно сходи к Зеленскому - пусть тебе по лбу сыграет на своем рояле.
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Володимире Олександровичу Зеленський, ХТО ЗАМОВИВ КАТЮ ГАНДЗЮК?

Вы же задавали такой вопрос президенту? Президент же должен знать и отвечать, не так ли?
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Луценко не зміг прийти. Він прикував себе до крісла Генпрокугога, зробив під кріслом біотуалет,і чекає 2024 року , коли на виборах переможе Барига. Бувші соціалісти не здають свої крісла.
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"но впоследствии ушел" за бухалом...
"Филипп Филиппович Преображенск" шёл бы ты порохобот на панаму...
смердишь и смердишь...
идинах... тварь продажняя
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И тебе не хворать, организм без мозгов! Заодно сходи к Зеленскому - пусть тебе по лбу сыграет на своем рояле.
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Профессор Преображенский вопрос задал Зеленскому, но зебенята как всегда перевели рельсы Заседание ВСК по убийству Гандзюк: Луценко и Аваков не пришли - Цензор.НЕТ 1519
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"проффесор" - это мадак папередник...
целью имеет - загадить всё что после их, парашнанковцев, будет
и подъезды в том числе...
не воши, кацапские, а гниды уже...
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Тот Президент поплатился булавой. Теперь очередь этого.
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не бери много на грудь - за преступления порошенки и ПРИ порошенки, отвечать будет порошенко!!
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Не давай дебильных советов чтобы не быть похожим на дебила.
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Да, поплатился, но все же от вашего комментария впечатление что вам просто хочется плюнуть в Зеленского
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порохнявый! кто убил Павла Шеремета?
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Тебе сестричка розшукує- ін'єкцію пора робити, мерщій біжи до неї!
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Это ты, чмо безграмотное, мне замечания делало по поводу на каком языке мне на этом форуме писАть? Тогда твоё мнение мне интересно до уровня "Тьху на тебя!"
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Я вже казав- рівень розвитку симпатиків Петра Олексійовича просто вражає! Чи не пов'язано це за відкритими провадженнями проти нього?
А платити тобі все одно не будуть, ще ' вирахують за просрані вибори, бо Петро Олексійович казав, що жодних перегонів не програвав!
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КОГДА ПОСОДЮТ КОЛОМОЙСКОГО? КОГДА КОЛОМОЙСКИЙ ВЕРНЕТ 5,5 МЛРД.ДОЛЛ?
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Продолжи! И заодно напиши обязательно кто именно ЭТИ вопросы с претензией задавал Пороху.
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"Порошенко и Луценко в личных разговорах обещали мне, что заказчики будут найдены и наказаны. Порошенко и Луценко лично обещали мне, что Мангер будет за решеткой. Сейчас Мангер не за решеткой, сейчас другим заказчикам даже не объявлено подозрение", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3128516\\\\\\\\\\\\\\

Записывать.... надо было. Запысывай)те(
Толку то - если они даже расстрелы наших на Майдане "расследуют" как кот что см сожрал молоко, то чего вы там ищешь?
Это же сплошная банда. Вон, этот, как там, Леня Длинный хорошо сказал о них. Это не победить.... без..... но тогда нам до Евросоюза - "зась".
думай.те
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Як зразу не схопили винного - то хіба випадково розкриють.
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Это расследование должно быть приоритетом внимания наших СМИ при новой, стремительно меняющейся нашей власти.
Эта девонька умирала 6 месяцев(!), корчась от невыносимых болей... Вы просто представьте себе ее Ад...
Должны ответить ***** которые это совершили над ней? Или их можно простить и отпустить?

Их должны найти, приговорить и показательно судить, с трансляцией по всей Украине!
Шобы эта вся фигня с убийствами и наездами на активистов наконец прекратилась.
Иначе всех этих аваковых, луценок и прочую сволоту - нужно порвать на куски.
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даже если заказчики будут найдены, не факт, что они будут наказаны..., есть прекрасный способ избежать суда - не ходить на него..., к сожалению, в Украине даже за самые страшные преступления против личности, преступник может быть отпущен под домашний арест или выйти под залог, а дальше дело техники - не являться на заседания суда лет 10, а там срок давности истечет и все - можно и дальше убивать, пытать..., дело Кернеса тому яркий пример...
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"Заседание ВСК по убийству Гандзюк: Луценко и Аваков не пришли" - ну, с барыгой Югиком всё понятно, он занят поиском вазелина, а вот Авакорюкзак ведёт себя недостойно, как совок, хотя рыло его в пуху.
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Это два чмошника которые заявляли, что это дело чести?
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Надо бы принять закон по которому должностные лица, которые не являются ВСК для дачи показаний, решением этой комисии снимаются со своих должностей. Тогда все эти ублюдки в очередь в приемной толпиться будут, а так они прямо и откровенно плюют на ВСК с большой вышки.
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За що народ плате цим двум зарплатню?
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